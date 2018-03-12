Фабио Касталдо: надо набраться мужества и поднять вопрос об отмене санкций

В Италии 4 марта состоялись очередные парламентские выборы. По их итогам первой партией страны стало антисистемное оппозиционное "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой более 32% избирателей и почти утроило свое представительство в высшем законодательном органе страны. Тем не менее, ни одна из политических сил или коалиций, принявших участие в выборах, не смогла получить большинства мест в парламенте.

Это относится и к правоцентристской коалиции, главными участниками которой стали партия "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Салвини. Набрав 37% голосов, она тоже не может претендовать на право сформировать новое правительство. А правившая последние пять лет в Италии Демократическая партия (ДП) не дотянула даже до 20%, в результате чего ее лидер Маттео Ренци был вынужден объявить о своей отставке.



Фактически итоги мартовских выборов поставили под вопрос саму управляемость страны. В сложившейся ситуации руководство Д5З считает, что его кандидат в премьеры Луиджи Ди Майо мог бы возглавить новое национальное правительство, если представители других политических сил поддержат программу пятизвездочников и состав их кабинета министров, который впервые в истории республики был официально оглашен еще за несколько дней до выборов.



Корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил одного из видных деятелей Д5З, заместителя председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо (Fabio Massimo Castaldo) рассказать о том, готово ли движение взять на себя ответственность за управление Италией, а также о его отношении к России, ЕС и евро.

— Результат, полученный Д5З на парламентских выборах, несомненно, имеет очень большое значение. Что же, на ваш взгляд, произошло в Италии 4 марта?

— Для "Движения 5 звезд" это был, безусловно, исторический день. Мы показали себя первой политической силой в Италии, продемонстрировав невероятное превосходство в результате поддержки более чем 32% проголосовавших. Причем эта поддержка была сильной на всей национальной территории с особенно высокими уровнями на юге Италии, а также в центральной части страны, в особенности, в Риме. Этот результат позволил нам получить более многочисленные парламентские группы как в Палате депутатов, так и в Сенате, но, прежде всего, он превратил нас в наиболее вероятную правительственную силу.

Сейчас мы находимся в раздумьях. Мы хотим вести разговор на конкретные темы и хотим посмотреть, кому в нашей стране достанет мужества сказать "нет" правительству, которое хочет на деле добиться реализации таких абсолютно здравых предложений, как введение безусловного базового дохода, осуществление мер по поддержке малых и средних предприятий, отмена бесполезных законов и дебюрократизация нашей экономики и нашей администрации. Мы были единственной силой, которая еще до выборов выдвинула свою правительственную команду и с самого начала с максимальной открытостью объявила имя своего потенциального премьер-министра.

Сейчас мы хотим увидеть, кто захочет уйти от этого демократического сопоставления мнений, учитывая тот факт, что мы полностью готовы сесть за стол переговоров с теми, кто захочет говорить о содержательной стороне, а не о руководящих креслах.

— После этого успеха на выборах ваш кандидат в премьер-министры Луиджи Ди Майо заявил, что в Италии рождается Третья республика — Республика граждан. Сейчас есть немало спекуляций относительно дальнейшего развития событий после выборов. Что все-таки может произойти и каковы ваши предложения на данный момент?

— У нас есть совершенно ясное видение того, какой должна быть повестка дня для будущего правительства. Естественно, сейчас необходимо увидеть реакцию двух главных проигравших на этих выборах — Ренци, с одной стороны, и Берлускони — с другой. Поражение Берлускони принесло первенство в правоцентристской коалиции Салвини из "Лиги", тогда как ДП, пожалуй, уже абсолютно нетерпима к руководству Ренци, которому столь явно отказали в доверии избиратели. В других политических структурах царят большая нестабильность и брожение.

