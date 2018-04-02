Олег Иванов: Тамбовщине нужны кадры новой формации

После завершения федерального конкурса "Лидеры России" глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с инициативой провести аналогичный конкурс в регионе. Конкурс стартовал, условия опубликованы. Со 2 по 30 апреля энергичные, образованные, амбициозные тамбовчане в возрасте до 35 лет могут подать заявки на конкурс "Лидеры Тамбовщины", который пройдет в три этапа и завершится в начале сентября. О целях конкурса в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
— Олег Олегович, цель регионального конкурса аналогична федеральному — формирование управленческого резерва. Какие качества региональная администрация хочет видеть в участниках этого конкурса?
— Главу администрации, как и всех нас, очень заинтересовал федеральный конкурс "Лидеры России". Это основа формирования новой профессиональной элиты лучших специалистов страны. Мы уверены, что таких профессионалов много и в Тамбовской области. Поэтому ищем их и даем им возможность раскрыть свои способности в полной мере, заявить о себе на региональном уровне.
— Насколько сложные испытания подготовлены для конкурсантов?
— Непростые. Это же лидеры! Они уже много знают и умеют. Сначала будет тестирование. Набравшие максимальное количество баллов пройдут до 30 мая в полуфинал. Период полуфинала: с 1 июня по 27 августа. А в первой декаде сентября состоится финальная сессия, где определятся 30 победителей.
— Что будет предложено 30 победителям?
— Победители получат поддержку самых известных управленцев региона. Это не только руководители области, государственных структур, но и бизнеса, которые выступят в роли наставников. Талантливые люди нужны всем. Они пройдут серьезную стажировку в организациях и на предприятиях с возможностью трудоустройства. Лидеры Тамбовщины будут включены в программу развития управленческого кадрового резерва в Тамбовской области.
— Распространено мнение, что на престижные должности можно устроиться только по протекции. Дает ли конкурс "Лидеры Тамбовщины" реальные шансы сделать карьеру без влиятельных знакомств?
— Вот как раз на это и нацелен конкурс. Это честная, беспристрастная оценка компетенции молодых людей. Прошли те времена, когда для успешного трудоустройства были важны дружеские или родственные связи. Сегодня всё решают личные и деловые качества молодых специалистов. Мы демонстрируем, что для лидеров есть все возможности самореализоваться не только в Москве, но и здесь, в Тамбовской области. Талантливым людям всегда приятно помогать. И всегда есть отдача. Руководство области ставит амбициозные задачи, а для их выполнения нужны деятельные, инициативные, умные люди, которые с "цифрой" на ты. Социальные лифты у нас в регионе уже запущены.
— То есть вы делаете акцент на профессионалов со знанием IT-технологий?
— На этапе новой цифровой революции иначе нельзя. На Всемирном экономическом форуме в прошлом году был представлен доклад "Глобальные информационные технологии" за 2016 год. Россия пока занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике. Мы отстаем не только от Японии, США, Сингапура, но также от Финляндии и Люксембурга. В России теперь есть программа "Цифровая экономика", в соответствии с которой страна должна через 8 лет войти топ-20 рейтинга привлекательности работы для высококвалифицированных специалистов. И одно из направлений здесь — создание необходимых условий для подготовки кадров и системы мотивации. В программе речь идет о восьми сферах. Это не только наука, информационная инфраструктура, но также государственное управление, "умный город", цифровое здравоохранение. Система основных образовательных программ для обучающихся в сфере цифровой экономики нацелена на индивидуальную поддержку талантливых и высокомотивированных молодых людей. В этом направлении работаем и мы.