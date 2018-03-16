Абдул Каюм Кочай: мы будем приветствовать идеи России по диалогу с талибами

Кабул намерен развивать сотрудничество с Москвой и приветствует ее инициативы по мирному урегулированию вокруг Афганистана, при этом в Исламской республике не разделяют российских оценок о масштабах присутствия ИГИЛ* в стране, заявил чрезвычайный и полномочный посол Афганистана Абдул Каюм Кочай. В интервью РИА Новости он рассказал о том, может ли сейчас быть запущен переговорный процесс с талибами, стоит ли ожидать новых закупок Кабулом российской военной техники и на каких условиях подобный контракт может быть заключен.

— Как вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества Афганистана и России?

— По моему мнению, взаимоотношения между нашими государствам в различных сферах развиваются достаточно динамично. Намечаются определенные подвижки в торгово-экономическом сотрудничестве. Межправительственная комиссия поочередно на самом высоком уровне поочередно заседает в Кабуле и в Москве, определяя долгосрочные направления торгово-экономического сотрудничества двух государств. За последнее время между правительствами двух стран заключены несколько соглашений.

Примечательно, что делегации двух стран регулярно наносят визиты друг к другу, обсуждая такие сферы сотрудничества, как транзит и коммуникации, железные дороги и другие. Определенный диалог ведут Деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном при ТПП РФ и соответствующие их афганские коллеги.

Надо отметить, что визиты высокопоставленных лиц двух государств совершаются на регулярной основе, что доказывает наличие активного политического диалога между нашими странами. За истекший 2017 год несколько государственных деятелей Афганистана, в том числе советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, генеральный прокурор страны Фарид Хамиди, министр иностранных дел Афганистана Саллахуддин Рабани, глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, а также группа членов обеих палат парламента Афганистана посетили Российскую Федерацию. С российской стороны Афганистан посетили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сопредседатель афгано-российской межправкомиссии Юрий Сентюрин и другие официальные лица.

Полагаю, что дружеская обстановка между нашими государствами и конструктивное сотрудничество будут и дальше сохранены, и наши политики, государственные чиновники и предприниматели еще чаще будут ездить к друг другу.

Посольство Исламской Республики Афганистан в Москве последовательно стремится к тому, чтобы отношения между нашими странами во всех отраслях еще больше развивались и укреплялись. У наших правительств имеются схожие либо близкие позиции по целому ряду вопросов регионального и международного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, вопросах безопасности и культуры.

CC BY 2.5 / NVO / Povarskaya 42 Ponizovsky Building by Lev Kekyshev Посольство Исламской Республики Афганистан в Москве CC BY 2.5 / NVO / Povarskaya 42 Ponizovsky Building by Lev Kekyshev Посольство Исламской Республики Афганистан в Москве

— Рассчитывает ли Афганистан на дальнейшее наращивание товарооборота с Россией? Насколько успешно идут поставки сельхозпродукции в Россию, возможен ли еще рост в этом секторе и за счет какой продукции?

— Афганистан заинтересован в дальнейшем развитии и укреплений торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Посольство Афганистана в РФ со своей стороны предпринимает определенные шаги по привлечению российских бизнесменов, предпринимателей и инвесторов с тем, чтобы смело вкладывать свои средства в перспективные сферы экономики Афганистана. Есть такой общепризнанный принцип в коммерческой деятельности — кто рискует, тот получает большую отдачу. Следовательно, я призываю российских предпринимателей не бояться рисковать. Трудные времена скоро закончатся, а торгово-экономические отношения надо закладывать и укреплять сегодня. Хотел бы особо отметить, что действующее торгово-инвестиционное законодательство Афганистана одно из самых гибких и либеральных в регионе. Государство создает максимально благоприятствующие условия для иностранных инвестиций в экономику Афганистана и всячески поощряет и приветствует их.

Государство также будет предпринимать необходимые меры для безопасного осуществления деятельности иностранными предпринимателями. Признавая право предпринимателей самостоятельно принимать решения заниматься предпринимательской деятельностью на территории Афганистана, хотел бы лишь выразить пожелание, чтобы российские компании не отставали от своих конкурентов, активно вкладывающих в экономику Афганистана, таких как Китай, Индия, Япония, Германия, США, Узбекистан и другие.

Афганистан традиционно, с давних пор поставляет на российский рынок свежие и сухофрукты, а также некоторую сельскохозяйственную продукцию. В свое время, особенно до 1979 года, множество советских (российских) специалистов, в том числе в области сельского хозяйства и животноводства, побывали в Афганистане. Знания и навыки указанных специалистов в то время имели весьма ощутимое значение для подъема сельского хозяйства страны. Полагаю, что сотрудничество в этой области может быть возобновлено на качественно новом уровне.

— Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил, что афганские власти передали Москве проект дорожной карты по запуску переговорного процесса между афганским правительством и движением "Талибан"*. Можете поделится деталями этой дорожной карты? В какие сроки планируется начать диалог? © AFP 2018 / Noorullah Shirzada Талибы* взяли на себя ответственность за атаку в афганском районе Над Али

— "Талибан"* как террористическое движение представляет угрозу не только Афганистану, а давно стало транснациональной угрозой, ибо международный опыт показывает, что терроризм нельзя локализовать. Терроризм в его проявлении опасен самому человеческому существованию, следовательно, против него нужно бороться вместе, сообща.

Талибы время от времени совершают террористические акты, безжалостно убивая своих соотечественников, особенно ни в чем не повинных людей. Их деятельность является большой проблемой, которая должна быть решена. Афганистан заинтересован в поиске приемлемого решения данной проблемы.

Уже всем очевидно, что терроризм Афганистану навязан. Террористы базируются, обучаются в религиозных медресе военному делу, тренируются по ту сторону от линии Дюранда, а затем с целью совершения диверсий и террора против законного правительства и народа Афганистана направляются в нашу страну. Некоторые страны региона (и не только) принимают активное участие в финансировании талибов и находятся в тесных контактах с ними, предоставляя им оружие и оказывая иное содействие.

В случае, если правительство Российской Федерации пожелает принять участие и (или) оказать содействие в мирном урегулировании проблемы — призвать "Талибан"* сесть за стол переговоров и вступить с законным правительством Афганистана в политический диалог, то афганская сторона непременно будет приветствовать подобные шаги российской стороны. Россия за 2017 год организовала несколько встреч с целью дальнейшего фокусирования внимания на этой теме. В московских встречах в различных форматах принимали участие такие страны региона, как Китай, Иран, Пакистан а также страны Центрально-Азиатского региона.

С нашей точки зрения, некоторые представители России, в частности, господин Кабулов, неверно полагают, что "Талибан"* можно использовать в борьбе против ИГИЛ*. Полагаем подобный подход неверным. Террористов нельзя подразделять на хороших и плохих, точно так же их невозможно делить на своих и чужих. Террорист всегда остается террористом. Подобное рассуждение мы считаем некорректным. ИГИЛ* не имеет в Афганистане почвы. Это течение не сможет удержаться на нашей земле, ибо оно здесь не имеет исторических, культурно-нравственных и религиозных корней. ИГИЛ* для Афганистана — чужеродное тело, и наш народ его отвергнет.

Не исключаем, что после разгрома группировки ИГИЛ* на Ближнем Востоке, какие-то разрозненные небольшие группы оказались на северо-востоке Афганистана. Но они весьма жестко ликвидируются нашими доблестными вооруженными силами. Должен пояснить, что в Афганистане по большей части это те же талибы, которые по указке своих покровителей время от времени в некоторых местах заменяют свой белый флаг на черный игиловский.

— Москва не раз выражала готовность предоставить свою переговорную площадку для запуска диалога между афганским правительством и движением "Талибан"*. Насколько в Кабуле готовы воспользоваться предложением Москвы?

— Афганская сторона приветствует усилия и инициативы Москвы, направленные против терроризма и любых форм проявления экстремизма в нашим регионе, и оценивает эти действия позитивно. Мы считаем Российскую Федерацию нашим соседом. Поэтому мы убеждены, ежели международные террористические организации, действующие на территории Афганистана, против которых самоотверженно борются афганские вооруженные силы, прорвут заслон, возведенный на их пути нашими героическими воинами, террористы непременно окажутся на территории бывших среднеазиатских республик Советского Союза, а далее не так далеко и до границ России. Таким образом, усилия российского руководства, направленные на мирное урегулирование ситуации вокруг Афганистана, сотрудничество в борьбе с международным терроризмом как правительством Афганистана, так и посольством страны в России будут приветствоваться.

— Как в Кабуле оценивают инициативу Узбекистана о проведении в конце марта встречи по Афганистану? Нужно ли в целом столько переговорных форматов? И будет ли эта инициатива мешать усилиям, которые реализуются в рамках переговоров на московской площадке?

— Афганистан и Узбекистан — два соседних государства и имеют давние исторические, культурные и духовно близкие отношения. Отрадно отметить, что взаимоотношения между двумя государствами в последнее время развиваются достаточно успешно и динамично. Помимо регулярных визитов руководителей различных служб обеих стран друг к другу, особо хотелось бы выделить ответный визит президента Исламской Республикой Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзияеву в Ташкент. В ходе этого исторического визита между двумя странами были подписаны более 20 соглашений и контрактов в области торговли, экономики, транзита, научного-технического сотрудничества и другие.

У нашего государства с Узбекистаном протяженная общая граница. Обе страны сталкиваются со схожими угрозами. Некоторые террористические организации действуют в обоих государствах, что требует принятия совместных мер по их ликвидации.

Мы приветствуем инициативу узбекского руководства, ибо мир, безопасность на границах двух государств прямо сказывается на мир и стабильность в регионе в целом.

