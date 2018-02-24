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Интервью

Жако Ван Дормаль: удивительный опыт – быть живым, не зная, что ждет впереди

12:0024.02.2018
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© AP Photo / Chris PizzelloБельгийский режиссер Жако ван Дормаль. Архивное фотоБельгийский режиссер Жако ван Дормаль. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello

Титулованный бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль всегда работает над своими фильмами подолгу: его полнометражный дебют состоялся в 1991 году на Каннском фестивале — тогда он представил жюри ленту "Того — герой", получив за нее "Золотую камеру". С тех по его фильмография пополнилась всего несколькими картинами: трагикомедией "День восьмой", фантастической мелодрамой "Господин Никто" и сатирическим "Новейшим заветом". Все три фильма показали в России в рамках ретроспективы, которую режиссер посетил лично. В интервью РИА Новости Жако Ван Дормаль рассказал о том, какая музыка звучит в его душе, оценил последнюю работу Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и сообщил, что пишет новую историю.

- Несколько лет назад я работала над статьей, посвященной вашему кино, и отметила три важных компонента истории: красивая музыка, воля случая и дети. Прежде всего, расскажите, почему именно дети становятся главными героями ваших картин?

— Я выбираю детей, потому что в них много непредсказуемости, музыки. Дети очень искренние, когда они притворяются, то это легко распознать. Перед ними простирается будущая жизнь — это действительно такой возраст, когда нет ничего невозможного. Потом наступает подростковая пора, очень сложная, когда ты понятия не имеешь, что делать дальше, и начинаешь осознавать, что жизнь вовсе не такая, как ты ожидал.

- Другим важным компонентом ваших картин, компонентом, который позволяет полностью погрузиться в атмосферу — это музыка. Главная героиня "Новейшего завета", к примеру, могла слышать мелодию в душе каждого человека. А какая музыка звучит в вас?

— Ох, какая же музыка… Я люблю Джонни Митчелл, просто обожаю, но никогда не использовал ее песни в своих картинах. Мне очень нравится контраст между веселой музыкой, даже в чем-то наивной, и грустной историей.

- В одном из интервью вы говорили, что так долго работаете над картинами, потому что стараетесь довести их до совершенства.

— Я и правда такое говорил? О боже! Но да, возможно. Я пишу и пишу сценарий, и никогда не могу понять, закончил ли я его потому, что он уже достаточно хорош, или потому, что я устал писать. Я стараюсь сделать все настолько хорошо, насколько могу.

- Не возникает ли желания что-то изменить спустя некоторое время?

— Нет, точно нет. Мне очень повезло, потому что мне нравятся мои фильмы, — ведь есть такие кинематографисты, которых что-то в их работе не устраивает. Мне кажется, самое важное — это то, как человек интерпретирует увиденное в своем воображении, какое чувство увиденное рождает в нем. Это и меня касается тоже. Я знаю, что чувствую, но не могу представить, что чувствует другой человек. Когда кто-то говорит мне: "Мне нравятся ваши фильмы" или "Я терпеть их не могу", я не знаю, что именно вызвало в нем это чувство. На самом деле, я-то никогда не смогу увидеть свои картины в первый раз. Да, я знаю их наизусть, но первое впечатление мне недоступно.

- Ваши герои, несмотря на невзгоды, смотрят на жизнь с юмором, в них очень много света. Как вам удается создавать подобную атмосферу?

— Мне кажется, я как раз-таки делаю это для себя, мне нужна такая атмосфера — немного света в жизни. Я ведь первый зритель, поэтому стараюсь сделать такую картину, которая придется мне по душе.

- Вы не раз говорили, что "Зеркало" Тарковского — ваш любимый фильм, который вы видели бесчисленное количество раз. А работы каких-либо современных российских режиссеров вы смотрели?

— Все остальные фильмы Тарковского я тоже люблю. Из последнего мне понравилась "Нелюбовь". В нем есть поэзия, видно, что человек на экране пишет историю, у него есть свой стиль. В "Нелюбви" это столь же важно, как и сценарий, как и герои.

- Как вы считаете, может ли Андрей Звягинцев получить "Оскар"?

— Это было бы прекрасно! Но, как обычно, мы не знаем наверняка, случится ли это.

- Многие крупные режиссеры в последнее время либо совсем ушли на ТВ, либо совмещают работу над ТВ-проектами и большим кино. Что вы думаете об этом? За сериалами будущее?

— Мне нравятся сериалы, я частенько их смотрю. Например, "Человек в высоком замке". Это прекрасная адаптация романа Филипа Киндреда Дика. Но в большинстве случаев они похожи. Это хорошая история, хорошая актерская игра и отсутствие режиссерского почерка, потому что над шоу работают, допустим, пять режиссеров и десять сценаристов. Им всем приходится притворяться, что на самом деле сериал делает один человек. Режиссер не может проявить себя, он должен уважительно относиться к работе других режиссеров. И работать надо очень быстро.

- Однажды вы сказали, что вас не волнуют ответы, вас волнуют вопросы. Какие вопросы волнуют вас сейчас?

— Допустим, что нас сегодня ждет на ужин. Или какой же это удивительный опыт — быть живым и не знать, что ждет тебя впереди.

- Расскажите, над чем вы работаете сейчас? Снимаете что-нибудь?

— Нет, сейчас я ничего не снимаю. В прошлом году я много работал в театре, создал две кукольные постановки: Cold Blood и Kiss and Cry. Театр для меня как каникулы. Это совершенно другой вид творчества. И уже несколько месяцев я снова пишу: история пока не сформировалась, но все впереди.

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