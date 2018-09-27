Михаил Ведерников: в Псков начали активно приезжать туристы

Михаил Ведерников, проработавший в должности врио губернатора Псковской области почти год, в сентябре выиграл выборы и уже вступил в должность главы региона. В первом после победы на выборах интервью РИА Новости он рассказал, как власти планируют привлекать в регион туристов и иностранных инвесторов, а также в какие города скоро можно будет улететь из Пскова. Беседовал Александр Кудрявцев.

— Михаил Юрьевич, вы проработали на посту врио губернатора почти год до выборов. Какие проблемы в регионе вы уже успели решить?

— Прежде всего мы сделали большой шаг по выходу из транспортной изолированности области. Я имею в виду, конечно, запуск скоростного поезда "Ласточка" в Санкт-Петербург. Чтобы вы понимали: раньше прямой поезд в северную столицу из Пскова ходил один раз в неделю и дорога занимала более пяти часов. Теперь он ходит дважды в день, всего за 3,5 часа. Билеты в день отъезда сложно купить, настолько это направление оказалось востребованным.

На "Ласточках" уже сейчас начали активно приезжать туристы. Пока это частники, а не группы, но мы очень рассчитываем на повышение популярности туров выходного дня в Пскове. Ждем, когда "Ласточки" рассмотрят туроператоры, и тогда можно будет думать о дальнейшем развитии этого направления. В перспективе, конечно, хотелось бы включить в транспортную сетку город Великие Луки. Это второй по численности населения город в Псковской области, промышленный центр региона.

Следующий принципиально важный шаг на пути вывода региона из транспортной изоляции — возобновление авиасообщения. Регулярные рейсы в Москву из Пскова стартуют 2 октября, а в следующем году мы рассмотрим варианты запуска авиасообщения с другими регионами, чтобы псковичи могли летать, например, в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды.

— Что нужно было сделать по части возобновления авиаперевозок?

— Нужно было решить три задачи: привести в порядок аэропорт, сохранить "Псковавиа" и найти партнера, который согласился бы работать без привлечения дополнительных субсидий из областного бюджета.

На данный момент результаты следующие: мы устранили все недочеты, на которые указала Росавиация, получили от президента страны поддержку решения о приватизации "Псковавиа", объявили конкурс по продаже 75% минус одна акция компании, нашли партнеров, которые согласилась возобновить регулярные рейсы по маршруту Москва — Псков — Москва.

То есть мы принципиально продвинулись по всем направлениям и вплотную подошли к перезапуску авиасообщения в регионе. Следующий этап: привлечение инвестиций, старт новых маршрутов и развитие транспортной инфраструктуры аэропорта с расчетом на пассажиропоток из соседних регионов.

— Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с авиакомпанией "Псковавиа". Сейчас все долги компании погашены?

— Мы не предполагаем гасить долги компании, это будет обязанностью инвестора. Сегодня ситуация следующая — хотя акции компании и принадлежат региону, ее имущество не в нашей собственности. Стоимость пакета акций при самом оптимистичном раскладе оценивается в 50 миллионов рублей, а долги компании составляют порядка 400 миллионов рублей.

Но для инвесторов этот проект интересен. Мы запустили конкурс, на котором ожидаем несколько компаний-участников. Рассчитываем, что его победитель вложит в развитие "Псковавиа" значительные средства. Конечно, реновация воздушных ворот региона будет для Псковской области колоссальным скачком в развитии транспортной инфраструктуры, но пока нужно подождать результатов конкурса. Важно, что условия этого конкурса прописаны с учетом максимальной защиты интересов Псковской области. Мы оставляем за регионом блокпакет 25% плюс одна акция: инвестор будет вправе развивать авиакомпанию так, как он видит, но в то же время у нас под рукой будет "красная кнопка", если что-то пойдет не так.

— Планируете ли вы в ближайшее время менять структуру администрации и органов исполнительной власти области?

