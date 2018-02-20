Алексей Черняк: в новом сезоне в Крыму изменится транспортная логистика

Крым готовится к старту нового курортного сезона, власти уже начали приводить в порядок пляжи и набережные. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал в интервью РИА Новости о своих ожиданиях от предстоящего сезона, прогнозах по туристическому потоку и ценах на гостиницы. Беседовал Виктор Лященко.

— Алексей Юрьевич, вам часто доводится быть туристом?

— В моей жизни все настолько переплелось, что я работаю, отдыхая, а отдыхая — работаю. Мне многие коллеги по-белому завидуют. Даже если я выезжаю с родными и близкими на отдых, то все равно смотрю, какой сервис, как обустроен пляж, какие разрешительные документы. А с другой стороны, когда мы инспектируем курортные регионы, то, вдыхая чистый морской воздух, я тоже, можно сказать, отдыхаю.

— Ваши ожидания от предстоящего сезона?

— Он будет необычным и нестандартным. Полностью меняется транспортная логистика. Здесь есть как плюсы, так и риски. Новый терминал аэропорта Симферополь запустится весной. В конце года по планам откроется автомобильное движение по мосту через Керченский пролив. Все это плюсы, которые несут с собой улучшение качества услуг и увеличение количества туристов.

Каждый гражданин Российской Федерации хотел бы проехать по мосту либо в качестве водителя, либо пассажира автобуса. Поэтому мы понимаем, что люди с нетерпением ждут запуска моста. Они захотят быть первыми. Мы должны полностью быть к этому готовы и предоставить туристам качественные услуги и доступные цены для отдыха, чтобы у них появилось желание вернуться и рекомендовать наш Крым.

— Как готовится Крым к запуску моста и нового аэропорта? © Fotolia / zinaidasopina112 Аналитики назвали самые популярные туристические регионы России 2017 года

— Работы достаточно много, и здесь надо держать качество, чтобы отдыхающие хотели снова вернуться. Уже разрабатывается сеть автокемпингов, а также идет проработка вопросов по созданию туристической инфраструктуры трассы "Таврида". Вдоль трассы будут размещены заправки, пит-стопы, магазины, отели, туристические центры и прочие. Пока автотрасса сама строится, сейчас идет проработка всей придорожной инфраструктуры до мелочей.

В новом терминале аэропорта Симферополь отводятся места для работы туроператоров и таксистов. Эти все моменты сейчас отрабатываются. Персонал аэропорта проходит обучение. Нам самое главное, безболезненно перевести работу из старого аэропорта в новый, чтобы наши отдыхающие почувствовали только улучшение.

— Чего ждать туристам от цен на отдых в Крыму? © Фото : ООО "Крымские морепродукты" Российская устрица — это не шутка? Санкции повлияли на черноморские фермы

— Нельзя подводить под одну ценовую политику весь Крым. У нас есть западное и восточное побережья, где цены в разы меньше Южного берега, который пользуется спросом. А спрос порождает цену. Цена, которую выставляют в начале года все отельеры, намного ниже летней. В пляжный сезон будут продавать оставшиеся номера — и вот тогда возникнут возмущения, что в Ялте 50 тысяч рублей за номер в сутки. А кто мешал посмотреть в декабре прошлого года и забронировать, когда номер стоил 5 тысяч рублей в сутки? Я советую заранее бронировать и готовиться к отдыху.

Чем раньше бронировать билет на самолет или номер в отеле, тем дешевле. Элементарная истина. Кроме того, я знаю, что несколько национальных туроператоров планируют запустить в Крым в этом году чартерные рейсы на круглый год, что удешевит стоимость турпакета.

— В прошлом году Крым посетили около 800 тысяч туристов с Украины. Какой прогноз на этот год? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Крыму разработали винный туристический маршрут

— Если не вмешается политика, то вполне возможно, что мы приблизимся в этом году к миллиону туристов. У нас абсолютно отсутствуют какие-либо конфликты, связанные с межнациональными отношениями. Мы рады абсолютно всем гостям, как из Украины, так и из ближнего и дальнего зарубежья. Украинские туристы очень хорошо знают Крым. За последние годы они восстановили все утраченные связи, телефонные номера, плюс свое дело сделало сарафанное радио, что Крым безопасный, что здесь нет никакого негатива, все в порядке с электроэнергией, водой, продуктами питания. Поэтому с каждым годом набирается пропорционально со стороны Украины туристов, выбирающих Крым.

— Курортный сбор решено перенести на 1 мая 2019 года. Это окончательный срок?

— Дальше отодвигать мы не будем. Мы должны обязательно принять участие в этом эксперименте, тем более что у эксперимента ограниченный срок. Мы понимаем, что эти деньги не лишние для муниципальных туристических образований, так как пойдут только на курортную инфраструктуру.

Поправка о переносе даты эксперимента по курортному сбору на 1 мая 2019 года уже получила согласование в профильном комитете крымского парламента и будет рассмотрена на ближайшей сессии, которая ориентировочно пройдет 28 февраля.

Больше никаких поправок в закон мы не вносили. Сумма остается та же, сроки сбора туристического остаются те же, количество льготных направлений остается, поэтому кроме срока начала введения курортного сбора в законе не меняется ничего.

— Когда планируется старт курортного сезона в Крыму?

— Крым — уникальный регион. У нас люди оздоравливаются, даже просто гуляя по набережной и вдыхая морской воздух. Люди едут в Крым за эмоциями, которые можно получить на берегу моря, наблюдая за солнцем с бокалом хорошего крымского вина. Высокий курортный сезон у нас стартует на майские праздники. Эти дни станут показателем желания людей приехать в Крым на отдых.

— Какое место, по вашему мнению, лучше всего подходит под площадку для игорной зоны? © РИА Новости / Константин Чалабов Перейти в фотобанк В Крыму рассказали о росте популярности полуострова среди иностранцев

— Я думаю, что местом для игорной зоны должен быть Южный берег Крыма. Это отдельный вид бизнеса, фешенебельный, респектабельный. Люди, которые тратят деньги на карточные игры и рулетки, привыкли и хотят получить максимально комфортабельные условия отдыха.

На сегодня рассматриваются возможные участки по всему Крыму с учетом транспортной логистики. По итогу выберется оптимальный вариант. Инвестор собирается вложить достаточно большие средства и сделать большую игорную зону со всей соответствующей инфраструктурой.