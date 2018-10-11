Игорь Галась: новый проект бюджета Кубани призван повысить качество жизни

Краснодарский край завершает формирование проекта регионального бюджета на 2019 год. Бюджет остается социально-ориентированным, при этом власти региона планируют наращивать объемы финансирования реального сектора экономики. Об акцентах при формировании документа, о снижении госдолга региона и о стратегии "Кубань-2030" в интервью РИА Новости рассказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, курирующий финансово-экономическую сферу.

— Сейчас завершается формирование проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. На чем сделан акцент при формировании нового проекта? На какие сферы будут направлены основные статьи расходов в новом проекте документа?

— Проект нового краевого бюджета будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание края уже на ближайшей сессии. Параллельно с завершением проекта мы готовим буклет для публичных слушаний, где в упрощенном виде будут представлены основные параметры главного финансового документа.

Приоритеты региональной финансовой политики не меняются. Бюджет по-прежнему останется социально-ориентированным, но в условиях успешно развивающейся экономики и растущих доходов мы можем себе позволить ежегодно наращивать объемы финансирования реального сектора экономики.

На следующий год, по нашим планам, динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет края не должна быть ниже 105%. Это позволит кроме безусловного выполнения всех традиционных социальных обязательств, обеспечить в среднесрочной перспективе финансированием крупные расходы краевого бюджета на развитие общественной инфраструктуры.

Например, значительные суммы мы закладываем на завершение строительства объектов-долгостроев. Они сейчас есть и в муниципалитетах, и на краевом уровне. Эту работу будем форсировать, максимально сконцентрировав расходы капитального характера на завершение ранее начатых объектов и повышение эффективности использования средств бюджета.

Вместе с тем запланированы и новые стройки — продолжится возведение школ и детсадов. В новом бюджете на это уже зарезервировано более 5 миллиардов рублей. И любые дополнительные доходы, в первую очередь, будут направляться на возведение образовательных учреждений.

Не менее серьезное внимание в новом году уделим и здравоохранению. В этом году по поручению губернатора мы завершим процесс передачи всех учреждений здравоохранения с муниципального уровня на краевой, а с 2019 года будем их финансировать напрямую из краевого бюджета. Ещё продолжим капитальные ремонты больниц и поликлиник, замену медицинского оборудования.

Что касается появления новых медучреждений, то помимо средств на офисы врачей общей практики в проекте бюджета предусмотрены расходы на строительство детской краевой клинической больницы — более 2,5 миллиарда рублей. Также сейчас определяемся с возможностью, в том числе с привлечением федеральных средств, строительства иных крупных системообразующих учреждений здравоохранения.

Все это, само собой, позитивно скажется на социальном развитии края, станет еще одним шагом к повышению качества жизни в крае и в каждом отдельном муниципалитете.

С муниципальными образованиями мы по-прежнему будем тесно работать, помогать, особое внимание планируем уделить укреплению финансовых основ местного самоуправления. Для этого в частности увеличиваем норматив отчисления с 15 до 20% по упрощенной системе налогообложения.

Также в новом бюджете продолжаем позитивную практику этого года — предоставление дотации на сбалансированность местных бюджетов. Этот механизм, как страховочный, уже показал свою эффективность, поддержав муниципалитеты, которые в силу каких-либо причин проседают по доходам.

Отдельное внимание будет уделено содействию развития экономики, особенно тем секторам, которые обладают наибольшим потенциалом ускоренного роста, включая перспективные проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, санаторно-курортного комплекса, по повышению инвестиционной привлекательности края, обеспечению занятости населения.

Основным инструментом системного решения всех экономических и социальных вопросов развития края, как и в предыдущие годы, будут являться государственные программы, которые мы в ближайшее время взаимоувяжем с целевыми индикаторами новой стратегии социально-экономического развития края до 2030 года.

— Ранее вы сообщали, что проект стратегии "Кубань-2030", наконец, согласован на федеральном уровне. Что дальше будет с документом?

— Действительно, в начале недели губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что проект на федеральном уровне согласован. Это значит, что нам остался последний шаг к тому, чтобы проект стратегии "Кубань-2030" официально стал законом Краснодарского края и приобрел статус документа, обязательного к безусловному исполнению.

Процесс согласования был долгим и непростым. По правилам согласования проект стратегии Краснодарского края был направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для рассмотрения на предмет соответствия приоритетам, целям, задачам и целевым показателям, уже определенным в документах стратегического планирования федерального уровня.