— По данным Москвы, численность боевиков ИГИЛ* в Афганистане насчитывает порядка десяти тысяч человек. Какие официальные данные есть у Кабула? Увеличился ли приток в страну террористов из ИГ* после разгрома группировки в Сирии и Ираке?

— Как было мною отмечено выше, ИГИЛ* не является афганским явлением. Группировка ИГИЛ* возникла на Ближнем Востоке, и как известно, такие государства, как Ирак, Сирия, Ливия от него сильно пострадали. Эти страны столкнулись с разрушительными последствиями все еще продолжающихся гражданских войн.

Наше правительство и общественность с самого начала были единодушны в том, что идеология ИГИЛ* полностью противоречит как истинному учению священной религии ислама, так и духовным ценностям афганцев, в связи с чем нашим народом решительно отвергается. Деятельность ИГИЛ* прямо направлена на дискредитацию исламской религии. Жестокое, нечеловеческое обращение игиловцев с детьми, с женщинами, с престарелыми людьми противоречит основным канонам ислама, поэтому нами и всеми правоверными мусульманами ИГИЛ* полностью отвергается.

Из-за продолжающейся в Афганистане войны и совершаемых "Талибаном"* террористических актов как раз и создается почва для появления отдельных представителей ИГИЛ* в нашей стране. Вместе с тем цифра в десять тысяч человек нам представляется сильно завышенной. Любое появление ИГИЛ* на востоке страны либо в северных провинциях встречает решительный отпор местного населения, вплоть до их полного уничтожения и (или) изгнания. Объединение талибов с боевиками ИГИЛ* невозможно, ибо ИГИЛ* преследует далеко идущие цели, они нацелены проникнуть за пределы Афганистана. Правительство Афганистана, наш народ и наши героические вооруженные силы грудью стоят, чтобы не допустить проникновения террористов за пределами своих границ, особенно в страны Центральной Азии.

— Намерен ли Афганистан продолжить закупки вертолетов Ми-17В5 у России или же, как об этом заявляли в администрации США, Кабулом принято решение перейти на американские "Апачи"?

— Военно-техническое сотрудничество между Афганистаном и Россией имеет давнюю и долгую историю. Афганские вооруженные силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35. Некоторые из этих вертолетов находятся в рабочем состоянии, некоторые нуждаются в капитальном ремонте и (или) продлении срока эксплуатации.

© AP Photo / Kristin M. Hall, File Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана © AP Photo / Kristin M. Hall, File Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана

Афганская сторона заинтересована в приобретении российских вертолетов вышеупомянутых модификаций, так как они показали себя в условиях Афганистана с лучшей стороны. В то же время у нашего правительства нет достаточных средств для приобретения этих машин, а американцы, по известным вам причинам, отказываются выделять соответствующие финансовые средства, как они это делали раньше.

Пока взаимоотношения между США и РФ были безоблачными, Вашингтон регулярно выделял средства для закупки ударных вертолетов Ми-35. Однако, когда в 2012 году отношения этих стран стали ухудшатся, это ухудшение негативно сказалось и на вопросе о приобретении вертолетов для афганской армии. Американцы отказались более финансировать эту сделку.

Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооруженным силам будут поставлять вертолеты типа Black Hawk. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом.

— Обсуждается ли возможность предоставления Россией кредита афганской стороне на оборонные нужды? Если да, то какую военную технику планируется поставить в рамках этого соглашения? © AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley Мнение: для США присутствие в Афганистане – это вопрос репутации

— В Афганистане идут боевые действия, наша страна борется с региональными и международными террористическими организациями. Экономика страны от этого сильно страдает. Вместе с тем, и несмотря на все трудности, правительство предпринимает усилия, чтобы наши вооруженные силы и личный состав были обеспечены современным вооружением и всем необходимым для ведения успешной борьбы против терроризма. Исламская Республика Афганистан и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. США в рамках своих обязательств по данному соглашению на безвозмездной основе оказывают нашей стране военно-техническую помощь. Между США и Афганистаном отсутствует какое-либо кредитное соглашение. В случае заинтересованности, полагаю, российская сторона могла бы оказывать содействие по двум направлениям. Первое — предоставление афганским вооруженным силам ударных вертолетов Ми-35 с целью успешного ведения боевых действий против общего врага: регионального и международного терроризма, представляющего угрозу обеим странам. И второе — обучение и профессиональная тренировка афганских военнослужащих (как наркополицейских, так и пограничников).

В настоящее время в российских профессиональных военных и полицейских вузах учатся до двухсот афганских военнослужащих. Полагаем, что наше сотрудничество в этой сфере может быть продолжено. Мы выражаем искреннюю благодарность за переданную партию автоматов Калашников в количестве десяти тысяч штук и один миллион патронов к ним.

*Террористические организации, запрещенные в России