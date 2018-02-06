Александр Тимонин: размещение ПРО США выходит за рамки сдерживания КНДР

Несмотря на активизацию межкорейского диалога, отношения Севера и Юга остаются на крайне низком уровне. О ситуации на Корейском полуострове, размещении ПРО США для сдерживания угрозы КНДР, а также о совместных экономических проектах Москвы с Сеулом и Пхеньяном в интервью РИА Новости в преддверии своего профессионального праздника рассказал посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

— В связи с предстоящим Днем дипломата не могли бы вы поделиться, что для вас означает этот день и как обычно вы его отмечаете?

— Прежде всего, пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег-дипломатов с нашим общим праздником и пожелать всем больших успехов в профессиональной деятельности на благо нашей Родины. Как и другие российские посольства, мы ежегодно отмечаем День дипломата 10 февраля проведением целого комплекса различных мероприятий, главное из которых — прием с участием представителей южнокорейских политических, деловых и общественных кругов, а также дипкорпуса. Кроме того, организуем интервью и брифинги для СМИ РК, посвященные истории, современным достижениям и задачам российской дипломатии. В школе при посольстве проходят встречи дипломатов с учащимися, спортивные соревнования, посвященные этому знаменательному дню.

Хорошей традицией в связи с этим праздником стало ежегодное посещение сотрудниками, учителями и учащимися школы при посольстве сеульского кладбища Янхваджин и возложение цветов к могиле Сергея Виссарионовича Чиркина — блестящего российского дипломата, в начале XX века успешно отстаивавшего интересы России в составе российской дипмиссии в Корее.

Неотъемлемой частью торжественных мероприятий, приуроченных к Дню дипломатического работника, является также посещение российскими дипломатами и сотрудниками аппарата военного атташе и учащимися посольской школы места последнего сражения российского крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" вблизи города Инчхон (бывшего Чемульпхо) и возложение цветов к установленному в Инчхоне в 2004 году памятнику героически погибшим российским морякам. И дело здесь не в простом совпадении дат (сражение произошло 9 февраля 1904 года). Как известно, "Варяг" и "Кореец" находились в Чемульпхо не столько с военной, сколько с ответственной дипломатической миссией: они должны были не только содействовать обеспечению безопасности российской дипмиссии в Сеуле, но и своим присутствием способствовать сохранению независимости Кореи от колониальных посягательств других стран.

— Как вы оцениваете развитие российско-южнокорейских отношений на данном этапе? Какова тенденция во взаимном товарообороте — растут ли его показатели?

— Взаимовыгодные, ориентированные в будущее отношения с Республикой Корея остаются одним из приоритетов политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За 27 лет, прошедших после установления дипломатических отношений между двумя странами, мы смогли достичь значительных результатов на всех направлениях. Несмотря на нынешнюю непростую международную обстановку, России и РК удалось сохранить активный политический диалог на всех уровнях, расширить взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли, энергетики, экономики, науки и техники, культуры и даже в космосе. У нас нет исторических или политических проблем, которые мешали бы продолжать строить в XXI веке по-настоящему добрососедские и взаимовыгодные связи. На этом пути важнейшее значение имели итоги состоявшихся во Владивостоке 6 сентября 2017 года переговоров высших руководителей наших стран, укрепивших российско-корейские связи и определивших ориентиры взаимодействия на ближайшие годы.

Российская Федерация и Республика Корея — дружественные соседние государства, обладающие существенным взаимодополняющим экономическим потенциалом. К настоящему времени между нашими странами подписаны десятки двусторонних договоров и соглашений, в соответствии с которыми реализуются взаимовыгодные проекты на многих направлениях.

Расширению двусторонних экономических связей могла бы, на наш взгляд, способствовать набирающая темпы реализация совместных крупномасштабных инвестиционных проектов в регионах Сибири и Дальнего Востока России, создание новых производств при активном использовании преимуществ для иностранного бизнеса в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.

В ходе прошлогоднего третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке между нашими деловыми кругами были подписаны соглашения во многих сферах промышленности, энергетики, биотехнологий, медицины, сельского хозяйства, строительства и туризма.

Активно идет работа по подключению РК к сотрудничеству в рамках Арктического совета, привлечению южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а южнокорейского бизнеса — к участию в развитии его инфраструктуры.

