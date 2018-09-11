РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Владимир Илюхин: китайских туристов на Камчатке борщом не накормишь

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (409)
0650
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время интервью на ВЭФ-2018Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время интервью на ВЭФ-2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Камчатка, которая делает ставку на развитие въездного туризма из Азии, строит новые гостиницы и привлекает иностранных инвесторов для создания инфраструктуры и индустрии питания. О совместных проектах с КНР, а также о том, почему не все китайские туристы любят русский борщ и когда в регионе появится пятизвездочный отель, губернатор региона Владимир Илюхин рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

— Владимир Иванович, ожидаются ли на ВЭФ подписания соглашений с китайскими компаниями?

— Мы ждем подписания с одной из китайских корпораций, объем заявленных средств порядка 20 миллиардов рублей. Речь идет о создании новой инфраструктуры в Камчатском морском торговом порту с расширением его возможностей. Не так давно они с нашей компанией провели переговоры, вышли на подписание соглашения. Надеюсь, что сегодня-завтра мы его подпишем.

— Каков сейчас торговый оборот КНР с Камчаткой, какова динамика?

— У нас с КНР достаточно стабильный торговый оборот, он в объемах где-то до 300 миллионов долларов, в основном это — 90 процентов — рыбопромышленная продукция. КНР является давним партнером наших рыбацких компаний. Весной этого года наша камчатская компания "Аквамарин" и Камчатский морской торговый порт подписали соглашение с китайской компанией Cofco по установке на Камчатке линии по разливу питьевой воды, и первая партия воды уже направлена в КНР. К итогу третьего года мы должны выйти на поставку 30 миллионов литров питьевой воды в Китай. Я считаю этот проект прорывным — мы вышли на мировой рынок, и он, безусловно, имеет тенденцию к росту.

— Какие привлекательные для Китая проекты есть на Камчатке?

— Мы уже представили проекты, не только для китайцев. То, что мы можем точно обсуждать, это проект Новатэка по строительству морского перегрузочного терминала СПГ на Камчатке. И среди тех, кто будет этот ресурс потреблять, — Китай, помимо других стран АТР. Для нас этот проект прорывной, он дает возможность развития портовой инфраструктуры. Конечно, в объемах торгового оборота с Китаем сейчас рост будет значительный.

— Есть ли уже конкретные сроки начала строительства этого терминала СПГ?

Логотип ВЭФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
"Новатэк" на ВЭФ подпишет соглашение о создании комплекса СПГ на Камчатке

— По предварительным данным, первую очередь планируют запустить где-то к 2022 году. Но сегодня говорить о сроках мы не можем, потому что сегодня идет работа над технико-экономическим обоснованием, дальше пойдет работа над проектом. Где-то этой осенью наши коллеги из Новатэка должны представить ТЭО, и там будут понятны сроки, объемы. Но есть, я так понимаю, в планах компании пока осуществлять перевалку морской составляющей. Пока ориентируемся на 2022 год.

— Что вы делаете для привлечения иностранных туристов?

© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкТуристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки"
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Туристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки"

— У тех, кто занимается туризмом в регионе, есть мечта — на должном уровне представить нашим китайским, японским и корейским коллегам надлежащие условия на Камчатке. Пока с этим не очень хорошо складывается, и мы приглашаем китайских партнеров, в частности, прийти с тем, чтобы создать гостиницы, сеть ресторанов для этой категории людей. Там есть специфика, мы это понимаем.

Вместе с тем за последние годы у нас турпоток из Китая вырос в семь раз, и мы хотим нарастить поток до миллиона пассажиров где-то через несколько лет с момента окончания строительства нового аэровокзального комплекса. Там будет значительная доля Китая, поэтому мы надеемся на сотрудничество и сейчас предлагаем много пакетных туров для китайской стороны в том числе — они очень любознательные люди. Помимо круизных программ работают чартерные программы.

Камчатка сама по себе очень интересная, уникальная территория, и для наших китайских товарищей она всегда будет интересна, не только летом. Поэтому мы очень надеемся на рост турпотока.

— Сейчас вы ведете работу по расширению действующего терминала. Значит ли, что строительство нового откладывается?

— Нет, ничего не откладывается. Все идет по плану, работа над новым проектом идет, и к весне следующего года она должна быть завершена, в том числе по прохождению экспертизы, поиску инвестора. Думаю, что в следующем году — где-то весной-летом — строительство нового терминала начнется.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ
Но чтобы на период строительства создать более комфортные условия для пассажиров, в том числе в части пункта пропуска для иностранцев, было принято решение о достройке или пристройке терминала. Работы ведутся, к марту его сдадут, и на период строительства нового комплекса он будет работать, чтобы сгладить не очень комфортные условия. А новый терминал — все идет по плану, там 2021 год — сдача по плану. Все идет в соответствии с графиком, все средства, необходимые на строительство комплекса, заложены, находятся на счетах предприятия. Общие вложения составят порядка 9 миллиардов рублей.

—  Большую ставку власти Камчатки делают на развитие туризма. Какие новые отели планируется построить в регионе?

— Во-первых, новая гостиница запроектирована в новом здании аэрокомплекса — на 131 номер новый отель. Вообще, с ростом потока туристов на Камчатку — а мы выросли с 25 тысяч до более чем 200 тысяч человек — назрела необходимость в строительстве отелей. Я сейчас речь веду не о зоне Паратунки — там с этим все нормально, очень много комфортных отелей. Я веду речь о Петропавловске-Камчатском, о Елизово, там современных отелей не было давно. Мы приглашали отельеров, но они всегда с опаской смотрели на регион — далеко, сезонность накладывает отпечаток.

И вот наши камчатские бизнесмены, понимая, что это растущий рынок, стали вкладывать деньги. Сейчас в городе строится первый пятизвездочный отель. Строймонтаж сделан, корейские компании будет осуществлять отделку. Думаю, что к началу 2020 года он будет сдан. Вторую гостиницу строит "Русский двор". Еще у нас появилась целая сеть хостелов, которые вдруг стали востребованы. Думаю, через несколько лет Камчатку будет в этой части не узнать. Интерес растет, поэтому бизнес стал за этим подтягиваться и вкладывать средства.

Я был бы рад, если бы пришли корейцы, китайцы, японцы. Мы со всеми переговоры ведем, когда представляем край: приходите, мы создадим условия. Вопросы питания — они для наших товарищей особенные, их же борщом не накормишь, не все его едят. Поэтому нам бы хотелось, чтобы иностранные компании к нам пришли, чтобы они свой бизнес начали здесь обустраивать — имею в виду все, что касается отелей и питания.

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена