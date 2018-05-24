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Интервью

Николай Никифоров: буду работать в России

20:1124.05.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкНиколай Никифоров. Архивное фотоНиколай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Никифоров, возглавлявший Минкомсвязь с 2012 года, не вошел в состав нового кабмина. За 6 лет под его руководством Минкомсвязи удалось реализовать много важных проектов для отрасли, а участники рынка высказываются об итогах работы Никифорова на посту министра исключительно в позитивном ключе. В интервью РИА Новости Никифоров рассказал, какими реализованными проектами он особенно гордится, и что реализовать не удалось, о своем видении задач нового министерства, а также о своих дальнейших планах. Беседовала Татьяна Белякова.

- Николай Анатольевич, определились ли Вы со своими дальнейшими планами?

Логотип 5G
© РИА Новости / Максим Туманов
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- Планы — жить и работать в России. Отрасль моей деятельности так или иначе все равно будет связана с технологиями. Это могут быть цифровые технологии или иные виды технологий, но все-таки технологическое развитие — это то, в чем я разбираюсь и так или иначе занимался.

- Это будет коммерческая структура или государственная?

— Это могут быть разные варианты. Здесь не надо забегать вперед, я пока не хотел бы это комментировать.

- В отрасли обсуждаются различные варианты вашей дальнейшей деятельности. Какие достоверны?

— Идет очень много разной информации. Я считаю некорректным это комментировать — не важно, правда это или нет. Нужно просто дождаться решений.

- В какие сроки планируете определиться с дальнейшими планами?

— Я сейчас занимаюсь просто реализацией своих технологических проектов вне зависимости от сроков. Но дальше возможны различные варианты. Так что я бы не сказал, что есть какие-то дедлайны или контрольные точки, в которых что-то должно произойти.

- В начале вашей работы на посту министра вы озвучивали планы министерства до 2018 года. Многое ли удалось осуществить из планов?

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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- Мне кажется, почти все удалось. Наверно, если условно можно определить, это где-то три четверти. Я считаю, что команда министерства поработала очень хорошо. Мы старались просто делать честно свою работу.

- Могли бы выделить проекты, которыми вы гордитесь?

— Их несколько, он не один. Это устранение цифрового неравенства, электронные госуслуги, начало перезагрузки "Почты России", импортозамещение российского программного обеспечения. Вот, пожалуй, четыре главных. Пятый проект, которым мне лично пришлось заниматься — это город Иннополис и университет Иннополис. Если попросите назвать 10 проектов, назову 10.

- А что не удалось?

— Не удалось обеспечить такое же финансирование отрасли информационных технологий, поддержку, особенно в условиях, когда мы должны были быстро делать импортозамещение после 2014 года, геополитического кризиса, как, например, получила отрасль сельского хозяйства или некоторые другие отрасли. Мы, к сожалению, с точки зрения расходов бюджета как поддерживали аграрное направление, так его и поддерживаем. А IT как не поддерживали, так и не поддерживаем.

- Фонд развития IT был создан, но он так и не заработал.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Борьба с цифровым неравенством и другие достижения Никифорова в Минкомсвязи
- Я считаю, что все-таки важно было в тех условиях оказать системную поддержку субсидиями, особенно на системное ПО, льготными займами, усилиями по продвижению продуктов — это то, что не удалось. Но невозможно на 100% всегда реализовать всю повестку. Такие были приняты решения. Ресурсы у страны, в том числе, бюджетные — не безграничны.

- Что с ним будет?

— Я думаю, что это вопрос все-таки стоит адресовать вице-премьеру и министру. Они должны решить, как с этим быть.

- Какие, на ваш взгляд, основные задачи будут стоять перед новым Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций?

— Это все-таки формирование более широкой повестки в контексте цифровой экономики. Потому что это уже будет не просто про связь, программирование, это будет про то, как меняются отрасли. То есть им придется уже заниматься тем, как цифровизировать образование, здравоохранение. Думаю, что это очень хороший план и, как мне известно, есть такая очень тесная товарищеская связка между новым вице-премьером (Максимом Акимовым — ред.) и новым министром (Николаем Носковым — ред.), и я думаю, что это тоже пойдет на пользу. При политической поддержке президента, председателя правительства, которая, в том числе, выражается и в том, что в названии министерства появилось два новых слова — цифровое развитие, и в том, что принята программа "Цифровая экономика", и приняты такие кадровые решения, я считаю, что это хорошая точка для старта, для того, чтобы смело, решительно предлагать амбициозные проекты, отстаивать свою точку зрения, добиваться выделения необходимых ресурсов и принятия соответствующих нормативных актов.

- Не поздно Россия начала заниматься цифровизацией цифровой экономики?

Спутник на Земной орбите. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Armyagov
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- Точно не поздно. Мы идем одними из первых. Самое главное у нас — это человеческий капитал и уже реализованные проекты. Ведь в большинстве стран нет ни "Яндекса", ни "Лаборатории Касперского", ни 1С, ни Mail.ru и многих других.
Я вчера съездил в Иннополис, пообщался с коллегами. Дмитрий Анатольевич Медведев попросил меня продолжить работу председателем наблюдательного совета Университета Иннополис. Дмитрий Анатольевич поручил обязательно эту работу продолжить. Я вчера съездил к коллегам, их об этом проинформировал, что я с ними, никаких тут решений нет, и нужно работу полностью продолжать. Ставим задачу войти в топ-100 по мировому рейтингу Computer Science для Университета Иннополис в диапазоне 2021-2025 годов. Посмотрим, когда это удастся сделать, точно прогнозировать сложно.

- Недавно глава "Ростелекома" сообщил, что российский смартфон на принадлежащей оператору ОС Sailfish может быть внедрен для использования в госорганах. Как вы оцениваете такую идею?

— Я думаю, что это точно будет. Это точно правильное направление, что российские государственные служащие, муниципальные служащие и, кстати, сотрудники госкомпаний должны пользоваться устройствами на базе российской операционной системы. Сегодня это только Sailfish.

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