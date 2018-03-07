Сигридур Асгейрсдоттир: у нас в Исландии свой, особый Женский день

В преддверии Международного женского дня посол Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, как этот праздник отмечают в ее стране, в какой день исландские женщины получают подарки, цветы и шоколад, о гостях из Исландии, которые приедут на предстоящий чемпионат мира по футболу, а также о перспективах экономического сотрудничества Москвы и Рейкьявика.

— Ваше превосходительство, во-первых, позвольте поздравить вас с Международным женским днем 8 марта, который в России отмечается на этой неделе. Российские мужчины часто в этот день дарят своим любимым цветы и сладости. Есть ли такая традиция у мужчин Исландии или же у них особые традиции?

— У нас в Исландии есть другой Женский день, когда мы, женщины, получаем цветы и шоколад. Он отмечается в феврале. Так что у нас есть свой, особый Женский день.

Восьмое марта отмечается в Исландии абсолютно иначе. В этот день у нас проводятся конференции, в фокусе внимания которых права женщин. Очень распространенным является то, когда торговые союзы организуют конференции. Их тематика варьируется из года в год в зависимости от того, где мы видим проблемы гендерного неравенства в этот момент. Даже в Исландии, где мы являемся в течение шести лет лидером в вопросах гендерного равенства, мы по-прежнему видим много вещей, которые можно улучшить. В последнее время основная тема обсуждения в Исландии, как и в других частях света, касается вопросов сексуальных домогательств. Движение #MeToo было очень заметным в Исландии.

В настоящий момент другие темы, которые, как правило, обсуждаются на подобных конференциях по вопросам гендерного равенства, связаны с одинаковой оплатой труда для мужчин и женщин. В 2018 году был принят закон, который предписывает компаниям и различным институтам обеспечивать равную оплату труда мужчин и женщин. В рамках новых правил компании и государственные институты, которые нанимают по крайней мере 25 человек, должны будут получить от властей сертификат, подтверждающий равный размер оплаты труда для мужчин и женщин.

Я думаю, что мы первая страна, которая осуществила подобное на практике. Так что это является обязательным (для компаний). Компании должны доказать, что в их работе отсутствует дискриминация (между мужчинами и женщинами). Я заметила, что когда мы приняли этот закон, многие СМИ написали об этом. Например, в одном из СМИ было сказано: "Исландия — первая страна, которая сделала шаг вперед в борьбе за равную оплату труда для обоих полов, требуя от компаний без промедлений получить сертификат о равной оплате труда от правительства. Это касается всех компаний и организаций, в которых трудятся по меньшей мере 25 человек. Фирмы, в которых более 250 сотрудников, должны будут получить этот сертификат до конца этого года. А компании с меньшим числом сотрудников должны будут сделать это в течение ближайших нескольких лет в зависимости от их размера. Возможные штрафы за нарушение этого закона достигают 500 долларов в день".

— Вы упомянули, что в Исландии Женский день отмечается в феврале. А какого числа?

— Это всегда одно из воскресений февраля. Но у нас также есть и особый праздник для мужчин. Он берет свою историю из того времени, когда Исландия была аграрным обществом. Мы зовем этот праздник Днем Фермера.

— Следующий вопрос касается спорта, особенно чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом. Ранее вы заявили, что почти 20% населения Исландии может приехать в Россию, чтобы посетить игры национальной команды вашей страны. Выросло ли это количество или снизилось? Как много исландцев могут посетить Россию этим летом?

— Жители Исландии подали заявки на приобретение 57 тысяч билетов. Конечно, они не смогут получить все это количество. Это точно. Сейчас люди выясняют, смогли ли они получить билеты. Не секрет, что спрос на билеты на матчи в Москве огромен.

Я думаю, что, возможно, немного легче получить билет на игры в Волгограде или Ростове-на-Дону. Но факт в том, что исландцы, как и другие страны-участницы чемпионата, получают лишь 8% так называемых билетов категории "билеты болельщика" (ST — ред.). В Москве наша игра пройдет не на самом крупном стадионе, но на втором по величине. Я не знаю точно, но, может, пять тысяч исландцев смогут попасть на игру (матч Аргентина — Исландия 16 июня на стадионе "Открытие Арена" — ред.). Но я ожидаю, что большее количество исландцев приедут в Россию, чтобы ходить в фан-зоны.