Мы хотим, чтобы в центре внимания оказались наши конкретные предложения и лучшие представители гражданского общества, которых мы включили в состав правительственной команды. Это люди, которых отличает высочайшая компетентность в своей области, авторитет и признание, в том числе на международном уровне. Это люди, которые могут сделать очень много хорошего, работая в правительстве. Ожидая реакцию других, мы подтверждаем нашу готовность взять на себя ответственность. Не будем забывать, однако, что все, естественно, находится в руках президента Серджо Маттареллы, который постарается дать указания на основе тех позиций, которые будут ему изложены со стороны различных парламентских групп.

— Но после этих выборов Италия выглядит сейчас неуправляемой, поскольку ни одна из политических сил не имеет большинства в парламенте. Несмотря на свой огромный успех Д5З тоже не располагает большинством. Что вы намерены делать? И хотите ли вы создать альянс с другими политическими силами?

— К сожалению, это так, потому что именно этого хотели разработчики нынешнего избирательного закона, прежде всего, Берлускони и Ренци. Это они создали закон, который можно охарактеризовать как безумный и который привел к разделению страны на три части (на юге большинство голосовало за Д5З, на севере — за правых, а в центре позиции сохранила ДП — ред.).

Хочу подтвердить это важное обстоятельство: нынешняя ситуация порождена теми, кто изобрел данный закон. Целью Ренци и Берлускони было заполучить такой закон, который не позволил бы победить никому, чтобы иметь предлог для создания правительства широкого согласия с участием ДП, "Вперед, Италия" и центристов.

Итальянский народ сказал "баста" этим дворцовым маневрам, абсолютно далеким от проблем граждан. Это также объясняет то огромное сочувствие в отношении единственной силы, которая была прозрачной. Ведь левоцентристские силы так и не определили, кто же должен быть их кандидатом в премьеры: Паоло Джентилони или Ренци. Так же как для правоцентристов не было ясности относительно выбора между Антонио Таяни и Салвини. И вот теперь мы наблюдаем раздробленную политическую панораму. Мы являемся первой политической силой страны, но ждем, чтобы понять, каковы подходы президента Маттареллы.

Что же касается возможных альянсов, это будет зависеть не только от нас, но и от других. На сегодняшний момент правоцентристские силы не имеют такого количества мандатов в парламенте, чтобы править, хотя они и являются ведущей коалицией. Не располагаем этим количеством ни мы, ни ДП. Необходимо понять, кто готов сесть за стол для обсуждения программ и предложений, потому что мы не можем себе позволить, чтобы политика всегда сводилась к круговерти руководящих кресел. Поэтому мы и ставим в центр всего нашу программу. Посмотрим, кому хватит смелости сказать на это "нет", закрыв любую возможность дискуссии. Не думаю, что приговор итальянского народа в таком случае будет мягким. Народ прекрасно понимает, что мы не можем править в одиночку именно из-за этого избирательного закона.

— И все-таки вы уверены в том, что без вас нельзя создать правительство?

— Нет, естественно, никакой уверенности нет. Посмотрим… Все возможно, и ясно, что ситуация очень неустойчивая. Очевидно, что у Демократической партии есть якобы ушедший в отставку секретарь, который несмотря на свое заявление по-прежнему остается на своем посту. Это окажет влияние на развитие событий, поскольку, мне представляется, что в настоящий момент внутри самой ДП существует огромное разочарование. С другой стороны, мне кажется, что Салвини хотел бы предложить себя на должность премьер-министра, несмотря на недостаток мандатов. Так что мы находимся в ожидании того, какой будет реакция различных политических сил.

— В ноябре прошлого года вы были избраны заместителем председателя Европарламента. В то же время, если мы посмотрим, что пишут о Д5З в Европе, то вас часто и охотно называют евроскептиками. Вы можете объяснить, как сочетаются две эти вещи? Вы действительно являетесь евроскептиками?

— Мне кажется, что при помощи термина "евроскептик" пытаются каталогизировать все политические силы, которые не являются традиционными. Мы же всегда говорили о том, что являемся конструктивными критиками.

