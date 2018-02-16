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Интервью

Алексей Репик: бизнес не должен конкурировать с государством и "тенью"

15:1516.02.2018
(обновлено: 15:19 16.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкрезидент общероссийской общественной организации Деловая Россия Алексей Репик. 21 декабря 2017резидент общероссийской общественной организации Деловая Россия Алексей Репик. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Российский бизнес в новом политическом цикле надеется на развитие конкуренции, более комфортные условия работы, а также упрощение регулирования — экономическая ситуация улучшается и для этого есть все основания. Об изменениях, которые предлагают предприниматели, налоговой повестке, а также конкуренции с "теневым" сектором в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал глава "Деловой России" Алексей Репик. Беседовала Вероника Буклей.

— Форум в Сочи посвящен инвестициям в Россию, как сегодня меняется ситуация в этой сфере?

— Каждый форум проходит в несколько новых условиях и новой ситуации, поэтому какие-то возможности, которых не было в прошлом феврале, открываются сейчас. У нас был период, когда мы и на сочинском, и на питерском форуме говорили, что сейчас то самое время, когда нужно покупать, потому что все так низко и дешево, что лучшего окна для входа мы не найдем.

Сейчас, конечно, идет отскок и все уже не так дешево, как было раньше, макроэкономическая ситуация совсем другая и мы видим стабильность фактически во всем: нет пузырей, низкая инфляция, динамически снижающаяся ключевая ставка. При этом страна входит в новый политический цикл с пониманием, что сейчас то самое окно возможностей, когда мы в значительной степени можем добиться своей конкурентоспособности и перейти от слов к делу, увеличив нашу экономику на фоне наших основных конкурентов и обеспечив рост.

Российский инвестиционный форум в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский инвестиционный форум
Когда все, даже наиболее консервативные представители государственной власти, говорят о необходимости создать условия для роста, мы понимаем, что будут определенные действия, которые инвесторы оценивают всегда как возможность роста бизнеса. Те, кому надо инвестировать, понимают, что будут это делать. Вопрос, куда они будут инвестировать, в какой субъект прийти с этим вопросом, и о чем нужно договориться.

Инвесторам очень важно, чтобы правила игры не ухудшались как минимум на весь период возврата инвестиций. На мой взгляд, форум сегодня носит более выраженный региональный характер. Все большие федеральные новости будут ждать мая, нового правительства, ПМЭФ. Здесь же для бизнеса существует прекрасная возможность встретиться, познакомиться с регионами, обсудить текущую повестку.

—  Вы отметили, что страна вступает в новый политический цикл. Что, с точки зрения бизнеса, необходимо изменить в экономике страны в этот период?

— Для бизнеса нужна справедливая конкуренция, чтобы не было ее искажения. Бизнес не должен оказываться в ситуации, когда он конкурирует с государством, потому что с государством конкурировать трудно и зачастую невозможно. Не должен он быть и в ситуации, когда ему нужно конкурировать с теневым сектором, который не платит налоги, не подчиняется никакому регулированию.

Кроме того, бизнес должен чувствовать себя комфортно с той точки зрения, что корпоративные конфликты и акционерные взаимоотношения не будут решаться с помощью силовых и административных действий, которые сейчас достаточно серьезно пугают бизнес в части своей непредсказуемости и мощи негативного воздействия на предприятия.

Мы должны двигаться в логике предоставления большей свободы бизнесу, зафиксировать неухудшение условий, обеспечить комфортное и легкое администрирование, вытащить из тени тех, кто в тени, вобрать в себя весь лучший опыт по созданию эталонной системы регулирования в новых направлениях экономики, а в классических отраслях избавиться от рудиментов и всего ненужного.

Дмитрий Медведев выступает на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наконец, провести ревизию тех правил, зачастую странных и ничем не основанных, которыми мы должны руководствоваться при ведении своей хозяйственной деятельности и которые сильно снижают нашу конкурентоспособность. Провести ревизию навязанных бизнесу услуг, неналоговых платежей, массы всего того, что по отдельности вроде не так значимо, а в целом тащит нас назад. Это уже не просто гири назад, а смола, от которой мы не можем оторваться, какие бы сильные мы ни были.

— Какой вы видите политику государства в этом вопросе?

— Конечно, государственная политика должна стимулировать рост. В этом контексте мы рассчитываем, что и инфраструктурные вопросы будут решаться, также очень важно, чтобы качество жизни наших граждан было достойным, чтобы люди не уезжали из страны, а приезжали в нее — те люди, которые будут двигать экономику вперед. Чтобы система социальных лифтов и образование, и возможности раскрыть свой потенциал с раннего возраста создавали тех, кто станет капитанами российской экономики, политики, культуры.

— Какие перемены в налоговой политике представляются вам необходимыми?

Денежные купюры
© РИА Новости / Максим Богодвид
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— Мы должны зафиксировать какие-то правила. Например, это улучшение администрирования: мы лучше собираем налоги, а если мы их лучше собираем, мы должны эти деньги либо лучше истратить, либо зарезервировать, либо сократить налоговую нагрузку. Раз мы вывели из тени большое количество тех, кто налоги не платил, давайте для тех, кто платил, теперь их будет меньше.

Налоговая система — это возможность стимулировать те или иные действия компаний и частных налогоплательщиков и заставить их работать на общее дело. Если, например, государственная компания управляется директивой, то для частных компаний нужна система стимулов.

— Ожидаете ли вы, что вторая амнистия капитала будет более успешная, чем первая?

— Амнистия должна быть не только налоговой, она должна быть и уголовной в том числе. Когда встает вопрос, останется кто-то в тени или разделит со мной налоговое бремя завтрашнего дня, конечно, я выбираю последнее. Я думаю, что у новой налоговой амнистии есть будущее и она должна распространиться максимально быстро.

 

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