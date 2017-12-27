Сергей Левченко: Приангарье входит в список высокообеспеченных субъектов РФ

В уходящем 2017 году Иркутская область добилась высоких макроэкономических показателей, выросли поступления в региональный бюджет и отчисления в федеральную казну, увеличилась помощь муниципалитетам, больше порядка стало в сфере лесного хозяйства. Об итогах уходящего года и планах региона корреспонденту РИА Новости рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
- В конце года принято подводить итоги. Чем, по вашему мнению, был примечателен 2017 год для Иркутской области?
— Главное, что нам удалось сделать в 2017 году — это значительно улучшить основные макроэкономические показатели. Валовый региональный продукт вырос на 3,4%, а инвестиции в основной капитал составили почти 169 миллиардов рублей, или 104,5% к аналогичному уровню 2016 года. Росли также доходы консолидированного бюджета. Налоговые и неналоговые поступления по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 10,5 миллиарда рублей, а поступления налога на прибыль выросли почти на 7 миллиардов рублей.
Растут соответственно и отчисления в федеральный бюджет. С начала года они составили 162 миллиарда рублей. Это на 54% выше прошлогодних показателей. При этом на каждый рубль, полученный из Москвы в качестве межбюджетных трансфертов, мобилизовано в федеральный бюджет 12,7 рубля.
Также нам удалось сократить на 33% объем государственного долга. На 1 января 2017 года госдолг составил 18,8 миллиарда рублей, а к 1 декабря текущего года — 12,6 миллиарда рублей. Сегодня Иркутская область входит в список высокообеспеченных субъектов Российской Федерации.
- Одна из системных проблем региональной экономики — недофинансирование муниципальных образований. Как с этим обстоят дела в Приангарье?
— Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2017 году возросли на 17% и составили без малого 48 миллиардов рублей. Самый большой объем межбюджетных трансфертов был перечислен Иркутску — 6,212 миллиарда рублей.
Кроме этого, в рамках реализации проекта "Народные инициативы" из областного бюджета 458 муниципальных образований Приангарья получили 500 миллионов рублей. В следующем году финансирование по этой программе увеличится до 650 миллионов рублей.
Один из приоритетов нашей работы — развитие сельского хозяйства. Это также косвенно является поддержкой муниципалитетов. В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей направлено 2,8 миллиарда рублей.
- Налоговые поступления в бюджет области от лесной отрасли ранее вызывали много критики. Правительством региона в уходящем году прилагались немалые усилия для изменения формата работы с предприятиями, занятыми в лесной сфере. Удалось ли переломить ситуацию?
Таким образом, рост доходов от этой отрасли за два минувших года увеличился в три раза. Надеюсь, что эта тенденция сохранится.
- Какие меры помогли добиться такого результата?
Но это только начало. Нужно поработать еще хотя бы полгода, чтобы получить более определенные результаты. Однако уже сейчас можно констатировать, что наметились две интересные тенденции — снижение цен на лесопродукцию и увеличение отчислений в бюджет от лесной сферы.
- Одна из давних бед сибирских лесов — пожары. Как вы оцениваете работу пожарно-спасательных служб региона в уходящем году?
— Количество лесных пожаров в этом году удалось значительно снизить. 80% всех обнаруженных возгораний тушились в первые сутки. Этому, в частности, способствовало создание на базе региональной диспетчерской службы ГИС-сервера, на котором отображены все пожары и данные о перемещениях лесопожарных формирований. А также в 2017 году мы закупили пожарно-химическую станцию третьего типа. Она установлена в Качугском районе и укомплектована всем необходимым набором средств пожаротушения. В следующем году планируется установить еще одну такую станцию в пожароопасном районе.
Еще хотелось бы добавить, что весной этого года у нас случились серьезные пожары в населенных пунктах Киренского и Аларского районов, а также в городах Черемхово и Саянске. Деревню Бубновка, где из 89 домов сгорело 53, а также школа и детский сад, пришлось после пожара ликвидировать. Но мы справились с этими проблемами. Всем погорельцам была оказана своевременная необходимая помощь, а жители Бубновки получили сертификаты на новое жилье и переселились в другие населенные пункты области.
- Одним из показателей уровня развития региона является состояние дорог. Какие изменения произошли в сфере дорожного строительства?
Большой участок дороги сделан от Иркутска до поселка Листвянка. В Усть-Ордынском округе заасфальтированы подъезды к нескольким селам. Отремонтирована дорога от поселка Качуг до поселка Анга, где в этом году проходило празднование 220-летия уроженца этих мест Святителя Иннокентия Вениаминова.
- Как в области обстоят дела со строительством социальных объектов?
— Сейчас в регионе строится 15 школ. В этом году сдана больница в поселке Бохан, в следующем году планируем достроить больницу в поселке Кутулик. В разных муниципалитетах возводятся 11 физкультурно-оздоровительных комплексов.
В следующем году запланировано также начало строительства стадиона для зимних видов спорта с конькобежными дорожками, с большим ледовым полем для хоккея с мячом и с полем для хоккея с шайбой. К 2020 году мы планируем завершить возведение этого объекта и претендуем на то, чтобы провести в Иркутске чемпионат мира по бенди среди мужчин.