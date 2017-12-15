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Интервью

Александр Браверман: корпоративные ценности помогают увеличить прибыль

16:4715.12.2017
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© РИА Новости / Юлия МаклаковаГенеральный директор АО Корпорация МСП Александр БраверманГенеральный директор АО Корпорация МСП Александр Браверман
© РИА Новости / Юлия Маклакова

В Москве состоялся четвертый конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организованный МГУ и компанией "Иннопрактика", в этом году отмечающей пятилетие. Ключевой темой обсуждения стали ценности и их восприятие в разных поколениях, влияющее на развитие человеческого капитала и инновационную экономику.

На мероприятии собрались представители науки, бизнеса, власти, сферы образования и молодежь. В числе спикеров на конгрессе выступил Александр Браверман, генеральный директор АО "Корпорация МСП". Он рассказал РИА Новости о корпоративных ценностях, как они влияют на качество работы сотрудников и общую эффективность корпорации.

— Выступая на конгрессе, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков рассказал, как трансформировались корпоративные ценности компании: "Мы начали переход от культуры правил и успеха к культуре инноваций, культуре сотрудничества и культуре согласия". По вашему мнению, как ценности влияют на высокотехнологичный бизнес? Есть какие-то особенности в формировании корпоративных ценностей в крупных корпорациях и малом и среднем бизнесе?

— Корпоративные ценности лежат в основе всех отношений, формируют интерес к компании со стороны клиентов, партнеров, поставщиков, потенциальных сотрудников, а также укрепляют взаимоотношения внутри организации.

В МГУ открылся 4-й конгресс Инновационная практика: наука плюс бизнес
© РИА Новости / Юлия Маклакова
В МГУ открылся 4-й конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
Это, с одной стороны, помогает увеличить прибыль и повысить эффективности работы. И сегодня привлечение и внедрение инноваций, высоких технологий — в приоритете для многих компаний, потому что позволяет более эффективно реализовать проекты и снизить издержки.

С другой стороны, корпоративные ценности формируют особый менталитет, культуру поведения сотрудников компаний. И здесь также необходимо изучать и внедрять лучшие практики.

— В рамках пленарной сессии конгресса Андрей Фурсенко говорил о важности доверия как в коммуникациях с партнерами, так и в общении с молодым поколением. А какие ценности важны в вашей работе и как они влияют на эффективность корпорации?

— Система ценностей "Корпорации МСП" основана на необходимости достижения приоритетных целей — диверсификации российской экономики и обеспечения вклада малого и среднего бизнеса в ВВП не менее 40%. Для достижения этих целей, корпорация оказывает различные виды поддержки — в частности, финансовую поддержку, информационно-маркетинговую поддержку и доступ к закупкам крупнейших госкомпаний.

В 2017 году при поддержке корпорации было обеспечено кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму более 200 миллиардов рублей по ставке ниже рыночной. К концу 2018 года планируем обеспечить трехлетний объем льготного кредитования субъектов МСП на сумму около 600 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой совместно с Банком России, осуществляется предоставление средств по льготным ставкам по приоритетным отраслям, прежде всего высокотехнологичным, инновационным проектам, под 9,6% среднему бизнесу и 10,6% малому бизнесу.

Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании Иннопрактика
© РИА Новости / Юлия Маклакова
Наталья Попова: ценностный подход как драйвер развития личности
В 2017 году корпорацией совместно с крупнейшими заказчиками продолжено наращивание объемов закупок у субъектов МСП. К концу года ожидаем достичь объема таких закупок в размере не менее 2 триллионов рублей. При этом расширение правительством Российской Федерации перечня крупнейших заказчиков в 2018 году позволит продолжить последовательное увеличение объема закупок у субъектов МСП на сумму не менее 3 триллионов рублей, обеспечив при этом также закупку инновационной, высокотехнологичной продукции.

Также корпорация вместе с другими институтами развития реализует программу инвестиционного лифта (в ее рамках в 2017 году было одобрено финансирование 11 проектов общим бюджетом 10,068 миллиарда рублей) и оказывает финансовую поддержку стартапам (восемь проектов на сумму 2 миллиарда рублей).

В начале этого года мы запустили портал "Бизнес-навигатор МСП", где на сегодняшний день зарегистрировано более 677 тысяч пользователей. При этом сегодня мы наблюдаем более чем 1,86 миллиона уникальных посетителей, что подтверждает важность и полезность данного ресурса.

— Одним из самых обсуждаемых в рамках конгресса стал вопрос, как сделать так, чтобы бизнесменам было интересно инвестировать в науку? Как вы считаете, ценностный подход может способствовать эффективному диалогу науки и бизнеса?

— Главная задача "Корпорации МСП" как института развития — оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, поэтому в основе наших ценностей лежит ориентированность на предпринимателя как конечного получателя мер поддержки.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В то же время деятельность корпорации нацелена на диверсификацию российской экономики, которая невозможна без поддержки фундаментальной науки и должна осуществляться с учетом новейших разработок. Поэтому в основе нашей практики — прикладные исследования и работа с лучшими вузами страны.

Такой подход позволяет корпорации максимально эффективно разрабатывать систему поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом особенностей и потребностей предпринимателей, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики и находящихся на различных этапах развития.

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