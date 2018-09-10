Глава Адыгеи: наша главная задача - повышение качества жизни людей

О социально-экономическом развитии Адыгеи, в частности, о наращивании производства агропродукции и объемов ее экспорта, о строительстве туристической и дорожной инфраструктуры в интервью РИА Новости рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

— 10 сентября исполняется год вашей работы на посту главы Адыгеи. Что из намеченного удалось сделать за это время?

— За год удалось достичь существенных результатов практически во всех направлениях социально-экономического развития республики. Дали старт новым проектам, придали импульс ранее начатым. Все они нацелены на выполнение главной задачи, обозначенной президентом РФ — повышение качества жизни людей. Как отметил наш президент в Послании Федеральному Собранию, нам важен каждый человек, чтобы он прожил долгую и здоровую жизнь, чувствовал свою востребованность, уверенность в том, что его работа позволит обеспечить достаток и благополучие семьи, будущее детей.

Поэтому главным индикатором правильности принимаемых решений для меня остается доверие населения. Все действия власти должны отвечать ожиданиям жителей республики, быть прозрачными, открытыми и понятными людям!

Подчеркну, приоритетным направлением нашей деятельности является обеспечение социально-политической стабильности в Адыгее и укрепление конструктивного взаимодействия с институтами гражданского общества. Результатом такого диалога является стабильная общественно-политическая ситуация в республике. Тем самым, мы создаем условия для гарантированного и поступательного развития экономического потенциала Адыгеи. При этом мы сохраняем социально ориентированным бюджет Республики Адыгея. Концентрируем усилия на достижении результатов, которые положительно отразятся на благополучии населения республики. Это повышение качества медицинских услуг, образования, создание условий для занятий физкультурой и спортом, улучшение благосостояния граждан.

Мы добились и сохраняем стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На повестке — строительство детских садов и яслей для малышей до 3 лет.

На День знаний мы открыли школу на 990 мест в ауле Новая Адыгея — это современный образовательный центр, оснащённый по модели "Цифровая школа". Этот проект реализуется в России первый год, и мы смогли внедрить такую образовательную модель в числе первых.

В этом году началось строительство школы на 1100 мест в поселке Энем, запланировано строительство такой школы в Майкопе. Всё это делается для улучшения условий обучения, повышения доступности школ.

В сфере здравоохранения идёт постоянная работа по модернизации отрасли. Главным результатом считаю рост продолжительности жизни граждан. Этот показатель у нас в республике превысил 73 года, что выше среднероссийского. Коэффициент смертности населения имеет самый низкий показатель за последние 25 лет — 12,7 случаев на 1000 населения.

Этому способствует комплекс мер, принимаемых республиканской властью в системе здравоохранения. В частности, более 2,5 тысяч жителей республики в прошлом году получили высокотехнологичную помощь. Её доступность увеличилась на 13%. Закуплено 14 автомобилей скорой помощи. Введены в эксплуатацию два новых здания — Майкопской городской поликлиники № 1 на 500 посещений в смену и больнично-поликлинического корпуса Тахтамукайской центральной районной больницы. Начато строительство Гиагинской ЦРБ. До конца года планируется завершить создание значимого для жителей региона объекта — республиканского диагностического центра с вертолетной площадкой. У нас уже подписано соглашение с АО "Национальная служба санитарной авиации" о развитии в регионе санавиации для оперативности оказания медицинской помощи населению. Для повышения доступности здравоохранения за последнее время построено 6 ФАПов и один офис врача общей практики в районах республики.

В планах — возведение нового противотуберкулезного диспансера, терапевтического отделения на базе Майкопской городской больницы, а также реконструкция Перинатального центра. На ремонт и оснащение детских поликлиник выделено 50 миллионов рублей. Для этого Адыгея вошла в программу "Десятилетие детства". Кроме того, 23 миллиона рублей направлено на открытие первого в республике отделения паллиативной помощи на базе ЦРБ Майкопского района.

