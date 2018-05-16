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Интервью

Андрей Осипов: потенциал резкого снижения ставок исчерпан

12:0016.05.2018
0800
© Фото : пресс-служба ВТБ Старший вице-президент ВТБ Андрей ОсиповСтарший вице-президент ВТБ Андрей Осипов
© Фото : пресс-служба ВТБ

ВТБ, второй по величине российский банк, в этом году намерен активно развивать розничное направление, наращивая портфель депозитов и кредитов быстрее рынка. О закредитованности россиян, ставках по ипотеке, будущем безналичных расчетов и перспективах отказа об банковских карт рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. Беседовала Екатерина Жирова.

ВТБ на ПМЭФ проведет сессию о вызовах банковской системе на развивающихся рынках. РИА Новости выступают информационным партнером форума.

— В объединенном банке ВТБ вы возглавили департамент розничных продуктов. Каковы ваши планы в новой должности? На чем будут сделаны акценты?

— На текущий год по всем абсолютно направлениям у нас агрессивные планы развития. По пассивам — мы должны нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 миллиардов рублей или на 24%, это почти в три раза быстрее рынка. На рынке розничного кредитования планируем расти в 1,5-2 раза быстрее — на 17%, до 1,1 триллиона рублей.

— Какие у ВТБ планы по изменению розничных продуктов?

— Мы продолжим работу по повышению доступности кредитов — это и уменьшение ставок, и увеличение срока кредитования, и снижение требований к размеру дохода, количеству подтверждающих документов. Отдельное направление — персонификация предложений для клиентов, например, снижение ставки по кредиту наличными для клиентов с высокой транзакционной активностью по нашим картам. В этом же ряду создание продуктов с учетом потребностей отдельных групп клиентов: для пенсионеров, в том числе неработающих, для акционеров ВТБ, для людей дела (работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и прочее).

Вывеска Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Во втором полугодии мы намерены модернизировать условия по нашим кредитным картам. Назрела необходимость и грейс-период увеличивать, и делать клиентам предложения, повышающие удобство обслуживания их кредитных обязательств. Одна из обсуждаемых инициатив — предложить клиенту, потратившему крупную сумму по карте, перевести задолженность в классический аннуитетный кредит. Это сделает для человека более прогнозируемым платеж по обязательству. Другое предложение — возможность рефинансировать кредитную карту стороннего банка в карту нашего банка.

— Какие розничные продукты сейчас наиболее востребованы у населения?

— Сейчас очень активно развиваются транзакционные продукты. Мы видим, что население все активнее использует карты для оплаты товаров и услуг, доля таких операций в оборотах по картам растет. Инфраструктура продолжает развиваться: появляется все больше мест, где можно расплатиться картой, все больше способов это сделать. Население понимает, что расплачиваться картой — удобно и безопасно. Кроме того, клиенты стали активнее пользоваться кредитными средствами — все больше людей понимает, что выгоднее тратить деньги банка, расплачиваясь кредитной картой, а свои держать под процентом на накопительном счете и вносить на карту в дату окончания грейс-периода.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДемонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами

— Каковы ваши прогнозы по росту розничного рынка на этот год?

— По нашим прогнозам, рынок кредитования физлиц вырастет примерно на 11-12% в текущем году. Драйвером будет ипотека — этот сегмент увеличится примерно на 14%. Остальные секторы прибавят около 10%. С учетом текущей ситуации на рынке это достаточно агрессивные темпы. Что касается пассивов физлиц, то они будут чуть медленнее прирастать — в целом в районе 8-8,5%.

— Насколько могут снизиться ставки по кредитам в ВТБ и в целом по рынку в ближайшее время и к концу 2018 года?

— В прошлом году мы наблюдали резкое снижение ставок. Возьмем ипотеку — буквально пару лет назад средняя ставка была на уровне 13%, сейчас — 9%. Это радикальное движение вниз. По кредитам наличными ставка уменьшилась тоже в среднем на 3-4 процентного пункта. После периода агрессивного снижения ставок наступает период стабилизации. Это очевидно. Я не вижу потенциала дальнейшего снижения ставок.

— А по депозитам?

— Ставки по депозитам будут двигаться синхронно со ставками по кредитам. Мы ожидаем снижения примерно на 0,5-0,7 процентного пункта к концу года.

