Торгпред РФ Абрамов: британский бизнес поддержал нас после "дела Скрипаля"

Российско-британский бизнес-диалог подвергся очередному испытанию на прочность. Кризис в дипломатических отношениях, усилившийся из-за "дела Скрипаля", замедлил развитие совместных проектов и отложил запуск новых. О том, как торговое представительство РФ чувствует себя в условиях конфронтации, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал торгпред России в Великобритании Борис Абрамов.

— Каковы последние данные по торговому обороту между РФ и Великобританией? Как последние события отразились на бизнесе?

— На данный момент мы имеем официальные данные ФТС за январь и февраль текущего года. По данным российской статистики, за январь-февраль 2018 года стоимостной объем российско-британской торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 32,1% и составил 2,2 миллиарда долларов. При этом российский экспорт увеличился на 38,9% и составил 1,61 миллиарда долларов, а импорт увеличился на 16,7% и составил 601 миллион долларов. Это позитивный признак сохранения имеющегося потенциала взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Бизнес обеих стран не теряет интереса друг к другу, что особенно заметно на фоне сложного контекста сегодняшней геополитической обстановки. Но при этом сотрудничество, безусловно, не может развиваться полноценно без восстановления нормального межгосударственного диалога.

— В каких секторах наиболее значительные изменения? Чем они обусловлены?

— Наибольшие изменения наблюдаются в несырьевом экспорте из России — он вырос в два раза (+116,2%). При этом несырьевой неэнергетический экспорт увеличился в 2,5 раза (+153,2%). Высокий рост продемонстрировали высокотехнологичные товары (+22,9%). В структуре российского экспорта в товарной группе "Жемчуг. Драгоценные камни, металлы" увеличение в восемь раз; в группе "Продукция химической промышленности, каучук" — в два раза. Традиционно уверенные позиции заняла минеральная продукция (+21,4%); "Металлы, изделия из них" (+44,8%); "Древесина и целлюлозно-бумажные изделия" (+25,8%). Кроме этого, наметилась положительная динамика в группе "Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них" — рост в пять раз. Все это свидетельствует о продолжении тенденции прошлого года, когда темпы роста несырьевого экспорта России достигли рекордного за последние десять лет уровня в 19%.

— Как идет диалог между двумя странами на фоне нынешнего дипломатического конфликта? Есть ли планы у компаний по этой причине приостановить сотрудничество? © AP Photo / Simon Dawson СМИ узнали о планах Британии расширить санкции против российского бизнеса

— К сожалению, российско-британский бизнес с 2014 года вынужден развиваться в сложных условиях. И последние события общий климат, конечно же, не улучшают. Тем не менее деловые круги двух стран даже при таких неблагоприятных обстоятельствах находят возможности для развития сотрудничества, и торговая статистика — тому подтверждение. Да, какие-то проекты оказываются упущенными, какие-то не реализованными, но появляются новые. Скажем, в таких важных для обеих стран сферах, как цифровизация экономики или финансовые технологии. В этом направлении Россия и Великобритания ведут конструктивный диалог, например, в совместной работе по развитию Москвы как международного финансового центра, где идет непрерывная двусторонняя работа. Однако, как мы видим сегодня, спектр экономических возможностей значительно сужается на фоне усложняющейся политической обстановки в двусторонних отношениях.

— Великобритания опубликовала доклад по своей программе в Арктике, указала, что хочет занять там лидирующие позиции среди неарктических стран. Какие совместные проекты между РФ и Британией идут или продолжаются по Арктике? Есть ли планы о новых проектах? О каких?

— Прежде всего надо отметить, что сам факт ведения совместных проектов — это уже очень хороший сигнал. Хочется верить, что взаимные деловые интересы в самой холодной части нашей планеты будут способствовать потеплению российско-британских отношений и на Большой земле. В докладе "Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic", о котором вы говорите, Россия упоминается в разделе о науке. Научная сфера взаимодействия всегда оставалась в фокусе обеих стран.

В сентябре прошлого года прошла крупная встреча между представителями четырех британских университетов: университета Абердина, университета Дарема, университета Ливерпуля, Кембриджского университета и трех российских образовательных учреждений: Северного (Арктического) федерального университета, Европейского университета в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского университета. Участники с обеих сторон представили обзор основных направлений совместной работы в арктической зоне. В рамках перекрестного Года науки и образования в 2017 году обсуждался также вопрос о содействии созданию российско-британской рабочей группы по Арктике.

