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Интервью

Игорь Денисов: морские роботы помогут охранять российскую границу

12:0017.01.2018
(обновлено: 12:03 17.01.2018)
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© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследованийЗаместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Игорь ДенисовЗаместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике пройдут осенью 2018 года во Владивостоке. Состязания, которые проведет Фонд перспективных исследований среди команд студентов, предприятий-разработчиков и операторов морских роботов, приурочены к форуму "Армия-2018" и Восточному экономическому форуму. О развитии морской робототехники в России и условиях соревнований РИА Новости рассказал заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов.

—  Расскажите, пожалуйста, о замысле и основных целях проведения соревнований по подводной робототехнике.

— Для Фонда перспективных исследований проведение технологических конкурсов и соревнований уже стало привычным и эффективным способом выявления молодых коллективов, способных находить творческие решения для сложных научно-технических задач. При решении таких задач важно не только проявить профессионализм в своей предметной области, но и показать умение работать в команде, достигать поставленных целей в условиях сжатых сроков. Именно такие команды смогут в перспективе реализовывать прорывные научно-технические проекты, добиваясь результатов, которые еще вчера казались невероятными.

Актуальность развития морской робототехники в России сложно преувеличить: площадь открытых морских акваторий в нашей стране огромна, и перед нами стоит большое количество задач, которые нужно эффективно решать: это мониторинг состояния акваторий, задачи, связанные с экологией, обеспечение безопасности границ нашего государства и многие другие. Именно здесь на помощь человеку должны прийти подводные и надводные робототехнические комплексы с соответствующим оснащением.

— Станут ли предстоящие соревнования ежегодными?

— Фонд перспективных исследований придает большое значение предстоящим соревнованиям и рассматривает вопрос об их ежегодном проведении впоследствии. Соревнования по морской робототехнике будут впервые проведены во всероссийском масштабе и положат начало целой группе робототехнических соревнований, в том числе и по наземной робототехнике, беспилотникам, а также по важнейшим компонентам современных и перспективных робототехнических комплексов. В последующем в рамках подготовки и проведения данных соревнований будут проводиться научно-технические семинары, мастер-классы с представителями ведущих разработчиков робототехники и ее ключевых составляющих, заказчиками и потребителями робототехнических платформ.

Демонстрация подводного робота. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитывая положительный опыт подготовки и проведения соревнований "Аэробот" по автономным аппаратам мультироторного типа, мы планируем и для соревнований по другим типам робототехники разработать и создать ряд модульных платформ с открытой архитектурой и программным кодом. В их состав в обязательном порядке будут созданы соответствующие симуляторы. Считаем, что создание и последующее тиражирование таких робототехнических платформ-конструкторов обеспечит возможность привлечения к созданию перспективных компонент робототехники широкого круга разработчиков, эти же платформы послужат основой для обеспечения будущих соревнований, что в конечном итоге послужит более скоординированному и динамичному развитию робототехники в нашей стране.

— Почему для проведения соревнований был выбран Дальневосточный университет?

— Дальневосточный федеральный университет не случайно был выбран основной площадкой проведения соревнований: морская робототехника является одним из приоритетных направлений образовательной и научной деятельности университета, а команды вуза имеют опыт побед на престижных международных соревнованиях по подводной и морской робототехнике.

В целом надо сказать, что для фонда стали уже привычными форматы проведения научно-технологических соревнований и конкурсов. Так, в настоящее время близится к завершению межвузовский конкурс по созданию программного обеспечения для робота Федора.

© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор"
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Антропоморфный робот "Федор"

Кроме того, осенью 2017 года был завершен первый этап конкурса "Аэробот", который был проведен на базе Московского физико-технического института: в ходе конкурса команды должны были представить оригинальные решения в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами. Можно сказать, что участники наших конкурсов проектируют программные и аппаратные решения для робототехнических комплексов во всех возможных средах: на земле, в воздухе и в воде.

—  Кто сможет стать участником соревнований?

— Замысел соревнований утвержден оргкомитетом и опубликован на сайте ФПИ. Состав участников, а также программа соревнований в настоящий момент проходят стадию согласований. Предполагается, что в соревнованиях примут участие как студенты российских вузов, так и команды организаций — разработчиков робототехнических платформ, а также команды различных ведомств — расчеты операторов робототехнических платформ из состава подразделений Минобороны, ФСО, МЧС и Росгвардии.

Гендиректор 766 УПТК Дмитрий Остапчук. Архивное фото
© Фото предоставлено ОАО "766 УПТК"
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Планируется, что соревнования будут проведены по нескольким номинациям. На сегодняшний день утверждены следующие номинации — "телеуправляемые подводные аппараты", "автономные необитаемые подводные аппараты" и "безэкипажные катера". Участники соревнований будут решать разные задачи в соответствии с основным профилем команд. В частности, команды операторов морских робототехнических платформ должны будут продемонстрировать передовые способы применения современных и перспективных образцов оборудования и техники, а команды предприятий-разработчиков — лучшие способы интеграции передовых научных идей и технических решений с существующими платформами. Наконец, для команд студентов и аспирантов ключевой целью будет выявление прорывных идей и вовлечение лучших участников в сообщество ведущих российских специалистов в области разработки, создания и применения морской робототехники.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДемонстрация подводного робота "Юниор" в бассейне Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Демонстрация подводного робота "Юниор" в бассейне Дальневосточного федерального университета

— Чем будете награждать победителей?

— По итогам проведения этих соревнований победители и участники будут награждены призами и ценными подарками. Кроме того, ряд команд получат возможность развить свои идеи в формате предпроекта Фонда перспективных исследований и затем, в случае успешного результата, в формате полноценного проекта фонда.

Робот-промоутер Promobot V.2. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Важно подчеркнуть, что соорганизаторами и партнерами соревнований по морской робототехнике станут крупные промышленные и государственные компании — потенциальные заказчики перспективных технологических решений и разработок. В обычных условиях коллективы разработчиков не всегда имеют возможность выйти на крупных заказчиков, и в итоге потенциально успешная разработка может не найти воплощения. Фонд перспективных исследований видит своей задачей в том числе создание пространства для взаимодействия сильных команд разработчиков и потенциальных заказчиков. Рассчитываем, что подобные соревнования послужат эффективным форматом для того, чтобы начать такое сотрудничество.

 

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