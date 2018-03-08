Сильви Берманн: МИД Франции был мужским миром, но ситуация изменилась

Посол Франции в России Сильви Берманн накануне Международного женского дня рассказала в интервью РИА Новости о своем отношении к квотам для женщин во властных структурах, готовящемся во Франции новом законопроекте против сексуального насилия и домогательств, а также об ожиданиях от предстоящего визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию в мае и возможности обсуждать развитие экономических отношений двух стран, несмотря на сложный контекст.



— До приезда в Россию вы работали послом в Великобритании и Китае, вы знаете культуры этих стран. Есть ли традиции праздновать 8 марта во Франции, Великобритании, Китае? Как вы отмечаете этот праздник?

— Вместе с праздником 23 февраля 8 марта — один из дней, которые помогают объединению русской нации. В Китае это также день почитания женщин, в частности, в вузах. В этот день женщинам предоставляется полдневный отпуск. А еще сегодня этот день стал коммерческим праздником, наподобие 14 февраля.

Во Франции отмечать 8 марта начали не так давно, это в первую очередь день защиты прав и свобод женщин. Для нас это момент, когда мы бдительно следим за тем, какие результаты достигнуты и какие цели остается реализовать.

В то время как президент Французской республики Эммануэль Макрон решил сделать равенство между женщинами и мужчинами важной задачей пятилетия, в этом году 8 марта- исключительная возможность вновь подтвердить нашу решимость в этом направлении. Министерство Европы и иностранных дел также мобилизует свои усилия: на 8 марта запланирована обширная программа дискуссий и конференций.

— У вас огромный дипломатический опыт. Сложно ли женщине быть дипломатом? И почему, как вы считаете, дипломатия — это преимущественно мужская профессия?

— До недавнего времени министерство иностранных дел Франции было очень мужским миром, куда женщины допускались, но в котором они не занимали ключевые посты. В 2011 году я была назначена первой женщиной-послом в очень важной стране — постоянном члене Совета Безопасности ООН — в Китае.

За последние годы благодаря решительной политике ситуация во французской дипломатии, к счастью, значительно изменилась. На сегодняшний день в разных странах мира работают 47 послов Франции — женщин, то есть за пять лет на 26% увеличилось число назначений женщин. Сегодня больше половины государственных служащих министерства Европы и иностранных дел — женщины. Однако по-прежнему необходимо прилагать усилия и, в частности, бдительно следить за карьерным продвижением женщин, чтобы они могли занимать руководящие должности.

Кроме этого, думаю, что женщинам-дипломатам важно проявлять между собой солидарность. Хочу в этой связи напомнить, что первой женщиной-послом в мире была русская женщина Александра Коллонтай, которая в 1923 году была представителем СССР в Норвегии.

— Как вы полагаете, нужны ли квоты для женщин во власти — в парламенте, в правительстве, в других государственных структурах?

© AP Photo / Invision/ Arthur Mola Инвесторы нашли задолженности у бывшей компании Вайнштейна, пишут СМИ

Раньше я сдержанно относилась к идее квот, думала, что первой реакцией будет: "она получила повышение, потому что женщина", и что женщины, которые этого заслуживают, должны выбираться в силу своих компетенций и талантов. С тех пор мое мнение изменилось: если ничего не делать, то ничего и не изменится.

В этой связи считаю, что уроки, которые следует извлечь из французского закона, устанавливающего квоту в 40% женщин в правлениях и в наблюдательных советах компаний, котирующихся на бирже, и в крупных предприятиях, являются позитивными. Франция начинала издалека: в 2008 году процент феминизации составлял 10%. За шесть лет пропорция женщин в правлениях крупнейших компаний индекса CAC 40 увеличилась на 180%. Исследования показали соотношение между женским менеджментом и показателями предприятий. Женщины — это реальное преимущество, однако в правлениях, члены которых кооптируются, о них никогда не думали. Понадобилось заставить их принять женщин, в том числе путем применения квот.

— Как вы прокомментируете недавнее открытое письмо известных женщин Франции, в том числе популярных актрис и писательниц, в газете Le Monde против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах?

© AP Photo / Remy de la Mauviniere Брижит Бардо назвала заявления актрис о домогательствах лицемерными

Несмотря на прилагаемые многими странами усилия, во всех регионах мира до сих пор остаются серьезные нарушения прав женщин. Франция привержена устранению всех форм насилия в отношении девочек и женщин, и насилия, основанного на гендерной принадлежности. Как об этом в ноябре 2017 года напомнил президент Французской республики: "первоочередная задача в достижении равенства между женщинами и мужчинами — это именно борьба за полное искоренение насилия в отношении женщин".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Посол Франции Сильви Берманн © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Посол Франции Сильви Берманн

— На рассмотрении Госдумы находится законопроект о гендерном равенстве, который был принят в первом чтении в 2003 году. Ко второму чтению его существенно дорабатывают. Как сообщали СМИ, недавно в нижней палате российского парламента предложили ввести в российское законодательство понятие "харассмент" и думают над введением ответственности по этой статье. Каков опыт Франции в этом вопросе?

— Французский парламент принял распоряжения, направленные на предупреждение сексуальных домогательств и на соответствующее наказание за это. Нашим уголовным кодексом предусмотрено наказание за факт "неоднократного навязывания определенному лицу намерений или поведения сексуального характера, которые либо посягают на его достоинство ввиду их унижающего или унизительного характера, либо создают в его отношении ситуацию запугивания, враждебности или оскорбления". Этот документ устанавливает четкие законодательные рамки.

Тогда как сегодня сексуальные домогательства являются центральной темой нашей реальности, французское правительство решило с начала года привлечь население к обсуждению этого вопроса, чтобы представить в 2018 году в парламент новый законопроект против дискриминации женщин и сексуального насилия. Госпожа государственный секретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами выразила пожелание, чтобы этот законопроект был разработан с участием каждого гражданина, чтобы все общество заново определило, что оно считает приемлемым, и что неприемлемым. Приняв участие в одной из 300 секций, организованных в рамках акции "Вокруг Франции во имя равенства"/Tour de France de l'Egalité каждый может стать соавтором этого нового закона.

— Любите ли футбол? Будете ли следить за чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России летом? Приедет ли кто-то из официальных лиц Французской республики на главный футбольный турнир?

— Я не специалист по футболу, но для меня чемпионат мира по футболу-2018 важнейшее событие, которое имеет определяющее значение для отношений между нашими странами. Конечно, я буду следить за чемпионатом, особенно если Франция будет показывать хорошие результаты. Во Франции футбол — это страсть. По всей видимости, некоторые видные деятели из Франции будут присутствовать на матчах, но на данном этапе не представляется возможным сказать, кто из французских высокопоставленных лиц приедет на чемпионат.

— Готовится первый визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию в мае этого года. Какие ожидания от этого визита?

© AFP 2018 / Philippe Wojazer Макрон считает Россию великой державой, заявил глава МИД Франции

— Известно, что президент Макрон во время своего визита вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума "Трианонский диалог". Какова будет основная тема этого заседания?

— Действительно, в рамках Петербургского международного экономического форума президенты наших стран должны участвовать в первом заседании "Трианонского диалога" между французским и российским гражданским обществом. Тема "Трианонского диалога" в 2018 году — город будущего — будет обсуждаться на заседании в различных ракурсах, это позволит затронуть такие конкретные области, как мобильность, архитектура и градостроительство, энергоэффективность, участие граждан, "Умный город"/Smart City, профессии, искусство и культура, жилищное строительство, система управления отходами и улучшение качества жизни. В январе 2018 года на Гайдаровском форуме уже состоялись первые дискуссии по этой теме.