Гарри Корен: Израиль надеется, что Россия перенесет посольство в Иерусалим

Израиль надеется, что договоренности о выводе шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии на границе с Израилем в скором времени будут реализованы, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен. В интервью РИА Новости он рассказал о том, какая ситуация складывается в этой зоне в последние месяцы, возможно ли присоединение Израиля к антиигиловской коалиции в Сирии, каковы перспективы проведения личной встречи лидеров Палестины и Израиля и угрожает ли ситуация вокруг спорных с Ливаном газовых месторождений российским компаниям.

— Премьер Биньямин Нетаньяху ранее не исключил, что Израиль может пересмотреть свою позицию о невмешательстве в сирийский конфликт, если Башар Асад продолжит "деструктивную линию", а Иран будет укреплять свои позиции в Сирии. В связи с этим рассматривает ли Израиль возможность сейчас присоединиться к коалиции под эгидой США, действующей в Сирии? © Фото : из личного архива Александр Бен-Цви: сирийская территория Израилю неинтересна

— То, что происходит в Сирии уже несколько лет — это, конечно, вызывает у нас крайнюю озабоченность. Потому что сирийские события идут в определенном русле: позитивно можно оценивать борьбу с ИГИЛ*, а отрицательно — то, что все больше и больше создаются благоприятные условия для Ирана, который не прекращает угрожать Израилю. Кстати, в этом плане мы благодарны министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который на Валдайском форуме заявил о неприемлемости призывов иранского руководства к уничтожению Израиля.

Поэтому для нас важно любое сотрудничество с международным сообществом, включая и Россию, США, которое может привести к выводу иранских и шиитских подразделений из Сирии.

— Но пока речи о том, чтобы войти в коалицию не ведется?

— Израиль уже на протяжении десятилетий находится в стратегических отношениях с США. У нас много общих интересов — это не секрет. И даже в плане пресечения региональной иранской агрессии — об этом говорил в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: он прямо заявил о наших намерениях пресечь, если надо, нашими силами. Я уже не говорю о ядерной программе, тут у нас полное совпадение мнений с США, называйте их, если хотите, коалиционными.

— Ранее в МИД Израиля заявили, что Россия и Израиль обсуждают гарантии того, что шиитские подразделения не окажутся на границе Сирии… © AFP 2018 / Omar Haj Kadour В МИД Израиля прокомментировали ситуацию в зоне деэскалации на юге Сирии

— Есть соглашение, которое было достигнуто между Россией, США и Иорданией, и хотя Израиль не является его участником, мы очень заинтересованы в реализации этих договоренностей по юго-западной зоне деэскалации. Там был запланирован вывод различных иранских и шиитских элементов, которые находятся недалеко от нашей границы, на Голанских высотах. И поэтому могу подтвердить, что Израиль явно ожидает исполнения обязательств по этому соглашению.

© AFP 2018 / Jalaa Marey Израильские военные в районе Голанских высот. 11 февраля 2018 © AFP 2018 / Jalaa Marey Израильские военные в районе Голанских высот. 11 февраля 2018

— То есть эти гарантии уже были даны?

— Опять-таки, мы прекрасно знаем содержание этого соглашения, и с нами консультируются, в том числе и в Москве, и будем надеяться на скорую реализацию договоренностей. Я предпочитаю не вдаваться в детали, но могу подтвердить, что этот вопрос затрагивается и на высшем государственном уровне, и на рабочем — в тех контактах, которые ведутся по линии МИД и Минобороны.

— Существуют ли сроки, когда эти подразделения должны быть выведены?

— Все записано в документе, а он не подлежит разглашению, и нам хотелось бы, чтобы это произошло, скажем так, уже вчера. Но мы не теряем надежду никогда.

— В связи с осложнением ситуации в одной из зон деэскалации в Сирии, в Восточной Гуте, не опасается ли Израиль, что ситуация также может обострится в южной зоне на границе с Иорданией?

— Есть разница между различными зонами, и я сейчас не буду вникать особенно в ситуацию в Восточной Гуте, за исключением происходящих там на протяжении последних дней событий, которые доказывают, что сирийский режим никак не интересуют резолюции СБ ООН о прекращении огня, и то, что творится там — это по сути резня гражданского населения под эгидой борьбы с террором.

