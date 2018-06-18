Эльмира Хаймурзина: наша задача - создание условий для удобства избирателей

Председатель Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина в интервью РИА Новости рассказала о подготовке к выборам губернатора в Подмосковье, о том, кто может стать главой региона, сколько кандидатур ожидается на выборах и как избирателям проголосовать не по месту регистрации, а также о том, сколько средств выделено на проведение выборов в регионе. Беседовала Людмила Белоножко.

— Кто может стать кандидатом в губернаторы Подмосковья?

— Губернатором Подмосковья может стать человек, который обладает пассивным избирательным правом, у которого нет предусмотренных законодательством ограничений. В соответствии с законом Московской области "О выборах губернатора Московской области", и говоря по-простому, губернатором Московской области может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, дееспособный, у которого нет непогашенных или неснятых судимостей, который не имеет гражданства иностранного государства. Это основные параметры, которым должен соответствовать кандидат в губернаторы Московской области. Кроме того, не допускается переизбрание на третий срок подряд.

— Расскажите о процедуре выдвижения кандидатур? Как это происходит? © РИА Новости / Николай Хижняк В ЦИК оценили готовность к региональным выборам

— Вся процедура выдвижения кандидата на пост губернатора регулируется названным выше законом Московской области о выборах губернатора, в соответствии с которым кандидатов вправе выдвигать только избирательные объединения, коими являются и политические партии. Действующая редакция закона не предусматривает выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения.

В соответствии с уставами партий выдвижение кандидатов проводится на конференциях, съездах, собраниях. Партии обязаны уведомить избирательную комиссию Московской области в установленный срок о проведении таких мероприятий. Представители избирательной комиссии присутствуют на всех собраниях по выдвижению. По состоянию на 18 июня проведено семь партийных конференций: "Альянс Зеленых", "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Партия роста", "Справедливая Россия" и партия "Яблоко" провели необходимые мероприятия по выдвижению.

— После этого кандидат должен прийти лично? Какие документы он должен подать?

— На этом этапе принципиально важными являются несколько документов, которые подают кандидаты. Первое — это его личное согласие баллотироваться на должность. Второе — документ партии, подтверждающий выдвижение. Плюс личные документы кандидата: паспорт, дипломы об образовании, сведения о доходах и имуществе.

Документы сдаются в избирательную комиссию Московской области. Принимают и проверяют документы члены рабочей группы, после чего выдают соответствующее подтверждение о приеме документов. По состоянию на сегодняшний день весь необходимый пакет документов сдали действующий губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев ("Единая Россия"); заместитель председателя Московской областной думы Игорь Васильевич Чистюхин ("Справедливая Россия"); руководитель регионального отделения политической партии "Альянс Зеленых" Лилия Игоревна Белова. Мы ждем в ближайшие дни представителей и других партий.

— Как долго проверяются документы?

— Есть установленные сроки. В зависимости от вида документов — от 10 до 20 дней.

— Что происходит дальше? © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк В Подмосковье началась подготовка к выборам губернатора

— После подачи документов на выдвижение каждый кандидат должен заручиться поддержкой муниципальных депутатов и избранных глав, иными словами он должен собрать подписи в свою поддержку — пройти так называемый муниципальный фильтр. Таких подписей должно быть 196, и они должны быть собраны в 51 территории — городском округе или муниципальном районе Московской области.

— А когда будет принято решение по регистрации всех кандидатов?

— До 5 июля все выдвинувшиеся кандидаты должны принести пакет документов для регистрации, в том числе листы с подписями в поддержку своего выдвижения. После этого в течение 10 дней рабочая группа проверяет представленные документы и готовит заключение о регистрации или об отказе в регистрации. На заседании избирательной комиссии Московской области, на основании данных заключений принимается одно из двух решений. Этот процесс завершится к 15 июля.

— Сколько кандидатур ожидаете на выборах?

— Исходя из количества уведомлений о проведении партийных мероприятий по выдвижению кандидатов, поступивших на сегодняшний день к нам в облизбирком, мы имеем 9 партий, которые намерены выдвигать кандидатов. Кроме названных выше партий уведомления также поступили от региональных отделений российской экологической партии "Зеленые" и партии "Коммунисты России".

— А в какую сумму обойдутся выборы? Сколько выделено из бюджета на их проведение?

— На подготовку и проведение выборов запланировано порядка 900 миллионов рублей. Большая часть этой суммы связана с денежными выплатами членам участковых и территориальных избирательных комиссий. В Московской области самое большое количество избирательных участков: область густонаселенная и большая по площади и избирательных участков у нас больше всех в стране — например, на президентских выборах было открыто 4239 УИК. Порядка 40 тысяч людей задействовано в подготовке и проведении выборов. И избирателей у нас порядка 5,6 миллиона человек, поэтому такая разветвленная избирательная структура.

Кроме того, средства предусмотрены на оснащение комиссий КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней) и системами видеонаблюдения. Часть средств будет направлена на мероприятия по информированию избирателей: здесь будут использованы все инструменты — средства наружной рекламы, информационно-разъяснительные материалы в СМИ и социальных сетях, материалы, которые будут раздавать члены избирательных комиссий во время поквартирных обходов.

— Будет ли у избирателей возможность проголосовать не по месту прописки и что нужно сделать для этого? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Молодые губернаторы обсудили особенности развития регионов

— Да, если гражданин знает, что он будет находиться непосредственно в день выборов не по месту своей фактической регистрации, а в другом месте, то он вправе подать заявление для голосования по месту своего фактического нахождения.

С 25 июля по 5 сентября открепиться можно через единый портал госуслуг, через многофункциональные центры либо обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту своего жительства. С 29 августа начнут работать уже участковые избирательные комиссии, можно обратиться и туда, а с 6 по 8 сентября до 14 часов такое заявление подается только в участковую избирательную комиссию по месту постоянной регистрации. Данное заявление является специальным и защищено специальной маркой. Для любого из этих видов открепления нужен паспорт, в котором есть постоянная регистрация в Московской области. Вот такой порядок.

— Для членов избирательной комиссии проводится ли какое-то обучение? Разработаны ли рекомендации?

— Конечно. На одном из недавних заседаний избирательной комиссии Московской области мы утвердили справочник для территориальных избирательных комиссий, который, по сути, является методическим пособием и содержит образцы решений, принимаемых во время избирательной кампании. Мы уже разослали этот справочник во все наши территориальные избирательные комиссии. В ближайшее время мы утвердим еще одно методическое пособие — Рабочий блокнот члена участковой комиссии.

Запланированы также обучающие семинары и практические занятия с членами нижестоящих избирательных комиссий. Мы стараемся, чтобы члены комиссий всех уровней были готовы к решению самых сложных задач, к любым вызовам и внештатным ситуациям, которые могут возникнуть. И профессионально, качественно провели и кампанию в целом, и день голосования в частности.

— На президентских выборах видеокамерами были зафиксированы нарушения. Как планируете бороться с ними на губернаторских выборах?

— Большой подмогой в профилактике возможных правонарушений являются технические средства видеонаблюдения. Многие конфликтные ситуации на участках разрешались как раз после просмотра видеозаписей. Именно поэтому и на выборах губернатора видеонаблюдение будет использоваться на половине избирательных участков — более чем на 2000 УИК.

У нас также активно использовались и будут использоваться КОИБ-2010 и КОИБ-2017. Они очень хорошо себя зарекомендовали и являются препятствием к применению каких-либо фальсификаций. Я убеждена, что скоро наступит время и у нас 100% участков будут оснащены техническими средствами, что снимет последние сомнения в прозрачности избирательного процесса.

Кроме того, наличие КОИБ ускоряет подсчет и создает удобства для работы участковых комиссий. И, конечно, во время наших семинаров мы проводим работу над ошибками, разбираем нестандартные ситуации. Вся подготовительная работа в рамках избирательной кампании должна быть проведена до дня выборов. В день же голосования нужно обеспечить максимальное удобство для гражданина и создать все условия для свободного волеизъявления.

— Сколько камер будет установлено на участках 9 сентября? © Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook Мособлдума утвердила 9 сентября днем выборов губернатора Подмосковья

— Как я уже сказала, на половине участков, то есть 2164 УИК будут оборудованы камерами видеонаблюдения, что составляет 51% от всех УИК. На каждом участке будет по две камеры: одна камера фиксирует работу комиссии — весь стол, на котором лежат списки избирателей, где происходит выдача бюллетеней, а другая камера фиксирует общее пространство — урны, КОИБы. Повторюсь, камеры — это инструмент, который помогает разрешить многие конфликтные ситуации. Всегда можно обратиться к системе видеонаблюдения.

— Уже известно сколько всего будет избирательных участков?

— Мы рассчитываем, что в Подмосковье в единый день голосования 9 сентября будет открыто порядка 4,2 УИК.

— А количество наблюдателей какое будет?

— Поскольку у нас активными участниками избирательной кампании являются политические партии, то и наблюдателей будет много. "Единая Россия", как правило, на 100% участков выставляет своих наблюдателей. КПРФ очень активно направляет наблюдателей на участки. Уверена, что активность проявят и другие партии, кандидаты которых будут зарегистрированы.

Плюс мы будем продолжать работать с областной Общественной палатой, с Советом по правам человека, с институтом Уполномоченного по правам человека, общественными организациями волонтеров. Практика работы общественных наблюдателей на выборах президента хорошо себя зарекомендовала, поэтому думаю, что минимум на каждом участке будет по 3-5 человек.

— Будет ли на выборах досрочное голосование?

— Досрочное голосование на выборах губернатора Московской области не предусмотрено законодательством.

— Какие-то изменения на этих выборах будут по сравнению с предыдущими?

— Необходимые изменения в действующее региональное законодательство уже внесены. Все, что касалось общественного наблюдения, работы проекта "Мобильный избиратель", было внесено до назначения выборов губернатора.

Кстати говоря, проект "Мобильный избиратель", впервые реализованный в стране в марте этого года, позволил проголосовать более 190 тысячам жителей Подмосковья по месту фактического нахождения внутри области на выборах президента России.

— А возможность проголосовать в другом регионе у избирателей будет? © РИА Новости / Александр Пирагис Перейти в фотобанк Доверие россиян к выборам выросло, заявил замглавы ЦИК

— Перед назначением выборов были внесены поправки в областной закон о выборах губернатора и предусмотрена возможность создания избирательных участков за пределами территории Московской области. Мы сейчас ведем кропотливую инвентаризацию и прорабатываем возможность и целесообразность организации таких участков.

У нас есть учреждения, которые находятся на территории Москвы, например МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского), в котором находятся в стационарном отделении люди, не имеющие возможности выехать домой в день выборов и проголосовать. Скорее всего, там будет создан такой участок. Кроме того, совместно с коллегами из Москвы прорабатываем вопрос создания избирательных участков для избирателей Москвы, постоянно проживающих в Подмосковье, например в СНТ, дачных поселках. Мы обязаны создать условия для реализации активного права граждан — избирать и предоставить возможность нашим избирателям голосовать по месту их фактического нахождения.