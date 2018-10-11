Игорь Галась: новый проект бюджета Кубани призван повысить качество жизни

Краснодарский край завершает формирование проекта регионального бюджета на 2019 год. Бюджет остается социально-ориентированным, при этом власти региона планируют наращивать объемы финансирования реального сектора экономики. Об акцентах при формировании документа, о снижении госдолга региона и о стратегии "Кубань-2030" в интервью РИА Новости рассказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, курирующий финансово-экономическую сферу.
— Сейчас завершается формирование проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. На чем сделан акцент при формировании нового проекта? На какие сферы будут направлены основные статьи расходов в новом проекте документа?
— Проект нового краевого бюджета будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание края уже на ближайшей сессии. Параллельно с завершением проекта мы готовим буклет для публичных слушаний, где в упрощенном виде будут представлены основные параметры главного финансового документа.
Приоритеты региональной финансовой политики не меняются. Бюджет по-прежнему останется социально-ориентированным, но в условиях успешно развивающейся экономики и растущих доходов мы можем себе позволить ежегодно наращивать объемы финансирования реального сектора экономики.
Например, значительные суммы мы закладываем на завершение строительства объектов-долгостроев. Они сейчас есть и в муниципалитетах, и на краевом уровне. Эту работу будем форсировать, максимально сконцентрировав расходы капитального характера на завершение ранее начатых объектов и повышение эффективности использования средств бюджета.
Вместе с тем запланированы и новые стройки — продолжится возведение школ и детсадов. В новом бюджете на это уже зарезервировано более 5 миллиардов рублей. И любые дополнительные доходы, в первую очередь, будут направляться на возведение образовательных учреждений.
Не менее серьезное внимание в новом году уделим и здравоохранению. В этом году по поручению губернатора мы завершим процесс передачи всех учреждений здравоохранения с муниципального уровня на краевой, а с 2019 года будем их финансировать напрямую из краевого бюджета. Ещё продолжим капитальные ремонты больниц и поликлиник, замену медицинского оборудования.
Все это, само собой, позитивно скажется на социальном развитии края, станет еще одним шагом к повышению качества жизни в крае и в каждом отдельном муниципалитете.
С муниципальными образованиями мы по-прежнему будем тесно работать, помогать, особое внимание планируем уделить укреплению финансовых основ местного самоуправления. Для этого в частности увеличиваем норматив отчисления с 15 до 20% по упрощенной системе налогообложения.
Также в новом бюджете продолжаем позитивную практику этого года — предоставление дотации на сбалансированность местных бюджетов. Этот механизм, как страховочный, уже показал свою эффективность, поддержав муниципалитеты, которые в силу каких-либо причин проседают по доходам.
Основным инструментом системного решения всех экономических и социальных вопросов развития края, как и в предыдущие годы, будут являться государственные программы, которые мы в ближайшее время взаимоувяжем с целевыми индикаторами новой стратегии социально-экономического развития края до 2030 года.
— Ранее вы сообщали, что проект стратегии "Кубань-2030", наконец, согласован на федеральном уровне. Что дальше будет с документом?
— Действительно, в начале недели губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что проект на федеральном уровне согласован. Это значит, что нам остался последний шаг к тому, чтобы проект стратегии "Кубань-2030" официально стал законом Краснодарского края и приобрел статус документа, обязательного к безусловному исполнению.
Более девяти месяцев потребовалось, чтобы учесть рекомендации федеральных госорганов и получить их положительные заключения. В итоге финальное сводное заключение согласительной комиссии Минэкономразвития РФ, подписанное заместителем министра Азером Талыбовым подтверждает, что "проект стратегии считается согласованным".
Следующий шаг — это внесение стратегии на рассмотрение в Законодательное собрание края. Планируется, что губернатор выступит с законодательной инициативной о придании стратегии "Кубань-2030" статуса краевого закона также на ближайшей сессии.
— На сколько удастся снизить госдолг к концу текущего года? Что будет способствовать снижению госдолга?
— Государственный долг Краснодарского края — это, пожалуй, самая громко звучащая проблема края. С 2009 года он только рос и, конечно, вызывал резонанс.
К началу 2018 года объем государственного долга составил 149,1 миллиарда рублей, а уровень долговой нагрузки — 77,8 %. Это на 10,4 % ниже долговой нагрузки, сложившейся в 2016 году (88,2 %).
В текущем году новые заимствования — кредиты, облигационные займы — осуществляются только для рефинансирования погашаемых долговых обязательств прошлых лет. И на конец 2018 года объем госдолга края прогнозируется не более 145 миллиардов рублей. То есть ожидаемое снижение — более чем на 4 миллиарда рублей, долговая нагрузка — на уровне 75%.
В крае применяются различные инструменты управления государственным долгом: оптимизация структуры долга, минимизация стоимости обслуживания, гибкое распределение бюджетной нагрузки, связанной с обслуживанием долга, исходя из сроков погашения долговых обязательств.
В среднесрочной перспективе долговая политика останется без принципиальных изменений.
— Каковы остальные прогнозы по итогам 2018 года в части доходов региона? Ранее вы сообщали о том, что они составят не менее 260 миллиардов рублей. Остаются ли ожидания такими же?
— Озвученные в начале года задачи, уверен, будут в полном объеме выполнены. Даже больше — есть вероятность превысить заданную планку.
Такой результат, конечно, в первую очередь, обеспечен стабильным экономическим ростом. Сейчас рост ВРП края — 102,2% и практически все отрасли демонстрируют устойчивую положительную динамику.
Самый большой вклад в формирование доходов консолидированного бюджета края делают организации топливно-энергетического комплекса — 17,8%, потребительской сферы — 13,8%, агропромышленного комплекса — 9,3%, транспорта и дорожного хозяйства — 9 %, строительства — 3,9%. Закономерно и наибольший прирост поступлений в доходную часть бюджета по итогам 8 месяцев обеспечен организациями ТЭК — на 5,8 миллиарда рублей, потребительской сферы — на 2,1 миллиарда рублей, агропромышленного комплекса — на 1,3 миллиарда рублей, транспорта и дорожного хозяйства — на 1,1 миллиарда рублей.
В этом году у нас на особом контроле проблема легализации налоговой базы по НДФЛ, а конкретно сейчас мы проводим кампанию по уплате имущественных налогов с физических лиц. Чтобы избежать пени и штрафов, земельный, транспортный и налог на имущество физлицам необходимо оплатить до 3 декабря. Я надеюсь, что все налогоплательщики проявят должную ответственность.