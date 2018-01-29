Эммерсон Мнангагве: президент Мугабе никогда не совершал ошибок

После военного переворота в Зимбабве в ноябре 2017 года, когда кресло Роберта Мугабе занял его первый вице-президент Эммерсон Мнангагве, новый лидер впервые посетил Всемирный экономический форум в Давосе и дал первое интервью для российских СМИ. В беседе с РИА Новости Мнангагве рассказал, какой поддержки ждет от России, в каких областях экономики рассчитывает на российский капитал, насколько уверен в своей победе на предстоящих выборах и как относится к выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

— Господин Мнангагве, лидер Зимбабве впервые приезжает на Всемирный экономический форум в Давосе. Почему вы решили приехать и с какой целью?

— Приглашение нам пришло три недели назад. Я думаю, интерес тут не мой, а это сам Давос заинтересовался. Они пригласили меня, чтобы я показал новые порядки, рассказал о новой ситуации в Зимбабве, а также, чтобы я встретился с мировыми лидерами в области торговли, инвестиций и так далее. Я подумал, что это шанс для меня продемонстрировать, что Зимбабве движется вперед.

— Очевидно, что, приняв участие в этом форуме, вы хотите привлечь иностранных инвесторов. Что могло бы их заинтересовать в Зимбабве?

— Зимбабве — это развивающаяся страна, развивающаяся экономика. Последние два десятка лет Зимбабве была изолирована. Так что мы немного отстали в экономическом развитии на 16-18 лет. Наше экономика в первую очередь является сельскохозяйственной, и это значит, что мы хотим развивать именно сельское хозяйство. Мы хотим его механизировать, улучшить на уровне производства. И мы бы хотели увидеть инвесторов, которые готовы участвовать на этом уровне производства.

Затем есть второй уровень, где сельскохозяйственная продукция перерабатывается, продукции добавляется стоимость и она идет на рынок. Таким образом, инвесторы могут выбирать: участвовать на уровне продаж, на уровне добавочной стоимости или на уровне производства.

Я могу вам привести пример хлопка и табака. Вы приходите, чтобы участвовать в производстве табака на плантации, но вы можете прийти и на уровень переработки табака или на уровень продажи конечного продукта, на уровень маркетинга. Или возьмем, к примеру, хлопок. На данный момент у нас производится почти 450 тысяч метрических тонн хлопка, но мы имеем возможности для использования только 30%. Остальной хлопок экспортируется за рубеж. Но инвесторы могут захотеть прийти в Зимбабве и присоединиться на уровне переработки хлопка в одежду. Это производственная цепочка, к который вы можете присоединиться. И это сельское хозяйство.

Также можно инвестировать в области механизации. На сегодня у нас заключены протоколы с Испанией, Бразилией и Белоруссией, по которым мы пытаемся механизировать наш сектор сельского хозяйства, импортируя системы орошения, а также технику для строительства дамб в Зимбабве, чтобы в случае засухи у нас было достаточно воды для выращивания зерна для страны. В период засухи или без нее мы должны иметь такую модель сельского хозяйства, которая будет производить достаточно зерна для нас самих и, возможно, даже с излишком. И это также та область, в которой мы приветствуем иностранные инвестиции.

Следующая область — горнодобывающая промышленность. Зимбабве богата минеральными ресурсами. Тут проще сказать, чего у нас нет, чем перечислять имеющееся. Можно вкладываться в добычу, но у нас проблема в коренизации. То есть те, кто вовлечен в добычу истощимых полезных ископаемых, должны согласиться на 51% государственного и 49% иностранного участия в инвестициях. Но теперь мы сказали, что такое разделение будет касаться двух видов полезных ископаемых — алмазов и платины, просто потому, что у нас пока нет четкой политики в области добычи алмазов и платины.