— В первую очередь мы выделим в отдельную структуру направление туризма. Я думаю, уже в нашем разговоре вы увидели, что этой сферой нужно заниматься отдельно: вместе с развитием транспорта открывается очень много возможностей и для их корректной реализации необходимы новые подходы в работе.

Кроме того, с 2019 года в Псковской области начнется реализация второго туристического кластера "Духовные истоки". Его общая стоимость составит порядка 2,1 миллиарда рублей, и он естественным образом дополнит первый туркластер "Псковский".

Проект уже вошел в новую программу Ростуризма, и мы рассчитываем, что первые его объекты могут быть завершены к Ганзейским дням Нового времени, которые регион принимает в следующем году. Мы форсировали начало финансирования на два года (ранее планировалось начать работы в 2021 году), чтобы успеть к Ганзе, но сейчас нам нужно в очень сжатые сроки подготовить необходимую проектно-сметную документацию.

Я думаю, мы успеем и все у нас получится. Однако этим направлением действительно должен заниматься отдельный руководитель, а не комитеты культуры и строительства по остаточному принципу. Работы очень много, отрасль нуждается в современных подходах и новых технологиях, и это решение действительно напрашивается.

Также стоит отметить, что в области недостаточно внимания уделяется молодежной политике. Я не сторонник создания больших молодежных департаментов, но уверен, что должна быть структура, которая координировала бы работу всех таких организаций. Предполагаю, этим может заняться отдельное управление общественных проектов и молодежной политики.

Также пересмотрим подходы к работе комитетов по дорожному хозяйству и строительству. Важно, чтобы уже в условиях конкурсов на строительные или дорожные работы были прописаны максимальные гарантии для региона. На сегодняшний день, к сожалению, значительная часть средств расходуется неэффективно.

— Кстати, о ремонте дорог — вы неоднократно подчеркивали, что наиболее проблемной сферой региона остается дорожное хозяйство. Что будет делать правительство для решения этих проблем в будущем году? © РИА Новости / Илья Питалев Россияне жалуются на нарушение ПДД водителями общественного транспорта

— Ежегодно на приведение в нормативное состояние региональной сети дорог будет выделяться порядка 620 миллионов рублей. Эти средства должны расходоваться не на ямочный ремонт, после которого дороги очень быстро снова приходят в негодность, а на адекватную, качественную работу. И соответственным образом мы будем менять требования конкурсной документации, особенное внимание уделяя гарантийным обязательствам.

— Одна из серьезных проблем Псковской области — демография, в том числе отток активного населения. Нередко молодые люди уезжают из Пскова учиться и работать в Петербург. Есть ли у властей региона понимание, что делать с этим и как менять этот тренд?

— Недавно мне написали знакомые ребята, которые реализуют несколько общественных проектов. Они сообщили, что шесть лет думали о возможности переехать в Петербург, а теперь решили не уезжать. Они нашли возможность применить свои навыки для родного региона в рамках проекта "Команда 2018".

Эта идея объединила самых разных общественных активистов региона, люди увидели, что их идеи в социальном проектировании нужны, почувствовали поддержку властей. И если молодежь начинает задумываться, стоит ли уезжать из родного Пскова, значит, мы движемся в правильном направлении.

Чтобы изменить тренд, на мой взгляд, во-первых, нужно предоставлять качественные образовательные услуги. Специальность должна быть востребованной на региональном рынке, а полученные компетенции соответствовать требованиям работодателей.

Во-вторых, нужна программа, которая обеспечивала бы подъемные молодым специалистам на содержание молодой семьи.

В-третьих, необходимо организовать достойный молодежный досуг. Можно сколько угодно говорить о том, что дома лучше, но без интересной культурной программы, без объединения творческой молодежи на самом деле противостоять крупнейшим городам страны чрезвычайно сложно.

В конце года в Пскове откроется первый молодежный лофт, который будет работать в качестве точки сборки для реализации идей. Там же мы рассчитываем разместить молодую команду туристско-информационного центра. С владыкой Тихоном активно работаем над тем, чтобы недалеко от светского лофта организовать молодежный православный центр. Безусловно, мы рассчитываем, что эти две молодежные площадки будут взаимодействовать между собой.