Существуют определенные аспекты в Евросоюзе, с которыми мы не согласны. В особенности, это касается управления еврозоной, которую мы хотели бы серьезно реформировать, говоря о подлинной и конкретной борьбе с офшорными зонами, с социальным неравенством и неравенством в оплате труда внутри ЕС, которое подтачивает социальные функции и экономическое видение государств, составляющих Союз. Естественно, мы против мер строгой экономии, принятых в эти годы под давлением немецкого правительства. Мы протестуем против того, что эта Европа может говорить только немецким, а не собственным голосом. И больше внимания надо уделять Средиземноморью, как этого желают и другие государства-члены.

По этой причине мы всегда играли исключительно конструктивную и прагматичную роль, непременно сидя за всеми столами переговоров в различных комиссиях и всегда формулируя конкретные предложения, которые получили высокую оценку наших коллег из разных партий и стран. Мое избрание на пост заместителя председателя Европарламента в определенной степени является практической демонстрацией этого. Моя работа и работа моих коллег по Д5З получила столь высокую оценку, что, когда речь зашла о выборе между мной и представительницей немецких либералов, решение было принято в мою пользу. Потому что нам удалось вести плодотворный и конструктивный диалог как с левыми, так и с правыми, всегда при этом оставаясь верными нашим принципам. Полагаю, это является важным свидетельством уважения, которое категорически опровергает установки тех, кто ранее утверждал, что Д5З не уважают и не ценят. Напротив, мы завоевали огромное доверие и, если, как это показала ситуация после выборов, обвала на рынках не произошло, это случилось как раз потому, что прекрасно известно — мы являемся надежной и заслуживающей доверия политической силой.

— Не могли бы вы кратко сформулировать позицию Д5З в отношении Евросоюза. Ясно, что вы не стремитесь к выходу Италии из ЕС, в чем пытаются убедить общественное мнение. Но чего вы конкретно хотите от ЕС? © РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео Перейти в фотобанк Кому комедия, а кому трагедия. ЕС не понял итальянских "шуток"

— Мы всегда говорили, что хотим, чтобы Европа вновь стала заниматься приоритетными проблемами граждан, социальной политикой. Чтобы она действительно боролась с офшорными зонами, возможно, даже утвердив единую базовую налоговую ставку для компаний, работающих на европейском континенте. Мы хотим, чтобы ЕС поставил в центр своих действий защиту и охрану окружающей среды, в значительно большей степени, чем это делалось до сих пор. Чтобы он полностью отказался от модели традиционной энергетики, основанной на добыче горючих полезных ископаемых, и перешел на модель возобновляемых источников энергии с тем, чтобы гарантировать нашу энергетическую безопасность, но прежде всего, чтобы предотвратить опасность возникновения у наших граждан заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.

Но особенно мы хотим, чтобы Европа всегда была посредником на различных международных площадках, а не бежала бы с них, как это было в ряде случаев, и в качестве решительного игрока действовала бы на том или ином поле. Поэтому мы считаем, что своевременным и основополагающим решением было бы возобновление верного диалога с Россией, чтобы наконец преодолеть холод, возникший в последние годы, сев за один стол в поисках восстановления дружеских, продуктивных и конструктивных отношений.

— То есть о Brexit по-итальянски речь не идет?

— Мы этого никогда не говорили, а мы являемся последовательной политической силой. Если бы мы считали, что было бы уместно покинуть ЕС, мы не стали бы выдвигать кандидатов на выборах в Европарламент. Мы сделали это, потому что все еще убеждены, что Союз можно серьезно реформировать, чтобы вернуть его к первоначальному проекту. Очевидно, что сделать это мы не сможем в одиночку, но на европейском поле мы также представим наши предложения — конкретный и эффективный план действий. Нашей заботой станет сделать так, чтобы партнеры увидели в нас точку отсчета для этой реформаторской деятельности. Если же Германия продолжит препятствовать данному процессу, движимая своими меркантильными личными интересами, ясно, что и для нее наступят последствия. На самом деле, результат, полученный на выборах Ангелой Меркель, и в целом последние выборы в Германии убедительно свидетельствуют, что даже немецкий народ не разделяет некоторых установок, которые диктовались в эти годы.