Но ситуация в юго-западной зоне, конечно, несравнима, там относительно спокойно, и мы благодарны российским коллегам за их положительный вклад в это дело, когда была достигнута договоренность. Опять-таки, не все еще исполняется, но единственный явный фактор, который создает стабилизацию, — это все-таки эффект сдерживания со стороны Израиля. Были там не раз события, которые могли перерасти во что-то гораздо более опасное, но каждый раз мы реагировали и давали понять, что с этим не согласимся.

Я сейчас говорю конкретно о ситуации в этой зоне: когда были обстрелы и залетали "случайно" снаряды или ракеты на территорию Израиля — мы, конечно, этого никогда не допустим. Или были попытки расположить буквально на нашей границе элементы, которые находятся в подчинении Корпуса стражей исламской революции и "Хезболлы", мы этого тоже не потерпим. Эти якобы тактические шаги со стороны наших противников могут привести к опасной стратегической эскалации. Поэтому эффект сдерживания, который создал Израиль, конечно, гарантирует относительное спокойствие.

— Вы сказали, что может произойти стратегическая эскалация, вы частично уже говорили об этом, но если развить тему, не исключаете ли вы, что израильские войска могут быть введены на территорию Сирии в ответ на возможные провокации?

— Я не хотел бы нагнетать напряженность, тем более что мы не раз подчеркивали на высоком уровне, что Израиль не вмешивался, не вмешивается и не хотел бы вмешиваться в ситуацию в Сирии. Мы не заинтересованы ни в какой эскалации. Но с другой стороны, мы не потерпим пересечения "красных линий", не раз обозначенных нами, и ответим должным образом. Если другая сторона, имеется в виду прежде всего Иран, попытается проводить какие-то подрывные шаги, как произошло недавно с иранским беспилотником, то Израиль ответит, как он это делал до сих пор.

— Гватемала вслед за США объявила о переносе посольства в Иерусалим. Какие еще страны мира выразили готовность последовать примеру Вашингтона?

— На прошлой неделе состоялась встреча нашего премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, в ходе которой были подтверждены планы переноса посольства этой страны в Иерусалим.

Мы контактируем с другими странами, не буду вдаваться в детали, но мы надеемся, что будут и другие государства, которые пойдут по пути исторической правды и признания того факта, что Иерусалим является столицей еврейского народа и Государства Израиль. И дай бог, мы услышим когда-нибудь положительное решение российской стороны.

— Но пока с российской стороны никаких подвижек нет?

— Последняя российская официальная позиция была изложена 6 апреля 2017 года, и, кажется, не требует дополнительных толкований.

— ЛАГ намерена расширить формат посредников для урегулирования ближневосточного конфликта, в то же время Палестина отказывается от посредничества США в этом вопросе, какова позиция Израиля? Считаете ли вы, что "квартет" неэффективен и какая может быть ему замена? © REUTERS / Kevin Lamarque Трамп не исключил, что приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

— Многие понимают, что сегодня на Ближнем Востоке есть более острые вызовы, чем израильско-палестинский конфликт. Мы не впервые наблюдаем за решением палестинской стороны — искать так называемые легкие пути, в то время как самый правильный и единственный путь, который поддерживает и Россия, — это путь прямых переговоров без каких-то предварительных условий. Палестинцы пришли к мнению, что надо опять пытаться создавать какую-то новую международную коалицию или конференцию. И это не впервые, в прошлом даже проходили заседания международного квартета, к которых принимали участие другие заинтересованные стороны. Но ни к чему это не привело. Так что если палестинцы предпочитают заниматься сейчас этими затеями, то толком из этого ничего не выйдет, тем более, что Израиль не будет в этом участвовать.

Нам кажется, что Россия и другие участники международного квартета — США, Евросоюз, ООН — довольны существующим форматом, так же как и мы. И нам представляется, что на Ближнем Востоке уже пытались столько всего делать, но в конце концов все возвращается к точке зрения, что надо вести прямые переговоры.

— То есть в этом контексте и предложение Москвы о площадке остается актуальным?

