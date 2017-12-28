Член палаты лордов баронесса Кокс: Россия ведет правильную политику в Сирии

Великобритания должна прекратить добиваться смены режима в Сирии и последовать примеру России, проводящей там сбалансированную и разумную политику. Об ошибках Соединенного Королевства, о том, чему именно стоит поучиться у России, о настроениях в палате лордов, плюсах Brexit и надеждах на улучшение британо-российских отношений независимый член палаты лордов и ее бывшая вице-спикер, социолог и правозащитница баронесса Куинсберийская Кэролайн Кокс рассказала в интервью старшему корреспонденту РИА Новости в Лондоне Марии Табак.
- Баронесса Кокс, большое спасибо, что нашли время на интервью. Я читала доклад, подготовленный по итогам поездок в Сирию делегации, в состав которой вы входили, и оттуда следует, что ваша позиция очень расходится с официальной позицией британского правительства.
- А Британия и ее международные партнеры ведь поддерживают так называемую умеренную оппозицию.
— Именно. И это второй повод для беспокойства: финансирование британским правительством сирийских оппозиционных групп. Поскольку нет никаких умеренных групп, это означает только разжигание войны и усиление страданий сирийского народа. Была недавно передача "Панорама" как раз о том, как деньги британских налогоплательщиков используются для финансирования джихадистских группировок.
И третий повод для беспокойства — это губительные последствия санкций для людей. Им трудно получить доступ к медицинским препаратам, в которых они нуждаются, к продовольствию. И им нужно восстанавливать свою страну, причем как можно скорее.
- Ваша позиция тогда удивительно созвучна российской.
— А это я бы хотела подчеркнуть, и особенно в разговоре с вами: все, с кем я говорила в Сирии, высоко ценят поддержку России в деле избавления от ИГИЛ* и других исламистских групп. И я думаю, что Россия совершенно справедливо сделала акцент на избавление Сирии от ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других исламистских террористических группировок.
- Каким вы видите дальнейший путь в вопросе Сирии? Обсуждение этого вопроса было одним из главных пунктов повестки недавней встречи глав МИД Великобритании и России Бориса Джонсона и Сергея Лаврова.
- Какой вы видите роль Британии в процессе мирного урегулирования в Сирии?
— Британия должна уважать право Сирии на определение собственного будущего, прекратить финансировать исламистов, так как никаких групп умеренной оппозиции не существует, инвестировать в восстановление Сирии, что позволит сирийцам вернуться в свою страну. Вот на чем мы настаиваем.
- И правительство к вам прислушивается?
— Слушать-то они слушают. И, кстати, есть еще одна рекомендация, которую правительство пока не принимает, — это вновь открыть посольство в Дамаске. Я считаю, что, открыв посольство, Британия будет получать информацию о том, что происходит в Сирии, из первых рук, а не из других источников, турецких и каких-то еще.
- Ну, вероятно, правительство считает, что открывать посольство в Дамаске пока небезопасно.
— Наверное. Но мы все равно настоятельно рекомендуем это сделать.
- По вашим ощущениям, многие ли разделяют ваши взгляды в британском парламенте?
— О да, поддержка в палате лордов растет, про палату общин я знаю меньше, но многие поддерживают. Три бывших британских посла в Сирии написали письмо, призывая правительство именно к тому, к чему призываю я: не провоцировать смену режима, потому что это чревато катастрофой, подобной Ливии или Ираку, уважать право сирийцев на определение своего будущего. В палате лордов есть поддержка этой точки зрения, и в палате общин тоже.
- Не могу не затронуть самую острую и болезненную для Британии тему — Brexit…
— Все, что я могу сказать, что я поддерживаю Brexit на сто процентов, потому что верю в суверенитет и потому что мне не нравится тот факт, что 90% наших законов принимаются в Брюсселе. Я считаю, что политики должны отвечать за свои действия. Но что касается этапа, на котором мы сейчас находимся, дебатов, дискуссий, графика и прочего, то я стараюсь работать на благо людей, у которых нет голоса, таких как сирийцы, суданцы. У Brexit голосов много, пусть они этим и занимаются.
- Как вы считаете, правительство под руководством Терезы Мэй способно выполнить обещание и сделать Brexit большим успехом для британцев?
— Я надеюсь. Это очень сложный процесс и очень затратный по времени.
- Еще одна тема, которая широко обсуждается в свете недавнего визита главы МИД Британии в Россию, — российско-британские отношения. Не секрет, что они находятся сейчас на очень низкой отметке? Есть ли шанс на перемены в этом отношении?
— Я надеюсь, что отношения изменятся. Может быть, Британия прислушается к российской точке зрения по Сирии и займет более близкую позицию ради блага сирийского народа. Я надеюсь, что визит Бориса Джонсона в Москву принесет плоды, потому что очень печально, что отношения между нашими странами так сильно ухудшились, тогда как мы так много могли бы делать вместе.
- А что именно мы могли бы делать вместе? Какие сферы вам кажутся наиболее перспективными?
* Террористическая организация, запрещенная в России