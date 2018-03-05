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Интервью

Ольга Васильева: интерес иностранцев к российскому образованию растет

11:0005.03.2018
(обновлено: 11:02 05.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМинистр образования и науки РФ Ольга ВасильеваМинистр образования и науки РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Минобрнауки прорабатывает вопрос о новых филиалах российских вузов за границей. Так, в Латвии, несмотря на то, что в скором времени вступит в силу закон, ограничивающий образование на русском языке, может скоро появиться один из филиалов. Но и в Россию за образованием едут все больше иностранцев, в том числе из КНДР. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заверила, что санкции СБ ООН их обучения не коснутся. Беседовала Анна Терехова.

— Каковы успехи по увеличению экспорта российского образования по итогам 2017 года? На сколько увеличилась доля иностранных студентов?

— В 2017 году велась интенсивная работа. В результате разработана и утверждена дорожная карта по совершенствованию российской нормативно-правовой базы в части экспорта российского образования и подготовлен перечень мероприятий по сертификации и аккредитации профессионального образования и русского языка как иностранного, в том числе на международном уровне. Кроме того, был разработан перечень мероприятий по поддержке российских школьников, оказавшихся в других странах. Разработан также перечень мероприятий по оптимизации условий пребывания иностранных студентов на территории Российской Федерации.

Безусловно, такая работа дает позитивные результаты. Так, показатель "количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования", по предварительным подсчетам, перевыполнен 26,2 тысячи человек. Мы планировали, что в 2017 году у нас будет обучаться по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования 220 тысяч иностранных студентов, но данные показывают, что сегодня их 246,2 тысячи.

—  Как проходит реализация приоритетного проекта "Экспорт российского образования"? Возможно ли включение новых вузов в этот проект?

— Вся деятельность в рамках приоритетного проекта осуществляется с активным участием всех соисполнителей совместно с членами Консорциума образовательных организаций высшего образования — экспортеров российского образования, который был создан 14 августа 2017 года.

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© РИА Новости
МИА "Россия сегодня" и вузы РФ повысят узнаваемость российского образования
В состав консорциума входит 40 образовательных организаций высшего образования. Это довольно много. Вместе с тем, видя активный интерес академического сообщества к участию в реализации приоритетного проекта, мы планируем расширение состава консорциума, то есть число вузов-участников приоритетного проекта по экспорту российского образования.

В рамках этого проекта члены консорциума принимают участие в совершенствовании и развитии существующей нормативно-правовой базы в части экспорта российского образования, разработке комплекса мер по повышению привлекательности образовательных программ подготовки, повышения квалификации иностранных граждан в российских образовательных организациях. Все они также участвуют в создании благоприятных условий для иностранных граждан в период их обучения в России и разработке и реализации эффективной стратегии продвижения бренда российского образования на международном образовательном рынке.

— Отразится ли на обучающихся в России студентах из Северной Кореи принятая в декабре прошлого года резолюция Совета Безопасности ООН?

— Насколько мне известно, текст резолюции не содержит пунктов, затрагивающих напрямую образовательную повестку в целом и студентов в частности. Мы исходим из того, что принимаемые рестрикции в отношении КНДР не должны отражаться на гуманитарной составляющей российского-корейского сотрудничества. Так, в текущем учебном году на обучение в российские вузы принято 55 граждан Северной Кореи, из них 30 — за счет российского бюджета. Всего же на данный момент обучается 83 человека. Большинство из них проходят обучение в Дальневосточном федеральном университете.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтуденты перед началом праздника в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Студенты перед началом праздника в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

— Рассматривается ли возможность открытия представительств российских вузов и других образовательных учреждений в странах Балтии, особенно в Латвии, где на государственном уровне отменяется школьное образование на русском языке, а русскоязычные жители составляют почти половину населения.

— Да, действительно вопрос о представительствах российских вузов в странах Балтии прорабатывается в Минобрнауки России. С 2008 года в Риге функционировал филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ). На его базе велось обучение по программам высшего профессионального образования по специальностям "экономика" и "менеджмент" как на очной, так и заочной основе. В филиале также осуществлялось обучение по русскому языку, и на его базе был организован в свое время пункт проведения ЕГЭ. Позднее в 2015 году он был передан Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова. В связи с тем, что в январе 2015 года филиал фактически прекратил свою деятельность, он ликвидирован приказом Минобрнауки России в 2016 году.

