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Интервью

Алексей Ерхов: позиция Турции по делу Скрипаля говорит о ее независимости

16:3011.04.2018
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей ЕрховПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов рассказал в интервью РИА Новости об основных итогах визита президента России Владимира Путина в Анкару на прошлой неделе, о сооружаемой Росатомом на юге Турции АЭС "Аккую" и перспективах увеличения товарооборота двух стран до символических 100 миллиардов долларов. Он также затронул тему возможного облегчения и даже отмены визового режима для граждан Турции и прокомментировал реакцию Анкары на дело Скрипаля.

— Какими вы видите основные итоги визита президента РФ Владимира Путина в Анкару?

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Межгосударственные отношения России и Турции

— Можно с уверенностью сказать, что очередное заседание Совета сотрудничества высшего уровня, состоявшееся 3 апреля, прошло исключительно успешно. Сделан новый мощный шаг на пути развития российско-турецких связей во всех областях. Без преувеличения важнейшим событием в контексте двусторонних отношений стала торжественная церемония запуска работ на строительстве атомной электростанции "Аккую", старт которым дали главы наших государств. Разумеется, для этого потребовалась огромная подготовительная работа министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов обеих стран. Знаменательно в этом отношении, что успешно завершен процесс присвоения проекту АЭС "Аккую" статуса стратегической инвестиции, реализующей его компании "Аккую Нуклеар" выдана должным образом оформленная лицензия на строительство.

Состоявшиеся переговоры на высшем уровне, как обычно, позволили обстоятельно обсудить все вопросы, находящиеся на повестке дня российско-турецких отношений.

Важно также и то, что на следующий день, 4 апреля, в Анкаре состоялся и трехсторонний российско-турецко-иранский саммит в астанинском формате. Это очень значимое событие для исторических судеб Ближнего Востока и, в частности, для ситуации в Сирии.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018

—  Насколько реально увеличение товарооборота между РФ и Турцией до 100 миллиардов долларов в год с учетом того, что российский экспорт в Турцию намного превышает импорт?

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о товарообороте между Россией и Турцией в 2017 году

— Проблема дисбаланса в двусторонней торговле не влияет на объем товарооборота. Это, что называется, явления совершенно разного порядка. Российский экспорт в Турции действительно составил в прошлом году 18,7 миллиарда долларов, а импорт — 3,4 миллиарда долларов. Заметим, что весь товарооборот таким образом составил 22,1 миллиарда долларов, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году. Что ж, так исторически сложилось: в структуре наших поставок преобладают столь нужные Турции энергоносители, прежде всего газ (доля в российском экспорте в Турцию — более 30%). Однако я категорически возражаю против того, чтобы на основе этих фактов делать выводы о какой-то якобы имеющейся энергозависимости Турции от России. Здесь можно скорее говорить об обоюдной зависимости, поскольку Россия, со своей стороны, тоже зависит от Турции, от ее способности принять и оплатить наш газ.

С другой стороны, мы, конечно, хотели бы поставлять в Турцию больше продукции машиностроения и других видов промышленности. Но современная торговля есть бизнес, и командно-административные методы здесь не годятся. Надо создавать, причем методами гибкого и тонкого нормативного и административного регулирования, такую среду, в которой бизнесменам будет выгодно углублять двустороннюю торговлю, искать пути ее качественного расширения и диверсификации.

Кстати, именно это один из возможных путей реализации провозглашенной политическим руководством наших стран амбициозной цели увеличения товарооборота до 100 миллиардов долларов.

— Может ли отразиться задержка с поиском соинвесторов для АЭС "Аккую" на сроках ее ввода в эксплуатацию?

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2018 / Veli Gurgah
АЭС "Аккую" в Турции

— Стратегическая цель — дать первый ток к 100-летию Турецкой Республики, то есть в 2023 году. Уверен, она будет достигнута.

Как уже разъясняло руководство заинтересованных российских ведомств, привлечение соинвесторов — дело не обязательное, но факультативное. Имеется в виду, что когда и если найдутся турецкие хозяйствующие субъекты, желающие и, что важно, могущие принять финансовое участие в реализации проекта АЭС "Аккую" и, соответственно, потом получать свою долю соответствующей прибыли, то этот вопрос может быть рассмотрен. По сути, он не политический, а хозяйственный. Какими будут условия — тема еще более приземленная, подлежащая, разумеется, обсуждению на переговорах. А не будет соинвестора — что ж, значит Росатом поднимет этот проект сам.

Не вдаваясь в детали, могу сказать, что в процессе реализации проекта имеется в виду уделить большое внимание его локализации. Он открывает большие возможности для привлечения местного бизнеса, прежде всего по субконтракту.

© REUTERS / Depo Photos Церемония запуска строительства первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции
© REUTERS / Depo Photos
Церемония запуска строительства первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции

—  Есть ли подвижки в облегчении визового режима для граждан Турции и каковы перспективы возвращения безвизового режима, к чему призывает Анкара?

— Мы систематически обсуждаем этот вопрос с турецкими коллегами на всех уровнях, представляем свою аргументацию, выслушиваем доводы партнеров. По состоянию на сегодняшний день можем сказать, что успешно развивающиеся двусторонние отношения создают благоприятные возможности, которые можно использовать и в визовой сфере. В частности, российская сторона готова предметно обсуждать меры по либерализации режима выезда отдельных категорий турецких граждан, в том числе для тех, для которых российские визы бывают наиболее востребованы. Речь прежде всего о водителях-дальнобойщиках, а также представителях крупного бизнеса, часто посещающих нашу страну. Российская сторона готова в кратчайшие сроки выйти и на договоренности об отмене виз для владельцев служебных паспортов.
Возможно, в будущем будут созданы условия и для начала разговора о возвращении к действию межправсоглашения 2010 года о взаимных поездках граждан.

— Турция, в отличие от других стран НАТО, не выслала российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Как вы могли бы оценить позицию Анкары по этому вопросу?

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин в разговоре с Эрдоганом изложил позицию России по "делу Скрипаля"

— Позицию Анкары в этом вопросе можно оценить как позицию страны, дорожащей своим суверенитетом и стремящейся проводить самостоятельную, независимую линию во внешнеполитических делах. Наверное, кое-кому отнюдь не мешало бы следовать ее примеру и не вестись на грубые провокационные затеи недругов России.

 

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