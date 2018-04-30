Дурыгин: участие в джем-сешнах входит в круг обязанностей наших музыкантов

30 апреля пройдет Международный день джаза — ежегодное мероприятие, организованное ЮНЕСКО, вскоре после этого ожидается празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. К обоим этим масштабным событиям имеют отношение российские военные музыканты. Об их роли в этих мероприятиях, а также о положении джаза в современной российской армии в интервью РИА Новости рассказал начальник Центрального военного оркестра Минобороны РФ полковник Сергей Юрьевич Дурыгин.

- Как на ваш взгляд армейская регламентированность вяжется с таким музыкальным жанром как джаз?

— Почему военный оркестр исполняет джазовую музыку? А почему нет? Замечательная, прекрасная музыка в профессиональном отношении, очень красивые гармонии, великолепные мелодические линии, ритмы. Военный музыкант, конечно, отличается от музыканта гражданского — тем, что он носит военную форму, принимает участие в мероприятиях, связанных с вооруженными силами, участвует в парадах. Гражданские музыканты этим не занимаются, они занимаются своей спецификой. Но когда военные музыканты выступают с концертами, они обращаются к джазовой музыке. Все ноты одного цвета — черного, нет нот зеленого цвета — цвета хаки. Мы все: военные и гражданские музыканты — играем по одним нотам.

- Есть ли какая-то связь между армией и джазом?

— Дело в том, что военный оркестр — это духовой оркестр, где присутствуют флейты, кларнеты, саксофоны, трубы, тромбоны, ударные инструменты, а джаз-оркестр — это практически то же самое. В джазовом оркестре пять саксофонов, у нас в армии тоже почти в каждом оркестре пять саксофонов, пять труб. У нас в некоторых военных оркестрах даже больше трубачей, чем в джазовом коллективе. У них обычно четыре тромбона, и у нас столько же. И так далее. В этом мы похожи — джазовые и военные оркестры.

- Есть ли среди военных музыкантов знаменитые джазмены?

— Знаменитый джазовый музыкант Глен Миллер, который трагически погиб, был военным дирижером. Во время Великой Отечественной войны его коллектив стал военным оркестром, и они постоянно выступали перед военнослужащими своей армии.

- Были ли такие военные джазмены в нашей стране?

— Музыканты, которые принимали участие в Параде победы 24 июня 1945 года — в самом главном Параде Победы, многие из них были джазовым музыкантами, музыкантами довольно известными и высокого уровня. Многие из них стали после Великой Отечественной войны знаменитыми джазовыми музыкантами.

- Они тоже выезжали на фронт?

— Практически все наши джазовые музыканты, эстрадные музыканты, как только началась война, были сформированы руководством Минобороны в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед нашими военнослужащими. Например, Толмас Георгиевич Геворкян со своим коллегой Оганесяном служили в Центральном оркестре и в своих воспоминаниях отмечают, как они были отправлены на фронт, как в течение месяца давали концерты на передовой, иногда на расстоянии 800 метров от противника. Бывало, что во время выступления их обстреливали, джазовые композиции перемешивались со свистом пуль и грохотом разрывающихся снарядов. Они даже иногда попадали в окружение и прорывались из него. Поэтому военные оркестры и джаз неразрывно связаны.

- А военные музыканты принимают участие в джем-сешнах?

— Конечно, наши музыканты участвуют в таких вещах. Когда мы готовимся к концертам, где будет звучать джазовая музыка, мы репетируем. Можно сказать, что это входит в круг обязанностей наших музыкантов — участвовать в джем-сешнах.

- В джазовых фестивалях принимаете участие?

— Центральный военный оркестр ежегодно выступает с концертами, которые называются "Армия и джаз". Они проходят в зале Театра Российской армии. Там мы исполняем джазовую музыку, с нами выступают военные и известные гражданские музыканты, которые с нами исполняют различные джазовые композиции. В прошлом году это было в Колонном зале Дома Союзов и было приурочено к 100-летию советского джазового музыканта, дирижера и композитора Олега Лундстрема. Он всю свою жизнь посвятил служению джазовой музыке. Когда закончилась война, он с разрешения руководства нашей страны вместе со своим коллективом вернулся в СССР, хотя они просились и до этого, хотели принимать участие в Великой Отечественной войне. После своего возвращения Лундстрем сделал очень много для отечественного джаза, написал очень много музыки. Уже тогда наши джазовые музыканты соревновались с западными, а сейчас уровень наших музыкантов — это что-то невообразимое.

- Когда планируется провести этот фестиваль в этом году? Кто из известных музыкантов в нем будет участвовать?

— Думаю, что следующий такой фестиваль пройдет осенью. Заранее о таком сотрудничестве говорить очень сложно, так как все известные джазовые музыканты — очень занятые люди. Мы чаще всего сначала договариваемся с концертным залом, где мы будем выступать, а потом уже договариваемся с музыкантами.

- На праздновании дня Победы планируете выступать? Могут ли там быть исполнены джазовые композиции?

— Да, конечно, мы активно принимаем участие в этом — одном из главных событий для нашей страны. Понятно, что 9 мая какую-то джазовую композицию сыграть нельзя, но какую-то популярную советскую песню в джазовой аранжировке можно. 9 мая у нас будет концерт у храма Христа Спасителя, и там будет играть наш эстрадно-симфонический оркестр. Мы там будем выступать с песнями о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках.

- С кем из известных джазовых музыкантов ваш коллектив и вы лично хотели бы посотрудничать, в том числе из западных исполнителей?

— Мы особенно не рвемся сотрудничать с западными исполнителями, хотя мне очень нравится джазовая музыка периода XX столетия и музыканты, которые творили и работали в тот период времени, западные джазовые группы. Мне очень нравится группа "Чикаго" того периода — 70-80-е годы, "Земля, ветер, огонь" — такая была группа и все подобные. Я бы хотел с ними с удовольствием посотрудничать, чтобы наш оркестр с ними поиграл, но это очень сложно, потому что есть нюансы, связанные с их и нашей занятостью.