Арктика находится в стадии освоения, поэтому совместные научные экспедиции — это хорошая точка соприкосновения между нашими специалистами и учеными. Перспективным должно стать сотрудничество в области анализа данных, изучения вечной мерзлоты, исследования биоразнообразия, климатических изменений и факторов, способствующих этим изменениям. Совместный интерес также могут вызвать проекты, связанные с поисково-спасательными работами, медициной, экологической защитой и поддержкой коренных народов Севера.

Арктика — это также порядка 90 миллиардов баррелей нефти и 1,670 триллионов кубических метров природного газа. И практический интерес для нефтегазодобывающего государства, которым является Великобритания, в большой степени сфокусирован именно на этой сфере. С учетом дефицита нефтегазовых месторождений, с которым в последнее время столкнулась Великобритания, можно провести параллель между огромным потенциалом углеводородных ресурсов арктической зоны и экономической целесообразностью участия Великобритании в освоении этой зоны.

Вторым важным направлением для Великобритании являются морские пути через Арктику. Там пересекаются взаимные интересы России, Китая и ряда стран Европы. Думаю, что британские арктические амбиции не могут обойти стороной тему взаимодействия с Россией.

— В мае в Санкт-Петербурге традиционно состоится Международный экономический форум. В СМИ проходила информация, что британское правительство просит компании не ехать в Россию. Что говорит британский бизнес? Кто-то уже заявил о готовности принять участие в форуме? © AFP 2018 / Ben Stansall Страны G7 создадут спецгруппу "по изучению поведения России"

— Мы опять с вами возвращаемся к теме общего климата двусторонних отношений. ПМЭФ — крупная международная площадка, призванная способствовать развитию диалога по широкому спектру экономических вопросов. Призывы с британской стороны бойкотировать участие в форуме подрывают саму возможность такого диалога. Мы знаем, что ПМЭФ в последние годы продолжало посещать большое количество представителей британского бизнеса. Международная фармацевтическая компания AstraZeneca подтвердила свое участие в этом году, крупные нефтяные компании также не отказывались от участия, ряд других компаний еще не обнародовали свои планы, однако из этого не стоит делать преждевременные выводы об отказе от участия. Главная тема ПМЭФ-2018 — создание экономики доверия, что подразумевает наличие открытого диалога между участниками глобального рынка. Форум призван способствовать развитию инвестиционного сотрудничества, а в этом направлении у Великобритании есть очевидный интерес к России. По последним данным, объем накопленных в России прямых британских инвестиций на начало октября 2017 года составил 17,9 миллиарда долларов. Это рекорд с 2013 года, несмотря на всю сложность и стремительность развития сегодняшних событий.

— В британских СМИ также прошла информация о возможном закрытии торгпредства РФ в Лондоне. Как вы это прокомментируете? Были ли какие-либо сигналы? Что это будет означать для развития двустороннего бизнеса, если это произойдет?

— Мне затруднительно комментировать слухи. Могу лишь сказать, что такой шаг Лондона, если он действительно будет предпринят, ударит и по российским, и по британским деловым кругам и еще сильнее усугубит и так мало позитивную ситуацию.

— Получили ли вы какие-либо отклики от британского бизнеса после того, как разгорелся скандал вокруг "дела Скрипаля" и были высланы 23 российских дипломата из Великобритании?

— Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнеров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведет бизнес в России, те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке и видят к себе хорошее отношение в Российской Федерации. Поэтому их видение отличается от официальной позиции.

— Какие бизнес-миссии планируются в ближайшее время? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк "Дело Скрипаля" не отразится на получении виз для россиян, заявил посол

— График бизнес-миссий претерпевает корректировки, вносимые текущими обстоятельствами, однако мы продолжаем работать над продвижением российско-британских проектов в машиностроении, фармацевтической промышленности и медицине, в сфере поставок товаров ежедневного спроса, предоставления инжиниринговых, консалтинговых, финансовых, деловых и туристических услуг, предложения новинок программного обеспечения, развития инновационных, финансовых и образовательных технологий. Из последнего — в апреле мы работали с российской компанией "МАКФА", которая представила свою продукцию на крупной профильной выставке FOOD&DRINK в Бирмингеме. Надеемся, что российские компании и дальше смогут иметь возможность полноценно участвовать в важных для них экономических мероприятиях в этой стране.