Кирилл Смуров: боремся с наркотрафиком вместе с зарубежными партнерами

Над Россией нависла новая наркоугроза: на смену наркотикам растительного происхождения приходят синтетические. Их производство организовано не только за рубежом, но и в России. О том, как организована борьба с наркотиками в России и в мире, как устроено партнерство с зарубежными правоохранителям по этой линии и почему "легкие" наркотики вовсе не безобидны, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор Кирилл Смуров.

— Какие тенденции в изменении наркоситуации наблюдаются в России?

— Как было отмечено на заседании Совета Безопасности Российской Федерации 28 апреля 2017 года, наркоситуация в стране остается достаточно сложной. Однако в последние годы наблюдаются определенные позитивные тенденции. Так, на 8,2 % снизилось общее количество потребителей наркотиков, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, на 8-10% ежегодно снижается смертность от передозировок наркотиками. Впервые за последние пять лет количество зарегистрированных несовершеннолетних, больных наркоманией, снизилось на 9%, число несовершеннолетних, употребляющих наркотики с вредными последствиями, сократилось на 24,6%.

— А что происходит с подростковой наркопреступностью в России? © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Эксперт рассказал, почему граждане Украины распространяют в России "спайсы"

— В 2017 году уровень подростковой наркопреступности также снизился. За наркопреступления к уголовной ответственности привлечено на 16% меньше несовершеннолетних. Это вызывает определенный оптимизм. Это сокращение стало прямым следствием проведения целенаправленной работы в подростковой среде, особенно в образовательных учреждениях, основным звеном которой является первичная профилактика, направленная на сокращение потребления наркотиков несовершеннолетними. С этой целью проводятся разноплановые мероприятия, такие как межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Дети России", конкурс социальной рекламы "Спасем жизнь вместе!", нацеленные на формирование у детей и подростков психологического иммунитета к потреблению наркотиков.

— Сегодня в молодежной среде все чаще озвучивается мнение, что есть легкие и тяжелые наркотики, а некоторые даже выступают за легализацию первых. Почему, на ваш взгляд, с наркотиками нужно бороться?

— Само по себе определение "легкий" неприменимо к наркотическим средствам. "Легкий" в головах людей, а особенно детей и подростков, непременно будет ассоциироваться с безвредный, безобидный. И это будет давать завуалированное разрешение на их потребление. Причем уже не только марихуаны, но и более серьезных веществ. Эксперты ряда стран сходятся во мнении, что разделения наркотиков на легкие и тяжелые не существует. Все наркотики представляют серьезную опасность для человеческого организма. Научно доказано, что регулярное потребление марихуаны приводит к психическим заболеваниям.

Вместе с тем некоторые европейские страны, такие как Нидерланды, Чехия, пошли по пути легализации легких наркотиков. Ожидалось, что с легализацией марихуаны снизится наркооборот и проблема наркомании. Однако власти этих стран вынуждены констатировать, что проблемы после легализации легких наркотиков только возросли. Криминальная ситуация в этих странах стала резко ухудшаться, потому что распространение наркотиков неизбежно ведет к росту количества людей, склонных к девиантному поведению.

© AP Photo / Peter Dejong Посетители кофешопа в Амстердаме © AP Photo / Peter Dejong Посетители кофешопа в Амстердаме

Кроме того, немедицинское наркопотребление способствует распространению заболеваемости гепатитами и ВИЧ-инфекцией, ухудшает демографическую и экономическую обстановку. Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны. Поэтому государством должны приниматься и принимаются кардинальные меры по пресечению поступления наркотиков в незаконный оборот. Одним из основополагающих принципов принятия решений в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является недопустимость легализации потребления отдельных наркотиков в немедицинских целях.

— В чем российская наркодействительность отличается от ситуации в странах Запада?

— По данным УНП ООН, в мире насчитывается порядка 250 миллионов человек, имеющих опыт употребления наркотиков, при этом ежегодно из-за их потребления (в основном опиоидов) происходит как минимум 190 тысяч преждевременных смертей. Проблема распространенности наркотиков и их потребления остро стоит во многих развитых государствах. Так, в США недавно объявлено о введении чрезвычайной ситуации в связи с возникновением практически эпидемии зависимости от опиатов, которая связана со злоупотреблением получаемыми легально по медицинским рецептам лекарственными наркосодержащими болеутоляющими средствами. Страны, где действуют программы заместительной терапии, по сути, заменяют потребление одного наркотика на другой, создавая условия, при которых наркоболезнь только усугубляется, так как применяемые в данной терапии вещества также формируют устойчивую зависимость от наркотических средств. По международным оценкам, в государствах, легализовавших легкие наркотики, наркоситуация не изменяется в лучшую сторону.

