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Интервью

Юрий Берг: при всех нынешних трудностях мы ощущаем восстановительный рост

12:0514.12.2017
(обновлено: 12:06 14.12.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Юрий Берг. АрхивГубернатор Оренбургской области Юрий Берг. Архив
© РИА Новости / Александр Астафьев
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По итогам 2017 года Оренбургская область стала одним из лидеров не только в промышленном секторе, но и в сельском хозяйстве. На территории области реализуется федеральная программа по формированию комфортной городской среды, регион принимает участие в экологических проектах. О планах на наступающий год и долгосрочном развитии корреспонденту РИА Новости рассказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

— Юрий Александрович, сейчас многие регионы призывают снижать долговую нагрузку. Как это сказывается на бюджете области?

— Курс на снижение долговой нагрузки мы взяли еще в 2014 году, утвердив его в долгосрочном бюджетном прогнозе. Сегодня решение жить по средствам оформлено в проекте бюджета на предстоящие три года. Мы стараемся избегать роста госдолга и расходов на его обслуживание. Более того, за последние три года мы добились его снижения на 1 миллиард рублей. Наша задача — не поднимать его выше 28 миллиардов рублей. Мы готовы войти в программу реструктуризации долгов регионов, предложенную президентом. Это позволит нам реструктуризировать бюджетные кредиты Оренбургской области на 6,1 миллиарда рублей и за два года снизить выплаты по бюджетным кредитам на 3,3 миллиарда рублей, что даст возможность сэкономить на обслуживании госдолга.

— Куда пойдут эти деньги?

— В бюджет, на ключевые направления развития.

— Каков будет бюджет Оренбургской области на 2018 год?

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Юрий Берг: бюджет Оренбургской области на 2018 год будет бездефицитным

— Впервые в современной истории бюджет Оренбургской области будет бездефицитным. По доходам и расходам он сформирован в объеме 75,7 миллиарда рублей на 2018 год, 72,8 миллиарда рублей — на 2019 и 74,7 миллиарда рублей — на 2020 год. Главный финансовый документ Оренбуржья сохраняет все 56 видов социальной поддержки населения, в том числе семей с детьми. На 2018 расходы на эти цели составят 7,5 миллиарда рублей. Кроме того, расходы на национальную экономику в 2018 году составят 9,6 миллиарда рублей, из которых более половины пойдет на дорожное хозяйство. Областной инвестиционной программой на предстоящий год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. 70% этих инвестиций будет направлено на объекты муниципальной собственности. В приоритете остаются расходы на выплату заработной платы. Они дают самый большой прирост в общем объеме расходов — 1,6 миллиарда рублей.

— Ранее вы говорили, что устойчивость экономического роста Оренбургской области обеспечивают горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, но дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья. Можете назвать какие-то конкретные проекты?

— Несмотря на различные сложности, предприятия не сворачивают свои инвестиционные программы. "Орскнефтеоргсинтез" продолжает модернизацию, которая нацелена как раз на увеличение глубины переработки нефти и выпуск качественной продукции, в частности, карбюраторного и дизельного топлива. Общий объем финансовых вложений составляет около 64 миллиардов рублей. Кроме того, близятся к концу работы по строительству очередного подземного рудника на Гайском горно-обогатительном комбинате. Вводом в строй новых предприятий завершился ряд приоритетных для области инвестиционных проектов, в частности завод "Уралгрит" в Орске, инновационное производство ООО "НСплав" в Новотроицке, новая технологическая нитка серной кислоты на Медногорском медно-серном комбинате. Новые приоритетные проекты нацелены на расширение и повышение экономичности производства изделий из пластмасс на ООО "Пластик" и создание металлообрабатывающего производства на ООО "БРАССКО".

— Какие ещё изменения произошли в экономике региона?

Лабораторные исследования
© Fotolia / IDN
В Оренбургской области запустят производство лецитина

— При всех нынешних трудностях мы ощущаем восстановительный рост: благоприятные тренды отмечаются в промышленности, сельском хозяйстве, растет инвестиционная активность, индекс промышленного производства входит в положительную зону. В целом стабилизировалась ситуация в добыче нефти и газа. Экономический рост более 3% демонстрируют предприятия обрабатывающих отраслей, более 10% — предприятия водоснабжения, водоотведения и сбора отходов. Положительная динамика наблюдается в добыче соли и асбеста, производстве пищевых продуктов, мебели, металлургии, готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Мы лидеры в развитии альтернативной энергетики. С начала этого года введены в строй солнечные электростанции общей мощностью 60 МВт, и эта работа продолжится в следующем году.

