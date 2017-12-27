Сергей Левченко: Приангарье входит в список высокообеспеченных субъектов РФ

В уходящем 2017 году Иркутская область добилась высоких макроэкономических показателей, выросли поступления в региональный бюджет и отчисления в федеральную казну, увеличилась помощь муниципалитетам, больше порядка стало в сфере лесного хозяйства. Об итогах уходящего года и планах региона корреспонденту РИА Новости рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- В конце года принято подводить итоги. Чем, по вашему мнению, был примечателен 2017 год для Иркутской области?

— Главное, что нам удалось сделать в 2017 году — это значительно улучшить основные макроэкономические показатели. Валовый региональный продукт вырос на 3,4%, а инвестиции в основной капитал составили почти 169 миллиардов рублей, или 104,5% к аналогичному уровню 2016 года. Росли также доходы консолидированного бюджета. Налоговые и неналоговые поступления по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 10,5 миллиарда рублей, а поступления налога на прибыль выросли почти на 7 миллиардов рублей.

Регион сегодня занимает 9 место в рейтинге российских субъектов по результатам социально-экономического развития и достижению темпов роста налогового потенциала. Соответственно, область получит девятый по величине трансферт на сумму 714 миллионов рублей.Растут соответственно и отчисления в федеральный бюджет. С начала года они составили 162 миллиарда рублей. Это на 54% выше прошлогодних показателей. При этом на каждый рубль, полученный из Москвы в качестве межбюджетных трансфертов, мобилизовано в федеральный бюджет 12,7 рубля.

Также нам удалось сократить на 33% объем государственного долга. На 1 января 2017 года госдолг составил 18,8 миллиарда рублей, а к 1 декабря текущего года — 12,6 миллиарда рублей. Сегодня Иркутская область входит в список высокообеспеченных субъектов Российской Федерации.

- Одна из системных проблем региональной экономики — недофинансирование муниципальных образований. Как с этим обстоят дела в Приангарье?

— Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2017 году возросли на 17% и составили без малого 48 миллиардов рублей. Самый большой объем межбюджетных трансфертов был перечислен Иркутску — 6,212 миллиарда рублей.

Кроме этого, в рамках реализации проекта "Народные инициативы" из областного бюджета 458 муниципальных образований Приангарья получили 500 миллионов рублей. В следующем году финансирование по этой программе увеличится до 650 миллионов рублей.

Один из приоритетов нашей работы — развитие сельского хозяйства. Это также косвенно является поддержкой муниципалитетов. В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей направлено 2,8 миллиарда рублей.

- Налоговые поступления в бюджет области от лесной отрасли ранее вызывали много критики. Правительством региона в уходящем году прилагались немалые усилия для изменения формата работы с предприятиями, занятыми в лесной сфере. Удалось ли переломить ситуацию?

- Иркутская область занимает первое место в России по количеству заготовленной древесины. За 9 месяцев 2017 года объем заготовок составил 22 миллиона кубометров. При этом еще совсем недавно одна из крупнейших отраслей экономики Приангарья приносила за год в консолидированный бюджет региона всего около 1,5 миллиарда рублей. За 9 месяцев 2017 года в областной бюджет поступило от предприятий лесной сферы почти 4,7 миллиарда рублей налоговых платежей. Это в полтора раза превышает отчисления за весь 2015 год и на 46 % больше аналогичного уровня прошлого года.

Таким образом, рост доходов от этой отрасли за два минувших года увеличился в три раза. Надеюсь, что эта тенденция сохранится.

- Какие меры помогли добиться такого результата?

- В августе 2017 года в Иркутской области начал действовать проект по маркировке заготавливаемой древесины. В настоящее время выдано 220 тысяч идентификационных карт, на учет поставлено 1590 пунктов приема и отгрузки. Это позволило только за три месяца — с 1 сентября по 1 декабря 2017 года — снизить объем незаконной заготовки древесины по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 53%.

Но это только начало. Нужно поработать еще хотя бы полгода, чтобы получить более определенные результаты. Однако уже сейчас можно констатировать, что наметились две интересные тенденции — снижение цен на лесопродукцию и увеличение отчислений в бюджет от лесной сферы.

- Одна из давних бед сибирских лесов — пожары. Как вы оцениваете работу пожарно-спасательных служб региона в уходящем году?

— Количество лесных пожаров в этом году удалось значительно снизить. 80% всех обнаруженных возгораний тушились в первые сутки. Этому, в частности, способствовало создание на базе региональной диспетчерской службы ГИС-сервера, на котором отображены все пожары и данные о перемещениях лесопожарных формирований. А также в 2017 году мы закупили пожарно-химическую станцию третьего типа. Она установлена в Качугском районе и укомплектована всем необходимым набором средств пожаротушения. В следующем году планируется установить еще одну такую станцию в пожароопасном районе.

Еще хотелось бы добавить, что весной этого года у нас случились серьезные пожары в населенных пунктах Киренского и Аларского районов, а также в городах Черемхово и Саянске. Деревню Бубновка, где из 89 домов сгорело 53, а также школа и детский сад, пришлось после пожара ликвидировать. Но мы справились с этими проблемами. Всем погорельцам была оказана своевременная необходимая помощь, а жители Бубновки получили сертификаты на новое жилье и переселились в другие населенные пункты области.

- Одним из показателей уровня развития региона является состояние дорог. Какие изменения произошли в сфере дорожного строительства?

- В этом году мы на 32% увеличили количество средств, вкладываемых в дорожное хозяйство. Знаковым событием стало соединение дороги из Тайшета в Братск в поселке Чуна. Благодаря строительству новой трассы путь стал короче на 250 километров. И теперь по этому маршруту можно ездить круглый год, а не только по зимнику.

Большой участок дороги сделан от Иркутска до поселка Листвянка. В Усть-Ордынском округе заасфальтированы подъезды к нескольким селам. Отремонтирована дорога от поселка Качуг до поселка Анга, где в этом году проходило празднование 220-летия уроженца этих мест Святителя Иннокентия Вениаминова.

- Как в области обстоят дела со строительством социальных объектов?

— Сейчас в регионе строится 15 школ. В этом году сдана больница в поселке Бохан, в следующем году планируем достроить больницу в поселке Кутулик. В разных муниципалитетах возводятся 11 физкультурно-оздоровительных комплексов.

В следующем году запланировано также начало строительства стадиона для зимних видов спорта с конькобежными дорожками, с большим ледовым полем для хоккея с мячом и с полем для хоккея с шайбой. К 2020 году мы планируем завершить возведение этого объекта и претендуем на то, чтобы провести в Иркутске чемпионат мира по бенди среди мужчин.

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