— Как, по вашему мнению, будет развиваться рынок депозитов при сохранении низкой инфляции?

— У нас сейчас реальная инфляция составляет 2,5%. Это означает, что размещая деньги под 6,5%, человек получает реальную эффективную ставку в размере 4%. То есть мы видим превышение ставки по депозитам над инфляцией. Такого в нашей стране уже очень давно не было. Если в дальнейшем инфляция останется на таком же низком уровне, очевидно, это будет поводом для дальнейшего снижения ставок и по депозитам, и по кредитам. Если она чуть отыграет вверх, то, наверное, ставки стабилизируются на текущем уровне или будут снижаться очень медленно.

— На ваш взгляд, на каком уровне сейчас закредитованность россиян?

— С моей точки зрения, какой-то серьезной проблемы сейчас нет. По итогам прошлого года в структуре доходов населения доля средств, направляемых на обслуживание кредитных обязательств, не превышает 17%, что заметно ниже исторических максимумов 2013-2014 годов. При этом важно обратить внимание на мелкие и дорогие кредиты. Когда человек берет полмиллиона рублей, он это делает осознанно и ищет низкую ставку, планируя свою финансовую модель доходов и расходов. Клиент занимает эти деньги и понимает, как будет обслуживать кредит. А когда человек берет 30-40 тысяч рублей на фоне небольшого ежемесячного платежа, он может взять кредит и под 30-35%. Мы такие кредиты не выдаем. Но на рынке есть другие игроки, которые активно этим занимаются, и, видимо, если этот сегмент будет расти, то со временем это может стать проблемой.

— Как на фоне снижения ставок развивается сейчас рефинансирование?

— Рефинансирование было прорывным продуктом года два назад в сегменте кредитов наличными, в ипотеке — в прошлом году. Сейчас мы видим, что этот продукт занял большую долю в портфеле — свыше половины всех кредитов выдаются клиентам, уже имеющим кредитные обязательства. Это правильный и естественный ход развития рынка.

Центральный офис ВТБ в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин
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В ипотечном кредитовании продолжится бум рефинансирования. Если посмотреть на среднюю ставку по портфелю в целом на рынке, то она очень сильно опережает ставку по новым выдачам — 12% против 9%. Пока ипотечные кредиты по высоким ставкам не уйдут, будет сохраняться потенциал для активного развития рефинансирования. Поэтому в ближайшие 1-1,5 года мы точно будем наблюдать быстрый рост доли этой программы в ипотеке.

— Если говорить о безналичных платежах, какой рост таких расчетов вы ожидаете в 2018 году? Насколько доля оплат банковской картой будет прирастать ежегодно?

— Если посмотреть на статистику по банковской системе в целом и по нашему банку в частности, пока 70% всех денег, которые люди получают на карты, тут же снимаются. И только 30% используются для безналичных расчетов. Но тренд на изменение ситуации заметен: ежегодно доля безналичных платежей растет, а доля наличных операций снижается, пусть и не очень быстрыми темпами. По нашим кредитным картам мы видим рост примерно на 5-7% в год, в целом ежегодный прирост безналичных платежей составляет порядка 3-4%.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСнятие денег в банковском терминале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Снятие денег в банковском терминале в Москве

— В какой перспективе мы можем полностью отказаться от банковской карты?

— Нужно разделять банковскую карту как платежный инструмент и банковскую карту как кусок пластика. С точки зрения куска пластика, безусловно, сейчас нет смысла его с собой носить. Сегодня уже почти везде можно расплатиться смартфоном, и это гораздо удобнее: не надо помнить пин-код, не надо доставать карту из кошелька — телефон всегда под рукой. При этом вся функциональность платежного средства в телефоне остается.

Глава ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Владимир Потапов
© Фото : банк ВТБ
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Сама пластиковая карта нужна только для того, чтобы снять в банкомате наличные деньги. Но парк банкоматов, оборудованных бесконтактной технологией, которых пока очень мало, неизбежно будет расширяться. На протяжении ближайших двух-трех лет банки дооснастят свои банкоматы устройствами для бесконтактного считывания карт, и тогда потребность в физическом пластике вообще исчезнет.

Отмечу, что расчеты с помощью смартфонов не только более удобны, но и гораздо более безопасны. Очевидно, это перспективная технология, которая будет стремительно развиваться.

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