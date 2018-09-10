Хисао Накадзима: железнодорожная связь с Японией даст России новые доходы

Участник проходящего на этой неделе Восточного экономического форума, старший управляющий директор японского мозгового центра "Исследовательский институт Номура, Лтд" Хисао Накадзима рассказал корреспонденту РИА Новости в Токио Ксении Нака о перспективах продления Транссибирской магистрали до Японии, а также о том, что необходимо сделать для повышения привлекательности России для иностранных инвесторов.

— Каковы перспективы российско-японского сотрудничества в сфере перевозок и развития железных дорог? © Фото из личного архива Исао Такахаси Исао Такахаси: доставка в Европу через Сибирь может стать основным путем

— В сфере развития транспорта и железных дорог между Японией и Россией идет активный диалог, начиная с создания в 2012 году Японско-российской рабочей группы по транспорту на уровне заместителей министров при министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и министерстве транспорта России, а также проводятся совещания специалистов для более детальной дискуссии. Кроме того, главы группы на регулярной основе отслеживают прогресс в решении возникающих вопросов.

Обсуждаются вопросы по таким конкретным темам, как продвижение использования Транссибирской магистрали и дальневосточных портов, развитие Северного морского пути, повышение товарооборота за счет координации информационно-логистических систем, строительство и эксплуатация терминала аэропорта, признание дипломов членов экипажей морских судов и сотрудников таможни. Уже запущены пилотные проекты с участием частных компаний.

Думаю, что и в дальнейшем японо-российское сотрудничество в сфере транспорта и развития железных дорог будет развиваться все более активно.

— Как вы оцениваете возможности реализации и перспективы проекта по соединению Японии и российского Дальнего Востока с помощью железной дороги? Какой это могло бы иметь экономический эффект для обеих стран? © РИА Новости / Юлия Чичерина Сахалин расширяет инвестиционное сотрудничество с Японией

— Сейчас на различных площадках обсуждаются проекты по связыванию российского Дальнего Востока и Японии. Если это будет реализовано, это позволит сократить время и стоимость перевозок из Японии в Россию и Европу. Кроме того, внедрение на Транссибирской магистрали японской передовой инфраструктуры холодовой цепи (система перевозки и доставки продуктов и медикаментов с соблюдением условий пониженных температур — ред.) позволит осуществлять перевозку с востока на запад морепродуктов с Дальнего Востока в Москву и другие регионы России, а с запада на восток из евроазиатской экономической зоны экспортировать свежие овощи и фрукты через Дальний Восток и Японию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это помогло бы России сэкономить валютные резервы и принесло бы новый источник дохода. Сейчас продвигается работа по пониманию и точной оценке затрат, которые потребует протягивание Транссибирской магистрали до Японии. Я считаю, что одновременно с определением в количественных показателях прибыли для России и для Японии важно тщательно обсудить, какие существуют проблемы на пути реализации этого проекта и что должны сделать обе страны для их решения.

— Что необходимо сделать, на ваш взгляд, для повышения инвестиционной привлекательности России? Что бы вы могли порекомендовать?

— При решении вопроса о вложении капитала инвесторы настаивают на раскрытии точной информации. Прежде всего это раскрытие информации о движении денежных потоков и средств внутри компании или проекта, который является объектом инвестиций. Какой бы прекрасной ни была бизнес-концепция проекта, инвесторы даже не посмотрят в эту сторону, если не будет раскрыта информация о движении денежных средств. Для этого необходим маркетинговый анализ, учитывающий будущие перспективы и настоящее состояние спроса и предложения по проекту, основанная на этом анализе структура бизнес-модели, создание схемы капиталовложений для минимизации затрат стоимости жизненного цикла (расходы на разработку, производство, эксплуатацию — ред.) на основании точного расчета первоначальных капитальных и операционных расходов.

— Что, на ваш взгляд, необходимо для еще более активного развития сотрудничества? Что тормозит продвижение вперед? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Японии

— Сотрудничество Японии и России осуществляется в области транспорта в различных направлениях, но пока оно находится на стадии пилотных проектов. Я считаю, что для дальнейшего развития необходимо их закрепление в виде бизнеса. Для этого совершенно необходимо создание взаимовыгодной двусторонней системы, которая включала бы в себя международную стандартизацию, упрощение (процедур — ред.). В качестве примера международной стандартизации в транспортной сфере называют соответствие требованиям таких организаций, как Международная организация по стандартизации (ISO), Международная электротехническая комиссия (IEC), Международный союз электросвязи (ITU) и других. В качестве конкретного примера упрощения процедур по сертификации в России хотелось бы привести пример совместного создания инжиниринговой конструкторской судовой компании. Я надеюсь на то, что развитие взаимовыгодной системы на основе международной стандартизации и упрощении процедур в дальнейшем будет развиваться еще активнее.