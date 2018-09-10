Хиросигэ Сэко: Россия и Япония должны объединить свою мудрость

Проекты экономического сотрудничества России и Японии обретают конкретную форму договоров, считает министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. О развитии диалога между Москвой и Токио и планах на будущее он рассказал в интервью руководителю представительства РИА Новости в Токио Ивану Захарченко.
Министр собирался принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на этой неделе, вместе с премьер-министром Синдзо Абэ, но принял решение остаться в Японии из-за занятости в ликвидации последствий землетрясения на Хоккайдо.
— Собирается ли Япония предложить что-то новое в плане экономического сотрудничества с Россией? Ожидает ли Япония от России каких-то новых предложений?
— Сотрудничество Японии и России в экономической области под сильным руководством лидеров двух стран до сих пор стремительно развивалось, и многие проекты в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов из бумаги обретают конкретные формы, в частности, договоров.
— Что вы считаете самым сложным на пути совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах? Что нужно сделать, чтобы решить проблему?
— На саммите в декабре 2016 года оба лидера выразили свою искреннюю решимость добиться урегулирования вопроса о мирном договоре и вместе с этим начать переговоры для осуществления совместной хозяйственной деятельности, которая не противоречила бы позициям обеих сторон. Переговоры велись на разных уровнях, дважды состоялись ознакомительные визиты бизнес-миссий на места, а на саммите в сентябре прошлого года было выделено пять первоочередных проектов. На рабочем уровне мы также ведем диалог, в том числе прошедшие 30 августа в Москве переговоры заместителей министров Японии и России.
Я воздержусь от прогнозирования результатов ожидаемых переговоров наших лидеров, но надеюсь, что они смогут подтвердить стабильный прогресс в деле скорейшего осуществления проектов.
— Расскажите, пожалуйста, о ваших планах относительно переговоров по экономическому сотрудничеству России и Японии после ВЭФ, какие еще ожидаются визиты?
— После вступления в сентябре 2016 года в должность министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, я посетил Россию 11 раз и не только вел переговоры с российскими чиновниками по российско-японским экономическим отношениям, начиная от министра экономического развития РФ Максима Орешкина, но и смотрел на местах, как такое сотрудничество осуществляется во Владивостоке, Воронеже, на Ямале, в Якутске. Впредь я тоже хотел бы использовать любую возможность для того, чтобы посетить различные места в России и способствовать конкретизации Плана сотрудничества из восьми пунктов.