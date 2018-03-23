Валерий Яков: хотим максимально поддержать русские театры за рубежом

Второй международный фестиваль "Мир русского театра" пройдет 8-12 июня в Берлине. Это независимый социально-культурный проект журнала "Театрал", целью которого является расширение гуманитарного сотрудничества, преодоление искусственных барьеров в цивилизационном пространстве, популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. За четыре дня форума русскоязычные театральные коллективы из разных стран покажут публике свои лучшие спектакли на русском языке, которые будут сопровождаться субтитрами на немецком и английском языках и пройдут на одной из известных площадок в центре немецкой столицы. Всего в программе фестиваля примут участие восемь театров из Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Польши, США и Швейцарии. В преддверии фестиваля РИА Новости побеседовали с его организатором, генеральным директором и главным редактором российского журнала "Театрал", президентом ежегодной независимой международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" Валерием Яковым.

— Валерий Васильевич, как вам пришла в голову идея организовать такой фестиваль?

— Фестиваль организован по инициативе журнала "Театрал" и дирекции премии "Звезда Театрала". Эта премия вручается в России лучшим актерам, режиссерам, спектаклям и театрам более 10 лет на основании зрительского голосования. Есть у нашей премии и специальная номинация, которая называется "Лучший русский театр за рубежом". Благодаря этой номинации мы узнали о множестве русскоязычных театров дальнего зарубежья, которых зрители номинировали на премию. И мы поняли, что на всех континентах, за исключением разве что Антарктиды, есть русские театры. Ими занимаются люди, увлеченные театром, любящие театр, уехавшие в разное время из нашей страны по каким-то своим личным причинам, но сохранившие в душе любовь к своей профессии. За минувшие годы они сумели объединить вокруг себя и бывших коллег по призванию, и энтузиастов, работающих в разных сферах, но влюбленных в театр. Наша цель — максимально поддержать эти коллективы, которые делают колоссальное дело, продвигая на чистом энтузиазме русскую языковую культуры, театр, литературу, музыку. Их подвижническая деятельность целиком соответствует духу и философии нашего фестиваля, которые заключаются всего в четырех словах: "Мир театра — мир добра".

— Простите, что вы называете русским театром? Это коллективы, которые ставят российские, русские пьесы, или которые играют на русском языке? © РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Александрова и Лантратов: самое ценное в нашей профессии — это сцена

— И то и другое. К примеру, в позапрошлом году премию "Лучший русский театр за рубежом" получил театр русской драмы из Вашингтона. Его основал Борис Козинец — народный артист Грузии, который учился в Ростове-на-Дону, замечательный актер, более 25 лет живущий в США. Он основал этот театр и ставит пьесы русских драматургов. Причем до последнего времени, чтобы содержать театр, он и его жена занимались продажей пельменей и пирожков. В общем, когда такие коллективы стали номинироваться и получать нашу премию, возникла идея провести этот фестиваль. В результате Первый международный форум "Мир русского театра" прошел в июне 2017 года в итальянском городе Монтекатини-Терме, в нем приняли участие восемь коллективов из Германии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии и США. Из России мы сознательно не приглашали никого, потому что все-таки уровень зарубежных театров очень разный и неправильно было бы сравнивать их с профессиональной труппой из России.

— У фестиваля "Мир русского театра" нет жюри и лауреатов, это скорее презентационная площадка для русскоязычных театральных коллективов с разным уровнем возможностей и материала, которые могут встретиться с новым зрителем. Кроме того, в рамках фестиваля проходят мастер-классы и круглые столы, где обсуждают проблемы русскоязычных театров за рубежом. Что вы подготовили для Берлина?

— В этом году мы договорились с заслуженным артистом РФ, ректором театрального института имени Щукина Евгением Князевым о проведении в рамках нашего фестиваля творческого вечера. Евгений Владимирович привезет свой новый моноспектакль "Пиковая дама", который с большим успехом идет на сцене театра Вахтангова. От Союза театральных деятелей мы ждем замечательного педагога Татьяну Тарасову, которая в прошлом году в Италии провела два очень интересных мастер-класса. Известные и очень авторитетные российские театральные критики и обозреватели Ольга Егошина, Марина Райкина и Ксения Ларина проведут мастер-классы по театральной критике, обсудив с участниками форума показанные на фестивале спектакли. А по итогам этого форума мы планируем пригласить лучший спектакль в Москву, чтобы его могли увидеть и российские зрители. Так, к примеру, мы сделали и после минувшего фестиваля в Италии, пригласив в Москву спектакль "Спросите Иосифа" Нью-Йоркского театра STEPS.

