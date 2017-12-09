Олег Сыромолотов: коррупция изобретена давно, но бороться с ней не легче

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о масштабах глобальной коррупции, международных механизмах по борьбе с этим злом, взаимодействии по данному вопросу со странами СНГ и БРИКС, а также о значении для РФ Конвенции ООН против коррупции.

— 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (КПК). В чем значимость и ценность этого документа? Существуют ли в международном антикоррупционном сотрудничестве какие-либо преграды, сдерживающие ее осуществление?

— Разрушительные масштабы коррупции поистине глобальны. Она подрывает правовые системы государств, тормозит их устойчивое развитие, снижает доверие инвесторов, разъедает моральные устои общества, и справиться с этим вызовом в одиночку не дано никому.

Объединяющая на сегодняшний день почти все государства-члены ООН Конвенция против коррупции стала универсальным международным договором, регулирующим все аспекты антикоррупционного взаимодействия. Очевидно, что успех любого многостороннего сотрудничества зависит от искреннего желания его участников взаимодействовать и помогать друг другу, от того насколько совпадают их интересы и приоритеты. Стоит отметить, что сотрудничество государств в рамках Конвенции максимально деполитизировано и позволяет сосредоточиться на реальных проблемах борьбы с коррупцией — от возвращения коррупционных активов и оказания технического содействия до предоставления правовой помощи и выдачи. Задачи такого взаимодействия — не дать коррупционерам возможности уходить от правосудия, прячась в других странах, скрывать там нажитое преступным путем, распространять положительный опыт, накопленный странами-участницами Конвенции, оказывать помощь друг другу в ее реализации. Конвенция требует от государств-участников разработки и проведения эффективной политики, направленной на предупреждение и противодействие коррупции. Однако подчеркну, что практические вопросы антикоррупционной деятельности на национальном уровне остаются в исключительной ответственности государств. При этом Конвенция поощряет их к взаимодействию с гражданским обществом, средствами массовой информации, частным сектором.

Таким образом, отвечая на ваш вопрос, скажу, что Конвенция ООН против коррупции делает мир прозрачнее, помогает странам-участницам совместно противостоять коррупции настолько, насколько они готовы идти на взаимодействие друг с другом.

Бывает, что в процессе международного сотрудничества по конкретным вопросам противодействия коррупции выявляется потребность в укреплении его правовой базы. Так, одной из инициатив Российской Федерации, рассматривавшихся в рамках БРИКС и на других площадках, является разработка универсальной конвенции по вопросам возврата активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. Многие страны выражают обеспокоенность по поводу трудностей правового и практического характера, с которыми сталкиваются как запрашиваемые, так и запрашивающие государства при возвращении активов при том, что возвращение похищенных активов имеет особое значение для обеспечения стабильности и устойчивого развития. В этой связи считаем, разработка соответствующих международно-правовых инструментов в данной сфере была бы полезна, причем не только по тематике возращения активов, но и взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, а также в сфере борьбы с киберпреступностью. Россия готова содействовать переводу этой темы в практическое русло.

— Можно ли говорить о каких-либо новых формах коррупции? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Чайка назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений

— Феномен коррупции, видимо, появился вместе с возникновением государств и все ее возможные формы, думаю, уже были изобретены. Что, однако, не делает борьбу с коррупцией легче. Уж насколько крут в этом вопросе был Петр I (вспомните приписываемые царю слова: "Кто украдет из казны больше, чем стоит метр веревки, тот на этой веревке повешен будет"), а так до сих пор не удается до конца уничтожить это зло, разъедающее основы государства и общества. Так что более важно продолжать совершенствование способов борьбы с коррупционными проявлениями, не оставлять коррупционерам лазеек в национальном законодательстве и международном праве. Эти задачи как раз и решает международное антикоррупционное сотрудничество в рамках Конвенции ООН против коррупции.

— Что принесло российской стороне присоединение к этому документу? Как на практике реализуются положения Конвенции?

— Ключевым механизмом взаимодействия государств под эгидой КПК является конференция государств-участников Конвенции. В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге мы принимали ее шестую сессию. На конференцию тогда приехали представители 162 стран, 12 связанных с ООН учреждений и 9 межправительственных организаций. По итогам конференции было принято 10 резолюций, посвященных антикоррупционному сотрудничеству в различных областях.

В ноябре текущего года в Вене прошла очередная седьмая сессия конференции. На ней мы представили тематическую выставку "Россия против коррупции", рассказывающую, в частности о важной роли просвещения в преодолении этого зла. Во многом именно терпимость общества к повседневным проявлениям коррупционного поведения и делает коррупцию столь распространенным явлением. Как раз просветительская составляющая этой выставки — плакаты, представленные на Всероссийский молодежный конкурс социальной рекламы "Новый взгляд", и вызвали наибольший интерес делегатов, которых на конференцию в Вене собралось больше тысячи.

Важной составляющей международного сотрудничества в рамках Конвенции ООН против коррупции является механизм обзора хода осуществления конвенции, определяющий порядок и методы оценки действий государств-участников конвенции по приведению законодательства и правоприменительной практики в соответствие ее требованиям. Функционирование механизма обзора осуществляется в форме межправительственного процесса.

