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Интервью

Хиросигэ Сэко: Россия и Япония должны объединить свою мудрость

(обновлено: 13:03 10.09.2018)
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© AFP 2018 / Pool / Stephanie LecocqМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ СэкоМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
© AFP 2018 / Pool / Stephanie Lecocq

Проекты экономического сотрудничества России и Японии обретают конкретную форму договоров, считает министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. О развитии диалога между Москвой и Токио и планах на будущее он рассказал в интервью руководителю представительства РИА Новости в Токио Ивану Захарченко.

Министр собирался принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на этой неделе, вместе с премьер-министром Синдзо Абэ, но принял решение остаться в Японии из-за занятости в ликвидации последствий землетрясения на Хоккайдо.

— Собирается ли Япония предложить что-то новое в плане экономического сотрудничества с Россией? Ожидает ли Япония от России каких-то новых предложений?

— Сотрудничество Японии и России в экономической области под сильным руководством лидеров двух стран до сих пор стремительно развивалось, и многие проекты в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов из бумаги обретают конкретные формы, в частности, договоров.

Генеральный директор Toyo Trans Inc. Исао Такахаси
© Фото из личного архива Исао Такахаси
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Например, фармацевтическая компания "Такэда" планирует начать на заводе в Ярославле местное производство лекарства от множественной миеломы NINLARO. Кроме того, в сотрудничестве с РЖД по развитию эксплуатации Транссиба мы начали пилотный транспортный проект, надеемся способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству и расширению торговли между Японией и Россией. Экономические отношения Японии и России всегда вбирали в себя новые важные элементы, и я думаю, что и теперь обе стороны должны объединить свою мудрость.

— Что вы считаете самым сложным на пути совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах? Что нужно сделать, чтобы решить проблему?

— На саммите в декабре 2016 года оба лидера выразили свою искреннюю решимость добиться урегулирования вопроса о мирном договоре и вместе с этим начать переговоры для осуществления совместной хозяйственной деятельности, которая не противоречила бы позициям обеих сторон. Переговоры велись на разных уровнях, дважды состоялись ознакомительные визиты бизнес-миссий на места, а на саммите в сентябре прошлого года было выделено пять первоочередных проектов. На рабочем уровне мы также ведем диалог, в том числе прошедшие 30 августа в Москве переговоры заместителей министров Японии и России.

Я воздержусь от прогнозирования результатов ожидаемых переговоров наших лидеров, но надеюсь, что они смогут подтвердить стабильный прогресс в деле скорейшего осуществления проектов.

— Расскажите, пожалуйста, о ваших планах относительно переговоров по экономическому сотрудничеству России и Японии после ВЭФ, какие еще ожидаются визиты?

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Японии

— После вступления в сентябре 2016 года в должность министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, я посетил Россию 11 раз и не только вел переговоры с российскими чиновниками по российско-японским экономическим отношениям, начиная от министра экономического развития РФ Максима Орешкина, но и смотрел на местах, как такое сотрудничество осуществляется во Владивостоке, Воронеже, на Ямале, в Якутске. Впредь я тоже хотел бы использовать любую возможность для того, чтобы посетить различные места в России и способствовать конкретизации Плана сотрудничества из восьми пунктов.

 

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