Будут прямые рейсы между Исландией и Россией во время чемпионата мира. В настоящий момент прямых рейсов между нашими странами нет. Но авиакомпания S7 летом, согласно расписанию, совершит первый рейс между Москвой и Рейкьявиком в июне. Авиакомпания Icelandic Airlines также объявила, что будет совершать прямые рейсы (из Исландии) в города России, где будут проходить игры нашей национальной команды. Сотрудники посольства Исландии в Москве уже готовятся к чемпионату мира, чтобы быть лучше подготовленными к оказанию помощи исландцам. Кроме этого, мы планируем организовать и несколько культурных событий. Мы уже были на нескольких брифингах, организованных российской стороной, на которых нам предоставили всю информацию относительно игр чемпионата.

— Вы упомянули прямые рейсы между Москвой и Рейкьявиком. Они будут осуществляться только во время проведения чемпионата мира по футболу или же в будущем они станут регулярными?

— Авиакомпания S7 объявила, что будет совершать один рейс в неделю с июня по сентябрь. Так что она, вероятно, планирует посмотреть, какой будет спрос на рейсы. Несколько лет назад были прямые авиарейсы между Исландией и Санкт-Петербургом. Но было мало пассажиров. Не очень большое количество жителей Исландии бывали в России. В этом году тысячи исландцев приедут сюда, чтобы лично познакомиться с Россией.

— Приедет ли руководство Исландии в Россию во время чемпионата мира по футболу?

— Когда во Франции в 2016 году проходил чемпионат Европы по футболу, президент и премьер-министр Исландии, а также несколько других министров, приехали, чтобы посмотреть игры национальной команды. Я ожидаю того же во время чемпионата мира по футболу здесь, в России. Пока нет подтверждений, но мы ожидаем, что наши министры и даже президент приедут в Россию. Я уже дала много интервью и исландским, и российским СМИ, где основной темой обсуждения был чемпионат мира по футболу. Интерес к этому событию огромен с обеих сторон.

— Есть ли у вас какая-либо информация о визитах высокопоставленных российских официальных лиц в Исландию в этом году?

— К настоящему моменту нет, но у нас в этом году очень важное событие. Мы отмечаем 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Исландией. Эта дата будет отмечаться и в Исландии, и в России. Российское посольство в Рейкьявике уже организовало фотовыставку, посвященную истории наших двусторонних отношений.

У нас в Исландии ежегодно проводится одно важное мероприятие — форум Arctic Circle, который собирает вместе высокопоставленных участников из числа сотрудников правительства, бизнес-кругов, неправительственных организаций. Посмотрим, кто из россиян приедет в этом году.

— Планирует ли посольство Исландии в Москве организовать какие-либо мероприятия в честь празднования этой даты?

— Во-первых, мы, вероятно, проведем крупное мероприятие в середине июня во время чемпионата мира по футболу. Затем, в начале октября, наступит дата 75-й годовщины установления дипотношений, я надеюсь, мы проведем другое мероприятие с участием знаменитых исландских артистов. Мы активно работаем над этим.

— Ваше превосходительство, вы уже упомянули сферу туризма. Ранее вы говорили, что много россиян посещали Исландию до того, как снизился курс рубля. Есть ли у вас информация о том, какое количество россиян посетили Исландию в 2017 году и количество исландцев, которые побывали в России? © Фото из личного архива Алексея Телешова Увидеть мир — изменить себя: как путешествовать недорого и со смыслом

— Что касается российских туристов, побывавших в Исландии, то был их значительный рост. В 2016 году 6320 россиян посетили Исландию, а в 2017 году Исландию посетили 11800 граждан России. Мне сказали, что российские туристы самая быстрорастущая категория туристов в Исландии. Их количество по-прежнему остается относительно небольшим в общем числе туристов, которые посетили Исландию в прошлом году — 2,5 миллиона человек. Россияне даже зимой приезжают в Исландию. Количество туристов двух стран определенно вырастет в этом году. Я думаю, что прямые рейсы между странами однозначно позволят большему количеству туристов посетить наши страны.

— Будет ли Исландия усиливать сотрудничество с Россией в сфере туризма? Как наши страны могут это сделать?

— Хорошая транспортная система является ключевым элементом для туризма. Ранее Исландия и Россия провели несколько встреч по вопросу соглашения в области авиации, подобное обсуждение имеет место между странами. Мне довелось много путешествовать по России, и я вижу, что есть очень большой потенциал для роста сферы туризма. Я бы хотела особенно отметить мою поездку на Камчатку, где такая ошеломляющая природа.

— В декабре прошлого года вы встретились с замглавы Минпромторга РФ Олегом Рязанцевым. Вы сказали тогда, что Исландия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере проектирования судов рыболовного флота. Вы также сказали, что Исландия намерена сотрудничать с Россией в организации совместной работы по локализации производства специализированного оборудования для рыбной ловли.

— Исландия недавно обновила свой рыболовный флот, и мы с большим интересом следим за планами России обновить ее рыболовный флот. У нас в Исландии много компаний, которые занимаются производством высокоэффективного и высокотехнологичного оборудования для рыболовных судов, и у нас хорошие конструкторы судов.