Так что сейчас только для инвестиций в добычу этих двух материалов остается участие на 51% государственных денег и на 49% иностранного капитала. Но остальные минералы — золото, уголь, хром, никель, литий или что-то еще — свободны от ограничений. Иностранные инвесторы могут приходить и обсуждать, что они хотят, в зависимости от того, с кем у них существуют партнерские отношения в стране.

Разработка добычи полезных ископаемых в Зимбабве также является областью, с помощью которой, как мы считаем, может расти наша экономика.

© REUTERS / Denis Balibouse Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в Давосе. 24 января 2018 © REUTERS / Denis Balibouse Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в Давосе. 24 января 2018

— Считаете ли вы, что Россия может стать основным инвестором на этом направлении?

— Российские компании присутствуют у нас в двух областях. У нас есть одна российская компания, которая несколько лет назад пришла в добычу золота. Вначале они пришли в это направление, но затем расширились на добычу алмазов. Кроме того, у нас есть сотрудничество правительства Зимбабве с РФ по добыче платины. Это два направления, где задействована Россия. Но с новой ситуацией мы становимся более открытыми. Мы не ограничиваем российские компании только этими двумя направлениями. Они могут приходить в развитие инфраструктуры, строительство железных, автомобильных дорог, обновление дорог. Они могут приходит в туризм. Именно поэтому у нас в Зимбабве появился слоган "Зимбабве открыт для бизнеса". Как правительство, мы должны сделать так, чтобы создать среду для процветания бизнеса, и пересмотреть законодательство, чтобы облегчить создание бизнеса в Зимбабве.

— Тогда давайте обратимся к политической ситуации. В мае-июне в стране предстоят выборы президента. Вы уверены в том, что народ вас поддержит?

— Я не уверен, что речь идет о мае или июне, но выборы состоятся скоро. С политической точки зрения в Зимбабве очень стабильно. Существует политическая стабильность. Я в курсе, что произошло меньше двух месяцев назад, и это были изменения, которых хотел народ, очень мирные изменения. Я не думаю, что такое может произойти где-либо еще, кроме Зимбабве, потому что наши люди едины и они знают, чего хотят. Во время этого периода трансформации, который длился 8-9 дней, сотни и сотни тысяч людей выходили на улицы Хараре и своих городов. Но не было ни одного инцидента вандализма, ни один магазин не пострадал. В действительности криминальный уровень снизился в этот период, что означает, что наши люди были сфокусированы на изменениях, которые они требовали. И партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (правящая партия — ред.) старается ответить на нужды людей.

Наши люди говорили, что хотят перемен. Так что наш президент ответил на их просьбу и покинул свой пост, после чего правящая партия назначила меня своим лидером, а потом мы пошли в Конгресс и я был избран президентом партии.

Да, я пойду на выборы через несколько месяцев, мы скажем, когда. Согласно конституции, мы должны обновлять свой мандат каждые пять лет. И мы не будем этого забывать. Мы продолжим подчиняться конституции. Мы хотим защищать конституционализм в нашей системе, и мы сделаем так, что через несколько месяцев, когда мы объявим о выборах, наша страна будет мирной. Страна ждет этих выборов. И я не сомневаюсь в победе на выборах. Если хотите увидеть это, то я вас приглашаю.

— А иностранных наблюдателей вы пригласите?

— Такие страны, как Россия, выступали на нашей стороне, когда мы находились под санкциями Запада. У нас есть посольство РФ в Зимбабве. Согласно нашему законодательству, каждое посольство может направить пять человек наблюдателями на выборах. Но, помимо этого, я сам хочу, чтобы российские наблюдатели приехали на выборы.

© Фото : Посольство Российской Федерации в Зимбабве Посольство РФ в Зимбабве © Фото : Посольство Российской Федерации в Зимбабве Посольство РФ в Зимбабве

— Ждете ли вы, что Россия будет оказывать большую поддержку после выборов в Зимбабве?

— Когда я вступил в должность, только три лидера направили мне поздравления и своих посланников в первый день. Это Си Цзинь Пин из Китая, президент Владимир Путин из России и, неожиданно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

— Идет ли организация вашей встречи с российскими официальными лицами в ближайшее время?

