Владимир Илюхин: китайских туристов на Камчатке борщом не накормишь

Камчатка, которая делает ставку на развитие въездного туризма из Азии, строит новые гостиницы и привлекает иностранных инвесторов для создания инфраструктуры и индустрии питания. О совместных проектах с КНР, а также о том, почему не все китайские туристы любят русский борщ и когда в регионе появится пятизвездочный отель, губернатор региона Владимир Илюхин рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

— Владимир Иванович, ожидаются ли на ВЭФ подписания соглашений с китайскими компаниями?

— Мы ждем подписания с одной из китайских корпораций, объем заявленных средств порядка 20 миллиардов рублей. Речь идет о создании новой инфраструктуры в Камчатском морском торговом порту с расширением его возможностей. Не так давно они с нашей компанией провели переговоры, вышли на подписание соглашения. Надеюсь, что сегодня-завтра мы его подпишем.

— Каков сейчас торговый оборот КНР с Камчаткой, какова динамика?

— У нас с КНР достаточно стабильный торговый оборот, он в объемах где-то до 300 миллионов долларов, в основном это — 90 процентов — рыбопромышленная продукция. КНР является давним партнером наших рыбацких компаний. Весной этого года наша камчатская компания "Аквамарин" и Камчатский морской торговый порт подписали соглашение с китайской компанией Cofco по установке на Камчатке линии по разливу питьевой воды, и первая партия воды уже направлена в КНР. К итогу третьего года мы должны выйти на поставку 30 миллионов литров питьевой воды в Китай. Я считаю этот проект прорывным — мы вышли на мировой рынок, и он, безусловно, имеет тенденцию к росту.

— Какие привлекательные для Китая проекты есть на Камчатке?

— Мы уже представили проекты, не только для китайцев. То, что мы можем точно обсуждать, это проект Новатэка по строительству морского перегрузочного терминала СПГ на Камчатке. И среди тех, кто будет этот ресурс потреблять, — Китай, помимо других стран АТР. Для нас этот проект прорывной, он дает возможность развития портовой инфраструктуры. Конечно, в объемах торгового оборота с Китаем сейчас рост будет значительный.

— Есть ли уже конкретные сроки начала строительства этого терминала СПГ? © РИА Новости / Евгений Биятов "Новатэк" на ВЭФ подпишет соглашение о создании комплекса СПГ на Камчатке

— По предварительным данным, первую очередь планируют запустить где-то к 2022 году. Но сегодня говорить о сроках мы не можем, потому что сегодня идет работа над технико-экономическим обоснованием, дальше пойдет работа над проектом. Где-то этой осенью наши коллеги из Новатэка должны представить ТЭО, и там будут понятны сроки, объемы. Но есть, я так понимаю, в планах компании пока осуществлять перевалку морской составляющей. Пока ориентируемся на 2022 год.

— Что вы делаете для привлечения иностранных туристов?

— У тех, кто занимается туризмом в регионе, есть мечта — на должном уровне представить нашим китайским, японским и корейским коллегам надлежащие условия на Камчатке. Пока с этим не очень хорошо складывается, и мы приглашаем китайских партнеров, в частности, прийти с тем, чтобы создать гостиницы, сеть ресторанов для этой категории людей. Там есть специфика, мы это понимаем.

Вместе с тем за последние годы у нас турпоток из Китая вырос в семь раз, и мы хотим нарастить поток до миллиона пассажиров где-то через несколько лет с момента окончания строительства нового аэровокзального комплекса. Там будет значительная доля Китая, поэтому мы надеемся на сотрудничество и сейчас предлагаем много пакетных туров для китайской стороны в том числе — они очень любознательные люди. Помимо круизных программ работают чартерные программы.

Камчатка сама по себе очень интересная, уникальная территория, и для наших китайских товарищей она всегда будет интересна, не только летом. Поэтому мы очень надеемся на рост турпотока.

— Сейчас вы ведете работу по расширению действующего терминала. Значит ли, что строительство нового откладывается?

— Нет, ничего не откладывается. Все идет по плану, работа над новым проектом идет, и к весне следующего года она должна быть завершена, в том числе по прохождению экспертизы, поиску инвестора. Думаю, что в следующем году — где-то весной-летом — строительство нового терминала начнется.

Но чтобы на период строительства создать более комфортные условия для пассажиров, в том числе в части пункта пропуска для иностранцев, было принято решение о достройке или пристройке терминала. Работы ведутся, к марту его сдадут, и на период строительства нового комплекса он будет работать, чтобы сгладить не очень комфортные условия. А новый терминал — все идет по плану, там 2021 год — сдача по плану. Все идет в соответствии с графиком, все средства, необходимые на строительство комплекса, заложены, находятся на счетах предприятия. Общие вложения составят порядка 9 миллиардов рублей.

— Большую ставку власти Камчатки делают на развитие туризма. Какие новые отели планируется построить в регионе?

— Во-первых, новая гостиница запроектирована в новом здании аэрокомплекса — на 131 номер новый отель. Вообще, с ростом потока туристов на Камчатку — а мы выросли с 25 тысяч до более чем 200 тысяч человек — назрела необходимость в строительстве отелей. Я сейчас речь веду не о зоне Паратунки — там с этим все нормально, очень много комфортных отелей. Я веду речь о Петропавловске-Камчатском, о Елизово, там современных отелей не было давно. Мы приглашали отельеров, но они всегда с опаской смотрели на регион — далеко, сезонность накладывает отпечаток.

И вот наши камчатские бизнесмены, понимая, что это растущий рынок, стали вкладывать деньги. Сейчас в городе строится первый пятизвездочный отель. Строймонтаж сделан, корейские компании будет осуществлять отделку. Думаю, что к началу 2020 года он будет сдан. Вторую гостиницу строит "Русский двор". Еще у нас появилась целая сеть хостелов, которые вдруг стали востребованы. Думаю, через несколько лет Камчатку будет в этой части не узнать. Интерес растет, поэтому бизнес стал за этим подтягиваться и вкладывать средства.

Я был бы рад, если бы пришли корейцы, китайцы, японцы. Мы со всеми переговоры ведем, когда представляем край: приходите, мы создадим условия. Вопросы питания — они для наших товарищей особенные, их же борщом не накормишь, не все его едят. Поэтому нам бы хотелось, чтобы иностранные компании к нам пришли, чтобы они свой бизнес начали здесь обустраивать — имею в виду все, что касается отелей и питания.