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Интервью

Муса Мустафа Муса: мое выдвижение не дает осуществить заговор против Египта

12:0025.03.2018
(обновлено: 12:01 25.03.2018)
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© Фото : Рафаэль ДаминовЛидер партии эль-Гэд (Завтра) Муса Мустафа МусаЛидер партии эль-Гэд (Завтра) Муса Мустафа Муса
© Фото : Рафаэль Даминов

В понедельник в Египте пройдут президентские выборы. Впервые с момента свержения Хосни Мубарака в 2011 году вся нынешняя избирательная кампания прошла в спокойной обстановке — без потасовок на площади Тахрир и разгонов демонстрантов. Вызов действующему главе государства бросил лишь один человек — лидер партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Многие местные и зарубежные эксперты считают, что он вряд ли сможет составить сильную конкуренцию нынешнему президенту, однако сам кандидат в интервью корреспонденту РИА Новости в Каире Рафаэлю Даминову заявил, что рассчитывает на победу. Политик также рассказал о своем намерении изменить экономику страны, о давней вражде с "Братьями-мусульманами"*, о дестабилизирующей политике США на Ближнем Востоке и о надежде дальнейшего развития отношений между Египтом и Россией.

— Уже завтра пройдут выборы президента страны. Однако часть египтян, насколько мне известно, до сих пор знает о вас совсем немного. Расскажите, что сподвигло вас выставить свою кандидатуру, бросить вызов такому популярному и сильному политику, как Абдель Фаттах ас-Сиси?

Каир. Площадь Тахрир в преддверии президентских выборов. Агитационные плакаты в поддержку действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси
© РИА Новости / Надим Зуауи
За явным преимуществом: в Египте закончилась агитация на выборах президента
— Мы, имеется в виду наша партия "Аль-Гэд", еще 18 месяцев назад провели исследования и подготовили президентскую предвыборную программу. Однако мы не принимали решения участвовать в выборах, так как свои кандидатуры выставили такие сильные фигуры, как президент ас-Сиси и генерал-лейтенант Ахмед Шафик. Нам не хотелось участвовать в выборах лишь для того, чтобы оттянуть на себя какие-то голоса, решив лишь следить за процессом. Однако затем мы стали свидетелями внезапного отказа генерал-лейтенанта Ахмеда Шафика участвовать в выборах и запрета участвовать в выборах генерал-лейтенанту Сами Аннану. Один за другим об отказе участвовать в выборах заявили и другие политики, такие как Халед Али, Сейид Бадави. Получалось, что на выборах остается лишь один человек — президент, а само голосование превращается в референдум.

Мы участвовали в событиях 30 июня (народные волнения лета 2013 года, поддержанные армией и приведшие к свержению президента-исламиста Мухаммеда Мурси. — Прим. ред.), у нас есть четкие позиции в отношении "Братьев"* (движение "Братья-мусульмане"*), и мы чувствуем, что с их стороны существует угроза нашей родине. У меня с ними давняя вражда. Они мне лично неоднократно угрожали.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
© AFP 2018 / Alain Jocard
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Другая группа — это левые. Они выступают за бойкот выборов, таким образом, они ищут способы навредить стране, а не помочь ей. Если ты не хочешь участвовать в выборах, не участвуй, но не побуждай к этому людей. Это подстрекательство. Особенно это касается тех, кто занимается подстрекательством из-за рубежа. Это, по-моему, является заговором в отношении Египта. Мое участие в выборах не дает осуществиться этому заговору. Мы не хотим, чтобы президент или кто-то другой баллотировался один, превращая выборы в референдум. С моим выдвижением выборы становятся демократическими.

— Чем ваша позиция отличается от позиции ас-Сиси по внутренней политике?

— Главная цель, главная моя идея — я хочу достичь экономического развития для улучшения уровня жизни египетского гражданина. Я вижу, что есть недостатки, такие как дороговизна жизни. У людей не хватает средств, чтобы покрывать свои расходы. Нужно придумать способ решить эту проблему.

Президент достиг многого. По нашему мнению, эти достижения были очень важными, но их было слишком много. Можно было бы сделать меньше, а часть тех денег, которые бы не были потрачены на проекты, направить на улучшение благосостояния людей, сделать их жизнь лучше. Нам кажется, это ошибка.

— Во всем мире во время предвыборных кампаний кандидаты ругают друг друга, критикуют, но от вас не слышно критики в адрес действующего президента.

— И не услышите, потому что я не собираюсь быть врагом президенту ас-Сиси. Мы были вместе участниками событий 30 июня. И я, и он выступили против "Братьев"*, мы сделали шаг, он его продолжил. Позже мы провели ряд кампаний в его поддержку. Мы намерены дополнить и развить начатое, так и звучит наш лозунг.

— Что бы вы изменили в экономике, государственном строительстве в первую очередь, став президентом?

— Я бы ввел систему так называемого национального капитализма. В Египте по экономическим причинам сейчас закрыты свыше 1200 заводов. Я считаю, что их нужно открыть, договориться с банками и пустить в обращение акции этих предприятий. Основные средства останутся в собственности государства и банков, а акции нужно раздать народу, по пять тысяч фунтов (около 300 долларов США. — Прим. ред.) за акцию, с рассрочкой платежа на несколько лет.

Каир. Площадь Тахрир. Предвыборная агитация в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года
© РИА Новости / Надим Зуауи
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— Кто он, ваш избиратель?

— Это те люди, у кого есть надежды на изменение их уровня жизни, и те, кто отчаялся и потерпел неудачи. Я говорю им: я дам вам возможности для того, чтобы изменить вашу жизнь, экономику, но собственными усилиями и трудом.

— Сколько процентов голосов вы рассчитываете набрать?

— У нас 60 миллионов избирателей, однако на выборы обычно не приходит такое число людей. Надеюсь, что проголосуют свыше пятидесяти процентов избирателей. Выберут ли они президента ас-Сиси или меня, это дело избирателя. У меня как человека, баллотирующегося на этот пост, есть надежда на победу. Хочу набрать пятьдесят процентов. Но давайте посмотрим на реалии. Я знаю, что являюсь конкурентом президенту ас-Сиси, у которого есть база поддержки, популярность, он добился многих свершений, известен. У меня есть патриотизм, любовь к родине и определенная роль. Основная моя цель — это победа на выборах. Я выдвинулся не для того, чтобы угодить президенту ас-Сиси.

— Каково ваше отношение к событиям, которые произошли в арабском мире в начале этого десятилетия, известные всем как "арабская весна"?

— "Арабская весна" привела к катастрофе весь регион. Это большой американский проект, реализованный командой Кондолизы Райс. Его целью было свержение руководства всех арабских стран, разделение государств на более мелкие, создание на их территории халифата.

На площади Тахрир в Каире. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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— Как вы оцениваете уровень отношений между Москвой и Каиром? Что, на ваш взгляд, можно было бы еще сделать для укрепления связей между Россией и Египтом?

— На протяжении всей своей жизни я вижу, что отношения между Россией и Египтом очень важны. Отрадно, что за последний период произошло большое сближение с президентом Путиным. Сегодня я не вижу какой-либо разницы между возможностями России и США. Несомненно, Россия — это великое государство. Надеюсь на продолжение развития отношений между Каиром и Москвой. Я рад, что президент Путин делает попытки восстановить туризм.
Надеюсь, что будет больше проектов в сфере социально-экономического развития, технологий, чтобы сотрудничество развивалось не только в военной сфере, но и в гражданской. Я хотел бы видеть Россию страной, делающей инвестиции в Египет, а не только экспортирующей сырье.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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