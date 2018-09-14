Сергей Ховрат: каждый может найти подходящий климат на Дальнем Востоке

Делегация руководителей общин старообрядцев, находящихся в странах Южной Америки, прибыла 14 сентября на Дальний Восток. По итогам поездок старообрядческой делегации по нескольким дальневосточным регионам может быть принято решение о массовом переезде староверов в Россию. Об этом, а также о том, как Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) систематизирует и решает проблемы получателей "дальневосточного гектара" и почему россиянам из других регионов не стоит бояться жизни в ДФО, рассказал глава агентства Сергей Ховрат в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Беседовала Марина Луковцева.

— Сергей Владимирович, программа подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока подписана. Реализации ее уже начата?

— Программа действительно утверждена 18 августа, подписано распоряжение правительства РФ. Программа нацелена на то, чтобы первое — оценить потребности Дальнего Востока в кадрах и на ее основе скорректировать образовательный процесс в высших и средний учебных заведениях. И соответственно, корректируя этот процесс под запросы работодателей, сделать так, чтобы максимальное количество дальневосточных выпускников было трудоустроено после окончания обучения. Первые результаты будут сниматься в 2019 году, но по итогам завершения программы планируется достичь показателя в 70 процентов трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебного заведения.

Кроме того, планируется открытие филиалов ведущих российских вузов на территории ДФО. Программой предусмотрено также создание центров компетенции — они будут работать в колледжах дальневосточных субъектов Российской Федерации — и укреплении материально-технической базы этих колледжей. Уже сейчас Минвостокразвития приняло решение о софинансировании материально-технической базы на 900 миллионов рублей.

Еще важно отметить, что программа определяет мероприятия и закрепляет ответственность. При этом она просто, по сути, образует систему. Отдельные направления уже работали: до этого создавались новые специальности в учебных заведениях, корректировались цифры приема. Просто здесь уже выстроена более системная связка между потребностями работодателей и возможностями учебного заведения.

— Вы сказали, что укрепление материально-технической базы колледжам софинансируют. Еще какое-то дополнительное финансирование потребуется на программу? И где деньги на это будете брать?

— Каждое министерство, каждый субъект в рамках имеющихся полномочий будет финансировать эти мероприятия. Минпросвещения в части увеличения контрольной части приема, либо введения новых образовательных программ в вузах, регионы, соответственно, те же самые действия в отношении средних специальных заведений.

— Планировалось, что на Восточном экономическом форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между АРЧК, учебными учреждениями и работодателями. Это тоже в рамках программы?

— Да, в рамках программы мы заключили соглашения с крупными работодателями: "Газпром Переработка — Благовещенск", "Сибур", "Колмар", "Ванино — Трансуголь" — для того, чтобы исходя из их потребностей, изменить при необходимости содержание учебного процесса в вузах или техникумах, которые рядом расположены с этими предприятиями. И соответственно, чтобы студенты пошли работать на эти предприятия.

— Хабаровский край и Якутия должны были получить деньги на инфраструктуру по программе "Дальневосточный гектар", в июле был подписан документ. Строительство уже началось? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Гендиректор "ВЭБ Инновации": мы видим большой потенциал Дальнего Востока

— Любое строительство всегда начинается с подготовки проектно-сметной документации, и, если надо изменять территориальное планирование, — с изменения планов. Федеральным центром Хабаровскому краю и Якутии выделено 400 миллионов рублей на строительство инфраструктуры. Оба эти субъекта приступили к подготовке проектно-сметной документации, заключены контракты, и уже готовится проектно-сметная документация и внесение изменений в генеральные планы. Это будет основой, чтобы начинать строить дороги, прокладывать коммуникации. Затем — стандартные конкурсные процедуры по выбору подрядчика и начало реализации. Период выделения денег — 2018-2020 годы. В этот период должны завершить строительство.

— Как обстоит дело с инфраструктурой для гектаров в других регионах? Власти Сахалинской области заявляли о значительной нехватке средств на строительство инфраструктуры к вновь создаваемым населенным пунктам, говорили о том, что рассчитывают на федеральный бюджет.