— Расскажите, пожалуйста, о планах по развитию особой экономической зоны "Моглино".

— Я уверен, что в течение двух лет площадку "Моглино" мы заполним и затем будем работать над реализацией проекта "Моглино-2". На второй этап особой экономической зоны мы уже получили одобрение со стороны президента, поэтому это вопрос решенный.

При этом важно понимать, что это долгосрочные проекты, дивиденды от которых Псковская область будет получать не скоро. Поэтому важнейший момент — научиться извлекать пользу от работы ОЭЗ раньше, до того, как она начнет в полном объеме платить налоги в региональный бюджет после окончания льготного периода налогообложения.

Ответ мы нашли в производственной кооперации. Новые проекты, строительство которых запланировано начиная со следующего года, будут активно использовать на стартовом этапе производственные ресурсы региональных предприятий. Мы поможем нашим компаниям получать крупные заказы, чтобы они не ушли куда-то еще. Это действительно важно, учитывая стоимость, например, проекта "Титан-Полимер", это около 13 миллиардов рублей.

Также успех "Моглино" мы будем распространять дальше. Сейчас прорабатываем с правительством РФ вопрос о том, чтобы территория около Псковской ГРЭС получила статус и льготы, которые есть на сегодняшний день в особой экономической зоне.

Площадка, прилегающая к Псковской ГРЭС, будет более интересной, если удастся предоставить хороший тариф на электроэнергию из-за близости к производству энергоресурса. Мы обсуждаем также создание на этой территории тепличного хозяйства. Пока у области нет ресурсов предоставлять достойные льготы предприятиям агропромышленного комплекса, а вот там как раз такие возможности появятся.

— Как вы планируете выстраивать работу с иностранными инвесторами? Какие проекты в регионе могли бы их заинтересовать?

— У нас есть ряд предприятий с участием иностранного капитала, которые работают в Псковской области в сфере торфоперерабатывающей промышленности и деревообработки. Санкции и определенные внешнеполитические моменты сказываются на сотрудничестве, но мы продолжаем встречи с иностранными делегациями из Германии, Эстонии, Латвии, Белоруссии. Может, удастся затащить к нам японцев, которые сейчас активно взаимодействуют с российским бизнесом.

Интересов у иностранных инвесторов в регионе много, этому способствуют приграничное положение и эффективные меры государственной поддержки.

Например, в Великолукском электротехническом кластере и технопарке возмещается часть средств, которые тратятся инвестором на расширение производственных мощностей.

У нас неплохая точка роста, связанная с развитием сельского хозяйства. Великолукский мясокомбинат входит в топ предприятий этой сферы в целом по стране. В ближайшие два года предполагается, что совокупно в агропромышленный сектор будет вложено 50 миллиардов рублей.

При этом у нас порядка 400 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения не используется. Эти земли нужно вводить в оборот, чтобы они работали. И такие примеры есть — в Островском районе успешно работает датский агропромышленный холдинг "Идаванг".

— Как проходит подготовка к Дням Ганзы в Пскове в 2019 году?

— Активно. Только за последние полгода нам удалось дополнительно привлечь более 1,2 миллиарда рублей на реконструкцию стадиона "Машиностроитель" и ремонт фасадов в историческом центре Пскова.

Беспокойство вызывает только тот факт, что в какой-то момент это мероприятие "перегрели" и люди начали воспринимать Ганзу чуть ли не как Олимпийские игры. Мне бы не хотелось, чтобы у жителей Пскова были завышенные ожидания. Однако город в порядок мы приведем и сделаем все, чтобы это был настоящий праздник союза торговых городов.

Сейчас в приоритете благоустройство и прием иностранных делегаций, которые могут быть заинтересованы в инвестициях в развитие псковского потенциала. В этих направлениях и работаем.