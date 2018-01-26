Эдуард Басурин: что есть эти санкции, что нет - разницы никакой

Как ожидается, 29 января США опубликуют доклад о новых санкциях в отношении России, а также тех, кто имеет связи с российскими властями. К политике ограничительных мер Запад прибегает уже не первый год. Например, еще в 2015 году в санкционный список Евросоюза был среди прочих внесен заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что для него изменилось после введения санкций, повлияли ли они на его деятельность, и о том, чего, по его мнению, пытается добиться Запад, расширяя санкционные списки.

— Повлияло ли на вашу жизнь, деятельность включение в санкционные списки США, Евросоюза?

— Нет, санкции не повлияли. А как они могли повлиять на мою деятельность или жизнь? Ну ввели и ввели. Я никогда не выезжал ни в Соединенные Штаты Америки, ни в Европу, поэтому для меня эти санкции значения никакого не имеют. Для моих родных также санкции не имеют никакого значения. Они тоже не выезжают на территорию Европы и Америки. В этом нет надобности и нет большого желания туда выезжать — ни у меня, ни у моих близких и родных. Что есть эти санкции, что их нет — разницы никакой.

— Мешает ли вам то, что вы находитесь под санкциями? © Фото : официальный сайт отеля "Весна" в Сочи Рубен Татулян: США следует ввести санкции против самих себя

— Тот факт, что в моем отношении были введены санкции, мне ничем не мешает. Возможно, я, благодаря санкциям, стал более узнаваемым, с какой-то стороны это стало в чем-то мешать, но это в личной жизни. А с другой стороны это вообще никак не повлияло. И помешать мне в чем-то или повлиять на что-то эта ситуация никак не сможет. Это надуманные меры. Непонятно из-за чего было принято такое решение. В чем основание для санкций? В том, что я сепаратист? Человек, который не согласен с позицией того государства, в котором проживал, и предлагает какие-то другие варианты. Террорист? Но, насколько мне известно, Верховная рада Украины не принимает нас за террористов. В новом законе о реинтеграции они не внесли это понятие. Поэтому мне лично непонятно, за что их ввели. Даже юридического основания нет.

— Не опасаетесь ли преследования, в том числе уголовного, со стороны государств, которые ввели в отношении вас санкции?

— Уголовного преследования в отношении меня со стороны стран, которые ввели санкции, я ни в коем случае не опасаюсь. Я не собираюсь выезжать в страны Европы. Соответственно, арестовать меня и выдать Украине они не могут. Хотя на каком основании меня могли бы выдать Украине, тоже непонятно. Это не уголовная вина, это больше имеет отношение к экономической деятельности, пребывание на их территории или транзит через эти страны. Более ничего.

— Как вы думаете, какую на самом деле преследуют цель страны Запада, вводя санкции против вас, других политических деятелей? © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Владислав Дейнего: Запад вводит санкции по методу "назло маме отморожу уши"

— Что касается цели, тот процесс, который раскручивался, та "машина" — Госдеп, Минфин Соединенных Штатов Америки — вероятнее всего, они рассчитывали на то, что я могу как-то испугаться и пойти на попятную и откажусь от тех идей, ради которых я взял оружие в руки. Отказаться от тех идей, которым меня воспитывали родители, — защищать свою родину, Отчизну, своих близких и родных. Я думаю, это могло быть направлено только на это. На испуг.

Не больше того. Они считают, что если на человека наложить санкции, то он сразу испугается и поднимет руки кверху. Это глупости, в Донбассе совсем другие люди. Вряд ли они могли преследовать другие цели. У меня нет вкладов ни в Европе, ни в Штатах, нет там никакой недвижимости, нет ничего, что бы я мог там потерять и ради чего пошел бы на какой то компромисс. Я уверяю, что в моем отношении смысла в санкциях нет никакого.