Интересам наших стран отвечает участие южнокорейских партнеров и в других логистических проектах на территории России, в том числе с использованием потенциала Транссибирской железнодорожной магистрали. В этой связи, понимая все сложности политического характера, не снимаем с повестки дня и вопрос о подключении в перспективе южнокорейских компаний к трехстороннему проекту (РФ-РК-КНДР) строительства Транскорейской железной дороги и ее соединения с Транссибирской магистралью.

Перспективным представляется развитие сотрудничества в области электроэнергетики, в том числе в организации экспорта электроэнергии из России на Корейский полуостров. Это сложная и масштабная работа, требующая учета многих политических и технических аспектов. Однако она нацелена на перспективу, и ее результаты, помимо экономической выгоды, могут содействовать укреплению стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Наряду с совместными инфраструктурными проектами, компании из РК уже принимают участие в создании новых высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке России.

Хотел бы особо подчеркнуть, что в 2017 году удалось преодолеть наблюдавшийся в 2015-2016 годах спад в российско-южнокорейской торговле. В минувшем году объем двустороннего товарооборота составил 18,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 41,4%.

— Заинтересован ли Сеул в увеличении поставок российского газа? Идут ли сейчас предметные переговоры по этому вопросу?

— Следует иметь в виду, что действующее правительство РК последовательно реализует новую энергетическую политику, связанную с ограничением строительства новых атомных электростанций, и рассматривает в качестве альтернативы увеличение объемов импорта сжиженного природного газа. В этой связи нынешняя ситуация, складывающаяся на энергетическом рынке РК, весьма благоприятна для увеличения объемов экспорта российского СПГ в Южную Корею.

В 2016 году Газпром и Корейская газовая корпорация (KOGAS) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию проектов по производству, транспортировке и регазификации СПГ. В настоящее время доля Газпрома на южнокорейском рынке составляет 7% (в 2016 году 1,9 миллиона тонн СПГ). По оценкам экспертов, в случае заключения долгосрочного контракта между Газпромом и KOGAS к 2020 году объемы поставок могут вырасти до 7 миллионов тонн, а к 2030 году — до 10 миллионов тонн в год.

— В связи с наметившимся потеплением в отношениях Юга и Севера идет ли речь о возобновлении трехстороннего проекта строительства газопровода из РФ в Южную Корею через территорию КНДР? Как вы оцениваете шансы на разморозку этого проекта?

— Разворот Южной Кореи в сторону развития газовой отрасли заставляет экспертов вновь возвращаться к проекту строительства газопровода из России в РК через территорию КНДР. Руководство Республики Корея неоднократно заявляло о возможности реализации упомянутого вами проекта в случае нормализации диалога с Пхеньяном. К сожалению, несмотря на наметившиеся в последнее время позитивные тенденции в межкорейских контактах, отношения между РК и КНДР в целом продолжают оставаться на крайне низком уровне, и говорить о возможности реанимирования данного проекта пока рано.

Со своей стороны считаю, что реализация трехсторонних экономических проектов с участием России, РК и КНДР открывает огромные возможности для корейского урегулирования. Соединение Транссиба и Транскорейской железной дороги, строительство линий электропередачи, соединяющих Россию и две Кореи, а также прокладка газопровода способны коренным образом изменить геополитическую ситуацию в регионе, способствовать нормализации межкорейских отношений и решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

— Есть ли у Москвы данные, когда будет развернута система ПРО США THAAD в Южной Корее? Учитывает ли Сеул опасения Москвы и готов ли предоставить гарантии, что управлять системой ПРО будут не американские военные?

— Исходим из того, что непрерывное наращивание вооруженного присутствия США в районе Корейского полуострова, включая установку на Юге американских систем ПРО, явно выходит за рамки решения задачи сдерживания северокорейской угрозы. Очевидно, что, вынося передовые рубежи своей стратегической обороны в Северо-Восточную Азию, США шаг за шагом расширяют возможности проведения военных операций против расположенных в регионе стран. Если говорить об опасных последствиях размещения американской глобальной ПРО в Южной Корее, то не могу не отметить, что любая демонстрация "военных мускулов" Вашингтоном и его союзниками значительно сужает возможности деэскалации напряженности на Корейском полуострове и поиска путей политико-дипломатического урегулирования всего комплекса корейских проблем.

Что касается развертывания в РК американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК. При этом ни о каких гарантиях управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет.

Уверен, что реальной альтернативой усиления санкций и военного давления на КНДР является скорейший запуск шестистороннего переговорного процесса на основе российско-китайской трехэтапной дорожной карты урегулирования проблем Корейского полуострова. Активное содействие этому процессу является в настоящее время важнейшей задачей российской дипломатии на корейском направлении.