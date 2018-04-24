Никита Анисимов: подводные роботы будут искать донные мины на ВЭФ

Летом и осенью на базе Дальневосточного федерального университета пройдут первые всероссийские соревнования по морской робототехнике с финалом во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Ректор университета Никита Анисимов рассказал РИА Новости о том, почему остров Русский был выбран в качестве площадки для проведения масштабных соревнований, и как будет соревноваться морская робототехника.

— Кто примет участие в соревнованиях по морской и подводной робототехнике?

— Всероссийские соревнования пройдут на базе ДВФУ летом и осенью 2018 года, предполагается, что финал будет организован в рамках Восточного экономического форума. Они соберут беспрецедентное для России количество команд с очень разной подготовкой: на первом этапе это будут команды профильных научных организаций, силовых ведомств, предприятий, где осуществляются разработки в сфере морской робототехники. Второй этап — для студентов, магистрантов и аспирантов российских вузов.

Организаторами соревнований выступили Фонд перспективных исследований и коллегия Военно-промышленной комиссии России в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина. Предварительный расчет участников первого этапа соревнований по морской робототехнике составляет десять команд от силовых ведомств и девять команд от разработчиков и производителей. Предварительный расчет участников второго этапа соревнований по морской робототехнике — 26 студенческих команд. Но еще не поздно подать заявку на участие в соревнованиях, их прием завершается 30 мая. Для участия необходимо подать предварительную заявку в электронном виде на сайте ФПИ fpi.gov.ru, а также научно-техническую презентацию вместе с кратким техническим описанием робототехнического комплекса.

— В чем именно будут соревноваться роботы? © Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований Игорь Денисов: морские роботы помогут охранять российскую границу

— Соревнования команд пройдут в бухте Патрокл на открытой воде. Возьмем, например, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты. Они будут искать макеты донных мин (например, УДМ-500, УДМ-2), якорных мин (РМ-1), установленные на удалении 20 метров от точки старта. Также будут обследовать затонувшие предметы, поднимать их на поверхность, изучать подводную часть корабля.

Что касается соревнований безэкипажных катеров, то они пройдут в трех категориях: легкий (до 300 килограммов), средний (300 — 5 тысяч килограммов) и тяжелый (свыше 5 тысяч килограммов). Такие катера должны будут отойти от причала, обойти буй и пришвартоваться.

Другой задачей станет прохождение дистанции по заданной траектории: "Змейка", "Квадрат", "Циркуляция". Также они должны уметь пройти мерную линию на максимальной скорости и вернуться в точку старта задним ходом, выйти на буй-мишень, совершать действия с полезной нагрузкой.

Автономные необитаемые подводные аппараты должны будут соревноваться на глубине: например, погрузиться, выйти в квадрат с заданными координатами и затем всплыть. Еще задания: пройти по коридору, преодолевая препятствия, или найти в заданном районе поиска четыре затопленных объекта, идентифицировать их и передать информацию на береговой пункт управления. Также нужно уметь подойти к одному из трех буев с включенным гидроакустическим маяком и коснуться его носовой частью аппарата.

— Промышленность уже интересуется роботами, которые заявлены к участию?

— Помимо непосредственных участников состязаний, организаторы, в том числе ДВФУ, активно взаимодействуют с государственными корпорациями и индустриальными партнерами, которые в перспективе могут стать заказчиками новых технических решений, предложенных командами-участниками в процессе состязаний. Одна из глобальных целей всероссийских соревнований — создать живое, функциональное пространство для эффективного взаимодействия между учеными, молодыми разработчиками, представителями заказчиков и другими сторонами, вовлеченными в развитие морской робототехники в России.

— Почему эти соревнования проходят именно в Дальневосточном университете? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк В ближайшие 3 года в состав Военно-морского флота войдут 40 морских роботов

— Морская и подводная робототехника — одно из приоритетных направлений в ДВФУ, и в этом направлении у университета есть большие успехи на международном уровне. Во многом такая специализация обусловлена расположением университета: морские пространства на Дальнем Востоке нуждаются в постоянном мониторинге, и в условиях малой населенности региона очевидна необходимость развития технических средств, которые позволят обеспечить постоянное наблюдение за состоянием океана без привлечения дополнительных человеческих ресурсов. Область возможного применения автономных робототехнических комплексов на Дальнем Востоке огромна: помимо научных исследований Мирового океана, это также сфера разведки и добычи полезных ископаемых, вопросы, связанные с экологией, и многие другие.

Университет обладает собственным сильным научно-техническим заделом в области робототехники. В качестве яркого примера можно привести профессора Инженерной школы ДВФУ, заведующего кафедрой автоматизации и управления Владимира Филаретова, который получил в общей сложности более 300 патентов на изобретения в области робототехники, причем 150 из них связаны именно с подводной робототехникой. Изобретения ученого сегодня активно внедряются, элементы новых технологий успешно апробируются на профильных заводах.

— А молодежь участвует в разработках?

— Университет гордится победами своих студентов на престижных международных соревнованиях. Начиная с 2012 года, совместная команда ДВФУ и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук занимает первые и призовые места на таких известных чемпионатах, как RoboSub и Singapore AUV Challenge. Эти соревнования собирают лучшие студенческие команды со всего мира, и наша команда получает заслуженные призовые места по итогам противостояния с очень сильными соперниками.

Помимо участия в престижных международных соревнованиях, мы многое делаем для того, чтобы как можно больше талантливой молодежи в России интересовалось робототехникой: так, в 2018 году ДВФУ запустил собственный профиль всероссийской олимпиады Национальной технологической инициативы, который называется "Водные робототехнические системы". Участники, среди которых были талантливые школьники со всей России, должны были собрать и запрограммировать систему небольших роботов с разным функционалом, способных обмениваться между собой информацией в ходе выполнения задания.

— На какую команду посоветуете делать ставку на соревнованиях? © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Перейти в фотобанк Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система

— Участники команд ДВФУ, принимавшие участие в серьезных международных соревнованиях, многократно отмечали, что в таких случаях велика доля везения. Несомненно, хочется пожелать удачи участникам предстоящих соревнований, однако известно, что удача чаще приходит к целеустремленным и подготовленным людям. Помимо академической и технической подготовки, командам нужно будет провести большую внутреннюю работу, правильно распределить между участниками функции для быстрого и слаженного выполнения заданий.

Мы знаем, что Россия обладает очень сильным научно-техническим заделом в областях, значимых для развития робототехники. Однако в силу ряда причин, в том числе в связи с огромными размерами нашей страны, сильные коллективы далеко не всегда могут найти возможности для обмена опытом, которые могут стать основой для будущих прорывных проектов. Одна из наших важнейших задач в рамках предстоящих соревнований — собрать самых сильных и перспективных российских специалистов по морской робототехнике и создать для них такое пространство взаимодействия, где они смогут не только соревноваться в знаниях и изобретательности, но и создать основу для будущего сотрудничества.