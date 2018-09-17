Валерий Фокин: мы восстанавливаем сожженные политиками мосты

Европейскую театральную премию в этом году вручат на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в Петербурге. О мировом значении этого события, новой странице жизни форума и современных проблемах театра рассказал лауреат премии, руководитель секции "Театр" Культурного форума, художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин. Беседовал Александр Кудрявцев.

— Валерий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о церемонии вручения Европейской театральной премии в этом году и вашей награде.

— Я воспринимаю это награждение как оценку работы такого замечательного и важного явления, как российский драматический театр. И, конечно же, оценку русской режиссерской школы, потому что это особая школа, которая ставит во главу угла не только интерпретацию, а знание всего автора в объеме, это школа, которая занимается постижением автора.

В программе премии состоятся показы моих спектаклей "Швейк. Возвращение", "Сегодня.2016 —…", "Маскарад. Воспоминания будущего". Специальную программу посвятят лауреатам премии прошлых лет: режиссерам Льву Додину и Андрею Могучему.

Петербург — город европейский, но поскольку мир у нас находится в мягко говоря нестабильном состоянии, организовывать подобные мероприятия становится сложнее. Проведение Культурного форума и вручение премии я расцениваю как очень важный шаг — мы все равно двигаемся вперед, несмотря ни на что, друг без друга с зарубежными коллегами мы не можем. Как бы политики ни сжигали мосты, мы их восстанавливаем. Такое вот постоянное занятие: они уничтожают, а мы строим, вместе с Европой высекаем положительный творческий заряд искусства. Говоря языком Станиславского, это предлагаемые обстоятельства, их поменять нельзя.

— Не устали в третий раз подряд руководить секцией "Театр" на Культурном форуме?

— Театральную секцию форума пора возглавить другому режиссеру. В этом году я дал согласие, потому что понимал, что программа Европейской театральной премии, которая станет основой работы секции театра и будет проходить на нескольких театральных площадках, очень большая. А еще готовится Театральная олимпиада в 2019 году. Если это очень важное событие произойдет в Петербурге, то и Культурный форум, и премия будут началом и прологом этого события. В рамках форума мы сделаем презентацию Олимпиады, так как к этому времени должны сформировать ее программу. Думаю, всех нас ждет очень интересная жизнь.

— А некоторые театральные деятели утверждают, что нового интересного материала для постановок не хватает. Согласны ли вы с этим мнением?

— Это дилетантская точка зрения, потому что материал для пьес — это жизнь. Процессы происходят сегодня очень быстрые, напряженные, жутковатые, так что материала много. Молодых драматургов достаточно, они много пишут. Скажу больше: даже академические театры, которые еще лет пять назад пугливо относились к новой драматургии, сегодня обращаются к современным авторам.

Может быть, каким-то из постановок не хватает качества, но это нормально, хорошего вообще в мире мало. Вполне возможен и театр новой драматургии, почему бы и нет. Без современной драматургии и режиссуры не может быть разговора о театре. Вспомните, Гоголь и Чехов тоже когда-то были современными драматургами. Но баланс между классикой и авангардом должен соблюдаться, русские классики театра очень сильны. Другое дело, что классики тоже устают от нас, им нужно давать отдых.

Бывают моменты, когда современная драматургия просто необходима. Например, в 1985 году, когда произошла перестройка в СССР, на сцене царила одна современная драматургия. Я сам поставил тогда спектакль "Говори" — на улице требовали других слов, а потом прошло несколько лет и классика вернулась на подмостки.

— Одной из проблем современной культуры вы называли "мертвые" театры. Как вдохнуть в них жизнь?

— Мертвые театры имеют несколько признаков. Во-первых, это косный театр, который производит штампы и академическую пыль. Во-вторых, в таких театрах всегда переполнены труппы. Оживить их могут руководители со свежими идеями. Бывает, что можно объединить несколько плохих театров в один хороший под предводительством новой команды.

— Каким вы видите обновление репертуарных театров? © РИА Новости / Андрей Бабушкин Камерный театр Бориса Покровского в новом сезоне представит четыре премьеры

— Юрий Любимов сделал замечательный театр на Таганке, когда пришел в мертвый театр в Москве. Ему дали возможность расформировать театр комедии и на его базе взять студентов Щукинского училища. У сегодняшних руководителей культуры не хватает воли пойти на такой шаг.

Среди творческих планов нашего театра главной задачей является премьера в феврале спектакля об Иосифе Сталине. Я уже говорил, что мне интересна эта фигура не тем, что это известный политический лидер. Гораздо важнее проследить, как этот молодой человек прошел путь от романтического юноши до тирана. Интересен период юности, когда его еще никто не знал.

— Следующий, 2019 год, в России будет объявлен Годом театра. Какие проблемы он должен решить?

— Состав участников серьезный, намечен смотр театров из 30 стран. Это очень важное событие, особенно в свете тех международных отношений, о которых мы говорим. Поэтому в будущем году основные наши организационные ресурсы направлены на проведение Олимпиады, так как Александринский театр станет главной площадкой ее проведения.