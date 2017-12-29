Леонид Верещагин: мы хотели сделать фильм о человеческих чувствах

В четверг на российские экраны вышла спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева об исторической победе сборной по баскетболу Советского Союза над командой США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Продюсер картины Леонид Верещагин рассказал РИА Новости о съемках ленты и о человеческих чувствах, которые стояли за историей великой победы.
— Леонид Эмильевич, "Движение вверх" — это спортивная драма. На чем вам хотелось сделать акцент во время съемок фильма: все-таки на спортивной составляющей или человеческих чувствах?
В начале фильма великий тренер убедил в победе своих игроков, потому что американцев было вообще нельзя победить, это их национальный вид спорта, и они не проигрывали ни одного олимпийского турнира начиная с 1936 года. Даже тайма ни одного не проиграли на олимпийских турнирах. Но наши игроки, поверив в себя, вырвали эту знаменитую победу.
— Что вы сами помните о тех событиях?
— Премьера фильма прошла вчера, и уже на него много положительных отзывов как зрителей, так и профессионалов киноиндустрии. Как вы думаете, сколько может собрать картина и удастся ли ей побить показатели "Легенды № 17", который собрал почти миллиард рублей в прокате?
— Заинтересовались ли в других странах вашей картиной?
— Мы уже начали презентацию фильма за рубежом. В основном ею, конечно, интересуются страны, в который баскетбол популярный вид спорта. Ведутся переговоры и с другими. Международные продажи обычно начинаются после проката в своей стране, поэтому предварительные договоренности уже есть и часть сделок заключено.
— Могли бы вы рассказать про техническую сторону вопроса? Сам баскетбольный матч занимает очень важную часть фильма? Как вам удалось передать динамику игры?
— Баскетбол оказался очень кинематографичным видом спорта, его действительно интересно смотреть. Когда мы видим финальный матч, мы оказываемся внутри игры и переживаем за наших игроков, как будто мы сидим на стадионе.
Это был определенный вызов, потому что баскетбол у нас снимали сорок с небольшим лет назад, в 1975 году, фильм "Центровой из поднебесья". Режиссер постановщик Антон Мегердичев, оператор-постановщик Игорь Гринякин разбили всю игру на триста спортивных элементов, и дальше мы снимали с шести камер и с шестью операторскими командами. Каждая камера отвечала за свой сегмент работы: одна камера летала над игроками, она должна была передвигаться быстрее мяча, другая находилась в гуще событий, третья отвечала за рост и ракурс, четвертая снимала характеры наших героев, пятая — противника, шестая — рапида. Все это вместе дало потрясающий эффект, когда мы погружаемся в центр самого матча и начинаем сопереживать игрокам.
Этот матч не только наша крупная победа в баскетболе, но и еще довольно спорная. Многие до сих продолжают спорить по поводу его результатов, а сборная США и вовсе отказалась от своих медалей.
Спорт — вещь такая: просвистел финальный свисток, и одной команде отдали победу. А проигравшим все потом мешает, они начинают оправдывать свое поражение чем угодно. Победу в этом матче одержала олимпийская сборная Советского Союза. Конечно, была драма в конце, пришлось переигрывать, но это было сделано по всем правилам, поэтому Олимпийский комитет присудил медали Советскому Союзу. Я считаю, что обсуждать это после 45 лет абсолютно бессмысленно.