— А какова ваша позиция относительно евро?

— Относительно евро наша позиция остается критической. Мы убеждены, что еврозона должна быть серьезно реформирована и что следует перейти к политике, действительно ведущей к росту, которая нацелена на создание рабочих мест и преобразование целых отраслей экономики, которым в настоящее время угрожают глобализация и роботизация. Нынешний экономический кризис является структурным, а не конъюнктурным. И если ЕС не в состоянии ответить на эти вызовы и двигаться вперед, стремясь к конкуренции на понижение за счет прав трудящихся, ясно, что он отдаляется от того, что было его миссией.

— Вы уже упомянули об отношениях между ЕС и Россией, главной проблемой которых сегодня остаются санкции. Когда около года назад я брал интервью у Ди Майо, он сказал: "Если бы мы были в правительстве, то потребовали бы от ЕС отменить санкции". Какова сегодня ваша позиция по данному вопросу? © REUTERS / Denis Balibouse Подъемная сила: почему санкции против России не работают

— Линия остается прежней: мы убеждены, что эти санкции не сыграли никакой положительной роли в продвижении к прагматичному разрешению разногласий, которые возникли между ЕС и Российской Федерацией. Мы считаем, что необходимо вновь запустить откровенный переговорный процесс, в ходе которого и одна, и другая сторона искренне заявили бы о своих интересах в игре и о взаимных позициях. Таким образом можно было бы также способствовать окончательной деэскалации конфликта на Украине.

Мы полагаем, что санкции лишь нанесли огромный ущерб нашим торговым отношениям, малым и средним предприятиям Италии и Европы в целом. Они не принесли никаких переговорных преимуществ. Поэтому мы предпочитаем начать этап сопоставления мнений и диалога, поскольку он будет значительно более плодотворным в интересах обеих сторон

— Что вы скажете по этому поводу вашим европейским партнерам, если будете в правительстве?

— Мы предложим пересмотреть их и будем настойчиво бороться, чтобы сделать так, чтобы страны, которые, как и мы, разделяют данный подход, набрались мужества использовать свое право вето в Европейском совете, когда речь пойдет об их возобновлении. Это было бы исключительно важно, потому что мы устали вести пустые дебаты без какого бы то ни было обсуждения политики, которая продемонстрировала свою полную несостоятельность.

— Можно ли ожидать, что вы прибегнете к вето?

— Думаю, что можно создать перекрестный альянс, в котором Италия была бы точкой отсчета, но убежден, что есть и другие страны, которые будут с нами на одной волне. Нужно набраться мужества и действительно поставить этот вопрос на повестку дня. Думаю, что готовый к этому блок вырисуется.

— В июле 2016 на саммите НАТО в Варшаве было решено направить войска, в том числе и итальянских военнослужащих, к границам России. В свое время представители Д5З критиковали это решение. Что вы сейчас думаете об этом? © AP Photo / Virginia Mayo Foreign Policy описал сценарий распада НАТО к 2020 году

— Считаю, что это было ошибочное решение, которое мы неоднократно критиковали в ходе нашей парламентской работы, прежде всего, на национальном уровне. Потому что оно способствует поддержанию той атмосферы недоверия и гонки вооружений, которые привели нас к нынешнему застою в дипломатической деятельности. Думаю, что надо напротив сделать ставку на постепенное ослабление напряженности, в том числе и при помощи сигналов, которые мы подаем в качестве Атлантического альянса, в надежде восстановить полезные и конструктивные отношения.