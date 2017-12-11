Айман Хамза: Египет может экспортировать электроэнергию в соседние страны

Церемония подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство при российском участии первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море состоялась в понедельник в Каире в присутствии президента России Владимира Путина и главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. О том, как развивается электроэнергетическая отрасль экономики Египта сегодня, о стратегии ее развития и о том, какое место в ней займет первая египетская АЭС РИА Новости рассказал официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

— Стратегия развития энергетического сектора была разработана совместно с иностранной консалтинговой компанией SOFRECO. Эта стратегия предусматривает достижение оптимального топливно-энергетического баланса к 2035 году как с технической, так и с экономической точек зрения.

В ходе подготовки этой стратегии учитывались все варианты развития энергетического сектора в Египте. В итоге Высший совет по энергетике АРЕ утвердил оптимальный для страны вариант, который и стал основой для планирования развития сектора в будущем. Периодически он дорабатывается, исходя из новых реалий.

Таким образом, к 2035 году доля возобновляемой энергии в общем энергобалансе должна возрасти до 42%. Порядка 33% будет приходиться на использование технологии "чистого угля", 17% — природный газ, и 8% на атомную энергию. В настоящее время идет доработка стратегии в связи с изменениями цен на топливо, изменением курса валюты, а также изменением затрат на применение новых технологий.

— Какая роль в энергетическом балансе отводится электростанции в эд-Дабаа, когда она заработает на полную мощь? © Fotolia / chalabala Египет намерен подписать с Россией соглашение о развитии мирного атома

— На электростанции в эд-Дабаа предусмотрено размещение восьми ядерных реакторов. На первом этапе будет построено четыре реактора, мощность каждого составит 1200 мегаватт. На следующем этапе запланированы переговоры о строительстве еще четырех реакторов.

— Как вы оцениваете готовность к строительству первой АЭС в стране?

— Египет уже прошел большой путь вместе Россией — своим стратегическим партнером в этом проекте, подготовил и выполнил ряд практических мер на пути к строительству первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа.

Все технические, финансовые и юридические вопросы, касающиеся контрактов на проектировку АЭС, поставку ядерного топлива, консалтинговые услуги по запуску и обслуживанию, использованию отработанного топлива, согласованы.

— С какими проблемами сталкивался энергетический сектор Египта в последние годы? © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк В Египте заявили о стратегическом партнерстве с Россией в ядерной отрасли

— В 2014 году Египет столкнулся с проблемой перебоев в подаче электроэнергии. Для преодоления проблемы нехватки электроэнергии был выработан грандиозный план, который позволил преодолеть кризис после того, как мы увеличили производственные мощности на 6882 мегаватт. Речь идет о вводе в эксплуатацию новых мощностей, работа над которыми уже велась, а также о новых проектах в рамках пятилетнего плана. Кроме того, была проведена работа по улучшению энергоэффективности традиционных электростанций.

© AP Photo / Amr Nabil Электростанция Shoubra El-Kheima на реке Нил в Каире © AP Photo / Amr Nabil Электростанция Shoubra El-Kheima на реке Нил в Каире

В секторе электроэнергетики делается все возможное, чтобы проблема с перебоями в подаче электричества больше не повторилась никогда. В частности, был заключен контракт на шесть миллиардов евро с компанией Siemens по строительству трех гигантских электростанций в разных регионах страны (Бени-Суэйфе, Эль-Берлисе и новой административной столице). Мощность каждой из них составляет 4800 мегаватт, что в два раза превышает мощность Асуанской ГЭС. Общая мощность трех электростанций составит 14400 мегават. Эти объекты постепенно вводятся в строй, работа по ним будет закончена уже в мае 2018 года.

— Учитывая рост производственных мощностей, а также географическое положение Египта, есть ли планы экспортировать электричество в соседние страны? © РИА Новости / Татьяна Чухрова Перейти в фотобанк Египет, Греция и Кипр могут объединить свои электросети

— Излишки будут использоваться в первую очередь на внутреннем рынке в случае возникновения экстренных ситуаций или при проведении плановых ремонтных работ. Но есть и возможности для экспорта электроэнергии из Египта в рамках планов политического руководства страны сделать Египет международным энергетическим хабом, учитывая наше расположение на перекрестке трех континентов.

Наши сети уже связаны с такими государствами как Иордания, Сирия и Ирак. Пропускная способность сети составляет 450 мегаватт. На западе — есть общая сеть с Ливией, на севере — планы по созданию общей системы с Саудовской Аравией с пропускной способностью 3 тысячи мегаватт. С Кипром соединяет морской кабель пропускной способностью 2000 мегаватт. Идет модернизация системы, связывающей Египет с африканскими странами.