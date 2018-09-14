Андрей Тарасенко: предложу Стивену Сигалу прописаться в Приморье

Андрей Тарасенко во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Андрей Тарасенко во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Приморский край планирует принять участие в первой международной китайской импортной выставке, которая пройдет в ноябре в Шанхае, и представит там проекты в сфере промышленности и металлопроката. Об этом, а также о возможности возвращения северокорейских рабочих в Приморье и своих предложениях для актера Стивена Сигала рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Андрей Тарасенко. Беседовала Светлана Задера.

— Андрей Владимирович, на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин предложил подписать мирный договор с Японией до конца года. Какой эффект это может оказать на сотрудничество Приморского края и Японии?

— Мирный договор даст возможность вести долгосрочные проекты бизнесу, привлечет инвестиции. Также это дает и безвизовое посещение.

— Ждете притока инвесторов из Японии, если договор будет подписан?

— Я не думаю, что будет большой приток, все зависит от того, как японцы примут предложение.

— Какие предложения готовит Приморье для разработки нацпрограммы развития Дальнего Востока?

— У нас самая главная нацпрограмма — это создать благоприятную среду для жизни людей в Приморье. То есть те условия, которые выражаются в строительстве садиков, школ, больниц, домов и рабочего места. Важно, чтобы платежеспособность населения тоже была достаточной. Весь этот комплекс позволит людям жить здесь и увеличивать население.

— Какие соглашения власти региона подписали на Восточном экономическом форуме? На какие суммы?

— Порядка 54 соглашений подписано, из них 20 уже имеют свою дорожную карту, сроки, начинаются стройки. Сумма порядка 34 миллиардов рублей. Остальные соглашения — это намерения, у которых в определенные сроки должна появиться дорожная карта по дальнейшему взаимодействию.

— Какие вопросы вы обсудили на встрече с китайскими партнерами?

— С Китаем прорабатываем строительство сталепрокатного завода, обсуждали возможность расчета строительства портовой инфраструктуры для транзита груза, железнодорожные проекты "Приморье-1" и "Приморье-2". Говорили с инвесторами о проектах в сфере разработки месторождений и сельском хозяйстве.

— Какие новые инвесторы могут прийти в Приморский край и в какие проекты? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Tigre de Cristal построит в Приморье пляжный клуб и ТЦ за 17 млрд рублей

— Группа компаний "Ташир" предложила проекты на 15 миллиардов. Планируется построить пять больничных комплексов в Приморском крае, три дворца спорта: фигурного катания, керлинга и легкой атлетики. Это группа компаний, которая будет строить футбольный стадион, сталепрокатный завод, нефтеперерабатывающий завод.

Владимиру Владимировичу японцы задали вопрос, зачем мы продаем нефть, когда ее можно перерабатывать у нас. Мы после этих слов подписали соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода.

— Спортивные комплексы успеют построить к приезду спортсменов перед Олимпийскими играми?

— Да, земельные участки уже выделены. Здесь дорожная карта строгая, потому что ложка хороша к обеду, поэтому сейчас решается вопрос уже о начале разработки проекта.

— Первая международная китайская выставка импортных товаров и услуг пройдет в ноябре. Китай активно приглашает российские регионы. Вы будете участвовать?

— Я получил приглашение. Мы обязательно поедем. Мы еще готовим проекты в части промышленности и металлопроката.

— В начале года вы говорили, что на территории Приморья работает почти 10 тысяч северокорейцев. Теперь из-за санкций они вернутся домой. Сейчас понятно, откуда идет новая рабочая сила, кто придет на замену этим 10 тысячам?

— Да, мы сегодня с Вьетнамом начинаем переговоры в этой части. У меня был посол, есть договоренность, есть интерес.

— Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов ранее сообщал, что Минтруд выделит 3,2 тысячи квот северокорейцам. Но он не уточнял, какому региону. Это будет Приморье?

— Приморье. Приморью это все. Но все зависит сегодня от окончания этих санкций, которое мы ожидаем к концу года.

— Сообщалось об открытии Торгового дома КНДР во Владивостоке. Вы знаете, как он будет работать?

— Пока не могу сказать, потому что местонахождение даже не знаю.

— Какова ситуация со строительством автомобильного моста в КНДР? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Шувалов: Приморью нужно ориентироваться в развитии на Калифорнию

— Пока не могу сказать, мяч на их стороне. Они должны подписать межправительственное соглашение. Пока оно подписано только с нашей стороны.

— В начале года вы получили от правительства Северной Кореи приглашение посетить Пхеньян. Планируете ли вы туда поехать?

— Пока еще не планирую. Пройти выборы еще надо.

— Какова сейчас ситуация с двумя отелями Hyatt во Владивостоке?

— Пришли две компании: российская и корейская. Сейчас они изучают, сколько необходимо достроить и средств вложить. И изучают ту схему, которую мы предложили в части взаимодействия.

— Стивен Сигал планирует открыть школу айкидо в России. Не хотите ли вы предложить ему открыть филиал в Приморье?

— Если его увижу, то предложу здесь прописаться.