— Соответствующая помощь, думаю, будет оказана при обращении в Минвостокразвития России и обосновании проекта. Везде, по всем территориям, где создаются новые населенные пункты, везде приступают к подготовке проектно-сметной документации. Например, в Амурской области на это заложено 9,5 миллиона рублей. После этого будут уже построены соответствующие дороги.

— Кроме того, власти Сахалина говорили, что хотели бы документального закрепления минимальных требований к обеспечению социальной инфраструктурой этих населенных пунктов. Будет АРЧК принимать участие в работе над стандартами этих минимумов? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Сенатор призвал активнее обсуждать проблемы развития Дальнего Востока

— Действительно, Сахалинские власти говорили о необходимости определения минимальных требований социальной инфраструктуры, власти Хабаровского края — об установлении минимальных требований, но уже к дорожной инфраструктуре. Сейчас эти требования установлены федеральным законом. Чтобы определить минимум для новых поселков, нужно внести изменения в федеральный закон.

Регионы говорили о минимальных требованиях. Хабаровский край предлагает для начала сделать дорогу не в асфальте, а грунтовую, и если применить минимум к социальным объектам, все зависит от того, как быстро поселок будет заселяться.

Мы чуть менее месяца назад отправили в регионы наши поправки, которые мы предлагаем внести в закон, в том числе, были и эти вопросы. Получим от субъектов обратную связь — систематизируем и отправим в Минвостокразвития для дальнейшего рассмотрения.

— А в каком количестве регионов создаются населенные пункты на "дальневосточных гектарах"?

— Почти в каждом из регионов Дальнего Востока, кроме Магадана и Чукотки, везде есть скопления земельных участков. Всего 83 агломерации. В Хабаровском крае поселок уже создан. В Сахалинской области создается, вносится на рассмотрение закон о создании этих населенных пунктов, и 30 населенных пунктов будут расширять свои границы. Там, где агломерации вплотную подошли к границам населенных пунктов.

— Какие направления в работе программы "Дальневосточный гектар" АРЧК считает для себя приоритетными?

— Исходя из стадии реализации программы — помочь людям освоить земельные участки, рассказать о существующих мерах поддержки, помочь их получить, реализовать то, что они планировали сделать. При этом мы не оставляем ту работу организационную, методологическую в части выдачи земельных участков, чтобы этот процесс шел планово, без нарушений.

— Вы сами упомянули, что АРЧК помогает получить положенные получателям "дальневосточных гектаров" меры поддержки. На ВЭФ один из обладателей гектара пожаловался, что получил участок леса под заготовку строительной древесины для своего дома за сотни километров от своего земельного участка. Сможете ли как-то ему помочь?

— В тех случаях, когда к нам с нестандартными проблемами обращаются получатели гектаров, мы, учитывая наше взаимодействие с органами власти, обращаемся к ним, чтобы прояснить, единичный ли это случай, либо совокупность. И в большинстве случаев принимаются положительные решения в пользу гектарщиков.

Для вновь создаваемого населенного пункта в Хабаровском крае как раз было принято решение о том, чтобы лесосеку для рубки леса для собственных нужд найти как можно ближе к населенному пункту.

— В конце весны поднимался вопрос о том, что ребята-старообрядцы, переселившиеся на Дальний Восток из Латинской Америки, достигшие призывного возраста, не готовы идти в армию, потому что уклад их жизни кардинально отличается от того, как живет современная молодежь, кроме того, они пока плохо знакомы с законодательством России. Старообрядцы просили подобрать им альтернативную службу. Удалось ли им тогда помочь?

— Да, причем помочь удалось исключительно в рамках законодательства РФ. Если говорить о том, чтобы сделать это системой, то решением межведомственной рабочей группы по переселению старообрядцев рекомендовано Минобороны проработать этот вопрос. Соответствующие предложения мы направили. Будем содействовать, чтобы в конечном итоге он был решен. Тем более, это не массовое явление — касается небольшой группы людей. И не то что они совсем не хотят — это отчасти противоречит их вере.

— В апреле межведомственная комиссия, в состав которой входили представители АРЧК, побывала в Латинской Америке, в старообрядческих общинах, где высказывались пожелания переехать в Россию. Насколько подтверждаются действиями эти пожелания?