Совсем недавно мы принимали бизнесменов из Иордании, которые планируют создать в республике современный частный многопрофильный медицинский центр. Подобные проекты иорданские инвесторы уже воплотили в жизнь в Саудовской Аравии, Ливии, Ираке, ОАЭ и Катаре. Иордания обладает передовым опытом в сфере здравоохранения, и новая клиника будет оснащена высококлассным оборудованием, а сотрудники лечебного центра смогут стажироваться в ведущих клиниках мира. Предполагаемый объем инвестиций составит около 20 миллионов долларов. Строительство современной больницы будет способствовать внедрению передовых медицинских технологий, создаст конкуренцию среди подобных центров в Адыгее и за ее пределами.

Кроме того, в самое ближайшее время на условиях ГЧП планируется приобретение и установка ангиографа в Адыгейской межрайонной больнице имени К.М. Батмена. До сих пор в республике действовал только один подобный аппарат — в Республиканском сосудистом центре.

Сейчас ведётся подготовка помещений под новое оборудование. Введение его в строй — один из этапов обеспечения равнодоступности высокотехнологичных услуг для каждого жителя республики.

Мы продолжим принимать зависящие от нас меры для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения. Но никакое новое здание, оборудование не сможет заменить медработника. Поэтому серьезное внимание уделяется профессиональной подготовке врачей, заботе о пациенте. Благодаря федеральной программе "Земский доктор"мы снизили кадровый дефицит врачей-специалистов на селе. В 2017 году по этой программе 58 человек получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей каждый.

Многое делается для социально уязвимых категорий населения. В текущем году из федерального бюджета планируется получить субсидию на сумму более 13 миллионов рублей, а из республиканского выделить 100 миллионов рублей. На эти средства предполагается приобрести жилье 135 детям-сиротам. Реализуем ряд мер по поддержке многодетных семей. Число молодых семей увеличилось более чем в четыре раза. В целом за последние 13 лет господдержка молодых семей Адыгеи в части улучшения жилищных условий превысила 1 миллиард рублей.

Если говорить о развитии физкультуры и спорта, хочу отметить, что на сегодняшний день в Адыгее насчитывается более 900 спортивных объектов. В 2017 году завершена реконструкция Адыгейского республиканского стадиона "Дружба". Это масштабное спортивное сооружение, которое соответствует европейским стандартам и способно принимать соревнования международного уровня.

Также за прошедший год введены в эксплуатацию 9 плоскостных сооружений, открыты спортивно-стрелковый тир "Центра спортивной подготовки сборных команд РА", спортивный комплекс "Владимир Невзоров", ФОК в ауле Тахтамукай, Центр борьбы самбо и дзюдо в ауле Кошехабль. Начато строительство спорткомплексов в ауле Понежукай и поселке Энем, завершить которое планируем уже в этом году. Ведется планомерная работа по адаптации объектов спорта для граждан с ограниченными возможностями.

Республика славится победами в дзюдо, самбо — имя прославленного тренера Якуба Коблева и майкопская школа дзюдо известны по всей стране и за её пределами. У нас есть и олимпийские чемпионы, призёры и победители мировых и европейских первенств по различным видам спорта. Также республика регулярно принимает соревнования российского и международного уровня. Развитие спортивной инфраструктуры служит популяризации массового спорта, увеличению числа людей, которые на постоянной основе занимаются в спортивных секциях, ведут здоровый образ жизни,

Разумеется, исполнение всех социальных программ и обязательств напрямую зависит от ситуации в экономике, и этому направлению уделяется пристальное внимание. Благодаря нашим усилиям в Адыгее сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей. Например, среднемесячная начисленная заработная плата в регионе за январь-май 2018 года составила 25740,6 рублей или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. Реальная заработная плата выросла на 8,9%. Розничный товарооборот за первое полугодие текущего года сложился в размере 43,8 миллиарда рублей и увеличился на 9,1% к аналогичному периоду прошлого года. В сфере строительства за первое полугодие 2018 года выполнено работ на сумму 4,2 миллиарда рублей — рост к соответствующему периоду прошлого года составил 138,6%. Индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-июнь составил 112,7%. С начала текущего года объем отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 27,7 миллиарда рублей, что на 7,3% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

— Адыгея всегда была достаточно мощным аграрным регионом, специализировалась преимущественно на зерновых, знаменита своими помидорами. Недавно Вы поручили скорректировать вектор на производство плодово-ягодной продукции. С чем это связано?

— Сегодня выращивание овощей и садоводство — наиболее рентабельные направления в растениеводстве. Именно поэтому мы решили перепрофилировать сельское хозяйство региона с зернового производства на более прогрессивное — плодово-ягодное.

При этом у нас давние традиции садоводства. Некоторые уникальные сорта плодовых культур дошли и до наших дней. Сохранились культурные высадки грушевых и яблоневых деревьев, возраст которых превышает 200 лет. Сейчас мы возрождаем садоводческие традиции предков и стремимся осваивать современные технологии. По опыту итальянских коллег в республике около 10 лет назад начали развивать интенсивное садоводство.

Сегодня садами интенсивного типа занято более 1,8 тысячи га. Общая площадь насаждений плодово-ягодных культур в Адыгее превышает 5 тысяч гектаров. В прошлом году мы заложили ещё более 200 га садов и виноградников интенсивного типа. Предприятие по производству винодельческой продукции из Италии привезло виноматериалы и посадочный материал для виноградников. А в Теучежском районе инвесторы планируют заложить плантации голубики, малины, салата.

Также реализуется проект по закладке яблоневых и ореховых садов компанией "Черкесские сады". Объём инвестиционных вложений составит 5,2 миллиарда рублей, в результате будет создано 500 рабочих мест. ООО "Агроцентр", работающее в Гиагинском районе с 2011 года, выпускает шпалеры для садоводства по итальянским технологиям. Два года назад компания заложила собственный питомник.

Востребована на рынке и клубника. При выращивании земляники аграрии Адыгеи берут рассаду, подготовленную по итальянской технологии "фриго". В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25-30 тонн с одного гектара — это уровень высокой рентабельности. КФХ "Ника" заключило контракт с компанией из Вероны на эксклюзивное право продажи посадочного материала садовой земляники.

Полученный опыт уже позволяет нам не только развивать садоводство в Адыгее, но и поставлять продукцию за рубеж.

— Роспатент закрепил за предприятиями Адыгеи эксклюзивное право производства адыгейского сыра. Смогут ли местные производители закрыть потребности всей страны в этом продукте?

— Адыгейский сыр — наш уникальный брендовый продукт. Он известен не только в нашей стране, но и за её пределами. Исключительное право на использование наименования места происхождения товара "Сыр Адыгейский" для республики, в первую очередь, — экономический инструмент. Если мы выпускаем национальный продукт, который стал всемирно известным брендом, значит, обязаны защищать его от некачественных подделок. И это право было закреплено решением суда.

Напомню, в январе 2018 года Верховный суд России вынес окончательное решение в длительном споре об исключительных правах на использование названия "Адыгейский сыр". Производить этот продукт имеют право только предприятия республики.

В некоторых СМИ появлялись комментарии ряда производителей молочной продукции из других регионов о необходимости оспорить данное решение. Как правило, используются заявления об исчезновении адыгейского сыра с российского потребительского рынка, а также о том, что Адыгея не сможет покрыть потребности страны.

У производителей, которые переживают за судьбу адыгейского сыра, нет никаких для этого оснований. Доводы о том, что адыгейский сыр может исчезнуть с прилавков магазинов страны — безосновательны. Мы готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется около 10-12 тысяч тонн адыгейского сыра. Мощности предприятий Адыгеи позволяют производить и больше, если будет запрос рынка. Для этого есть и мощности, и сырье. Так, в 2017 году всеми категориями хозяйств Адыгеи было произведено почти 122 тысячи тонн молока. Из него можно произвести 13 тысяч тонн адыгейского сыра. И наращивание производства молока продолжается. Более того, сегодня идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать перспективные потребности молзаводов сырьем.

Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%. В планах на 2018 год увеличить его еще на 10-12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тысячи тонн. При необходимости мы можем и скорректировать планы в сторону увеличения производства.

У нас есть и сырье, и мощности, и специалисты, а самое главное — традиции. Крупные и средние молокозаводы в последние годы были полностью модернизированы, и качество выпускаемой ими продукции соответствует высоким требованиям потребительского рынка. Адыгейский сыр мы отправляем и на экспорт. По мнению зарубежных партнеров, он соответствует всем заявленным требованиям стран, которые стремятся к обеспечению населения качественными, экологически чистыми продуктами.

Одно из ведущих предприятий республики в молочной отрасли получило сертификат соответствия качеству ЕС, который с определенной периодичностью подтверждает. Молзавод прошел комплексную проверку деятельности на соответствие требованиям ЕС — от производства сыра до выдачи разрешительных документов. В результате, экспертами Евросоюза данное предприятие Адыгеи рекомендовано как ответственный и надежный партнёр.

Уже сегодня есть ряд взаимовыгодных предложений по экспорту. Кроме поставок нашего сыра в ОАЭ, сейчас ведутся переговоры о заключении договоров с Турцией, Азербайджаном, США. Увеличение экспортных поставок адыгейского сыра и возрастающая заинтересованность зарубежных партнёров в закупках адыгейского сыра, производимого на территории Адыгеи, свидетельствует как о возможностях производства, так и о качестве продукции.

— Недавно было объявлено о начале сотрудничества адыгейских агропроизводителей с ОАЭ. Какая продукция привлекла их, что планируете поставлять?

— Руководство трейдерской компании "Аль Фаладж" из Объединённых Арабских Эмиратов недавно побывало в Адыгее с официальным визитом, в ходе которого подтвердило намерения инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи распределительного центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции. Предварительные договорённости об этом были достигнуты ранее, на экономическом форуме в Дубае.

Существует обоюдная заинтересованность в реализации этого масштабного проекта. У нас наработан опыт выпуска высококачественных продуктов питания. При этом экологически чистое производство занимает особое место в стратегии экономического развития региона. Это наше преимущество, которое необходимо сохранять и развивать.

Компания "Аль-Фаладж" планирует строительство крупных распределительных центров в различных странах мира с развитым органическим сельским хозяйством. Именно таким регионом, по мнению инвесторов, является Адыгея.

Руководство компании по моему предложению посетило ряд агропредприятий для ознакомления с экспортным потенциалом региона. Инвесторов заинтересовал наш брендовый продукт — адыгейский сыр, который мы экспортируем с 2012 года. Бизнесменов из ОАЭ привлекла и другая продукция, например, выращиваемые в республике яблоки и орехи. Большой интерес экспортеры проявили к растительному маслу местного производства. Благодаря непрерывному процессу модернизации технологического оборудования, качество выпускаемой продукции соответствует всем мировым стандартам, а по некоторым показателям — превосходит их.

— Как в целом планируете привлекать иностранные инвестиции и из каких стран?

— Мы проводим последовательную работу по улучшению инвестклимата в регионе. Так, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Республика Адыгея оказалась в числе субъектов, показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата за последние два года. Фактически рейтинг региона улучшился почти вдвое: в 2017 году республика показала рост на 26 пунктов, поднявшись на 43-е место, в 2018 году — еще на 19 позиций и заняла 24-е место в Национальном рейтинге. Стоит задача войти в двадцатку лучших регионов.

Мониторинг ситуации по привлечению инвестиций в республике показал улучшение по ряду значимых позиций: снижению сроков регистрации предприятий, выдаче разрешений на строительство, на подключение к электрическим сетям и так далее.

Лучшей оценкой состояния инвестиционного климата является желание бизнеса реализовывать в Адыгее новые проекты. Так, наш давний партнёр ИКЕА вкладывает 14 миллиардов рублей в расширение торгового центра МЕГА Адыгея-Кубань — это самые крупные вложения компании в России. Строительство и реконструкция запланированы до 2021 года, в результате торговые площади ТЦ МЕГА будут увеличены практически в два раза — до 190 тысяч квадратных метров. Уже в 2019 году намечен запуск нового здания торгового центра.