— Как изменилась структура наркотрафика за последние несколько лет? © AP Photo / Militant website ИГ* попытается взять под контроль афганский наркотрафик, заявили в АТЦ СНГ

— Каналы поставок наркотиков на территорию России существенно не изменились. Оптовые партии, контрабандно ввозимые в нашу страну, как правило, маскируются в легально поставляемых грузах, перевозимых в больших объемах. Как и прежде основной поток героина и опиатов поступает из Афганистана по северному маршруту, наркотики следуют в Россию через территории Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Гашиш ввозится в основном из стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко) и Европы, кокаин — из стран Латинской Америки, в том числе транзитом из государств Евросоюза. На протяжении ряда лет Европейский союз является одним из регионов изготовления синтетических наркотиков, которые контрабандно поставляются и в Россию.

© AP Photo / Allauddin Khan Сбор мака в Кандагаре, Афганистан © AP Photo / Allauddin Khan Сбор мака в Кандагаре, Афганистан

— Происходит ли взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерацией с зарубежными партнерами в борьбе с международным наркотрафиком? В чем оно выражается?

— Интенсивное антинаркотическое сотрудничество ведется в региональных форматах. Прежде всего это СНГ, ОДКБ и ШОС. Примерами взаимодействия с зарубежными партнерами могут служить проведенные в прошлом году крупномасштабные операции "Канал — Западный заслон" и "Канал — Волжский рубеж", в результате которых компетентными органами стран-участниц этих операций (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) изъято несколько десятков тонн наркотиков. Примером результативного международного взаимодействия стала операция "Пиренейский излом". В результате совместной с испанскими и молдавскими коллегами работы удалось привлечь к ответственности более 40 членов международного наркосиндиката, в том числе и его лидера. Данное преступное сообщество на протяжении ряда лет осуществляло контрабандные поставки гашиша через Испанию и его сбыт в Российской Федерации. На его счету торговля людьми, оружием, кражи, грабежи, разбои и вымогательство. Из незаконного оборота изъято свыше тонны гашиша, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, во взаимодействии с УНП ООН реализуются масштабные образовательные проекты, в рамках которых в учебных организациях МВД России повышают профессиональный уровень сотрудники антинаркотических структур Афганистана, Таджикистана и других стран Центрально-Азиатского региона. Можно констатировать, что международное антинаркотическое сотрудничество динамично развивается и приносит практические результаты.

— Какие тенденции современной наркоситуации вызывают наибольшую обеспокоенность?

— Наибольшую обеспокоенность в последние годы вызывает тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические, которые поступают не только из-за рубежа, но и все больше производятся в условиях подпольных лабораторий на территории страны. Например, в июне прошлого года пресечена деятельность лаборатории по производству метамфетамина практически в промышленных масштабах, располагавшейся в Ленинградской области. Задержаны причастные к изготовлению наркотиков местные жители и гражданин Эстонии. Из незаконного оборота изъято более 965 килограммов синтетических наркотиков. Еще одним негативным фактором, влияющим на наркоситуацию, является все более активное использование в преступной деятельности интернет-площадок, новых систем телекоммуникации. Растет объем сделок, проводимых с помощью систем моментальных электронных платежей, а передача запрещенных веществ осуществляется посредством системы "тайников-закладок", происходит так называемый бесконтактный сбыт наркотиков.

— Как эти проблемы планируется решать?