— Нет, но в ближайшее время мой вице-президент может приехать в Россию. Такая подготовка идет.

— Когда этот визит состоится?

— Как я сказал, идет подготовка. Я хочу направить одного их своих вице-президентов в Москву. Скоро.

— Ждете ли вы заключения новых контрактов с Россией в области закупок вооружения и оборонительных систем?

— У нас всегда были очень дружественные отношения с Россией в этой области. У нас исторические отношении в области обороны и безопасности. И это не только продолжится, но и будет укрепляться и углубляться.

— Хотелось бы затронуть отношения с ЕС. В отношении Зимбабве существовали санкции ЕС, который хочет увидеть экономические реформы в стране. Собираетесь ли вы проводить эти реформы? Есть ли у вас четкая стратегия того, как будут проводиться экономические реформы? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Зимбабве, заявили в МИД

— Нет. Когда мы смотрим на то, что делать для роста экономики, мы знаем, что надо взаимодействовать с международным сообществом. Мы не зациклены на ЕС и их пожеланиях. Мы концентрируемся на том, что хорошо для нашей страны. Национальные интересы всегда на первом месте. Если то, что они хотят, чтобы мы сделали, является демократическим и соответствует дорожной карте наших собственных желаний и национальных интересов, то мы готовы работать сообща.

— У вас есть понимание того, как проводить политические и экономические реформы после выборов?

— Какие реформы? Каждый, кому исполняется 18 лет, имеет право голосовать. И я не хочу сокращать этот возраст до 16 лет. Политические партии даже не должны регистрироваться, когда они создаются. Они просто создаются и должны регистрироваться, только если идут на общие выборы в качестве участников. Так что в области политической демократии любой может принять участие, сформировать свою партию и выйти на выборы. И это та среда, в которой мы живем.

— И вы удовлетворены этим? Вы считаете, что в вашей стране высокий уровень демократии?

— Я бы хотел посмотреть на то, кто укажет на нашу конституцию и скажет: ваша конституция неадекватна с точки зрения современной демократии. На данный момент мы считаем, что она удовлетворяет наши нужды, свободу передвижения, свободу слова, свободу собрания, свободу СМИ — все это отражено в нашей конституции.

— Если обратиться к политической ситуации в стране сейчас, какие, на ваш взгляд, основные ошибки были совершены во время президентства Мугабе, которые вы не хотели бы повторять?

— Президент Мугабе никогда не совершал ошибок. Была небольшая группа индивидов, которые состояли в отношениях с первой леди, потому что президент совсем не молод. Они использовали его возраст в свою пользу, и мы получили людей, которые принимали исполнительные решения, что идет вразрез с конституцией нашей страны. И наши люди ответили тем, кто начал захватывать власть, которая не была им дана конституцией. Так что народ исправил проблему в Зимбабве.

© AP Photo Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017 © AP Photo Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017

— Но уровень коррупции во время президентства Мугабе был очень высок. © REUTERS / Mike Hutchings "Наконец-то этот парень ушел!": жители Хараре празднуют отставку Мугабе

— В новой ситуации, с новым порядком одной из основных наших целей является полное отсутствие коррупции. Мы не потерпим коррупцию в стране. Я у власти уже около 54 дней, и уже очень много людей предстали перед судом в связи с коррупцией. Так что это одна из вещей, которую мы хотим полностью истребить в нашем сообществе. Мы хотим чистое сообщество. Люди выполняют тяжелую работу, чтобы заработать себе на проживание, и мы должны помогать талантам. Мы должны создать среду, в которой талантливые люди должны получать награду и становиться богатыми, если хотят. Но честным путем.

— В марте президентские выборы пройдут также в России. Действующий президент Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры. Что вы думаете по этому поводу?

— Это хорошо. Я буду очень рад, если он победит, потому что президент Путин очень хорошо сотрудничает с нами.