Василий Осьмаков: нам надо сформировать экспортный менталитет

Поддержка экспорта и продвижение отечественной продукции за рубежом стали одними из основных тем прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума. О барьерах, препятствующих поставкам российских товаров и услуг, о производственных хабах и работе над крупными экспортными проектами рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Беседовала Дарья Станиславец.

- Какие сейчас вы видите основные проблемы, препятствующие экспорту российской продукции?

— По итогам 2017 года прирост несырьевого неэнергетического экспорта составил 23%. Но если посмотреть на структуру экспорта в исторической перспективе, то она носит довольно консервативный, конъюнктурный характер. То есть наши традиционные компании-экспортеры годами поставляют продукцию на традиционные рынки. А у нас сегодня стоит задача выйти на 7-8% ежегодного стабильного роста несырьевого экспорта.

При этом наращивать объемы производства на внутреннем рынке уже достаточно сложно. Да, остается потенциал для импортозамещения, но многое из того, что можно было заместить за счет программ господдержки и курсовых разниц, уже сделано. А проекты, связанные с разного рода разработками, локализацией производств, освоением новых компетенций — это более сложный процесс, ощутимые результаты от которых мы увидим уже в перспективе.

В такой ситуации только экспорт, причем именно несырьевой неэнергетический, может стать драйвером для структурных изменений в нашей экономике.

Недавно был проведен целый ряд стратегических сессий у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова по поиску прорывных решений в экспорте и преодолению соответствующих барьеров. Эти барьеры хорошо известны: начиная от ограничений, связанных с валютным контролем, до разного рода бюрократических препон.

Есть еще и чисто ментальные проблемы. Россия занимает 29-е место по объему несырьевого экспорта в мире и 76-е по экспорту на душу населения. То есть экспортный менталитет нам еще только предстоит сформировать.

И, конечно, влияют санкции, которые носят не столько политический, сколько экономический характер и серьезно бьют по нашим компаниям-экспортерам. Снизить их влияние способна только дипломатия, активная работа по открытию новых экспортных рынков.

- Какие общие позиции, решения были найдены во время стратегических сессий по экспорту?

— Во-первых, это необходимость наращивать объемы связанного качественного финансирования и страхового покрытия экспорта. Во-вторых, повышение эффективности работы Российского экспортного центра в плане скорости принятия решений, прозрачности и доступности услуг.

На прошедшем 1 февраля в Ростове-на-Дону заседании Госсовета под председательством президента обсуждалось создание единого регионального экспортно-промышленного стандарта — свода правил для региона, в котором будет прописано, что должны делать местные власти для эффективной поддержки экспорта.

Другое стратегически важное направление — развитие экспорта в рамках крупных комплексных проектов.

- О чем идет речь?

— Чтобы продать, к примеру, рельсы, локомотивы и поезда, РЖД нужно участвовать в конкурсах и брать подряд на строительство железных дорог. Чтобы продать генераторы и турбины, нужно иметь подряд на электростанцию, а в идеале — получить возможность построить сетевой комплекс в масштабах целой страны.

Поэтому государство и институты поддержки экспорта должны мониторить подобные большие проекты, участие в которых позволяет подтягивать целую сеть отечественных компаний-поставщиков. На мой взгляд, это ключевая задача.

Когда мы сможем на постоянной основе запускать такие проекты за рубежом, то получим большой позитивный эффект для нашей промышленности. Уже сейчас такие проекты Россия успешно реализует, например, в Иране.

- Обсуждалась ли на стратегических сессиях идея предоставить преференции иностранным игрокам при выходе на наш рынок взамен на то, чтобы мы к ним пришли со своей продукцией?

— Экспорт в обмен на локализацию уже является одним из главных наших системных принципов в рамках совместной работы с иностранными инвесторами.

Такого рода обязательства прописываются, например, в специальных инвестиционных контрактах. Самый свежий пример — подписанный на этом форуме СПИК с компанией "Вестас", включающий в себя обязательства не только по локализации, но и по экспортным поставкам.

Если вернуться к импортозамещению, в рамках программы большое внимание уделяется локализации производств на территории России.

- Есть ли у Минпромторга идея по организации российских производств на территории иностранных государств для продвижения экспорта?

— Это уже становится трендом, и у нас есть, безусловно, такой запрос со стороны наших государств-партнеров. Так, в высокой стадии готовности находится проект по созданию российской промышленной зоны в Египте. И мы будем создавать подобного рода промзоны и индустриальные хабы для отечественных гражданских предприятий за рубежом. Наши ключевые рынки в этом плане — Ближний Восток, Азия и Латинская Америка.

- Поддерживаете ли вы либерализацию валютного контроля для развития экспорта?

— Сейчас идет соответствующая дискуссия на эту тему между Минфином и ЦБ, вмешиваться в которую я не очень хочу. Но системное понимание того, что это серьезный барьер для экспорта, есть.

- Вы упомянули, что необходимо и дальше наращивать эффективность работы РЭЦ, как вы это видите?

— Мне кажется очень перспективной идея создания представительств РЭЦ за рубежом. Если вы помните, внешнеторговые операции Советского Союза строились через две системы: торгпредств, которые покупали продукцию для страны, и тех, кто ее продавал за рубеж, то есть сопровождали стройки за рубежом.

Вторую систему в конце 80-х годов ликвидировали, и представительства РЭЦ, могли бы, на мой взгляд, взять на себя эти функции.