— Правоохранительными органами принимаются меры, направленные на усиление борьбы с контрабандой наркотиков, а также на пресечение деятельности подпольных лабораторий на территории страны. В результате в прошлом году было пресечено более тысячи фактов контрабанды наркотиков, ликвидировано более ста нарколабораторий. На постоянной основе проводится оперативная работа и мониторинг интернет-пространства на предмет обнаружения сайтов, предлагающих и рекламирующих наркотики. Вместе с тем стремительное развитие интернет-технологий и их использование в целях незаконного оборота наркотиков требует совершенствования законодательства Российской Федерации. Так, в рамках борьбы с преступной деятельностью в сети интернет принято два федеральных закона, направленных на блокировку нелегального контента. С 1 ноября 2017 года установлен запрет на использование в России информационно-телекоммуникационных сетей и программ, так называемых анонимайзеров, которые используются потребителями для получения доступа к запрещенным в России информационным ресурсам. Кроме того, с 1 января текущего года начал действовать новый порядок осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Теперь обмениваться сообщениями смогут только зарегистрированные в установленном порядке пользователи сети интернет.

— Каковы успехи в борьбе с интернет-площадками, которые занимаются торговлей запрещенными веществами? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин заявил о необходимости системы контроля в интернете

— В 2017 году Роскомнадзором по представлениям МВД России заблокировано порядка 21 тысячи интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков. Нами выявлено свыше четырех тысяч преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий и связанных с незаконным оборотом наркотиков, подавляющая масса которых — синтетические, прекращена незаконная деятельность 650 российских интернет-магазинов. Так, в феврале текущего года нами пресечена деятельность интернет-магазина, осуществлявшего реализацию на территории Российской Федерации оптовых партий синтетических наркотиков. Организаторами был налажен весь цикл оборота наркотических средств. В результате проведенной специальной операции деятельность интернет-магазина пресечена на территории шести субъектов Российской Федерации, расположенных от Центрального федерального округа до Дальнего Востока. Возбуждено 19 уголовных дел, из незаконного оборота изъято более 345 килограммов синтетических наркотиков, 500 килограммов различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, и более 80 единиц различного лабораторного оборудования.

— Общеизвестно, что в местах массового досуга молодежи происходит активное распространение запрещенных веществ. Проводится ли работа в этом направлении? И каковы ее результаты?

— Безусловно, эта работа осуществляется на системной основе. Подразделениями наркоконтроля МВД России проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в том числе в местах, используемых для развлечений или досуга. В их проведении активное участие принимают члены антинаркотических общественных организаций. Наиболее часто факты незаконного сбыта наркотиков выявляются в ночных клубах и на открытых площадках, так называемых опен-эйрах. Только в московском регионе в 2017 году проведено свыше 50 профилактических мероприятий, по результатам которых возбуждено 14 уголовных дел, медицинское освидетельствование прошли более тысячи человек, из которых 90 % находились в состоянии наркотического опьянения. За потребление наркотиков они были привлечены к административной ответственности. Так, например, в феврале текущего года в одном из крупных ночных клубов Южного административного округа Москвы в результате проведения комплекса мероприятий задержаны двое безработных жителей столицы, осуществлявших сбыт наркотического средства МДМА и психотропного вещества амфетамин в крупном размере. Возбуждено два уголовных дела.

— Как устроен сегодня механизм запрета психоактивных и других веществ?

— В России решение об установлении контроля за оборотом таких веществ принимает правительство Российской Федерации, которое утверждает соответствующий перечень. В случае выявления негативного воздействия каких-либо веществ на здоровье человека или фактов их распространения и использования в преступных целях, необходимые меры контроля в отношении них устанавливаются по инициативе Минздрава России или МВД России. В перечень прежде всего включаются вещества, оборот которых запрещен или ограничен в соответствии с международными договорами.

— А сколько веществ было включено в этот перечень в прошедшем году? © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области Наркотики в изюме, "симки" в чайных пакетиках. Что и как передают в СИЗО

— В 2017 году на основе поступивших к нам материалов принято три постановления правительства Российской Федерации, которые позволили установить меры государственного контроля в отношении 32 наркотических средств и психотропных веществ, в 11 случаях запрещен оборот всех их производных. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации по установлению контроля в отношении 30 новых психоактивных веществ — это различные психостимуляторы, синтетические каннабиноиды, барбитураты и вещества других групп. Все указанные вещества предлагается включить в перечень подконтрольных. Вместе с тем нам известно еще о 35 новых веществах, запрещенных на территории иностранных государств, которые на сегодняшний день изучаются на предмет возможного установления мер контроля. Кроме того, прорабатывается вопрос об усилении мер контроля за оборотом некоторых включенных в перечень прекурсоров, а также о внесении в него ряда неподконтрольных веществ в связи с их использованием при незаконном изготовлении наркотиков.