Виктория Воронцова: популярность RT на испанском – показатель доверия

RT на испанском стал №1 среди сайтов международных новостных телеканалов на испанском языке, а его материалы набрали более миллиарда просмотров на YouTube. О том, как RT на испанском удается опережать конкурентов из BBC и CNN, а также о бездоказательных обвинениях во вмешательстве в дела различных государств рассказала Директор Дирекции Информационного Вещания на испанском языке телеканала "Russia Today" Виктория Воронцова. Беседовал обозреватель ria.ru Владимир Корнилов.

— RT на испанском преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube. По этому показателю вы оставили далеко позади своих коллег из испаноязычных редакций таких информационных гигантов как CNN и BBC. Как удалось добиться такого успеха?

Миллиард на YouTube — это результат кропотливой работы целой команды. Мы уверенно обгоняем даже тех конкурентов, которые начали вещать задолго до нас. Наше главное преимущество — качественный контент, который мы ежедневно производим, почти молниеносная реакция на события, непрерывная работа со всем доступным инструментарием платформы. Мы не боимся экспериментировать с форматами, заголовками, тэгами, описаниями или хронометражем видео. Алгоритмы соцсетей постоянно меняются, и мы стараемся отслеживать и предсказывать тренды. И, конечно, для нас очень важна обратная связь со зрителями, с которыми мы стараемся общаться в комментариях.

— Сайт RT на испанском опережает испаноязычные версии BBC, CNN и других международных каналов. Смотрят ли RT en Español по телевизору, или в Латинской Америке зрители также постепенно уходят в интернет?

Сайт RT на испанском действительно опережает многих иностранных конкурентов. Но причина тому — не миграция зрителя из телевизора в интернет. За свои почти 10 лет существования RT на испанском удалось закрепить за собой статус крупнейшего источника альтернативной точки зрения в регионе, в котором десятилетиями доминировали всем известные СМИ, поющие всем известные песни. Популярность сайта — это показатель уровня доверия аудитории, но никак не результат спада телесмотрения. Это подтверждают и данные недавнего исследования международной компании Ipsos, согласно которому за последние два года еженедельная телеаудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза. Каждую неделю, в десяти странах региона, 18 миллионов человек смотрят RT.

— Ваша основная аудитория — это Испания, Латинская Америка и ряд южных штатов США. Очень разная по запросам, по интересам, по взглядам. Подстраиваетесь ли вы под нее в зависимости от региональных предпочтений? На какой из указанных регионов делается больший акцент?

Мы — международный новостной телеканал, и наша главная задача — рассказать о том, что происходит в мире понятным языком, независимо от региональных предпочтений зрителей и подписчиков. Некоторые новости из тех, что мы освещаем, не имеют отношения ни к Испании, ни к Латинской Америке, но от этого не перестают быть важными и интересными для аудитории в этих регионах. Вопрос не в том, что рассказывать — иногда новостная повестка не оставляет выбора — а как это делать, когда наша потенциальная аудитория разбросана по разным континентам. Как сделать так, чтобы даже такая на первый взгляд локальная история, как новость о пошлинах на алюминий в США, заинтересовала читателя, скажем, из Гватемалы. Разумеется, мы внимательно следим за тем, что происходит в Испании и в Латинской Америке. У нас работают настоящие профессионалы — корреспонденты в Мадриде, Буэнос-Айресе, Каракасе, Гаване, Мехико, Вашингтоне и Майями, поэтому на многие региональные события мы зачастую реагируем оперативнее местных СМИ. При этом наши журналисты прекрасно понимают, что у нас очень разная аудитория, поэтому новость о перестановках в испанском правительстве нужно рассказать так, чтобы она была понятна и интересна зрителю в Мексике, Аргентине, Гондурасе и Экваториальной Гвинее.

— Россию обвиняют во "вмешательстве" в дела различных государств. В частности, с подачи испанского издания El Pais, обвинили RT во влиянии на итоги референдума о независимости Каталонии. Не возникли ли после этого проблемы с вещанием в Испании?

Проблем с вещанием в Испании не было, но это было непростое время для наших журналистов. Каждую неделю, в течение нескольких месяцев мы с удивлением узнавали новые подробности нашего так называемого "вмешательства в каталонский кризис" со страниц El Pais. Когда одно из самых влиятельных СМИ в испаноязычном мире официально объявляет наш телеканал и журналистов RT угрозой демократическим процессам, откровенно лжет, приводя какие-то абсурдные доводы, работать не так-то просто.

