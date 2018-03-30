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Интервью

Стивен Содерберг: мне удалось создать альтернативный кинобизнес

16:3030.03.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканский режиссер Стивен СодербергАмериканский режиссер Стивен Содерберг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Недавно на российские экраны вышел новый низкобюджетный психологический триллер "Не в себе" американского режиссера и экспериментатора Стивена Содерберга. Картина, полностью снятая на смартфон, рассказывает о женщине Сойер в исполнении звезды сериала "Корона" Клэр Фой, которая считает, что ее преследует мужчина, однако до конца непонятно, кажется ей это или нет. Содерберг рассказал корреспонденту РИА Новости Тамаре Ходовой о том, каково снимать фильм на смартфон, как система захватила власть над нашими жизнями и действительно ли страх это дар.

— Вы сняли свой фильм на смартфон. Вы сделали это намеренно, потому что вам хотелось попробовать эту технологию? Вряд ли это было продиктовано бюджетом.

Вывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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— Эта идея витала в воздухе долгое время. Я так долго играл с этой технологией, что понимал, что в какой-то определенный момент я решу с этим поработать. Так что мои мысли просто совпали с разговором, который у меня был с Джеймсом Гриром, который позвонил мне в поисках работы. Когда он спросил, есть ли у меня что-нибудь для него, я ответил, что нет, но если он напишет что-нибудь для низкобюджетного фильма ужасов, я его сниму. Факт того, что вселенная создала для меня такую возможность, что я буквально смог артикулировать свое желание человеку, который мог его исполнить, стало для меня доказательством того, что ты сам в какой-то степени создаешь подобные совпадения, окружая себя правильными людьми и задавая правильные вопросы или ставя перед ними интересные задачи. Для меня не было сюрпризом, когда это все очень быстро организовалось, я чувствовал, что это произойдет.

— Как вы считаете, можно было бы сделать фильм с помощью этих технологий, но не низкобюджетный, а, например, крупнобюджетную костюмную драму?

— Если вкратце, то да, а если развить эту мысль, то это своего рода философский прыжок, который должен осуществить режиссер, что для многих, скорее всего, окажется сложным. Я бы даже не сомневался на их месте. Однако проблема состоит в том, что люди пока не особо задумывались о том, как развивается эта технология. Им кажется, что неправильно сделать 35-миллионный костюмированный фильм на девайс, который стоит 700 долларов. Для некоторых это блок, они считают это неправильным, но я не разделяю это мнение.

Мне кажется, в очень короткий период времени, в течение нескольких лет, вы увидите режиссера, который начнет работать с этой технологией. И масштабное, громоздкое производство будет перевернутой пирамидой, в основании которой будет смартфон. Например, фильм, который я буду снимать через несколько недель с бюджетом не более двух миллионов долларов, будет снят на телефон.

© New Regency Pictures (2018)Кадр из фильма "Не в себе"
© New Regency Pictures (2018)
Кадр из фильма "Не в себе"

— У вас сложились довольно непростые отношения с киноиндустрией, несколько лет назад вы даже порывались уйти из кино, но в итоге успешно снимаете и фильмы, и сериалы. У вас как-то получилось создать приемлемые для вас условия работы?

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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— Да, мне удалось за это время создать своего рода альтернативный кинобизнес, в котором я хотел бы работать, и устранить ту его часть, которая мне не нравится. И даже в этих условиях, например, этот фильм я снимал по контракту с компанией New Regency, у которой была договоренность с Fox. Конечно, я говорил с людьми из Fox, они были очень милы со мной, но у них не было никакого контроля или вклада в то, как я хотел, чтобы выглядела рекламная кампания и все, что связано с фильмом. Это контролировала New Regency. При этом Fox согласились передать нам права на американский прокат по той же схеме, как это делалось с "Удачей Логана".

Мне интересно посмотреть, насколько долго Fox сможет соблюдать эту договоренность и когда они уже скажут, что они не могут вечно находится в ситуации, когда у них нет права на американский прокат. А может, им будет нормально, не знаю.

— В США много дискуссий по поводу британских актеров, которые завоевывают Голливуд и забирают хлеб у американцев. Что вы думаете по этому поводу и почему вы выбрали Клэр Фой вместо американской актрисы?

— Не знаю, она мне просто понравилась. Что касается всех этих комментариев, если вы посмотрите фильм и не скажете, что она должна была сыграть эту роль, тогда я не понимаю, почему вы работаете там, где работаете. Я чувствовал, что она была готова подвергнуть сомнению все то, что она делала в течение нескольких лет, и попробовать что-то совершенно новое. Работа в этом фильме кардинально отличалась от того, о чем ее просили раньше. Я думаю, также меня привлекло то, что когда я ей объяснил, как мы собираемся это сделать, так как это был не масштабный проект, ее привлек своего рода подпольный аспект. В художественном плане я почувствовал, что в ней есть что-то, притягивающее взгляд.