Посольство организовало несколько торговых миссий из Исландии для продвижения нашего высокотехнологичного оборудования, которое сильно повысило эффективность нашего рыболовного сектора. Наши торговые миссии были в Мурманске, Калининграде, Владивостоке и на Камчатке. Вдобавок в этих целях я посетила Архангельск и Санкт-Петербург. Мы стараемся познакомить российские компании, которые планируют обновить свой рыболовный флот, и представителей исландских компаний. Понимание того, что Исландия может предложить российской стороне, значительно возросло в России, и это та причина, по которой мы настроены оптимистично по вопросам бизнеса в рыболовном секторе.

Мы видим много сфер для сотрудничества. Так что мы настроены оптимистично насчет того, что российские компании посчитают полезным исландское оборудование. Исландия — рыболовная нация. Мы знаем много инноваций, которые позволят рыбную ловлю сделать более эффективной. Мы стараемся продвинуть то, что мы можем предложить в сферах услуг и рыболовной продукции.

— Есть ли у Исландии и России определенные соглашения в этой сфере?

— Я знаю, что между компаниями ведутся дискуссии и переговоры. Много чего происходит, например, на этой неделе состоялось несколько встреч между компаниями Исландии и России. Интерес очень большой с исландской стороны. Россияне выступают в качестве покупателей и должны решить, какие технические решения им нужны.

— Следующий вопрос касается энергетического сотрудничества. Как вы охарактеризуете его?

— Исландия известна во всем мире своими возобновляемыми источниками энергии, страна получает энергию от мощных водопадов и геотермальных источников. Мы действительно покупаем нефть, но только для использования в транспорте — для самолетов, автомобилей и рыболовных судов.

Я в курсе научного сотрудничества в сфере энергетики между Россией и Исландией. Исландские ученые приезжают в Россию и помогают исследовать потенциал вашей страны в сфере геотермальных источников. Один из регионов России, который имеет реальный потенциал по развитию использования геотермальной энергии, это Камчатка. В настоящий момент ученые двух стран обсуждают этот вопрос и сотрудничают друг с другом. Я не знаю, какие будут следующие шаги, но я действительно надеюсь, что в будущем будут реальные результаты для бизнеса и реальные проекты в этой сфере.

Я бы хотела отметить, что в 2007 году исландский ученый, доктор Торстейнн Инги Сигфуссон был удостоен премии "Глобальная энергия", которую ему вручил президент России Владимир Путин. Она была вручена ему за исследования по внедрению водородной энергетики для транспортных средств Исландии ("Водородное кольцо Исландии" — ред.).

— Что вы можете сказать о сотрудничестве в сфере торговли между двумя странами? Чего вы ожидаете от такого сотрудничества в этом году?

— Исторически сложилось, что между Исландией и Россией всегда было хорошее и успешное бизнес-сотрудничество. Как я отметила, мы видим серьезный потенциал для сотрудничества в рыболовном секторе, и мы очень оптимистичны на этот счет. Я бы также хотела отметить успех экспорта исландской баранины на российский рынок. Исландская порода овец уникальна, она берет свое начало со времен викингов и не существует больше нигде в мире. Очевидно, что единственным подходящим форматом сотрудничества в том, что касается исландской баранины, был бы прямой ее экспорт из Исландии.

Экспортеры Исландии впервые вышли на рынок примерно в 2011 году. Кроме баранины, Исландия экспортирует в Россию конину и овчину (мутон — ред.). Много усилий было отдано на продвижение и размещение этой продукции на рынке, чтобы сделать ее узнаваемой. Возможно, вы будете удивлены, но баранина, которую предлагают клиентам авиакомпании "Аэрофлот", исландская. Наша баранину также можно найти в торговых сетях премиум-класса в Москве и Санкт-Петербурге, ее также подают в некоторых ресторанах этих городов.

В качестве примера сотрудничества могу сказать, что буквально недавно было подписано соглашение между исландской компанией KS и российской компанией по производству молочных продуктов "Лактис". По этому соглашению в Великом Новгороде будет производиться традиционный исландский молочный продукт скир (фильтрованный йогурт — ред.). Москвичам и жителям Санкт-Петербурга скоро удастся попробовать этот фантастический исландский молочный продукт, который давно завоевал рынки Северной Европы, Великобритании, Соединенных Штатов и других стран. Названные мною примеры демонстрируют тот факт, что бизнес Исландии открыт для любой формы выгодного сотрудничества.

Между нашими странами исторически сильные торговые связи. Мы настроены оптимистично в поиске новых возможностей в сфере торговли между Исландией и Россией.