— За этот период, с конца апреля по сегодняшний день, четыре человека из Южной Америки получили свидетельства, подтверждающие статус соотечественников. Два человека переселились в село Дерсу в Приморье. Когда мы уезжали на Восточный экономический форум, еще двое переселенцев как раз приехали в Москву, мы помогли им с проездом, и они добрались до Приморья.

Кроме того, 14 сентября на Дальний Восток приехала делегация руководителей общин староверов, находящихся в странах Южной Америки. Они едут для того, чтобы самим посмотреть, какие условия предлагают им для переезда. Мы с ними проедем по Приморью, Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Амурской области. И по итогам этой поездки, может быть, примут решение о массовом переезде в Россию.

— Конкурс идей проектов освоения "дальневосточного гектара". Итоги конкурса подведены на Восточном экономическом форуме. Поскольку конкурс стал ежегодным, что можете выделить в этом году? Чем удивили участники?

— Однозначно в этом году это уход в практическую плоскость. Большая часть работ свидетельствовала о том, что люди уже обдуманно приступают к освоению гектаров. Если говорить, исходя из номинаций, самая необычная идея, которая, кстати, признана победителем, это идея утилизации пластиковых бутылок. Достаточно интересный проект, если он будет реализован, это огромный плюс, в том числе, экологии макрорегиона. Но самое главное в конкурсе — заинтересовать людей и одновременно понять, в каком направлении думают люди, чтобы оценить, какие еще необходимы меры поддержки.

— Как решается в настоящий момент вопрос кадрового обеспечения?

— У нас есть соглашения с работодателями, соответственно, на основании их потребностей и заявок, мы подбираем кандидатов для заполнения штата. Проводим ярмарки вакансий в тех регионах — назовем их трудоизбыточными — где есть специалисты соответствующих профессий. Работаем с центрами занятости в разных регионах. Есть сайт "Работа на Дальнем Востоке", где размещаются вакансии, любой может зайти и посмотреть, что предлагается. Год назад как раз начали работу по настройке системы образования в соответствии с требованием работодателей. При нашем содействии было введено порядка 24 новых специальностей, и на них уже обучаются люди. Дальше мы более плотно займемся этой работой, потому что понимаем, что основная миссия агентства — по максимуму использовать потенциал Дальнего Востока.

— А из других регионов России насколько активно люди переезжают? Уже готовы или пока побаиваются?

— Есть примеры переезда на крупные предприятия, например на завод "Звезда", в компанию "Колмар". Не могу сказать, что население других регионов боится. Мы проводили оргнабор в Астрахани. Были там два дня, приехали в абсолютно незнакомый нам город и предлагаем наши услуги. В течение двух дней к нам пришло порядка 900 человек. И многие были заинтересованы теми возможностями, которые предлагают наши предприятия. По итогам мы передали эти заявки работодателю, и будем вместе с ним работать, чтобы выбрать тех, кто согласился и кто может.

Относительно слова "боятся" у нас работает служба поддержки и служба переезда, где специалисты окажут квалифицированную помощь — расскажут о Дальнем Востоке, о том, что предлагает работодатель, объяснят, как получить финансовую поддержку при переезде и перевозе вещей. Понятно, что переезд — это всегда сложно, трудно. Агентство в пределах своих полномочий доносит полную правдивую информацию, чтобы переезд был осознанным и более комфортным.

Если кого-то еще пугают климатические условия Дальнего Востока, то, на самом деле, можно подобрать наиболее подходящий климатически регион: в Хабаровске жарко, во Владивостоке — влажно и душно. В Амурской области много солнца. Каждый житель средней России найдет то, что ему понравится на Дальнем Востоке.

— Помимо того, что вы перечислили — привлечение кадров, и ведение программы "дальневосточный гектар", какие еще важные направления выделяете в работе АРЧК сейчас?

— Оба эти направления — наша основная деятельность. Пока добавлять что-то новое не планируем — тут много работы, надо засучивать рукава. На форуме звучало, что до 2025 года будет создано порядка 134 тысяч рабочих мест. Это серьезный показатель. Соответственно, над этим будем работать. Еще раз подчеркну, мы должны по максимуму сделать так, чтобы именно наши дальневосточники трудоустраивались на новых предприятиях.