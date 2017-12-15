Кумпилов: Адыгея должна стать регионом гармоничного устойчивого развития

Республика Адыгея в уходящем году активно развивала социальную сферу, экономику и туризм. Подробнее о том, что сделано, и что ожидает регион в будущем году, в интервью РИА Новости рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

— Вы стали главой республики в этом году, до этого девять лет руководили кабинетом министров региона. Можно ли сказать, что в Адыгее создана основа для качественных изменений в социально-экономической сфере?

— Конечно. И, прежде всего, речь идет о квалифицированной команде управленцев, в том числе, и на муниципальном уровне. Мы подбираем перспективных специалистов, готовых к созидательному процессу, имеющих не только высокие профессиональные навыки, но и большое желание принести пользу республике. Мы должны все объединиться для того, чтобы повышать уровень жизни населения, развивать регион.

— Что вашей команде удалось сделать для дальнейшего развития республики в уходящем году?

— Прежде всего, хочу сказать о проводимой работе в социальной сфере. Так, сейчас завершается строительство новой школы на 990 мест в ауле Новая Адыгея, что говорит о том, что мы укладываемся в заявленные сроки — школа будет построена всего за один год.

Кроме того, рассчитываем, что уже в следующем году начнётся строительство ещё двух школ — в Майкопе и поселке Энем на 1100 мест каждая.

В районах республики мы активно ведем работу и по созданию спортивных объектов: в этом году начато строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тахтамукай, на следующий год намечено строительство комплексов в ауле Понежукай и поселке Энем.

Уже в конце этого года планируем торжественно открыть Центр борьбы самбо и дзюдо в ауле Кошехабль. Из-за сложностей с финансированием строительство данного объекта было приостановлено, но нам удалось привлечь бизнес к решению проблемы. Завершить строительство взялась компания "Южгазэнерджи", осуществляющая свою деятельность на территории Кошехабльского района.

Здесь хочу особо подчеркнуть, что мы заинтересованы в привлечении бизнеса к решению социальных вопросов. Для нас это еще один важный инструмент повышения эффективности работы по развитию региона, и мы готовы поощрять и поддерживать предпринимателей, которые берут на себя социальные обязательства. И такое сотрудничество активно налаживается. К примеру, компания "Волма" помогает в проведении ремонта драматического театра имени А.С. Пушкина в столице республики. В поселке Яблоновском Тахтамукайского района с участием бизнеса удалось вернуть в муниципальную собственность здание местного дома культуры.

Возвращаясь к теме разговора, отмечу значимые для нас события в сфере здравоохранения региона. Так, в этом году мы открыли новую поликлинику в Майкопе. Город очень нуждался в ней, и мы смогли создать поликлинику такой, какой она и должна быть сегодня, — оборудованной по последнему слову техники.

Также на стадии завершения находится строительство крупного диагностического центра в Майкопе. Думаю, уже в следующем году будем сдавать его в эксплуатацию. Пациенты центра смогут пройти все необходимые исследования в одном месте. Немаловажно, что центр будет оборудован вертолетной площадкой для экстренной помощи.

Кроме того, мы возобновили строительство Тахтамукайской районной больницы, получив на эти цели из резервного фонда правительства России свыше 135 миллионов рублей.

Отмечу и то, что республика получила средства из резервного фонда президента РФ для проведения капитального ремонта еще трех объектов здравоохранения — Адыгейского республиканского клинического психоневрологического диспансера, Майкопской детской городской поликлиники №2 и Шовгеновской центральной районной больницы.

— Каковы ваши ближайшие планы в сфере экономики?

— Мы понимаем, что, вводя в строй социальные объекты, мы увеличиваем бюджетную нагрузку по их содержанию. Поэтому необходимо обеспечить динамичное увеличение доходной части регионального бюджета. В этой связи можно сказать, что мы замахнулись на трансформацию экономики. Уже проведены серьезные исследования текущего состояния и перспектив региона, осуществлен опрос бизнес-кругов, мы составляем стратегию развития до 2030 года. При этом изучаем опыт тех, кто уже сделал скачок вперед — это, например, Татарстан. Смотрим и на зарубежный опыт. Заключено соглашение с малазийской организацией ПЕМАНДУ, которая занимается трансформацией экономики этой страны. Мы хотим включить наш бизнес в общероссийские и общемировые процессы, и для этого есть возможности: Адыгея находится в центре Юга России, многие транспортные потоки идут через нас.

За последнее время немало сделано для создания положительного имиджа республики. Адыгею знают как мирный и гостеприимный регион. Мы активно развиваем собственные бренды. Например, фестиваль адыгейского сыра в предгорьях республики в этом году собрал рекордное для данного мероприятия число участников и гостей — 10 тысяч человек.

И, кстати, нас очень порадовало, что два очень популярных в Адыгее мероприятия по результатам экспертного отбора включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России в следующем году — это высокогорная гонка на собачьих упряжках "ЛАГОНАКИ-2018" и Праздничный день "Халюж". Им присвоен статус "Национального события-2018", что, в свою очередь, позволит привлечь еще больше внимания к нашему региону.