Но в случае моего фильма мне как раз кажется, что здесь интересна даже не национальность, а пол главного персонажа.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Стивен Содерберг и актриса Клэр Фой на "Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Стивен Содерберг и актриса Клэр Фой на "Берлинале - 2018

— Да, и тут как раз любопытно то, как совпал ваш фильм со всеми дискуссиями об ущемлении прав женщин в Голливуде. Что вы думаете по поводу этой ситуации?

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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— Хорошая сторона этого процесса состоит в том, что, как только начали появляться все эти истории, поведение, про которое они рассказывают, просто перестало существовать. Люди поняли, что больше не смогут себя вести подобным образом безнаказанно. Также важен разговор о равной оплате труда, и сейчас многих волнует этот вопрос. Это тоже хорошо. Я надеюсь, что эти сдвиги останутся в долгосрочном периоде. Они, по крайней мере лично мне, кажутся постоянными. И я надеюсь, что они выльются в более общую дискуссию о засранцах.

— И все-таки "Не в себе" говорит больше о злоупотреблении властью в целом или о том, в какую позицию ставят подобные ситуации женщин? Ведь вы же не просто так сделали главным героем именно женщину?

— Мне кажется, фильм обо всех этих вещах. Я думаю, что это был бы совершенно другой фильм, если бы на месте героя был 27-летний мужчина вместо женщины. Факт того, что в фильме никто ей не верит, приобретает совершенно другой оттенок даже по сравнению с тем, как бы это воспринималось еще год назад в связи со всеми разговорами, которые возникли недавно в публичной сфере.

Но в то же время здесь также рассказывается о человеке, попадающем в ловушку системы, которая полностью обнажает и обесценивает его личность. Все плохо и опасно, когда что-то можно охарактеризовать, как кафкианское. Мы должны помнить, что этот термин возник, потому что писатель описал и идентифицировал что-то, до чего никто больше тогда не додумался. Кафка увидел и написал про тревожное чувство, когда системы и институты берут контроль над нашими жизнями и для нас это становится нормой, мы принимаем это.

Так что меня всегда интересовали истории об одиноких личностях, которые пытаются реструктурировать систему, подавляющую их. Вы можете найти общие черты в "Не в себе" и "Че", хотя на первый взгляд это не кажется очевидным, потому что в последнем рассказывается про группу людей, которые пытаются изменить политическую ситуацию. В общем-то, это одно и то же.

© New Regency Pictures (2018)Кадр из фильма "Не в себе"
© New Regency Pictures (2018)
Кадр из фильма "Не в себе"

— В одной из сцен фильма героине дают книгу под названием "Дар страха". Она действительно существует?

— Я дал своей дочери эту книгу, когда ей было 16 лет, потому что считаю, что эта книга написана человеком, которому приходится справляться с этими проблемами каждый день. И я считаю, что все, не только женщины, должны ее прочитать. После ее прочтения ты меняешься и действительно смотришь на мир по-другому. Я знаю людей, которые проходили через что-то подобное, и это похоже на татуировку, от этого невозможно избавиться.

— Как вы считаете, стоит ли смотреть ваш фильм людям, которые реально становились жертвами преследования?

Подготовка к ММКФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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— Мы только начали показывать фильм зрителям, и во время одного из показов я разговаривал с женщиной, которая рассказала, что для нее этот фильм был странным опытом, потому что она сама попадала в подобную ситуацию, которая приобрела довольно большие масштабы. Она сказала: "Я продолжала видеть его, я продолжала думать, что вижу его повсюду". И в конце концов она переехала в другой город. Я ответил: "Да, наверное, вам странно было это смотреть".

Я знаю людей, которые борются с подобными в обстоятельствами прямо сейчас, и в какой-то степени это тюрьма. Я говорил уже, что монолог Мэтта Деймона — одна из самых страшных сцен в фильме. Он буквально говорит: "Забудь обо всем до сегодняшнего дня. Твоя жизнь никогда не будет прежней, и ты будешь так жить до конца своих дней". Это тюрьма, и это ужасно.

— Но на самом деле много зрителей смеялось во время этой сцены…

— Да, многие во время нее переговаривались и пытались понять, действительно ли это Мэтт Дэймон. Я думаю, есть в этом что-то от черного юмора, когда какой-то парень говорит вам, что если кто-то попытается сделать ваше фото, вы должны удалить его, даже если это ваши друзья. По сути, это абсурд, конечно, но вести такую жизнь для меня настоящий кошмар.

 

 

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