— Расскажите, пожалуйста, об участниках берлинского "Мира русского театра"? © Depositphotos / photosoupy Премьеры марта: "Анна Каренина" и "Свадьба"

— У нас было более 20 заявок, из них экспертный совет нашего фестиваля выбрал восемь театров. Зрители в Берлине увидят спектакли разных жанров и авторов. Мы очень хотели включить в программу детский спектакль — и вот театр из Цюриха привезет нам "Дюймовочку". Кроме того, приедет довольно известный в Великобритании русский театр "Хамелеон" из Лондона, литературный театр "Диалог" из Нью-Йорка, который привезет в Берлин спектакль "Поверх барьеров", основанный на романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго" и его биографии. Два коллектива приедут из Германии. Это театр "Кулисы" из Дюссельдорфа, который принимал участие и в прошлогоднем фестивале. Он сыграет в Берлине эротическую комедию "Прелести супружеских измен". Второй немецкий театр из Эрлангена называется "МостЫ", они собираются привезти спектакль по произведениям Даниила Хармса. Кроме того, будет театр из Польши, который покажет спектакль "Ласточка" по произведениям Ивана Тургенева. "Старомодную комедию" привезет коллектив из Дании. И приедет театр ZERO из Израиля, они покажут пьесу японского драматурга Кобо Абэ "Женщина в песках".

— Вы упомянули о нынешних непростых условиях, в которых вы ведете культурное сотрудничество со странами дальнего зарубежья. Усложняют ли эти условия процесс организации вашего фестиваля?

— В прошлом году мы не почувствовали это абсолютно. Мы, конечно, ехали с некоторым внутренним напряжением, но наше мероприятие — сугубо культурное, не политизированное. Его открывал в Италии мэр Монтекатини-Терме, он принял участие в нашей пресс-конференцию накануне форума, чиновники из мэрии посетили церемонию закрытия. Власти этого уютного итальянского городка были не просто исключительно доброжелательны к нашему фестивалю, но и предложили после его завершения сделать этот форум в Монтекатини-Терме постоянным. Но нам хотелось провести наш фестиваль еще и в тех странах, где живут и работают его участники. В Германии, например, существует более 70 русских театров. И нам очень хотелось бы их поддержать и вниманием, и добрым словом. Мы намерены пригласить на наш форум и представителей берлинских властей, сумевших придать столице Германии статус одного из ведущих культурных центров Европы.

— Русская театральная жизнь оказалась на первых полосах немецких газет в последние месяцы в связи с уголовным делом в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. Как вы знаете, в Германии, в частности, в Берлине, в настоящее время идут спектакли, которые он поставил. Что вы думаете об этой ситуации?

— История с Серебренниковым довольно странная. Его спектакли продолжают идти, недавно состоялась его громкая премьера в Большом театре, с успехом идут его работы в Гоголь-центре. Мы активно поддерживаем и Серебренникова, и Софью Аппельбаум (директор РАМТ, которая находится под домашним арестом в связи с делом Седьмой студии — ред). Мы считаем, что до окончания следствия не надо лишать свободы людей, которые не несут никакой угрозы обществу, которые не совершили никаких насильственных преступлений. Да и о любых других преступлениях можно говорить лишь после окончательного решения суда. Презумпцию невиновности, гарантированную нашей Конституцией, еще никто не отменял. А тут творческих людей по довольно сомнительным и ничем пока не доказанным поводам лишают свободы, лишают возможности трудиться, доставлять людям радость своим творчеством. Серебренников не собирался никуда убегать и не уехал. Он исправно являлся по любому вызову на допросы, он готов был помогать следствию всем, чем мог. Но с демонстративной жесткостью был не только лишен свободы, но и не получил разрешения навестить умирающую мать. Меня, как журналиста и гражданина России, такая немотивированная жестокость правоохранительных органов глубоко возмущает и огорчает.

— Разумно ли вообще художественному руководителю театра совмещать свою творческую работу с должностью финансового директора?

— Понимаете, эта ситуация, которую нельзя унифицировать. Потому что, например, была такая личность, как Олег Табаков, который совмещал в МХТ имени Чехова сразу все — и позицию худрука, и управленца. Причем делал это исключительно эффективно. Но есть театр имени Вахтангова, один из лучших сегодня не только в нашей стране — там позиции худрука и директора разделены. Кирилл Крок является лидером управленческим, а Римас Туминас — лидером художественным, и они вместе настолько синхронно и гениально работают, что театр буквально на глазах превратился в один из самых успешных. Так что все зависит от личности.

— Как вы оцениваете интерес к русскому театру на Западе? © Фото : Чарльз Томпсон Танцовщик Иван Васильев рассказал о премьере своего авторского театра

— Я уверен, что люди на Западе с колоссальным интересом относятся к русскому театру ровно потому, что Русский Театр с большой буквы — он уже давно не только русский, это мировое достояние. В любой цивилизованной стране вам не нужно объяснять интеллигентному человеку, кто такой Чехов, Островский или Пушкин с его "Онегиным". Это драматургия и литература мирового уровня, хотя авторы — русские по происхождению. Мы даже обсуждали возможность проведения тематических фестивалей, например, только по пьесам Чехова или произведениям Достоевского. Но это, полагаю, в будущем. А пока мы сознательно расширяем палитру авторов и жанров, чтобы увеличить аудиторию и привлечь внимание зрителей к русским театрам Европы и Америки. Их миссионерская по своей сути деятельность заслуживает того, чтобы их знали, ценили и говорили: "Браво!"