Конечно, экономический рост невозможен без инвестиций. За 9 месяцев этого года общий объем инвестиций в экономику и социальную сферу области превысил 121 миллиард рублей. Темпы инвестиционной активности выше прошлогодних почти на 11%, а среднероссийских на 6,6%.

— Как в Оренбургской области реализовали федеральную программу "Формирование комфортной городской среды"?

— Каждому хочется, чтобы окружающая действительность радовала ежедневно, поэтому мы максимально активно включились в проект. Мы сразу решили, что будет участвовать не только областной центр, но обязательно города и районные центры. Проект стартовал в 13 муниципалитетах области и затронул более миллиона оренбуржцев — практически, половину населения области. Объекты для благоустройства, в основном это касалось дворовых территорий, выбрали таким образом, чтобы общее пространство объединяло как можно больше жителей. Красивые и удобные дворы, парки и скверы появились в Гае, Соль-Илецке, Ясном, Абдулино, Бузулуке, Кувандыке, Медногорске, Орске и других. После масштабной реконструкции с участием градообразующего предприятия открылся городской парк в Новотроицке.

Дети-сироты. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
До конца года в Оренбуржье новое жилье получат 90 детей-сирот
В первый год мы благоустроили 36 дворовых территорий, где проживают порядка 15 тысяч человек, 9 общественных пространств и один городской парк. В общей сложности на финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе направлено 600 миллионов рублей — 360 миллионов рублей федеральных средств и 240 миллионов рублей — из регионального бюджета.

— Насколько активно в планировании участвуют сами жители?

— Скажу, что жители предложения поучаствовать в территориальном планировании восприняли с энтузиазмом — идей и обращений было много. На сайте приоритетного проекта областного центра для их приема внедрили автоматизированную систему обратной связи с гражданами. Самые интересные идеи легли в основу дизайн-проектов.

— Какой инвестиционный проект, по-вашему, самый знаковый для области?

— Полагаю, что реконструкция набережной реки Урал в Оренбурге. Она существенно повлияет на облик города. Решено восстановить ее в историческом облике 50-х годов прошлого столетия — в стиле ампир с полным восстановлением исторического ансамбля. Проектировщики предложили устроить на набережной пешеходную зону, беговые и велодорожки и установить теневые навесы. Мы планируем устроить дополнительные спуски и комфортный городской пляж. Завершением набережной протяженностью в километр станет большая городская площадь, на которой установят трибуны.

— Один из проектов, который реализует Оренбургская область в Год экологии, — развитие альтернативной энергетики. Как региону удалось стать лидером в этой сфере? Как вы планируете дальше развивать "зеленую" энергетику в регионе?

Города России. Оренбург. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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Оренбург занял седьмое место в экологическом рейтинге городов России

— На сегодня суммарная мощность всех оренбургских солнечных электростанций, а их пока пять, составляет 90 мегаватт. К 2020 году она должна превысить 200 мегаватт. Проекты в сфере альтернативной энергетики позволили создать в Оренбургской области дополнительные рабочие места, привлечь в регион крупные инвестиции, увеличить базу налогообложения и поддержать российского производителя — все фотоэлектрические панели на солнечных станциях российского производства.

Оренбуржье известно, как нефтедобывающий регион, и солнечная генерация пока не заменит углеводородов, но технологии развиваются стремительно, и в скором времени альтернативная энергетика станет не только фактором экологического благополучия, но и поможет сберегать запасы нефти и газа.

— Следите ли вы за развитием экологического проекта — восстановлением популяции лошади Пржевальского в оренбургских степях, на который обратил внимание глава государства?

— Я не сторонний наблюдатель, я сам участвовал в выпуске животных из акклиматизационного загона в заповедник. Животные были привезены в заповедник "Оренбургский" из Венгрии. Первую группу лошадей, которые были привезены из Франции, выпустил, как известно, сам президент. Вторую доверили мне. Кто выпустит третью — пока не знаем. В этом году состоялась третья доставка, и больше завозить животных не будут. Им предстоит жить на территории заповедника, привыкать к естественным условиям, ученые будут за ними наблюдать. Параллельно с этим проектом в центре реинтродукции к оренбургской степи привыкают другие виды степных копытных.

— Возможно ли распространение этого или создание аналогичного проекта относительно иных редких и утраченных видов степных животных?

— Я считаю, что это очень перспективные проекты — и с точки зрения науки, и с точки зрения развития туризма. Побывать на заповедных территориях, прослушать лекцию специалиста, пройти по экологическим маршрутам — это интересно и познавательно. Заповедный туризм — это целая культура, и для этого нужна развитая инфраструктура, в том числе за пределами границ заповедников.

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