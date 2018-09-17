РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Валерий Фокин: мы восстанавливаем сожженные политиками мосты

(обновлено: 13:05 17.09.2018)
0210
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий ФокинХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Европейскую театральную премию в этом году вручат на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в Петербурге. О мировом значении этого события, новой странице жизни форума и современных проблемах театра рассказал лауреат премии, руководитель секции "Театр" Культурного форума, художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин. Беседовал Александр Кудрявцев.

— Валерий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о церемонии вручения Европейской театральной премии в этом году и вашей награде.

— Я воспринимаю это награждение как оценку работы такого замечательного и важного явления, как российский драматический театр. И, конечно же, оценку русской режиссерской школы, потому что это особая школа, которая ставит во главу угла не только интерпретацию, а знание всего автора в объеме, это школа, которая занимается постижением автора.

В программе премии состоятся показы моих спектаклей "Швейк. Возвращение", "Сегодня.2016 —…", "Маскарад. Воспоминания будущего". Специальную программу посвятят лауреатам премии прошлых лет: режиссерам Льву Додину и Андрею Могучему.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На форуме в Петербурге наградят лауреатов Европейской театральной премии
Петербург — город европейский, но поскольку мир у нас находится в мягко говоря нестабильном состоянии, организовывать подобные мероприятия становится сложнее. Проведение Культурного форума и вручение премии я расцениваю как очень важный шаг — мы все равно двигаемся вперед, несмотря ни на что, друг без друга с зарубежными коллегами мы не можем. Как бы политики ни сжигали мосты, мы их восстанавливаем. Такое вот постоянное занятие: они уничтожают, а мы строим, вместе с Европой высекаем положительный творческий заряд искусства. Говоря языком Станиславского, это предлагаемые обстоятельства, их поменять нельзя.

— Не устали в третий раз подряд руководить секцией "Театр" на Культурном форуме?

— Театральную секцию форума пора возглавить другому режиссеру. В этом году я дал согласие, потому что понимал, что программа Европейской театральной премии, которая станет основой работы секции театра и будет проходить на нескольких театральных площадках, очень большая. А еще готовится Театральная олимпиада в 2019 году. Если это очень важное событие произойдет в Петербурге, то и Культурный форум, и премия будут началом и прологом этого события. В рамках форума мы сделаем презентацию Олимпиады, так как к этому времени должны сформировать ее программу. Думаю, всех нас ждет очень интересная жизнь.

— А некоторые театральные деятели утверждают, что нового интересного материала для постановок не хватает. Согласны ли вы с этим мнением?

— Это дилетантская точка зрения, потому что материал для пьес — это жизнь. Процессы происходят сегодня очень быстрые, напряженные, жутковатые, так что материала много. Молодых драматургов достаточно, они много пишут. Скажу больше: даже академические театры, которые еще лет пять назад пугливо относились к новой драматургии, сегодня обращаются к современным авторам.

Сбор труппы Театра им. Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В театре имени Вахтангова прошло собрание труппы перед началом сезона
Может быть, каким-то из постановок не хватает качества, но это нормально, хорошего вообще в мире мало. Вполне возможен и театр новой драматургии, почему бы и нет. Без современной драматургии и режиссуры не может быть разговора о театре. Вспомните, Гоголь и Чехов тоже когда-то были современными драматургами. Но баланс между классикой и авангардом должен соблюдаться, русские классики театра очень сильны. Другое дело, что классики тоже устают от нас, им нужно давать отдых.

Бывают моменты, когда современная драматургия просто необходима. Например, в 1985 году, когда произошла перестройка в СССР, на сцене царила одна современная драматургия. Я сам поставил тогда спектакль "Говори" — на улице требовали других слов, а потом прошло несколько лет и классика вернулась на подмостки.

— Одной из проблем современной культуры вы называли "мертвые" театры. Как вдохнуть в них жизнь?

— Мертвые театры имеют несколько признаков. Во-первых, это косный театр, который производит штампы и академическую пыль. Во-вторых, в таких театрах всегда переполнены труппы. Оживить их могут руководители со свежими идеями. Бывает, что можно объединить несколько плохих театров в один хороший под предводительством новой команды.

— Каким вы видите обновление репертуарных театров?

Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Камерный театр Бориса Покровского в новом сезоне представит четыре премьеры

— Юрий Любимов сделал замечательный театр на Таганке, когда пришел в мертвый театр в Москве. Ему дали возможность расформировать театр комедии и на его базе взять студентов Щукинского училища. У сегодняшних руководителей культуры не хватает воли пойти на такой шаг.

Среди творческих планов нашего театра главной задачей является премьера в феврале спектакля об Иосифе Сталине. Я уже говорил, что мне интересна эта фигура не тем, что это известный политический лидер. Гораздо важнее проследить, как этот молодой человек прошел путь от романтического юноши до тирана. Интересен период юности, когда его еще никто не знал.

— Следующий, 2019 год, в России будет объявлен Годом театра. Какие проблемы он должен решить?

— Состав участников серьезный, намечен смотр театров из 30 стран. Это очень важное событие, особенно в свете тех международных отношений, о которых мы говорим. Поэтому в будущем году основные наши организационные ресурсы направлены на проведение Олимпиады, так как Александринский театр станет главной площадкой ее проведения.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена