Николай Подгузов: "Почта России" за 2-3 года сократит срок доставки

"Почта России" вступает в активную инвестиционную фазу, вложит значительные средства в расширение логистической инфраструктуры, чтобы справиться с растущими объемами международных посылок на фоне бурного развития интернет-торговли. Компания также ставит амбициозные цели по сокращению сроков доставки, но при этом не забывает о своих сотрудниках, запланировав очередное повышение зарплат. О том, как компания будет реализовывать эти планы, грядущих изменениях в связи с акционированием, о технологичных ноу-хау и новой стратегии в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ рассказал гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Беседовали Татьяна Белякова и Дарья Станиславец.

— Николай Радиевич, на ПМЭФ состоялась дискуссия, посвященная e-commerce, в которой вы приняли участие. На ваш взгляд, каков уровень развития е-commerce в России? Как вы думаете, что является сдерживающим фактором развития?

— По сравнению с другими странами мира рынок электронной торговли России еще недостаточно развит. С другой стороны, темпы развития е-commerce в нашей стране по сравнению с традиционной торговлей где-то в 3,5 раза выше — 20% ежегодного роста рынка электронной торговли против где-то 6% в классической рознице.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк "Почта России" заявила об улучшении показателей работы Понятно, что существуют проблемы в качественной комплексной логистической инфраструктуре. Мы эту проблему понимаем, и наш главный инвестиционный план — эту инфраструктуру создать и обеспечить. Кроме того, безналичные платежи в России распространены не настолько, насколько это необходимо для быстрого развития электронной коммерции.

Я считаю, что все эти вопросы будут в ближайшие годы решены и доля е-commerce в общем объеме торговли России вполне может достичь 20-25% к 2025 году. Сейчас доля электронной коммерции в нашей стране находится на уровне около 3%.

— Вы сказали, что сейчас недостаточно распространены безналичные платежи. Какова сейчас их доля в расчетах?

— Я сужу о недостаточном объеме безналичных платежей хотя бы по тому факту, что, например, за прошлый год граждане сняли наличности с карточек в два раза больше, чем осуществили расчетов в онлайне.

— Вы упомянули о недостаточном уровне развития логистической инфраструктуры "Почты России". В начале года было объявлено, что компания планирует построить сеть логистических центров, а группа ВТБ готова предоставить финансирование в размере 30 миллиардов рублей. В какой стадии реализация этого проекта?

— Мы уже приступили к созданию этой логистической инфраструктуры. В конце года мы планируем открыть вторую очередь логистического центра "Внуково", где будет предложена в том числе подготовка заказов к отправке, что сделает логистическую услугу сквозной и сильно улучшит качество обслуживания, в первую очередь — в Московском регионе в части e-commerce.

В целом, предусмотрено строительство 40 логистических почтовых центров. Это будет трехуровневая логистическая система: 7 крупных хабов, порядка 10 хабов в городах-миллионниках и 21 логистический объект в областных центрах. Вся эта система уже спроектирована, точки расположения центров определены, идет структурирование сделки по финансированию этого проекта со стороны ВТБ. В ближайшее время мы планируем объявить о закрытии финансовой части сделки.

Мы уже приступили к практической реализации, прорабатываются соответствующие проекты, готовится вся необходимая документация для того, чтобы впоследствии максимально быстро перейти непосредственно к физическому созданию объектов.

— Что даст этот проект для конечного потребителя? © РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк "Почта России" сама будет тестировать дроны для доставки посылок

— Мы рассчитываем, что создание этой инфраструктуры за 2-3 года позволит обеспечить средний срок доставки отправлений на 80% территории нашей страны в формате Д+2, то есть не более, чем трое суток. А в городах-миллионниках, конечно, должна быть доставка next day, то есть в течение одних суток. Мы намерены выдерживать рыночные сроки и, возможно, даже больше: задать планку по стандартам доставки, которая соответствует общемировым.

— Чтобы реализовать столь амбициозные планы по срокам доставки, необходима и развитая транспортная инфраструктура. Каковы у вас планы по обновлению автопарка, вагонного парка?

— Эти планы реализуются компанией на постоянной основе. "Почта России" владеет автопарком, насчитывающим порядка 17 тысяч автомобилей. В прошлом году мы обновили порядка 15% этого парка — это и крупнотоннажные автомобили, и небольшие фургоны АвтоВАЗа LADA Largus, и "Газели", то есть довольно большой транспортный комплекс, мы его постоянно обновляем. Кроме того, у нас в эксплуатации находится порядка 800 собственных вагонов. Мы заняты и обновлением этого парка. Порядка 10% парка мы планируем обновить в этом году.

— Каковы планы по обновлению автомобилей?

— Автопарк у нас сейчас довольно молодой — около 6 лет. Но по мере необходимости мы, конечно, будем его обновлять.

— "Почта России" в 2016 году приобрела два самолета. Каковы ваши планы по развитию авиапарка?

— Тут может быть две модели дальнейшего развития — это расширение собственного авиапарка и заключение партнерских отношений с авиакомпаниями. Пока мы используем комбинированную модель, то есть у нас есть два самолета ТУ204-С, которые уже используются на полную мощность, их загрузка близка к оптимальной. Они нам позволяют в том числе решать задачи пиковых периодов, когда порой не удается по адекватной стоимости договориться с авиакомпаниями по доставке в некоторые регионы.

Для того, чтобы развивать собственный авиапарк, нужно еще провести серьезное аналитическое исследование, потому что это большие инвестиции, а поддерживать реализацию сразу нескольких инвестиционных проектов затруднительно — мы ограничены в инвестиционных ресурсах. Сейчас мы, в первую очередь, сконцентрированы на модернизации логистики и цифровизации сети.

— Когда "Почта России" планирует внедрить систему идентификации посетителей по лицу?

— Мы технологически готовы к реализации этих проектов, и до конца года, думаю, что в двух-трех отделениях мы такого рода технологии внедрим. Я такую задачу поставил. Возможно, одно из этих отделений будет в Москве, другое — в одном из регионов.

— Недавно был принят в первом чтении законопроект об акционировании "Почты России". Сколько могут занять процедуры по преобразованию в АО?

— Мы надеемся, что за первым чтением законопроекта последует второе и третье, потом одобрение Советом Федерации, подписание закона президентом и вступление его в силу.

После этого мы вступаем в период реорганизации, который может занять несколько лет — я имею в виду вопросы имущественного комплекса и другие.

Но уже начать работать в формате акционерного общества принятие закона позволит нам, я надеюсь, до конца года.

— Обсуждается ли на данном этапе возможность выплаты дивидендов после преобразования в АО?

— "Почта России", будучи ФГУПом, уже сейчас своему собственнику — государству — ежегодно направляет 25% от чистой прибыли в качестве дивидендов. После акционирования мы будем работать в том формате, который предусматривается для работы государственных акционерных обществ, что также предполагает соответствующие выплаты. Хочу еще раз отметить, что мы должны преобразовать ФГУП в непубличное АО со 100%-ым участием государства. Но одновременно надо понимать, что "Почта России" — это социально ответственное предприятие, мы предоставляем довольно большой спектр социальных услуг населению. Поэтому все средства, которые нам удается заработать, мы направляем на совершенствование материально-технической базы "Почты России", на улучшение условий труда работников предприятия, на повышение заработных плат и развитие "Почты России" — логистического комплекса, IT- инфраструктуры, цифровизацию сети. Поэтому я не ожидаю, что дивиденды будут значительными, учитывая, что "Почта России" с текущего года вступает в инвестиционную фазу развития.

— Как после акционирования изменится структура управления компанией?

— Акционерное общество предполагает внедрение стандартных корпоративных процедур, структуры управления. Будет создано правление компании, сформирован совет директоров, в том числе и с независимыми директорами, при совете директоров будут сформированы соответствующие комитеты — по аудиту, по стратегии и так далее.

— Каковы ожидания по темпам роста финансовых показателей "Почты России" на 2018 год?

— В текущем году мы планируем небольшой рост выручки и прибыль на уровне нескольких сотен миллионов рублей. Я думаю, что с учетом необходимости повышения зарплат, осуществления инвестиционной программы — это тот результат, который в условиях отсутствия субсидирования со стороны государства мы можем показать.

Повторюсь: у нас фокус на инвестиционном развитии, на обустройстве сети, на содержании сотрудников и повышении их материальной обеспеченности. Все это требует ресурсов.

— Планируется ли в этом году будет еще раз повысить зарплаты?

— Все будет зависеть от нашей экономической эффективности. В марте мы повысили 154 тысячам сотрудников предприятия заработные платы на 5%. Серьезно повышен МРОТ — естественно, мы тоже следуем за этими изменениями. То есть я думаю, что по итогам года средние зарплаты на предприятии вырастут довольно значительно.

— Вы говорили, что к середине мая "Почта России" планирует подготовить технологию для автоматизированного взимания пошлин, а также провести эксперимент по взиманию пошлин. Как сейчас дела обстоят?

— Технологически мы готовы к проведению эксперимента. Сейчас вопрос связан больше с регуляторикой, принятием соответствующих нормативных актов. Если такие решения будут приняты, мы готовы реализовать данный эксперимент.

— Вы говорили, что в этом году будет представлена новая стратегия. В какой она стадии готовности?

— Она в высокой степени готовности. Мы планируем в ближайшее время уже завершить подготовку проекта стратегии, который в дальнейшем будем обсуждать с правительством, и далее представим его общественности. Наша цель — в 2018 году принять новую стратегию.

— Как она будет коррелироваться с цифровой экономикой?

— Цифровая трансформация нашей сети, построение цифровой логистической системы — это не просто какая-то дань моде, это вопросы повышения эффективности работы "Почты России" как экономически эффективного предприятия. Поэтому мы сейчас этим активно заняты, у нас реализуется несколько проектов, в первую очередь, касающихся реинжениринга бизнес-процессов на сети, вопросов управления большими данными, построения на основе этой информации правильного управления сетью, правильного набора услуг, правильного распределения трудового персонала, правильного конфигурирования конкретных отделений почтовой связи. Поэтому для нас цифровизация идет полным ходом, и мы ее обязательно реализуем в ближайшие год-два.

— Какой объем инвестиций заложен в новой стратегии?

— Это десятки миллиардов рублей. Только на создание логистической системы — не менее 30 миллиардов рублей, плюс вопросы, связанные с цифровизацией — это тоже не менее 10-15 миллиардов рублей для всего предприятия.

— На какой срок рассчитана стратегия?

— Предыдущая стратегия была принята на 2014-2018 годы, соответственно новая будет на 2018-2022 годы. © Фото предоставлено информационной службой ДГТУ В ростовском вузе разработают сортировочных роботов для "Почты России"

— Минкомсвязи переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Что ждете от нового министерства? Не опасаетесь, что к теме почтовой связи будет меньше внимания?

— Мы не опасаемся. Мы видим заинтересованность нового руководства министерства в развитии "Почты России" и со своей стороны окажем руководству министерства цифрового развития полное содействие, будем рады эффективно взаимодействовать.

— Какой поддержки ждете?

— Регуляторной. Поддержки в вопросах акционирования, принятия нового закона "О почтовой связи". Государство — наш акционер, и мы внимательно относимся к его пожеланиям.