Для республики реализация этих планов также важна: кроме дополнительных налогов в бюджет, регион получает около 2 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, инвестор занимается развитием территории, созданием объектов инфраструктуры. Проект ИКЕА вошёл в число приоритетных для республики и реализуется по принципу "одного окна".

Работа по созданию благоприятных условий для бизнеса продолжается. В настоящее время в Адыгее внедряются целевые модели регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ.

Становится традицией проведение Международного инвестиционного форума "Invest in Adygea". В прошлом году форум собрал свыше 700 участников. Участие в нем приняли представители бизнес-сообщества республики и ряда российских регионов, а также деловые круги Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии, Казахстана и других стран. В ноябре текущего года запланировано проведение второго форума.

Одно из приоритетных направлений нашей социально-экономической политики — стимулирование экспортной активности предприятий путем создания благоприятных условий для этого, в том числе, за счет мер господдержки.

Сейчас реализуется проект "Внедрение Регионального экспортного стандарта в Республике Адыгея" на 2018-2020 годы, в рамках которого планируется создать региональный центр поддержки экспорта. Что касается визитов иностранных партнёров, то в регион регулярно приезжают делегации различных стран. Весной мы встречали представителей бизнес-миссии из Италии. Итальянские компании представили свои проекты в банковском деле, производстве холодильного оборудования, продаже сельхозтехники, возведении тепличных комплексов, сельхозпереработке и производстве продуктов питания.

Также в Адыгее побывала делегация представителей муниципалитета и бизнес-сообщества из города Цюаньчжоу (КНР). Бизнесмены отметили обширные возможности для партнёрства — это закупка китайского оборудования и технологий для модернизации предприятий, экспорт продукции наших производителей, другие совместные проекты.

Также для налаживания контактов за рубежом мы направляем делегации, в состав которых входят представители деловых кругов Адыгеи и сотрудники профильных министерств. Это и участие в Дубайском экономическом форуме, и выстраивание побратимских отношений с китайской провинцией Цюаньчжоу, визиты в Италию, Турцию и другие страны. Нельзя забывать и о самостоятельной работе предприятий республики по выстраиванию коммуникаций с зарубежными партнёрами.

— Не так давно было объявлено о начале реализации в Адыгее проекта строительства ветропарка. Расскажите об этом подробнее.

— Республика имеет хорошие возможности для развития "зеленой" энергетики. В этой связи развитие электроэнергетики на основе четкой стратегии и максимального использования всех имеющихся ресурсов и, в первую очередь, возобновляемых экологически чистых источников энергии сегодня становится особенно актуальным.

Дан старт работам по созданию в Адыгее крупнейшего в стране ветропарка мощностью 150 МВт. Уже есть разрешение Комитета РА по архитектуре и градостроительству на возведение ветроэлектростанции (ВЭС) в Адыгее. До этого было выдано положительное заключение Госэкспертизы республики как на строительство ВЭС на территории Шовгеновского и Гиагинского районов, так и на возведение подстанции на 220кВ. Проект реализует АО "ВетроОГК" — дочерняя компания государственной корпорации "Росатом".

Кроме того, по показателям инсоляции республика является одной из наиболее перспективных территорий страны для развития солнечной энергетики — в среднем у нас более 250 солнечных дней в году. На Российском инвестиционном форуме в Сочи мы подписали соглашение с ООО "Возобновляемые источники энергии" по строительству двух солнечных электростанций суммарной мощностью 8,9 МВт.

Все это входит в общую концепцию нашей комплексной работы по сохранению экологического благополучия региона и развитию альтернативной энергетики.

— Как развивается туризм в регионе, какие точки роста в этой отрасли вы видите?

— Адыгея обладает уникальными природно-климатическими и рекреационными ресурсами. Поэтому туризм является одним из перспективных направлений развития республики. Для этого мы уже несколько лет активно продвигаем наш туристский продукт, одновременно повышая его качество. Строятся гостиницы, появляются новые объекты туристского показа. Результаты этой работы уже очевидны. Туристический поток в Республику Адыгея за 7 лет увеличился в два раза. По итогам 2017 года наш регион посетило порядка 432 тысяч отдыхающих.

Учитывая возрастающую туристскую привлекательность Адыгеи, мы продолжаем создавать условия для притока инвестиций в туротрасль, развиваем инфраструктуру, которая также способствует улучшению социально-бытовых условий населения. Всего за последние 10 лет в развитие обеспечивающей инфраструктуры в предгорной и горной части республики вложено около 5 миллиардов рублей.

Значительные средства были направлены из федерального и республиканского бюджета по ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)". В ней Адыгея участвует с 2014 года, реализуя проект туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки". В частности, на строительство комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры было направлено более 1,1 миллиарда рублей. В результате в горной части республики возведены 73 километра линии водопровода и более 100 километров линии газопровода. В 2018 году работы по снятию инфраструктурных ограничений продолжаются. К концу года газоснабжением будет обеспечен самый дальний горный населенный пункт — поселок Гузерипль. Общий объем финансирования составляет 684,3 миллиона рублей.

Реализация проекта "Ворота Лаго-Наки" походит к концу, но не завершается наша работа по развитию инфраструктуры в горной части Адыгеи. Для этого мы разработали новый инвестпроект по созданию туристско-рекреационного кластера "Зихия". Чтобы включить его в новую ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" на 2019-2025 годы, мы в настоящее время ведем активную работу с Федеральным агентством по туризму.

Еще одно направление, которому мы уделяем серьезное внимание, — развитие событийного туризма. Проводимые в Адыгее туристские праздники привлекают большое количество отдыхающих из различных регионов России и даже из зарубежных стран. Одно из самых популярных событий — Фестиваль адыгейского сыра. Он проводится уже 9-й год подряд. В прошлом году фестиваль посетило около 10 тысяч человек. В этом году большой праздник, посвященный нашему национальному бренду, состоится 22 сентября. Приглашаем всех желающих в Адыгею.

— Туризм невозможен без хороших дорог. Что делается в Адыгее в области дорожного строительства?

— Вы правы. Но дороги необходимы не только для туризма, но и для развития экономики в целом. Кроме того, от качества дорог зависит комфорт и безопасность людей.

Вопросы развития транспортной инфраструктуры Адыгеи мы обсуждали на недавней встрече с председателем правления Госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергеем Кельбахом. В условиях ввода в эксплуатацию Керченского моста, развития внутреннего туризма на юге страны значительно вырос поток автомобильного транспорта, проходящего по территории Адыгеи и Краснодарского края по трассе М-4 "Дон". Эта дорога находится в оперативном управлении "Автодора", участок трассы длинной 21,6 километра проходит по территории Адыгеи.

Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском и Теучежском районах. Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки сети автодорог, будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения.

Сергей Валентинович отметил, что федеральная поддержка реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров республики и ГК "Автодор". Он также подчеркнул, что вопросы совершенствования инфраструктуры на юге страны являются приоритетными. Это касается и строительства транспортной развязки вблизи аула Тугургой. Возведение данного объекта в полном объеме будет завершено через год. Напомню, через данный участок федеральной трассы, находящейся на территории Адыгеи, проходит основной поток машин с отдыхающими.

Также мы заручились поддержкой "Автодора" в строительстве другого значимого инфраструктурного объекта — транспортной развязки возле постелка Тлюстенхабль. Уже идут работы, сдача объекта запланирована на конец 2019 года. Развязка позволит снизить интенсивность движения и, как следствие, минимизировать аварийность.

Мы также внесли на рассмотрение федерального центра еще один проект для снижения транспортной нагрузки — строительство соединительного участка от дальнего западного обхода до южного обхода Краснодара. Таким образом, автомобилисты смогут в обход краевой столицы проехать к участку автодороги Краснодар — Новороссийск в районе поселка Энем. Это будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения.

Другой значимый проект - реконструкция подъезда к Майкопу со стороны Армавира и завершение строительства обхода Майкопа. Его реализация значительно повысит качество транспортного сообщения в регионе, поскольку дорожная сеть Майкопа является кратчайшим связующим звеном с федеральными трассами на подъездах к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Черноморскому побережью, морским портам и административным центрам субъектов ЮФО. При его завершении мы также разгрузим трафик через Майкоп, что обеспечит комфорт для жителей и улучшит экологию в столице республики.

— Адыгея выступила с инициативой реализации совместных инфраструктурных проектов с Краснодарским краем в рамках Стратегии пространственного развития РФ. Каким вы видите сотрудничество двух регионов?

— Действительно, наша республика выступила с комплексом важных предложений в рамках Стратегии пространственного развития РФ. Они включают в себя строительство и модернизацию объектов инфраструктуры федерального значения, необходимых для снятия ограничений в сфере транспорта и энергетики, препятствующих развитию приоритетных отраслей экономики Адыгеи. Реализация данных проектов также крайне важна для Кубани и её столицы — Краснодара.

С главой Кубани Вениамином Кондратьевым мы обсудили вопрос создания экономической агломерации, в состав которой должны войти город Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Адыгеи, а также Краснодар с прилегающими муниципалитетами. Хочу подчеркнуть, что речь ни в коем случае не идёт о передаче территорий одного субъекта РФ другому. Наша цель — синхронизация усилий по развитию смежных территорий двух регионов, совместная работа над созданием новых и модернизацией существующих объектов энергетики и транспорта, общими для наших территорий.

Работа над Стратегией пространственного развития РФ позволяет включить в федеральную повестку инициативы республики. Одним из механизмов, способствующих этому, станет совместная работа с кубанскими коллегами. При этом заявленные республикой инфраструктурные объекты, необходимые для развития агломерации, приобретают федеральное значение. Они будут сведены в общую дорожную карту двух регионов.

Это даст возможность сформировать новые точки роста в каждом субъекте, повысить качество жизни населения. В числе наиболее важных проектов, предложенных нами, — строительство нового Яблоновского моста, что существенно разгрузит транспортные потоки между Адыгеей и Краснодарским краем. Кроме того, мы полностью поддерживаем федеральные инициативы в рамках Стратегии пространственного развития России, которые намечены для реализации в нашем регионе. Это — создание и модернизация объектов электро- и газоэнергетики, амбициозные проекты в транспортной сфере.

Более того, по нашей инициативе в проект Стратегии пространственного развития РФ включены такие объекты дорожной инфраструктуры федерального значения как строительство автодороги Майкоп — территория Большого Сочи, реконструкция подъезда к Майкопу со стороны Армавира, завершение строительства обхода Майкопа. Также в проект вошли объекты энергетической инфраструктуры федерального значения, поддержанные Адыгеей. По предложению республики, запланировано строительство газораспределительной станции "Новый Сад", которая обеспечит газоснабжение наиболее активно развивающихся территорий Адыгеи, граничащих с Краснодаром.

Подводя итог, хочу сказать, что за истекший год в Адыгее сделано многое как в социальной, так и в экономической сфере. Мы изыскиваем собственные резервы для развития, налаживаем сотрудничество с другими регионами России и зарубежными партнёрами. Главное, что нашу работу поддерживает население республики, мы стараемся вовлечь людей в созидательные процессы — значительная часть стратегических решений принимается с привлечением общественных активистов, учётом мнения граждан.

Разумеется, немаловажную роль в успешной реализации намеченных планов играет помощь федерального руководства, благодаря которой удалось решить ряд важных для региона задач. У нас сложилось плодотворное сотрудничество и с законодательным блоком, и с руководителями отраслевых ведомств.

Считаю, что сегодня созданы все условия для поступательного развития Республики Адыгея, ключевым из которых является общественно-политическая стабильность. Сформирована команда, в которой гармонично сочетаются опыт и инициативность, желание трудиться и добиваться результата. Мы намерены двигаться вперёд, прилагать все свои силы для дальнейшего процветания нашей малой родины, счастья и благополучия каждого её жителя.

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