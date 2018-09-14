Андрей Тарасенко: предложу Стивену Сигалу прописаться в Приморье

Приморский край планирует принять участие в первой международной китайской импортной выставке, которая пройдет в ноябре в Шанхае, и представит там проекты в сфере промышленности и металлопроката. Об этом, а также о возможности возвращения северокорейских рабочих в Приморье и своих предложениях для актера Стивена Сигала рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Андрей Тарасенко. Беседовала Светлана Задера.
— Андрей Владимирович, на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин предложил подписать мирный договор с Японией до конца года. Какой эффект это может оказать на сотрудничество Приморского края и Японии?
— Мирный договор даст возможность вести долгосрочные проекты бизнесу, привлечет инвестиции. Также это дает и безвизовое посещение.
— Ждете притока инвесторов из Японии, если договор будет подписан?
— Я не думаю, что будет большой приток, все зависит от того, как японцы примут предложение.
— Какие предложения готовит Приморье для разработки нацпрограммы развития Дальнего Востока?
— У нас самая главная нацпрограмма — это создать благоприятную среду для жизни людей в Приморье. То есть те условия, которые выражаются в строительстве садиков, школ, больниц, домов и рабочего места. Важно, чтобы платежеспособность населения тоже была достаточной. Весь этот комплекс позволит людям жить здесь и увеличивать население.
— Какие соглашения власти региона подписали на Восточном экономическом форуме? На какие суммы?
— Порядка 54 соглашений подписано, из них 20 уже имеют свою дорожную карту, сроки, начинаются стройки. Сумма порядка 34 миллиардов рублей. Остальные соглашения — это намерения, у которых в определенные сроки должна появиться дорожная карта по дальнейшему взаимодействию.
— Какие вопросы вы обсудили на встрече с китайскими партнерами?
— С Китаем прорабатываем строительство сталепрокатного завода, обсуждали возможность расчета строительства портовой инфраструктуры для транзита груза, железнодорожные проекты "Приморье-1" и "Приморье-2". Говорили с инвесторами о проектах в сфере разработки месторождений и сельском хозяйстве.
— Какие новые инвесторы могут прийти в Приморский край и в какие проекты?
— Группа компаний "Ташир" предложила проекты на 15 миллиардов. Планируется построить пять больничных комплексов в Приморском крае, три дворца спорта: фигурного катания, керлинга и легкой атлетики. Это группа компаний, которая будет строить футбольный стадион, сталепрокатный завод, нефтеперерабатывающий завод.
Владимиру Владимировичу японцы задали вопрос, зачем мы продаем нефть, когда ее можно перерабатывать у нас. Мы после этих слов подписали соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода.
— Спортивные комплексы успеют построить к приезду спортсменов перед Олимпийскими играми?
— Да, земельные участки уже выделены. Здесь дорожная карта строгая, потому что ложка хороша к обеду, поэтому сейчас решается вопрос уже о начале разработки проекта.
— Первая международная китайская выставка импортных товаров и услуг пройдет в ноябре. Китай активно приглашает российские регионы. Вы будете участвовать?
— Я получил приглашение. Мы обязательно поедем. Мы еще готовим проекты в части промышленности и металлопроката.
— В начале года вы говорили, что на территории Приморья работает почти 10 тысяч северокорейцев. Теперь из-за санкций они вернутся домой. Сейчас понятно, откуда идет новая рабочая сила, кто придет на замену этим 10 тысячам?
— Да, мы сегодня с Вьетнамом начинаем переговоры в этой части. У меня был посол, есть договоренность, есть интерес.
— Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов ранее сообщал, что Минтруд выделит 3,2 тысячи квот северокорейцам. Но он не уточнял, какому региону. Это будет Приморье?
— Приморье. Приморью это все. Но все зависит сегодня от окончания этих санкций, которое мы ожидаем к концу года.
— Сообщалось об открытии Торгового дома КНДР во Владивостоке. Вы знаете, как он будет работать?
— Пока не могу сказать, потому что местонахождение даже не знаю.
— Какова ситуация со строительством автомобильного моста в КНДР?
— Пока не могу сказать, мяч на их стороне. Они должны подписать межправительственное соглашение. Пока оно подписано только с нашей стороны.
— В начале года вы получили от правительства Северной Кореи приглашение посетить Пхеньян. Планируете ли вы туда поехать?
— Пока еще не планирую. Пройти выборы еще надо.
— Какова сейчас ситуация с двумя отелями Hyatt во Владивостоке?
— Пришли две компании: российская и корейская. Сейчас они изучают, сколько необходимо достроить и средств вложить. И изучают ту схему, которую мы предложили в части взаимодействия.
— Стивен Сигал планирует открыть школу айкидо в России. Не хотите ли вы предложить ему открыть филиал в Приморье?
— Если его увижу, то предложу здесь прописаться.