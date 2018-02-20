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Интервью

Кондратьев: форум в Сочи-2018 стал более активным и авторитетным

17:2920.02.2018
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин КондратьевГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Состав участников прошедшего в феврале инвестфорума в Сочи и объем инвестиций, которые придут в регионы благодаря заключенным соглашениям, говорят о том, что мероприятие стало более активным и авторитетным, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом, а также о векторе развития промышленности в курортном крае, решении посвятить весь стенд региона стратегии-2030 в интервью РИА Новости рассказал глава Кубани.

— Вениамин Иванович, Российский инвестиционный форум завершился. Оправдались ли ваши ожидания?

Медиацентр Российского инвестиционного форума в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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На Кубани появятся 13 тысяч рабочих мест благодаря соглашениям на РИФ-2018

— Думаю, что оправдались ожидания не только Краснодарского края как принимающего региона, региона-хозяина, но и тех субъектов, которые уже традиционно приезжают в Сочи в феврале представить свой инвестиционный потенциал. В 2018 году форум стал более активным и авторитетным — об этом говорит и качественный состав его участников, и объем инвестиций, которые придут в регионы благодаря заключенным соглашениям. Из общей суммы соглашений — а это почти 800 миллиардов рублей — 242 миллиарда рублей приходится на Краснодарский край. В результате реализации проектов на Кубани будет создано более 13 тысяч рабочих мест. И для нас важно, что серьезно увеличилась инвестиционная привлекательность не совсем привычных для нашего региона отраслей — промышленности и теплоэнергетического комплекса.

Промышленность по объему привлеченных инвестиции опередила туризм, а ТЭК "забрал" почти половину суммы от всех подписанных соглашений. Именно такая динамика нужна Краснодарскому краю. Экономическое развитие регионов сегодня определяют процессы импортозамещения, регионы конкурируют друг с другом в стремлении занять освободившиеся от импортных товаров и услуг ниши. В АПК и туризме нам это удалось — хотя бы за счет того, что данные отрасли на Кубани уже достаточно развиты. А вот в промышленности, в сфере энергетики работы еще очень много. При этом база для того, чтобы быть среди лидеров России в промпроизводстве, в топливно-энергетическом комплексе, у края есть. Осталось найти партнеров — и это тоже была одна из задач форума. Взять тот же Армавир — приоритетный для нас город в плане поддержки промышленности. Если мы выведем территорию на уровень промпроизводсва, который был в Советском Союзе, то можно говорить о том, что на 70% задача по развитию территории выполнена. Если же не просто модернизируем существующие предприятия, а найдем новые точки роста, создадим новые производства, то Армавир сможет стать флагманом в развитии промышленности не только Краснодарского края, но всего Юга России, а то и страны. Почему нет?

Еще один важный проект для края в плане импортозамещения связан с расширением Абинского электрометаллургического завода. На Форуме в Сочи подписано соглашение о завершении строительства уже пятой очереди предприятия.

— Курс на развитие промышленности в курортном, агарном регионе может вызвать неоднозначную реакцию. Нет опасений, что это повлияет на традиционные для региона отрасли экономики?

Еда в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / zinaidasopina112
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— Безусловно, влияние будет. Но только положительное. И форум в Сочи это тоже показывает. Посмотрите, например, на инвестпредложение Туапсинского района по созданию предприятия по изготовлению одноразовой продукции для гостиниц. Это же тоже промышленность, и в данном случае ее развитие скажется на росте туриндустрии. Появление таких сопутствующих производств позволит быстрее реагировать на потребности рынка, даст уверенность в качестве производимой продукции. Если вернуться к Армавиру, то здесь никаких противоречий в принципе быть не может. Повторюсь, эта территории всегда была на Кубани промышленной.

Не могу не отметить и знаковое для региона соглашение о строительстве ветропарков на Азовском побережье. Реализация проекта станет по-настоящему прорывным моментом в развитии Ейского и Темрюкского районов, прежде всего, их курортной составляющей.

Мы уже столько раз говорили о развитии альтернативной энергетики в регионе, о том, как важно использовать экологичные технологии, и сегодня, наконец, делаем первые конкретные шаги в этом направлении.

В целом, принимая решение о развитии того или иного направления экономики, нужно ориентироваться на тот эффект для края, который, будет мгновенным и сразу заметным. Нам важен результат, долгосрочная перспектива.

Именно поэтому в АПК мы сегодня делаем ставку, прежде всего, на переработку сельхозпродукции, поэтому развиваем промышленность, ТЭК, транспортную сферу — все то, что поможет краю к 2030 году увеличить ВРП до 5 триллионов рублей, обеспечит ежегодный рост экономики на уровне четырех процентов, увеличить на 80% заработную плату в регионе. Это показатели, которые мы прописываем в Стратегии социально-экономического развития региона.

— В этом году Стратегии  был посвящен весь стенд Краснодарского края. Насколько это решение было верным?

Российский инвестиционный форум (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
На инвестфоруме в Сочи подписано 538 соглашений на 794 миллиардов рублей

— С учетом того интереса, который проявляли инвесторы и представители федеральной власти к краю, думаю, решение было верным однозначно. На стенде мы определили основные направления развития региона на ближайшие 12 лет, по сути, обозначили его новую экономическую карту. Выделили семь экономических зон — Северную, для которой предпочтительно развитие сельского хозяйства и сельхозпереработка, Восточную — в нее вошли районы, где будем поддерживать промышленность, Черноморскую экономическую зону, где развиты туризм и сфера услуг и так далее. Так инвесторам было проще ориентироваться, а нам — легче их заинтересовать.

Экспозицию края также посетили 10 иностранных делегаций, большой интерес вызвал инвестиционный потенциал края у Швейцарии и ЮАР. Не могу не сказать и пользе форума как деловой площадки. Это первое в году экономическое событие подобного масштаба, возможность узнать новые позиции правительства, министров, их взгляд на развитие экономики. И представители федеральной власти могут по-другому взглянуть на проблемы регионов, увидеть новые перспективные точки роста.

Ранее сообщалось, что за время работы Российского инвестиционного форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Количество участников форума выросло на 27% по сравнению с 2017 годом. Общее их число по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составило 6123 человека из России и еще 63 стран (Европы, Азии, США, Африки и других).

На форуме были представлены 83 субъекта РФ. В числе принявших участие иностранных официальных лиц — главы иностранных дипломатических корпусов в РФ из 20 государств.

Российский инвестиционный форум в Сочи. День второй
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© РИА Новости / Нина Зотина
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В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
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© РИА Новости / Александр Астафьев
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По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
© РИА Новости / Владимир СергеевКлючевая тема форума - "Формируя образ будущего".Российский инвестиционный форум в Сочи. День второй
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФорум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива Пищевик Елена Родионова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
© РИА Новости / Владимир СергеевНа площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
© РИА Новости / Владимир Сергеев
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВсего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на конференции: Лучшие практики социально-экономического развития в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 16 февраля 2018
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В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.Основатель и директор компании 1С Борис Нуралиев во время сессии Создание экосистем для развития электронной коммерции: вызовы и возможности в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
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В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
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МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.

 

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