Недавно в адрес Минобрнауки поступило обращение от депутата Сейма Латвийской Республики, члена комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Ивана Клементьева, в которой он просит оказать содействие в возобновлении деятельности бывшего филиала Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в Риге. Учитывая высокий спрос на российские образовательные программы и высшее образование на русском языке в Латвии, мы подробно изучаем этот вопрос и не исключаем возможности его положительного решения.

Педагог Маргарита Драгиле
© Фото : из личного архива
"Они уродуют наших детей". Почему Латвия закрывает русские школы
Что же касается отмены школьного образования на русском языке на государственном уровне, где русскоязычные жители составляют почти половину населения, то эта проблема стоит сейчас особенно остро. По нашему мнению, подобные законы нарушают право представителей национальных меньшинств на обучение на русском языке, закрепленное в рамочной Конвенции Совета Европы по защите нацменьшинств, участником которой является Латвия. Не соответствует это и решению задач Европейской комиссии по борьбе с расизмом. Министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.

В свете предложений реформировать систему образования для нацменьшинств дистанционное изучение русского языка приобретает особую актуальность. Возможность изучения русского языка и освоения преподавателями программ повышения квалификации в полном объеме реализована на портале "Образование на русском" Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

— Во время своего последнего визита в Азербайджан в ноябре 2016 года вы встречались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В результате были одобрены предложения учреждения совместного учебного заведения гуманитарного профиля, филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Что изменилось с тех пор и почему эти планы остались нереализованными?

— Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом подготовлен проект документов и план мероприятий, необходимых для открытия филиала в Азербайджане. Документы, касающиеся реализации данного проекта, представлены азербайджанской стороне, которая в настоящий момент проводит работу по подбору помещения.

—  В 2017 году Россия впервые отправила в Таджикистан не только учебники на русском языке, но и учителей-предметников. В 2018 году продолжится ли эта практика, можно ли ждать увеличения числа учителей. Если да, то в какие районы страны их направят?

Посетители перед началом митинга-концерта Россия объединяет! в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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— Пилотный проект по направлению в таджикские школы с преподаванием на русском языке учителей-предметников рассчитан на 2017-18 учебный год с возможностью продления. В настоящее время ряд государств-участников СНГ проявили интерес к реализации проекта, сейчас обсуждаются условия его возможной реализации. Количество российских преподавателей будет зависеть от потребности стран и нашей возможности.

— Не планируется ли увеличивать квоты для граждан Республики Беларусь при поступлении в Россию или увеличивать количество образовательных конкурсов и грантов, в которых белорусы смогут принять участие?

— Ограничений по приему белорусских граждан на обучение в образовательные организации высшего образования Российской Федерации действующим законодательством и международными договорами не установлено, в связи с этим квотирование приема, как мера экономического регулирования подготовки специалистов для экономики Республики Беларусь, обуславливается предложениями МИД России и Минэкономразвития России. Белорусская сторона с инициативой изменения существующей квоты не обращалась.

Проведение конкурсов и олимпиад, в которых иностранные граждане, в том числе граждане Белоруссии, могут принимать участие, регулируется приказом Минобрнауки России. Количество участников и условия проведения устанавливаются их организаторами — российскими организациями высшего образования.

— Как гражданам Молдовы бесплатно учиться в России? Речь не только о высшем образовании, но и, допустим, постуниверситетском. Признаются ли дипломы Молдовы в России? Почему приходится сталкиваться с дополнительным тестированием?

— Граждане Молдовы имеют возможность бесплатно учиться в России вне зависимости от уровня образования. Так, в рамках квоты, ежегодно предоставляемой правительством Российской Федерации в 2018-19 учебном году, для Молдовы и Приднестровья будет предоставлено 512 мест. Кроме того, нашим соотечественникам, не являющимся гражданами России, предоставляется право на доступ к образованию наравне с гражданами Российской Федерации.

