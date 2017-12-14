Наталья Попова: ценностный подход как драйвер развития личности

В рамках четвертого конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" прошел круглый стол "Глобальные универсальные ценности, их интерпретации и восприятие в различных культурах и цивилизациях", где собрались российские и международные эксперты — философы, культурологи, филологи, экономисты, политологи, искусствоведы, представители МИДа и студенты.

Вместе они попытались разобраться, что такое глобальные ценности и как они влияют на развитие личности в XXI веке. Об этом по итогам сессии рассказала корреспонденту РИА Новости Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика".

— Что понимается под термином "глобальные ценности"?

- И этот конгресс, и работы научных коллективов как в МГУ, так и за его пределами (я знаю, что многие работы ведутся и в других научных школах) направлены на то, чтобы выяснить, что понимается под глобальными ценностями, под универсальными ценностями, какое влияние они оказывают на развитие человеческого капитала в инновационной экономике. Пока единого ответа нет. Как раз очень интересно следить за научным дискурсом, за практическими рекомендациями и видеть, как люди эти понятия интерпретируют.

— Как глобальные ценности влияют на развитие личности?

— Уже понятно, что развитие личности нужно рассматривать в том числе и через ценностный подход. Мы даже не говорим о конкретных ценностях — глобальных, универсальных, но в принципе говорим, что есть некая ценностная парадигма и именно она ответственна за развитие личности.

Помимо каких-то компетенций, навыков существует еще более глубокий уровень, именно ценностный, который формирует основу человека. Отсюда уже все его действия, все его мотивации, они как раз закладываются на этом глубоком ценностном уровне.

— Как рассматривать глобальные ценности с точки зрения разных культур и народов?

— Ценности, которые в разных культурах понимаются как универсальные, рассматриваются в динамике, в историческом контексте. Это, безусловно, важно. Нам важно понять, что в принципе есть некая система ценностей и она влияет на развитие человека.

Мы говорим об универсальных глобальных ценностях, но не всегда их можно назвать. Даже в рамках концепций ученых МГУ, которые исследуют эту тему, мы видим, что очень большая разница в понимании. Существует огромное количество трактовок, подходов. В этом очень важно разобраться, и хорошо, что сейчас настало время, когда это стало актуальным, люди начинают задаваться вопросом именно ценностного подхода.

Удивительно, но, может быть, по итогам научных работ ученые так и не придут к единому пониманию набора, перечня универсальных ценностей. Возможно, придем к тому, что универсальные ценности — это то, что не является спорным, что все люди воспринимают на чувственном уровне.

Есть, например, язык жестов, язык танцев, язык чувств, и на нем людям даже проще общаться, потому что стираются те различия, о которых сегодня велась речь: гендерные, возрастные, межстрановые. Язык чувственного восприятия более универсален. Может быть, в этом ключ к разгадке, что такое универсальные ценности.

Андрей Александрович Фурсенко во время выступления на пленарной сессии вспомнил цитату из фильма: "Счастье — это когда тебя понимают". Действительно, сегодня важно разобраться, как ценности формируют человеческий капитал, что движет людьми. Это в принципе система понимания, как в дальнейшем будет развиваться человеческий капитал, а значит, и вся экономика.

— Все по-разному трактуют значения глобальных ценностей. А есть ли какие-то аспекты, которые не вызывают сомнений и разногласий?

— Думаю, что пока ни у кого еще не сложилось целостной картины того, что такое глобальные универсальные ценности. Но хорошо, что мы идем к этому, обсуждаем, что ведутся научные работы. И, возможно, не будет четкого понимания, не будет единого понятийного аппарата в силу разных языков, менталитетов. Но при этом, если мы будем понимать ценности не только через слова, но и через культуру, эмоциональный посыл, то, возможно, путь к пониманию универсальных ценностей будет короче.