Член палаты лордов баронесса Кокс: Россия ведет правильную политику в Сирии

Великобритания должна прекратить добиваться смены режима в Сирии и последовать примеру России, проводящей там сбалансированную и разумную политику. Об ошибках Соединенного Королевства, о том, чему именно стоит поучиться у России, о настроениях в палате лордов, плюсах Brexit и надеждах на улучшение британо-российских отношений независимый член палаты лордов и ее бывшая вице-спикер, социолог и правозащитница баронесса Куинсберийская Кэролайн Кокс рассказала в интервью старшему корреспонденту РИА Новости в Лондоне Марии Табак.

- Баронесса Кокс, большое спасибо, что нашли время на интервью. Я читала доклад, подготовленный по итогам поездок в Сирию делегации, в состав которой вы входили, и оттуда следует, что ваша позиция очень расходится с официальной позицией британского правительства.

- Вы правы. Мы побывали в Сирии дважды и встретились с большим количеством самых разных людей: с сирийским патриархом, другими религиозными деятелями, врачами, представителями интеллигенции, музыкантами, писателями, политиками, в том числе оппозиционными. И все они выражали беспокойство в связи с политикой британского правительства. Британская политика направлена на смену режима, а это то, чего люди в Сирии очень боятся: есть опасения, что никакой умеренной оппозиции больше нет и что смена режима приведет к новой катастрофе, подобной тем, что произошли в Ливии и в Ираке. Это первый повод для беспокойства, и я часто говорю об этом в парламенте.

- А Британия и ее международные партнеры ведь поддерживают так называемую умеренную оппозицию.

— Именно. И это второй повод для беспокойства: финансирование британским правительством сирийских оппозиционных групп. Поскольку нет никаких умеренных групп, это означает только разжигание войны и усиление страданий сирийского народа. Была недавно передача "Панорама" как раз о том, как деньги британских налогоплательщиков используются для финансирования джихадистских группировок.

И третий повод для беспокойства — это губительные последствия санкций для людей. Им трудно получить доступ к медицинским препаратам, в которых они нуждаются, к продовольствию. И им нужно восстанавливать свою страну, причем как можно скорее.

- Ваша позиция тогда удивительно созвучна российской.

— А это я бы хотела подчеркнуть, и особенно в разговоре с вами: все, с кем я говорила в Сирии, высоко ценят поддержку России в деле избавления от ИГИЛ* и других исламистских групп. И я думаю, что Россия совершенно справедливо сделала акцент на избавление Сирии от ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других исламистских террористических группировок.

- Каким вы видите дальнейший путь в вопросе Сирии? Обсуждение этого вопроса было одним из главных пунктов повестки недавней встречи глав МИД Великобритании и России Бориса Джонсона и Сергея Лаврова.

- Российские предложения по Сирии, на мой взгляд, правильные. Собрать разные группы, и тут, я считаю, встречи в Астане и в Сочи были очень важны, помочь сирийскому народу продвинуться вперед с новой конституцией, с демократическими выборами, которые пройдут под международным наблюдением, и существенно инвестировать в реконструкцию школ, больниц и прочей инфраструктуры, что даст возможность сирийцам вернуться в свою страну. Я так понимаю, что это и есть то, что предлагает Россия, и я настаиваю на том, что это и есть правильный путь вперед. И еще важный момент: важно уважать право сирийского народа определять свое будущее. Россия, как я понимаю, помогает, с одной стороны, политически, а с другой — помогает стране избавиться от исламистских группировок.

- Какой вы видите роль Британии в процессе мирного урегулирования в Сирии?

— Британия должна уважать право Сирии на определение собственного будущего, прекратить финансировать исламистов, так как никаких групп умеренной оппозиции не существует, инвестировать в восстановление Сирии, что позволит сирийцам вернуться в свою страну. Вот на чем мы настаиваем.

- И правительство к вам прислушивается?

— Слушать-то они слушают. И, кстати, есть еще одна рекомендация, которую правительство пока не принимает, — это вновь открыть посольство в Дамаске. Я считаю, что, открыв посольство, Британия будет получать информацию о том, что происходит в Сирии, из первых рук, а не из других источников, турецких и каких-то еще.

- Ну, вероятно, правительство считает, что открывать посольство в Дамаске пока небезопасно.

— Наверное. Но мы все равно настоятельно рекомендуем это сделать.

- По вашим ощущениям, многие ли разделяют ваши взгляды в британском парламенте?

— О да, поддержка в палате лордов растет, про палату общин я знаю меньше, но многие поддерживают. Три бывших британских посла в Сирии написали письмо, призывая правительство именно к тому, к чему призываю я: не провоцировать смену режима, потому что это чревато катастрофой, подобной Ливии или Ираку, уважать право сирийцев на определение своего будущего. В палате лордов есть поддержка этой точки зрения, и в палате общин тоже.

- Не могу не затронуть самую острую и болезненную для Британии тему — Brexit…

— Все, что я могу сказать, что я поддерживаю Brexit на сто процентов, потому что верю в суверенитет и потому что мне не нравится тот факт, что 90% наших законов принимаются в Брюсселе. Я считаю, что политики должны отвечать за свои действия. Но что касается этапа, на котором мы сейчас находимся, дебатов, дискуссий, графика и прочего, то я стараюсь работать на благо людей, у которых нет голоса, таких как сирийцы, суданцы. У Brexit голосов много, пусть они этим и занимаются.

- Как вы считаете, правительство под руководством Терезы Мэй способно выполнить обещание и сделать Brexit большим успехом для британцев?

— Я надеюсь. Это очень сложный процесс и очень затратный по времени.

- Еще одна тема, которая широко обсуждается в свете недавнего визита главы МИД Британии в Россию, — российско-британские отношения. Не секрет, что они находятся сейчас на очень низкой отметке? Есть ли шанс на перемены в этом отношении?

— Я надеюсь, что отношения изменятся. Может быть, Британия прислушается к российской точке зрения по Сирии и займет более близкую позицию ради блага сирийского народа. Я надеюсь, что визит Бориса Джонсона в Москву принесет плоды, потому что очень печально, что отношения между нашими странами так сильно ухудшились, тогда как мы так много могли бы делать вместе.

- А что именно мы могли бы делать вместе? Какие сферы вам кажутся наиболее перспективными?

- Во-первых, культурная сфера: у России богатейшая культурная традиция, нам есть чем поделиться друг с другом, и это бы пошло на пользу обеим странам. В торговле, думаю, есть сферы, которые мы могли бы успешно развивать. Что касается внешнеполитической тематики, сотрудничество по Ирану и КНДР было бы полезным: у нас одни и те же опасения, те же задачи. Можно было бы вместе попробовать повлиять на ситуацию. В Пхеньяне у нас сохранилось посольство, в отличие от Дамаска, это хорошо. У Британии есть определенное влияние и возможности в КНДР, и позиции наших стран вполне сопоставимы.

* Террористическая организация, запрещенная в России