Между Россией и Республикой Молдова уже заключено соглашение о взаимном признании документов об образовании, вступившее в силу в 2003 году, которым закреплено наличие обратной силы документа, что позволяет признавать без специальной процедуры образование и квалификации, полученные до вступления этого соглашения в силу. Вместе с тем предусмотрены академические и профессиональные права для выпускников бакалавриата, а также академические права для выпускников магистратуры и специалитета. Поэтому обладателям высшего образования уровней магистратуры и специалитета требуется проходить процедуру признания для осуществления профессиональной деятельности на территории Российской Федерации.

Урок русского языка. Архивное фото
© РИА Новости
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В настоящее время проводится работа по актуализации этого соглашения на соответствие обновленному образовательному законодательству и предоставлению обладателям предусмотренных системой образования академических и профессиональных прав.

Для граждан, имеющих медицинское образование, помимо признания образования, требуется также сдача экзамена для получения сертификата специалиста и осуществления профессиональной деятельности, как и для выпускников медицинских вузов — граждан Российской Федерации.

— Интересно узнать о проектах с Узбекистаном: недавно была новость о том, что на конкурсной основе в российские вузы за счет бюджета РФ могут поступить студенты из Узбекистана. Какой предполагается лимит на этот год? Есть ли еще какие-то программы обучения — бесплатные или льготные — для студентов из Узбекистана, в каких вузах и направлениях? И планирует ли Россия расширять представительство своих вузов в республике — новые филиалы или отделения при университетах?

— В отношении открытия филиалов российских вузов в Узбекистане в настоящее время ведется очень активная работа. Кроме того, Республике Узбекистан в 2018-19 учебном году в пределах квоты правительства Российской Федерации выделено 203 места.

Также, согласно закону "Об образовании", иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных законом "О государственной политике".

Таким образом, соотечественники, не являющиеся гражданами России, представившие необходимые документы и при условии их проживания за рубежом, имеют право поступать на места за счет бюджета наравне с российскими гражданами.

— Планирует ли Россия увеличивать количество квот для поступления казахстанцев в российские вузы? Какие проекты в образовательной сфере планируется запустить между Россией и Казахстаном?

— Граждане Казахстана, наряду с гражданами Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, поступают в российские организации высшего образования на равных правах, что дает им возможности сдавать ЕГЭ в пунктах приема экзамена, открытых в этих странах. Минобрнауки России предпринимаются необходимые меры по удовлетворению потребностей Казахстана в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных экономикой республики.

В настоящее время в российских образовательных организациях высшего образования обучается почти 67 тысяч граждан Казахстана, из них 26,8 тысячи за счет федерального бюджета и чуть более 40 тысяч человек на платной основе. Кроме того, в соответствии с планом приема иностранных граждан на обучение в российских вузах, Республике Казахстан предоставлено 452 государственные стипендии.

К наиболее востребованным казахстанскими абитуриентами российским вузам относятся Высшая школа экономики, МИФИ, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт, в которых они обучаются по таким специальностям, как "экономика", "лечебное дело", "юриспруденция", "менеджмент", "международные отношения", "прикладные математика и физика" и "ядерная физика и технологии".

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид на здание Российского университета дружбы народов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на здание Российского университета дружбы народов

Кроме того, подготовка специалистов осуществляется также в расположенных на территории Казахстана филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского авиационного института, Челябинского государственного университета, РЭУ имени Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Напомню, что в ноябре прошлого года в Челябинске в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о функционировании казахстанского филиала Московского университета имени М.В. Ломоносова.

Вид Астаны. Архивное фото
© Фото : Саламат Аязбай
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Также соглашения о прямых партнерских связях осуществляются, в частности, Томским государственным университетом с Казахстанским национальным университетом, Карагандинским университетом, Семипалатинским университетом и Усть-Каменогорским университетом, Астраханским государственным техническим университетом с Атырауским институтом нефти и газа, Саратовским государственным техническим университетом с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом и Западно-Казахстанским институтом языков и менеджмента "Евразия".

Помимо этого, совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби на базе Белгородского национального исследовательского университета создана Международная комплексная научно-исследовательская лаборатория прикладной биотехнологии.

 

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