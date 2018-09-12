Тамбовщина предлагает объявить 2023 год Годом Сергея Рахманинова в России

О предложении властей Тамбовской области объявить 2023 год — год 150-летия выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова — Годом Рахманинова в России, о "Рахманиновском кластере", новых политических, культурных и молодежных инициативах, а также о перспективах развития экономики региона в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

— У Тамбовской области есть передовой опыт в организации территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск", расскажите о том, насколько сложным был этот путь и какими Вы видите перспективы развития этой особой территории?

— Город Котовск в декабре 2017 года стал территорией опережающего социально-экономического развития в соответствии с постановлением правительства России. Команда города выиграла национальную премию "Бизнес успех" и, думаю, это не могло не повлиять на присвоении городу такого статуса как ТОСЭР "Котовск". К этому результату регион и город шел в течение полутора — двух лет. Но теперь стоит не менее важная задача — развивать эту территорию, привлекать резидентов, поддерживать малый и средний бизнес, предоставлять преферентные условия для комфортного ведения предпринимательской деятельности. Сегодня есть большой спрос на участие в ТОСЭР "Котовск".

Если говорить о долгосрочной перспективе, периметр любого города для ТОСЭР будет главным лимитирующим обстоятельством. Как решить эту проблему? Совершенствовать федеральное законодательство. ТОСЭР "Котовск" создана на 10 лет — с 2018 по 2027 годы. Главная задача этой инициативы — обеспечить стабильное социально-экономическое развитие муниципального образования с помощью привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. В начале этого года заключено трехстороннее соглашение между Минэкономразвития РФ, администрацией Тамбовской области и администрацией города Котовска, определяющее обязанность региональной администрации по достижению плановых показателей эффективности функционирования ТОСЭР. Речь идет о количестве резидентов, созданных рабочих местах, объеме инвестиций, капитальных вложениях, выручке от продажи товаров, работ, услуг, полученных резидентами ТОСЭР. Так, резиденты этой территории имеют льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, предусмотрена возможность предоставления земельных участков без торгов.

Считаю, что новый механизм позволит стимулировать предпринимательскую активность и инвестиционную деятельность, диверсифицировать структуру экономики моногорода. Так, согласно стратегическим и приоритетным планам — при реализации всех запланированных мероприятий объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР за 10 лет, превысит 10,7 миллиардов рублей и будут созданы более 2 тысяч рабочих мест. Месяц назад мы провели переговоры с пятью потенциальными резидентами ТОСЭР, которые намерены работать в Котовске. Теперь осталось решить земельные вопросы по размещению будущих производств. Речь, в частности, идет о нескольких проектах в аграрной сфере, предприятии по переработке нефтешлаков.

— Вы как глава региона интенсивно работаете над продвижением нового проекта — научно-технологического центра "Мичуринская долина". Каких результатов Вы ждете от его реализации?

— В своем послании Федеральному собранию РФ президент четко обозначил стратегическую цель — прорывное развитие. Прорыв может базироваться исключительно на инновациях. Инновации без прикладной фундаментальной науки невозможны. Уникальный опыт Тамбовской области и города Мичуринска как одного из наукоградов России заключается в том, что мы можем предложить новую модель взаимодействия высокотехнологичного бизнеса и науки. Но для этого нужен определенный статус. В настоящее время Тамбовская область подготовила пакет документов и представила его в Госдуму РФ, Совет Федерации, экспертные площадки. Проект получил ряд замечаний, которые учтены, и теперь мы рассчитываем на поддержку министерства науки.

Если говорит коротко, то основная цель проекта "Мичуринская долина" — создать именно такой центр, который смог бы объединить все этапы научно-технологического цикла от фундаментальных исследований до массового производства нового продукта. У мичуринских ученых много уникальных разработок по созданию здорового функционального питания. Они признаны на самом высоком уровне. Причем, высоком в прямом смысле этого слова. Именно в Мичуринске изготавливают питание для космонавтов. Рацион участников проекта Марс-500 — тоже разработка ученых наукограда. Мы понимаем, что для дальнейшего развития необходимо новое высокотехнологическое производство, инвестиции, чтобы создать в необходимых объемах продукцию для поставок потребителям. Задача "Мичуринской долины" — стать единой площадкой для размещения научных, производственных, социальных объектов. Таким образом, будет создана новая экосистема, где будут рождаться инновационные проекты с необходимыми условиями для их реализации. Если говорить, что мы ожидаем получить на выходе в качестве результата — эффекты очевидны — регион получит современные производства с несколькими тысячами высокотехнологичных рабочих мест. Производство значительных объемов наукоемкой продукции обеспечит создание новых рыночных сегментов, повысит конкурентоспособность региональных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке.

Несмотря на серьезные преференции, льготные режимы для резидентов, мы рассчитываем, что налоговые поступления составят ежегодно 2 миллиарда рублей, из них около полумиллиарда поступит в бюджет области. В Тамбовской области уже реализуется проект "Умного сада" — это новое направление в садоводстве. Наши ученые его разрабатывают и готовы представить технологии производства и переработки новой продукции, производства продуктов функционального назначения, здорового питания. Уверен, что этот опыт будет полезен для научных образовательных центров и крупного агробизнеса. Этот комплекс даст возможность любому, кто заинтересован в малом предпринимательстве, применить эти новые технологии. Очень рассчитываем, что работу, которую мы проделали, заметят и поддержат на федеральном уровне.

— АПК всегда являлся драйвером развития экономики Тамбовской области. За счет каких проектов планируется его развитие на ближайшую перспективу?

— АНО "Агентство региональных социально-экономических проектов" подготовило сравнительный анализ потенциала агропромышленного комплекса 17 областей Центрального федерального округа (ЦФО) за первое полугодие 2018 года, по итогам которого Тамбовская область заняла третье место. По результатам 2017 года область занимает третье место в ЦФО по производству зерна, второе — по производству подсолнечника, четвёртое — по производству сахарного песка, а это 9% от общероссийского объема производства, и пятое — по валовому сбору сахарной свеклы. В регионе сформирован полный цикл производства плодово-ягодной продукции: от научной базы до коммерциализации новых технологий и переработки плодов и ягод.

Еще раз напомню, что Тамбовская область — уникальный регион для развития садоводства, научная база которого представлена школой Ивана Мичурина, насчитывающей более полутора столетий. Интеграция научной и производственной среды проходит на базе научного института развития садоводства — ФНЦ им. И.В. Мичурина. Именно на этой площадке разрабатываются технологии производства сертифицированного посадочного и семенного материала, возделывания садовых культур, создаются специализированные техники для современного садоводства. Разработанные технологии уже успешно используются более чем в 15 регионах России. Отмечу, что в 2017 году раскорчевано 991,62 гектар старых садов. При закладке новых садов делается акцент на развитии интенсивного садоводства. В 2017 году садоводами области заложен 907,1 гектара, из которых интенсивный сад составляет 690 гектаров. Высокоплотные сады увеличивают экономическую эффективность производства более чем в два раза. Также Тамбовская область становится привлекательной инвестиционной площадкой для проектов по инновационным технологиям выращивания овощей в закрытом грунте. Сейчас начата реализация проекта строительства ультрасовременного тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов, зеленых культур в Мичуринском районе общей площадью 88 гектаров. Не могу не сказать про животноводство, на долю которого приходится 45% от валового объема производства сельхозпродукции. По итогам 2017 года регион вышел на пятое место среди субъектов РФ по производству мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств и третье место — в ЦФО.

На сегодняшний день Тамбовская область по объему инвестиций ежегодно имеет порядка 110 миллиардов рублей. Основные отрасли — агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительство. В ближайшее время мы будем реализовывать проект с таким красивым названием, как "Тамбовский молочник" — планируется строительство восьми крупнейших молочных ферм по пять тысяч голов и молочный перерабатывающий комбинат "Тамбовский сыровар". Только один этот проект по емкости составит более 40 миллиардов рублей.

Если говорить о перспективах, то и дальше будем развивать комбикормовые, мукомольные направления, будем ориентировать агропромышленный комплекс области на экспорт. Нужно расширять границы своего присутствия и делать ставку на экспорт сельскохозяйственной продукции. Мы в 2,5 раза увеличили экспорт в 2017 году, в 2018 году будет такая же тенденция. Это будет давать новые возможности для бизнеса. Прежде всего, здесь важен социальный эффект — занятость населения и заработанная плата, которая в агропромышленном комплексе области очень высокая.

— Насколько известно, в вашем регионе активно развивается туристическая отрасль, в том числе событийный туризм, что позволяет ежегодно увеличивать туристический поток и количество привлеченных средств в экономику региона. Как удалось добиться таких результатов и используется ли при этом кластерный подход?

— Очевидно, что и в сфере туризма мы стремимся использовать самые передовые технологии. Мы разработали проект туристического кластера "Рахманиновский" — он очень масштабный, прошел отбор на уровне министерства культуры страны. В этом году мы отметили 145-летие со дня рождения великого композитора, музыканта Сергея Рахманинова. Мы считаем, что следующий, 150-летний юбилей нужно отмечать уже в масштабе страны, а 2023 год объявить Годом Рахманинова в России. Тем более, что музыку его любят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, она выполняет роль своеобразного дипломата. Например, посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки является большим поклонником творчества Рахманинова. Недавно мы в составе делегации были с рабочей поездкой в Люксембурге, в российском культурном центре проходил вечер выдающего композитора. И на нем присутствовала мама нынешнего премьера Ксавье Беттеля — Аниела Беттель-Спиро-Рахманинофф, которая является внучатой племянницей великого музыканта.

Для нас Сергей Васильевич — один из символов Тамбовщины, памятью о нем мы дорожим и хотим создать все условия для туристов, интересующихся жизнью и творчеством Рахманинова. Сейчас ведется поиск инвесторов, чтобы все задумки реализовать, уверен, что в этом случае туристический потенциал области значительно вырастет.

С тамбовской землей связаны имена и многих других великих людей. Посвященные им туристические маршруты набирают год от года популярность. Но мы также понимаем значение такого направления как событийный туризм.Тамбовщина сегодня — это место проведения уникальных фестивалей — театрального имени Рыбакова, духовых оркестров имени композиторов Шатрова и Агапкина, рок-фестиваля "Чернозем" и хорового фестиваля "Песни над Цной". Многих уважаемых артистов, признанных исполнителей и творческие коллективы можно увидеть только у нас, на тамбовской земле. Естественно, это привлекает туристов.

Если говорить о цифрах, то турпоток растет у нас в среднем на 7% в год. По итогам прошлого года объем платных услуг в сфере туризма достиг почти 650 миллионов рублей. Тамбовщина стала лидером Черноземья по внутреннему туризму и вошла в топ-30 самых популярных у туристов регионов страны.

— К участию в улучшении качества городской среды в вашем регионе стремятся привлечь как можно больше представителей общественности. Насколько эффективно в этом плане начали работать недавно созданные префектуры?

— Что касается комфортной городской среды, то мы второй год участвуем в этом федеральном проекте. В этом году в программе 92 муниципалитета, более 200 дворовых и 126 общественных территорий. Общий объем финансирования — около 250 миллионов рублей. Мне хотелось бы отметить, что все решения по тому, где проводить благоустройство, какие именно работы, согласовываются с местными жителями. У нас даже появилась новая форма общественного самоуправления — общественная префектура. В Тамбове действует шесть префектур. Префекты стали лоббистами своих территорий. И это правильно и эффективно: теперь люди знают, куда идти с вопросами и пожеланиями. Работает Совет общественных префектов — коллегиальный орган помогает префектам обмениваться своими лучшими практиками. Я не ожидал, что префекты будут настолько востребованы у граждан. Эта инициатива оказалась очень своевременной. Конечно, есть разные каналы связи с губернатором, руководством административного центра, есть сайты, официальное обращение, теперь префектуры. Для меня это принципиально важные вещи. Я на регулярной основе заслушиваю отчеты по всем направлениям. Регулярность и контроль исполнения имеют первостепенное значение. Институт префектов позволил обсуждать многие вопросы гораздо эффективнее. Это серьезная и эффективная модель общественного самоуправления.

— Для улучшения взаимодействия общества и власти необходимо правильно выстроить социальные коммуникации. Похоже, у Вас это получается, поскольку Тамбовская область на протяжении многих лет признается экспертами одним из самых социально и политически устойчивых регионов. Поделитесь, пожалуйста, опытом: как удается найти взаимопонимание с населением, в частности, с особо чувствительной ко всем новым веяниям и трендам категорией — молодежью?

— Мы укрепили эти позиции разными способами и механизмами. Есть достижения в области экономического развития, социальной сфере. Мы реализовали очень интересный проект, который называется "Лидеры Тамбовщины" — он проходит по аналогии с конкурсом "Лидеры России", инициированным на федеральном уровне. Могу искренне сказать, что такого эффекта от этого конкурса я не ожидал. Не будет преувеличением сказать, что за последние три года в регионе — это самое яркое и масштабное событие, которое позволило раскрыть потенциал нашей молодежи. Представители бизнеса, сферы государственного и муниципального управления получили возможность увидеть в деле тех ребят, которые готовы выдвигать инициативы, понимают, как реализовать тот или иной проект. Буквально пару недель мы с участниками конкурса пообщались, вполне открыто и на разные темы, и лично я получил огромный заряд энергии от ребят.

Изначально в конкурсе принимали участи более 300 представителей молодежи в возрасте до 35 лет, сегодня до полуфинала дошли 130. С ними занимаются 15 наставников: политики, управленцы, общественные деятели — проводят мастер-классы, семинары, TED-лекции, тренинги. Победители конкурса "Лидеры Тамбовщины" получат поддержку самых известных управленцев региона и возможность стажироваться в крупных организациях, на предприятиях с последующим трудоустройством. Наша задача взять лучших на работу в органы исполнительной власти, на муниципальную службу и не просто на рядовые должности, а на руководящие, потому что у многих за спиной есть опыт и навыки, а конкурс позволил поднять уровень и градус их амбиций и расширить возможности. Я всегда работал с молодежью и искреннее считаю, что за ней лучшее будущее.

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