Более девяти месяцев потребовалось, чтобы учесть рекомендации федеральных госорганов и получить их положительные заключения. В итоге финальное сводное заключение согласительной комиссии Минэкономразвития РФ, подписанное заместителем министра Азером Талыбовым подтверждает, что "проект стратегии считается согласованным".

Следующий шаг — это внесение стратегии на рассмотрение в Законодательное собрание края. Планируется, что губернатор выступит с законодательной инициативной о придании стратегии "Кубань-2030" статуса краевого закона также на ближайшей сессии.

— На сколько удастся снизить госдолг к концу текущего года? Что будет способствовать снижению госдолга?

— Государственный долг Краснодарского края — это, пожалуй, самая громко звучащая проблема края. С 2009 года он только рос и, конечно, вызывал резонанс.

Но на самом деле ситуация не так страшна, как может казаться на первый взгляд. Уровень долговой нагрузки на бюджет нельзя назвать критическим, мы сохраняем сбалансированность бюджета. А сейчас уже пришли к тому, что снижаем не только долговую нагрузку, но и сам долг в абсолютной сумме. Первое снижение произошло по итогам 2017 года — на 854,2 миллиона рублей.К началу 2018 года объем государственного долга составил 149,1 миллиарда рублей, а уровень долговой нагрузки — 77,8 %. Это на 10,4 % ниже долговой нагрузки, сложившейся в 2016 году (88,2 %).

В текущем году новые заимствования — кредиты, облигационные займы — осуществляются только для рефинансирования погашаемых долговых обязательств прошлых лет. И на конец 2018 года объем госдолга края прогнозируется не более 145 миллиардов рублей. То есть ожидаемое снижение — более чем на 4 миллиарда рублей, долговая нагрузка — на уровне 75%.

В крае применяются различные инструменты управления государственным долгом: оптимизация структуры долга, минимизация стоимости обслуживания, гибкое распределение бюджетной нагрузки, связанной с обслуживанием долга, исходя из сроков погашения долговых обязательств.

В среднесрочной перспективе долговая политика останется без принципиальных изменений.

— Каковы остальные прогнозы по итогам 2018 года в части доходов региона? Ранее вы сообщали о том, что они составят не менее 260 миллиардов рублей. Остаются ли ожидания такими же?

— Озвученные в начале года задачи, уверен, будут в полном объеме выполнены. Даже больше — есть вероятность превысить заданную планку.

По данным на 28 сентября, годовое назначение исполнено более чем на 75,5%: объем налоговых и неналоговых доходов составил 192,7 миллиарда рублей с темпом роста 106,8% к аналогичному периоду прошлого года. В абсолютной сумме прирост уже 12,3 миллиардов. 24 муниципалитета сохраняют темп роста доходов в консолидированный бюджет края более 110%.

Такой результат, конечно, в первую очередь, обеспечен стабильным экономическим ростом. Сейчас рост ВРП края — 102,2% и практически все отрасли демонстрируют устойчивую положительную динамику.

Самый большой вклад в формирование доходов консолидированного бюджета края делают организации топливно-энергетического комплекса — 17,8%, потребительской сферы — 13,8%, агропромышленного комплекса — 9,3%, транспорта и дорожного хозяйства — 9 %, строительства — 3,9%. Закономерно и наибольший прирост поступлений в доходную часть бюджета по итогам 8 месяцев обеспечен организациями ТЭК — на 5,8 миллиарда рублей, потребительской сферы — на 2,1 миллиарда рублей, агропромышленного комплекса — на 1,3 миллиарда рублей, транспорта и дорожного хозяйства — на 1,1 миллиарда рублей.

Не менее важным считаю тот факт, что год от года в части мобилизации платежей совершенствуется, оттачивается взаимодействие федеральных структур, органов исполнительной власти края и муниципальных образований. Совместно мы выработали тот четкий алгоритм действий, который позволяет качественно работать с организациями и населением, как в части своевременной уплаты налогов, легализации платежей в бюджет, так и в части взыскания недоимки.

В этом году у нас на особом контроле проблема легализации налоговой базы по НДФЛ, а конкретно сейчас мы проводим кампанию по уплате имущественных налогов с физических лиц. Чтобы избежать пени и штрафов, земельный, транспортный и налог на имущество физлицам необходимо оплатить до 3 декабря. Я надеюсь, что все налогоплательщики проявят должную ответственность.

Другие новости региона читайте здесь >>