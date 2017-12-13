Белозерцев: Пензенская область в Стратегии-2035 сделала акцент на человеке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью РИА Новости рассказал о приоритетных направлениях Стратегии развития региона до 2035 года, ключевой акцент в которой сделан не только на экономике, но и, прежде всего, на человеке.



Глава региона также затронул тему демографической политики, раскрыл секрет привлечения инвесторов и поделился планами по дальнейшей судьбе полигона по уничтожению химоружия в поселке Леонидовка. Беседовал Эдуард Демьянец.

— Иван Александрович, какие направления стали приоритетными в Стратегии развития Пензенской области до 2035 года?

— За последние несколько лет наша страна оказалась перед совершенно новыми внешними и внутренними вызовами — это санкции, и как следствие, разорванные связи между предприятиями, с которыми было взаимодействие, падение цен на нефть. Мы вынуждены были искать новые точки роста. Поэтому принято решение о разработке новой долгосрочной Стратегии до 2035 года. Мы планируем реализацию Стратегии в рамках пяти основных направлений. Пензенская область должна развиваться как территория опережающего экономического роста; регион, привлекательный для развития бизнеса; территория комфортного проживания; образования, науки, культуры и туризма, а также здоровья и развития спорта.

Чтобы инвестор приходил в регион, нужно создавать хорошие условия для развития его проекта. И каждый губернатор борется за это. Мы законами Пензенской области поддерживаем бизнес, например, сделали нулевую налоговую ставку для вновь создаваемых предприятий. Эта мера есть не в каждом регионе, но мы такое решение приняли, полагая, что это дает возможность инвестору с разными финансовыми возможностями задерживаться у нас.

Один из ключевых инвесторов нашего региона, председатель совета директоров ГК "Дамате" Наум Бабаев сказал недавно: "Я бы поставил Пензенскую область в мировом рейтинге Doing Business на второе место. Первое оставил бы, на всякий случай, чтобы было куда стремиться. Нам очень комфортно работать в Пензенской области".

Ключ к росту экономики — положительная демографическая динамика. Поэтому в Стратегии до 2035 года мы делаем акцент не только на экономике, а прежде всего — на человеке.

За последние 10 лет наш валовой региональный продукт претерпел определенные изменения. Мы были регионом, который более ориентировался на промышленность, особенно в военно-промышленном комплексе. Сейчас почти в 1,5 раза — с 10 до 14% — выросла доля сельского хозяйства. Развитие идет в обеих сферах, в аграрном секторе-бурное.

Поэтому мы дальнейшую ставку делаем на увеличение объемов сельскохозяйственного производства и добавочной стоимости за счет роста глубины и объемов переработки.

— В конце ноября в Пензе ввели в эксплуатацию новый перинатальный центр. В сфере здравоохранения региона есть и еще такой значимый проект, как комплекс зданий центральной станции скорой медицинской помощи в Пензе. На каком этапе реконструкция, определена ли уже дата открытия? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Перинатальный центр стоимостью 2,5 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Пензе

— При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина во время его визита в Пензу было принято решение о восстановлении здания станции скорой помощи, которое находилось в аварийном состоянии. До конца года там завершаются работы капитального характера, мы планируем ввести его в эксплуатацию и официально открыть в январе 2018 года. Реконструкция даст нам возможность более эффективно развивать работу call-центра по приему заявок на машины скорой помощи по всему региону, а значит более оперативно реагировать на звонки граждан. Там будут созданы все условия для организации работы подстанции скорой помощи, для отдыха врачей, водителей. Я думаю, это тоже один из элементов доступности медицинской помощи для наших граждан.

Перинатальный центр мы запустили, а еще отремонтировали бывший родильный дом — двухэтажное здание в Пензе, где открылась областная женская консультация. Объединив перинатальный и консультацию в одно юридическое лицо, мы создали Центр женского здоровья, который оснащен самым современным оборудованием, укомплектован хорошими врачами. Все беременные женщины в Пензенской области будут проходить через этот центр, и если мамы будут принимать решение о прерывании беременности, с ними будут работать психологи, специалисты и представители власти и делать все для того, чтобы мама ребенка оставила. Вот такая задача сегодня стоит.

— После запуска Свердловского моста в Пензе было объявлено, что в ближайшее время будет проведена реконструкция Бакунинского и Бригадирского мостов. Какой примерный объем финансирования может потребоваться на это? Когда будет готова проектно-сметная документация? В какие сроки планируется реализовать эти проекты и за счет каких источников финансирования?

— Что касается Бакунинского моста, проектно-сметная документация у нас уже готова, документы отдали на экспертизу. Цена вопроса будет чуть больше миллиарда рублей.

По Бригадирскому мосту проектно-сметная документация будет готова в 2018 году. Тендер на проектирование строительства моста через железнодорожные пути выиграл Воронежский институт. Проект будет стоить около 3 миллиардов рублей. Там очень серьезное сооружение, и мы планируем заниматься не только мостом, но и расширением дороги от трассы М-5 с улицы Окружной до микрорайона Терновка. Это даст возможность сделать объездную дорогу с расчетом, чтобы как можно меньше транспортных средств проезжали через центр Пензы, чтобы у нас не было, как в Саратове или в Москве в час пик. Дорога будет четырехполосная, с велосипедной дорожкой, с хорошим освещением, с ограждениями.

Одному региону поднять эту сумму очень-очень сложно, хотя мы понимаем, что нужно это делать. Но мы все-таки надеемся на федеральную поддержку.