— Оно остается актуальным. Но опять-таки: если палестинские представители даже во время визитов в Москву обсуждали международные форматы, то зачем говорить о московской площадке вообще? Мы подождем, пока они угомонятся и придут к мысли, что все-таки единственный выход из положения — это провести встречу и начать прямые переговоры, а где они будут — это уже второстепенный вопрос. Но мы с полным уважением, конечно же, относимся к предложению российской стороны проводить двусторонние израильско-палестинские переговоры в Москве.

— В то же время президент США Дональд Трамп заявил о существовании "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Известно ли в Израиле о деталях этой сделки и когда о ней будет официально объявлено?

— Она еще не на столе. Есть всякие слухи, кое-что утекло в прессу. Мы полны уважения к той роли, которую играют США, кстати, роли, которую палестинцы сейчас отрицают. Но без американского участия — и это понимает и Россия — никуда дела не пойдут.

— А есть ли в этой сделке какие-то положения, касающиеся границ и статуса Иерусалима?

— Все эти вопросы, в том числе по Иерусалиму, обсуждались раньше. Но это сейчас неважно, так как все наши предложения были отвергнуты палестинцами.

— То есть эта тема сейчас нигде не будет обсуждаться? Остается в подвешенном состоянии?

— Можно сказать, что все в подвешенном состоянии до возобновления прямых переговоров. А пока что критически важно продолжать координацию по вопросам безопасности, затрагивающую интересы обеих сторон, а также благосостояния палестинского населения в секторе Газа.

— Какие визиты запланированы на 2018 год?

— Могу подтвердить, что обсуждались в положительном ключе визиты рада российских министров. Это тесно связано с продвижением в работе межправкомиссии, 15-е заседание которой должно пройти в Иерусалиме осенью 2018 года.

— Планирует ли министр обороны Израиля посетить Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет в России в апреле?

— Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, как известно, посетил Московскую конференцию по безопасности в прошлом году. В этом году даты конференции совпадают с праздником Песах, так что я сомневаюсь, что он сможет прибыть в Москву.

Я добавлю, что у нас есть и успешная практика межпарламентских встреч. Комитеты по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации и комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета Государства Израиль встречаются, как правило, два раза в год — в Москве и Иерусалиме. Так что я предполагаю, что так будет и в этом году. И не менее важно, что есть визиты, которые носят исторический характер. Может, они не имеют политической подоплеки. Но они символизируют очень теплую связь между нашими государствами. Я имею в виду предстоящие гастроли израильского национального театра "Габима", который был основан в Москве сто лет назад, и будет отмечать свой юбилей на сцене театра имени Евгения Вахтангова, первого художественного руководителя "Габимы". Это большое дело и для нас, и для российской публики. Так что мы сейчас готовимся к этому мероприятию не менее тщательно, чем, может быть, к визиту того или иного министра.

Конечно этот год вообще для нас особый и в плане того, что это 70-летие Государства Израиль, и мы планируем целый ряд мероприятий — и в культурной, и в экономической сферах. На этой неделе наши партнеры — Федерация еврейских общин России — открывают с поддержкой посольства Израиля выставку "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир", посвященную также достижениям израильской инновационной экономики. Выставка будет открыта в Еврейском музее и центре толерантности до 27 мая. И я думаю, для российской публики это будет чрезвычайно интересно. Это, кстати, часть нашего сотрудничества с Россией, которое мы хотели бы расширить.

— Израиль заявил, что считает газовое месторождение, выставленное на конкурс властями Ливана, принадлежащим еврейскому государству и предупредил, что собирающиеся его разрабатывать компании (среди которых российская "Новатэк") совершают большую ошибку. Есть ли реальная опасность для российских компаний, разрабатывающих эти месторождения?

— Я могу только подтвердить, что ведутся переговоры с Россией и другими сторонами, и мы надеемся, что они будут успешными. Российская сторона полностью знакома с деталями.

— Ну а вообще, если говорить о сотрудничестве в области энергетики, можно ли говорить, что сейчас контакты развиваются по нарастающей?

— Это является одной из тем работы межправительственной комиссии. Нельзя сказать, что Израиль является энергетической державой, хотя у нашего национального хозяйства есть обеспеченное с точки энергетики будущее за счет больших залежей природного газа. Мы обсуждаем с Россией планы по реализации этого газа на нашем общественном транспорте и промышленных предприятиях.