В этом году мы провели Международный инвестиционный форум "Invest in Adygea", где заявили о наших инвестиционных возможностях, об открытости региона для бизнеса, а также и о проблемах, которые стоят сегодня перед нами. Мы говорили открыто. Все это делается для того, чтобы максимально вовлечь людей в работу, проводимую на всех уровнях власти. И мы видим, что диалог складывается — очень много людей откликнулось. Это очень важно для нас, и мы будем усиливать такое взаимодействие, в том числе, и посредством информационных коммуникаций.

— Каковы, по вашему мнению, главные проблемы, которые необходимо решать сегодня для повышения инвестпривлекательности Адыгеи?

— В прошлом году в рейтинге Агентства стратегических инициатив республика поднялась на 26 пунктов. Такой скачок произошел во многом благодаря проводимой нами системной работе по снижению административных барьеров. Результат серьезный, но мы не собираемся на этом останавливаться.

Основные ограничения, которые мы сейчас видим по инвестиционной привлекательности, — инфраструктурные. В этом году я несколько раз встречался с представителями правительства России, с руководством Газпрома и "Россетей" для решения проблемы энергодефицита в регионе. Мы развиваем и собственную энергетику на основе возобновляемых источников. Так, реализуется проект ветропарка, рассматриваются и возможности солнечной энергетики.

Все это делается для дальнейшего развития бизнеса. В каждом районе мы выделили так называемые "опорные" проекты. Возьмем, к примеру, поселок Яблоновский. Уже сейчас по численности населения он превышает город Адыгейск, и если это фактически новый город, то где промышленная зона, новые рабочие места? Поэтому на территории, прилегающей к поселку, решено выделить 470 гектаров земли под индустриальный парк. Сейчас прорабатывается вопрос его электроснабжения, а когда будет проведен и газ, эта территория, уверен, станет очень привлекательной для бизнеса. Первых инвесторов постараемся привлечь на максимально льготных условиях, чтобы построить показательное современное производство.

В Майкопе тоже большой резерв — промзона здесь работает не в полную силу. Я поручил руководству города провести инвентаризацию имеющихся промышленных объектов, и те, что не работают — считать за потенциальные инвестплощадки.

Еще одна точка роста республики — туризм. Сегодня турпоток в Адыгею достигает более 400 тысяч человек. Цифра может быть гораздо выше, если мы обеспечим наличие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры для развития отрасли. На сегодняшний день на эти цели уже направлено около пяти миллиардов рублей, мы и дальше будем вкладывать. На завершение новой нитки водовода в следующем году будет выделено около миллиарда рублей, а в ближайшие три года — еще более трех миллиардов рублей. В результате мы полностью завершим строительство водовода с новым водозабором.

— Что делается для модернизации дорожной инфраструктуры?

— По дорогам очень много делается. Сейчас, к примеру, идет капитальный ремонт участка федеральной трассы у Энема, где дорога расширится с двух до четырех полос. Проводится капитальный ремонт участка федеральной дороги в Красногвардейском районе. Полным ходом идет реконструкция въезда в город Майкоп со стороны Лабинска протяженностью 10 километров. В результате, дорога расширится до 4-х полос, будет построено 4 транспортные развязки. Также ведется строительство транспортной развязки на трассе М-4 "Дон" в районе аула Тугургой.

Кроме того, в конце прошлого года завершена реконструкция моста через реку Пшиш в районе аула Габукай, а в этом году совместно с Краснодарским краем мы закончили строительство автодороги Уляп-Тенгинская, которая связала два региона дополнительным транспортным сообщением.

Большие надежды у нас связаны с передачей на федеральный уровень дороги Адыгейск-Бжедугхабль. Это сложная, очень загруженная дорога, проходящая по территории двух субъектов. У республики нет необходимых ресурсов для ее содержания, и мы несколько лет добивались передачи дороги на федеральный уровень. Очень помогла в этом вопросе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поддержавшая наше предложение во время рабочего визита в Адыгею летом этого года. Такая мера позволит сэкономить в региональном дорожном фонде около 200 миллионов рублей.

— А как обстоят дела в сельском хозяйстве?

— Мы ведем масштабную работу по изменению структуры сельского хозяйства Адыгеи, активно ориентируем аграриев на выращивание высокодоходных культур, проводим семинары для фермеров, показываем примеры успешного хозяйствования в новых условиях. Большое внимание уделяем вопросу создания личных подсобных хозяйств, и заодно создаем условия для того, чтобы в дальнейшем ЛПХ могли перерасти в фермерские хозяйства.

Кроме того, развиваем садоводство, поддерживаем культивацию элитных сортов пшеницы, мотивируем людей развивать животноводство, в частности, молочное поголовье, поскольку нужна сырьевая база для сыроваренных производств.

Мы уверены, что, в конечном итоге, такая работа также обеспечит стабильное динамичное увеличение доходной части бюджета. Наша главная цель — сделать Адыгею регионом гармоничного устойчивого развития с высоким уровнем жизни. Поэтому мы будем делать всё, что от нас зависит, для успешного решения поставленной задачи.

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