— В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Пензе ведется реконструкция тренировочной площадки спорткомплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный клуб "Зенит". В какие сроки будет завершена эта работа, и какая сумма средств на это потребовалась?

— Действительно мы в Пензе готовимся к этому мероприятию. На реконструкцию стадиона, который выступит тренировочной площадкой для команд, направлено свыше 219 миллионов рублей, там часть денег федеральных, часть областных и муниципальных. До конца года мы завершаем реализацию этого проекта. С задачей мы справились, стадион реконструировали, поле у нас готово, сейчас в офисном здании завершаются работы. И все мы готовимся к встрече болельщиков, мы надеемся, что они будут размещаться, в том числе и в Пензенской области. Готовим и гостиничный комплекс, и сферу общественного питания.

— Вы проводили переговоры со Сбербанком по проекту глубокой переработки пшеницы, который реализует ГК "Алкон". Будет ли банк участвовать в финансировании этого проекта? Кто еще будет участвовать в его софинансировании?

— Группа компаний "Алкон" заявилась на строительство завода, который будет перерабатывать 275 тысяч тонн пшеницы в год, это очень хорошие объемы. Проектом предусмотрена реализация глютена и кормов на экспорт, замещение импорта в РФ лимонной кислоты. Таким образом, излишек пшеницы Пензенской области будет направлен на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и экспорт продуктов ее переработки.

Штатная численность завода будет составлять 500 человек, это очень важно для трудоустройства жителей моногорода Сердобска. В настоящее время для завода выделены земельные участки, получены технические условия, проведены инженерные изыскания и разрабатывается проектно-сметная документация.

Свою заинтересованность в финансировании проекта подтвердили крупнейшие российские банки с государственным участием — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Также рассматривается возможное участие в программах софинансирования по линии НКО "Фонд развития моногородов". Вопрос привлечения кредитных средств будет решаться после получения проектно-сметной документации, ориентировочно в апреле 2018 года. Мы очень надеемся, что проект будет реализован на пензенской земле.

— Какие еще крупные инвестпроекты, которые реализуются в Пензенской области, можете отметить? Какие из них планируются к завершению в 2018 году?

— К числу наиболее значимых можно отнести проект группы компаний "Дамате" по промышленному производству мяса индейки. Объем инвестиций на текущем этапе составляет 7,1 миллиарда рублей, на эти средства идет расширение производства до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Этот этап планируется завершить уже в следующем году, после чего инвестор намерен расширять производство до 155 тысяч тонн продукции в год. А это и дополнительные инвестиции, и новые рабочие места.

Группа компаний "Черкизово" приступила к реализации проекта по строительству по меньшей мере семи откормочных площадок для производства свинины. На 2018 год запланировано завершение первого этапа проекта — строительства в Пензенской районе свинокомплекса и двух откормочных ферм на 40 тысяч голов каждая. Вложения в проект составят свыше одного миллиарда рублей.

В Кузнецком районе разворачивает деятельность предприятие "Восток-Агро". Инвестор планирует в течение 2018 — 2019 годов построить и ввести в эксплуатацию современную молочную ферму на 2,25 тысячи голов дойного стада, а также элеваторный комплекс, позволяющий хранить в нём единовременно до 150 тысяч тонн зерна. Инвестиции компании оцениваются в размере практически 4,5 миллиарда рублей, дополнительно будет создано свыше 200 рабочих мест.

В текущем квартале ООО "Пачелмское хозяйство" ввело в эксплуатацию элеваторный комплекс для хранения и переработки зерновых культур в Нижнеломовском районе с объёмом инвестиций 1,8 миллиарда рублей, создано 56 дополнительных рабочих мест.

Кроме того, в Сердобском районе ООО "Грибная компания", получив статус резидента индустриального парка "Сердобский", планирует реализовать проект по строительству комплекса по производству грибов. Рассчитываем в августе-сентябре следующего года произвести первый гриб. Будем реализовывать во всех федеральных и местных торговых сетях. Инвестор намерен потратить порядка 1,5 миллиарда рублей и создать 200 новых мест. Это особенно актуально для Сердобска, имеющего статус моногорода, когда экономика муниципального образования практически полностью зависит от градообразующего предприятия. Инвестиционная деятельность новых компаний поможет пополнить доходную часть бюджета и занять людей, обеспечив достойной заработной платой.

— И вопрос о судьбе полигона по уничтожению химического оружия в поселке Леонидовка Пензенской области. В сентябре 2016 года сообщалось, что эту площадку предполагалось использовать для размещения производства строительных материалов, инвестором которого планировал выступить местный строительный холдинг "Термодом". На каком этапе сейчас этот проект?

— Работы по уничтожению химических боеприпасов закончены в 2015 году. В настоящее время проводится санация всех площадок. Конечно, мы заинтересованы в использовании данной площадки в промышленных целях. Там инженерная инфраструктура очень хорошая, и в Пензенской области, как и во многих других регионах, где такие заводы были, обсуждаются варианты вовлечения имущественного комплекса объекта в хозяйственный оборот.

Эти варианты разные. Пензенская компания "Термодом" проявила интерес к этой площадке, готова участвовать в приобретении ее для своих производств. Но параллельно мы ищем и другие возможности. Может быть, по созданию химического производства. Надеемся, что сразу после завершения санации эту площадку Минпромторг реализует, желательно по невысокой цене.

— Долго ли будет длиться процесс санации?

— В 2019 году планируется завершить эти мероприятия.