Нелепые аргументы, на которых строилась вся теория, не смущали ни тогдашнее руководство El Pais, ни некоторых испанских парламентариев: для обсуждения "российского вмешательства" они собирали комиссии, устраивали конференции и круглые столы, возили свои тезисы в британский парламент… Несмотря на то, что конкретных мер по ограничению вещания RT на испанском принято не было, мы неоднократно слышали призывы в СМИ и парламенте объявить нас иноагентами, как это уже случилось в США, и даже заставлять соцсети и интернет-платформы отчитываться за то, что они публикуют наш контент. Все это, конечно, делалось под видом борьбы с тем, что они называют "фейковыми новостями". Неважно, что никаких фейков у нас никогда не было, и что это не имело ничего общего ни с журналистской этикой, ни со свободой слова.

Любопытно, что деятельность RT перестала быть "угрозой" в тот день, когда из El Pais ушло руководство, которое так трудилось над этой басней.

— Как обстоят дела с вещанием в других странах?

Мы значительно расширили присутствие за последние пару лет в Латинской Америке. Сейчас RT на испанском доступен уже более чем в 1000 операторов телевидения в Латинской Америке, Испании и США. Совсем недавно запустили вещание в пакете одного из крупнейших мексиканских операторов Dish. Приятно, что многие местные телеканалы сами обращаются к нам с просьбами ретранслировать наш контент. Мы, конечно, этому только рады. Например, с начала года достигнуты соглашения с более чем 20-ю телеканалами из Мексики, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Сальвадора и Испании. При этом 15 из них приходятся на Мексику.

— Кстати, о Мексике. Россию обвиняли во "вмешательстве" в мексиканские выборы 2018 года, а некоторые "заклятые друзья России" на Западе заявили, что RT поддерживал Обрадора, который в итоге и выиграл выборы…

Эти обвинения приплыли в Мексику из-за океана сразу же после того, как нас "уличили" во вмешательстве в референдум о независимости Каталонии. Кандидат, которого якобы поддерживал RT и который в итоге выиграл выборы, был фаворитом задолго до начала президентской кампании. Было бы очень странно, если бы он эти выборы проиграл. RT никогда не поддерживал ни Лопеса Обрадора, ни его оппонентов, ни вообще каких-либо политиков когда-либо и где-либо.

Однако оппонентам Обрадора вброс про причастность RT к результатам выборов в Мексике пришелся по нраву — они часами муссировали слухи о так называемом "агенте Кремля", вместо того, чтобы говорить о проблемах своей страны. Эта кампания по дискредитации телеканала RT и, заодно, Лопеса Обрадора достигла таких масштабов, что даже министр иностранных дел Мексики, Луис Видегарай Касо вынужден был ее опровергнуть. А в июне 2018 года международная компания Alto Data Analytics, которая занимается анализом общественного мнения в СМИ и социальных сетях, в своем исследовании отметила, что политические процессы в Мексике никак не связаны с "российским вмешательством", а RT в своих материалах не отдавал предпочтений ни одному кандидату.

— Недавно Россия провела Чемпионат мира по футболу. Как, по Вашему мнению, его восприняла латиноамериканская публика? Как в целом в Латинской Америке относятся к России?

Это был настоящий латиноамериканский карнавал в России. В Латинской Америке Россию вообще очень любят и уважают, и такой благодарной аудитории, как там, я не встречала. К нам приехало столько любителей футбола из разных стран, и каждый болел за свою страну. А если его сборная выбывала из борьбы за кубок, продолжал болеть за соседей. Одна большая семья. Команда RT на испанском тоже ощущает себя частью этой огромной латиноамериканской семьи. Весь чемпионат нашим соведущим был знаменитый колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, и каждый день нашу студию на Манежной площади буквально брали штурмом латиноамериканские болельщики. Они пели, плясали, кто-то просто приходил сфотографироваться. Это был праздник. В эфире у нас было много интересных гостей — например, президент Боливии Эво Моралес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, известные футболисты и музыканты. Очень хочется, чтобы подобных событий в России было больше, чтобы люди имели возможность своими глазами увидеть, какая Россия на самом деле, а не читали только то, что пишут о нашей стране в мейнстримовских СМИ.