РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Андрей Тарасенко: предложу Стивену Сигалу прописаться в Приморье

(обновлено: 17:06 14.09.2018)
0220
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАндрей Тарасенко во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форумеАндрей Тарасенко во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Приморский край планирует принять участие в первой международной китайской импортной выставке, которая пройдет в ноябре в Шанхае, и представит там проекты в сфере промышленности и металлопроката. Об этом, а также о возможности возвращения северокорейских рабочих в Приморье и своих предложениях для актера Стивена Сигала рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Андрей Тарасенко. Беседовала Светлана Задера.

— Андрей Владимирович, на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин предложил подписать мирный договор с Японией до конца года. Какой эффект это может оказать на сотрудничество Приморского края и Японии?

— Мирный договор даст возможность вести долгосрочные проекты бизнесу, привлечет инвестиции. Также это дает и безвизовое посещение.

— Ждете притока инвесторов из Японии, если договор будет подписан?

— Я не думаю, что будет большой приток, все зависит от того, как японцы примут предложение.

— Какие предложения готовит Приморье для разработки нацпрограммы развития Дальнего Востока?

— У нас самая главная нацпрограмма — это создать благоприятную среду для жизни людей в Приморье. То есть те условия, которые выражаются в строительстве садиков, школ, больниц, домов и рабочего места. Важно, чтобы платежеспособность населения тоже была достаточной. Весь этот комплекс позволит людям жить здесь и увеличивать население.

— Какие соглашения власти региона подписали на Восточном экономическом форуме? На какие суммы?

— Порядка 54 соглашений подписано, из них 20 уже имеют свою дорожную карту, сроки, начинаются стройки. Сумма порядка 34 миллиардов рублей. Остальные соглашения — это намерения, у которых в определенные сроки должна появиться дорожная карта по дальнейшему взаимодействию.

— Какие вопросы вы обсудили на встрече с китайскими партнерами?

— С Китаем прорабатываем строительство сталепрокатного завода, обсуждали возможность расчета строительства портовой инфраструктуры для транзита груза, железнодорожные проекты "Приморье-1" и "Приморье-2". Говорили с инвесторами о проектах в сфере разработки месторождений и сельском хозяйстве.

— Какие новые инвесторы могут прийти в Приморский край и в какие проекты?

Открытие первого казино в игорной зоне Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Tigre de Cristal построит в Приморье пляжный клуб и ТЦ за 17 млрд рублей

— Группа компаний "Ташир" предложила проекты на 15 миллиардов. Планируется построить пять больничных комплексов в Приморском крае, три дворца спорта: фигурного катания, керлинга и легкой атлетики. Это группа компаний, которая будет строить футбольный стадион, сталепрокатный завод, нефтеперерабатывающий завод.

Владимиру Владимировичу японцы задали вопрос, зачем мы продаем нефть, когда ее можно перерабатывать у нас. Мы после этих слов подписали соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода.

— Спортивные комплексы успеют построить к приезду спортсменов перед Олимпийскими играми?

— Да, земельные участки уже выделены. Здесь дорожная карта строгая, потому что ложка хороша к обеду, поэтому сейчас решается вопрос уже о начале разработки проекта.

— Первая международная китайская выставка импортных товаров и услуг пройдет в ноябре. Китай активно приглашает российские регионы. Вы будете участвовать?

— Я получил приглашение. Мы обязательно поедем. Мы еще готовим проекты в части промышленности и металлопроката.

— В начале года вы говорили, что на территории Приморья работает почти 10 тысяч северокорейцев. Теперь из-за санкций они вернутся домой. Сейчас понятно, откуда идет новая рабочая сила, кто придет на замену этим 10 тысячам?

— Да, мы сегодня с Вьетнамом начинаем переговоры в этой части. У меня был посол, есть договоренность, есть интерес.

— Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов ранее сообщал, что Минтруд выделит 3,2 тысячи квот северокорейцам. Но он не уточнял, какому региону. Это будет Приморье?

— Приморье. Приморью это все. Но все зависит сегодня от окончания этих санкций, которое мы ожидаем к концу года.

— Сообщалось об открытии Торгового дома КНДР во Владивостоке. Вы знаете, как он будет работать?

— Пока не могу сказать, потому что местонахождение даже не знаю.

— Какова ситуация со строительством автомобильного моста в КНДР?

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Шувалов: Приморью нужно ориентироваться в развитии на Калифорнию

— Пока не могу сказать, мяч на их стороне. Они должны подписать межправительственное соглашение. Пока оно подписано только с нашей стороны.

— В начале года вы получили от правительства Северной Кореи приглашение посетить Пхеньян. Планируете ли вы туда поехать?

— Пока еще не планирую. Пройти выборы еще надо.

— Какова сейчас ситуация с двумя отелями Hyatt во Владивостоке?

— Пришли две компании: российская и корейская. Сейчас они изучают, сколько необходимо достроить и средств вложить. И изучают ту схему, которую мы предложили в части взаимодействия.

— Стивен Сигал планирует открыть школу айкидо в России. Не хотите ли вы предложить ему открыть филиал в Приморье?

— Если его увижу, то предложу здесь прописаться.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена