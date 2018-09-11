Катырин: ВЭФ стал одним из главных событий Азиатско-Тихоокеанского региона

Восточный экономический форум, проходящий в четвёртый раз во Владивостоке, становится одним из центральных событий Азиатско-Тихоокеанского региона, а Дальний Восток — одним из самых привлекательных российских регионов для инвестиций. На вопросы РИА Новости о том, как сделать Дальний Восток ещё более привлекательным для российских и зарубежных инвесторов ответил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин:

— В этом году на форум приехал широкий круг международных участников: Китай, Япония, Монголия, Республика Корея. С кем из иностранных партнеров планируете встретиться на форуме, что обсудить?

— Встретиться можно было бы со всеми, и со многими удалось встретиться. У нас предстоят интересные встречи и дискуссии с корейскими коллегами с участием премьер-министра этой страны Ли Нак Ёном, где мы будем обсуждать сельское хозяйство и судостроение. Кроме того, будет встреча Россия — АСЕАН, которую готовит ТПП. Её участники поделятся впечатлениями о том, как они работают на российском рынке на Дальнем Востоке, что получается, а что не очень. Говорить и делиться опытом будут практики. Также пройдёт несколько двусторонних встреч: Россия-Китай, Россия-Япония, Россия-Корея. Помимо этого, ТПП проведёт совместно с Ростуризмом круглый стол, посвящённый теме въездного туризма и привлечению зарубежных туристов. Ещё запланирована дискуссия с Агентством стратегических инициатив по рейтингу инвестиционной привлекательности регионов, и, прежде всего, речь пойдёт о Дальнем Востоке. Некоторые регионы достаточно серьёзно шагнули вперёд по улучшению инвестклимата и климата по ведению бизнеса. Кроме того, пройдёт встреча с Российским экспортным центром по развитию экспорта. Также мы проведём ряд встреч с губернаторами регионов для обсуждения совместной работы с ТПП РФ.

— Форум проводится уже в четвертый раз. Как, на Ваш взгляд, изменился Дальний Восток за это время? Как бизнес оценивает финансовый и инвестиционный климат в регионе?

— Несомненно, изменился, и здесь надо исходить из цифр. В 2017 году из всех инвестиций в Россию 30% пришлось на Дальний Восток, таких достижений у региона раньше не было. Форум, несомненно, сработал — в этом году на нем присутствуют представители более 60 стран. Они изучают условия работы в Территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток. Это один из самых привлекательных регионов сегодня в России с точки зрения инвестиций, и поэтому сюда едут со всего мира. Я считаю, что форум будет иметь очень хорошие перспективы. Он становится одним из центральных событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Какие дополнительные меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять властям, чтобы увеличить приток инвестиций на Дальний Восток?

— Одна из эффективных мер, которая была предпринята, — это "дальневосточный гектар". Но этот проект надо расширять, и не только с точки зрения количества участников, но и территории — надо сделать не один гектар. Тогда появится возможность для реализации большего количества бизнес-проектов. Например, какие-то личные хозяйства смогут на большей площади наладить свой бизнес. Эта инициатива будет интересна для каких-то более серьёзных проектов и более расширенного производства, поэтому имеет смысл давать не один гектар, а больше.

Второе, и это ключевой вопрос, — квалифицированные кадры. Сегодня их не хватает. Поэтому нужно думать о программах закрепления кадров на Дальнем Востоке, которые бы стимулировали, в том числе, и предпринимателей. Необходимо создавать условия для сотрудников компаний здесь, помогать им строить жильё, брать ипотеку и так далее. Нужно приложить все усилия, чтобы прежде всего российскому бизнесу была интересна территория Дальнего Востока.

Если брать по другим направлениям, то, мне кажется, одно из перспективных — это туризм. Заметно вырос интерес к Дальнему Востоку. Увеличился внутренний туризм, например, на Камчатку больше стали. Раньше многие только Байкал знали. Сейчас всё больше узнают Камчатку, Сахалин, Владивосток. Но инфраструктура на порядок, если не на два порядка пока отстает. Достойных гостиниц немного. Нужно, чтобы набор услуг соответствовал хотя уровню "три звезды". А для этого нужны кадры, их нужно обучать. У нас ещё с советских времен хромает гостиничный и ресторанный бизнес. Только сейчас он набирает обороты. Для развития этой и других отраслей необходимо государственно-частное партнёрство. Когда есть партнёр в лице государства, есть уверенность в том, что проект никто не бросит, и бизнес более уверенно себя чувствует. Мне кажется, что такой инструмент, как ГЧП мы не в полном объёме используем и в этом плане нам есть над чем ещё работать.

— А что касается зарубежных инвестиций? © Ruptly Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой

— Надо всегда смотреть на привлечение инвестиций как на рынок, за который борются конкуренты, прежде всего, зарубежные. Поэтому нужно изучать, что делают конкуренты, какие условия они создают, соответственно, что мы можем в этом плане сделать. Потому что не все инструменты мы можем использовать, у нас другая экономическая ситуация, ментальность, законодательство. Также необходима стабильность законодательства в налоговой и финансовой сфере, например, в том, что касается налоговых сборов и пошлин. Россияне привыкли к бесконечному процессу изменений, а для иностранцев — это катастрофа. Они не понимают, как войти на рынок с одними условиями, завтра с другими, послезавтра с третьими. Ещё одна важная составляющая — это административный пресс и бюрократические процедуры. Многие лукавят, когда говорят, что к нам попасть на рынок сложнее, чем на зарубежные рынки. На многих европейских рынках, например, есть сложности в техническом регулировании. Хочу отметить, что в рейтинге Doing Business есть дальневосточные регионы, которые значительно улучшили свои позиции — на 30-40 пунктов. Сегодня мы стали серьёзнейшее внимание уделять этому рейтингу и губернаторы понимают, что это оценка их деятельности.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.