Данный механизм не служит орудием вмешательства во внутренние дела государств-участников, а функционирует на основе уважения принципов равенства и суверенитета государств-участников, а процесс обзора не носит политического и селективного характера.

Россия успешно прошла первый цикл этого обзора. Доклад по его итогам был полностью опубликован, хотя правила Конвенции позволяют этого не делать. По оценкам экспертов ООН, российское законодательство и практика его применения в полной мере соответствуют глобальным антикоррупционным стандартам. Сейчас готовимся к проведению второго цикла обзора реализации конвенции. Уверен, что Россия пройдет его также успешно.

Отвечая на вопрос о пользе, которую принесло нам присоединение к КПК, отмечу, что выполнение рекомендаций профильных международных организаций, как и работа по реализации положений Конвенции против коррупции и других международных договоров, способствует усилиям самого государства и общества по искоренению коррупции. Все мы понимаем, что на этом направлении нам еще работать и работать, а международное сотрудничество помогает выявить лазейки в законе и серые зоны, через которые коррупционеры незаконно обогащаются и прячут украденное.

Как пример, в Конвенции ООН против коррупции говорится, что предметом подкупа должностных лиц должно выступать любое неправомерное преимущество, в то время как в нашем законодательстве пока что взяточничество и коммерческий подкуп образуют только передача и получение имущества либо услуг имущественного характера. Этот вопрос, как и ряд рекомендаций, высказанных в адрес России группой государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), должен быть урегулирован после принятия разработанного Генпрокуратурой совместно с Государственной Думой проекта соответствующего федерального закона.

К слову, только во исполнение рекомендаций ГРЕКО Россией за довольно короткий срок уже приняты более десяти новых федеральных законов и внесены изменения более чем в три десятка существующих. На их основании органами государственной власти приняты соответствующие нормативные акты, включая 30 указов президента Российской Федерации. Особо отмечу в этой связи Национальную стратегию противодействия коррупции, на основе которой разрабатываются двухгодичные планы борьбы с коррупцией.

— Как развивается международное сотрудничество России по проблемам коррупции, с какими странами удалось добиться наибольшего успеха, а где наше сотрудничество пробуксовывает?

— Россия является активным участником международного антикоррупционного сотрудничества, регулярно выступает с инициативами на различных форумах, демонстрирует прозрачность и открытость при прохождении обзоров выполнения международных обязательств и рекомендаций. Антикоррупционное сотрудничество больше многостороннее, а не двустороннее. Конечно, есть ряд партнеров, чьи подходы ближе к нашим, например, страны БРИКС, СНГ. Так что об успехе или пробуксовке стоит говорить в плане общих международных усилий.

— Как участвуют в международном антикоррупционном сотрудничестве гражданское общество, СМИ, неправительственные организации?

— Возвращаясь к недавней конференции в Вене, о которой мы уже говорили, отмечу, что на всех сессиях конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции в качестве наблюдателей участвуют десятки неправительственных организаций со всего мира. Не заказан туда путь и российским НПО. Взаимодействие с гражданским обществом — необходимое условие успешной борьбы с коррупцией.

Международные конференции, если только это не встречи на высшем уровне по горячим темам, обычно не вызывают большого интереса СМИ. Тем более мы рады, что участие российской делегации на антикоррупционной конференции в Вене и выставка "Россия против коррупции" широко освещались в наших СМИ.

Что касается роли СМИ непосредственно в борьбе с коррупционными проявлениями, то, как показывает практика, эффективность усилий на антикоррупционном направлении возрастает при соответствующем информационном сопровождении, поэтому считаем освещение в средствах массовой информации выявленных фактов коррупции, предпринятых государством и частным сектором мер на данном направлении важным рычагом в борьбе с коррупцией. Отмечу, что упомянутая уже Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется в том числе путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области антикоррупционной деятельности.

Хотел бы здесь упомянуть и российских предпринимателей. На антикоррупционной конференции ООН в Санкт-Петербурге по инициативе российской стороны был одобрен весомый политический документ — заявление "О поощрении государственно-частного партнерства в предупреждении коррупции и борьбы с ней". Это первый в своем роде документ конференции, который непосредственно направлен на поддержку взаимодействия государства и бизнеса в сфере борьбы с коррупцией. Соавторами заявления стали 28 стран Азии, Африки и Латинской Америки. А инициатором принятия этого заявления был российский бизнес. В рамках мероприятий петербургской конференции проходила организованная Торгово-промышленной палатой конференция "Практика взаимодействия государства и бизнеса в противодействии коррупции". Беспрецедентной можно назвать Антикоррупционную хартию российского бизнеса, подписанную ТПП Российской Федерации, РСПП, "Опорой России", "Деловой Россией". Хартия — это антикоррупционный кодекс чести предпринимателей, содержащий основные принципы недопущения и противодействия коррупции. В плане обмена опытом с зарубежными партнерами на состоявшейся на площадке ООН в Вене в ноябре выставке "Россия против коррупции" мы представили подготовленный ТПП "Бизнес-барометр коррупции" — независимое анонимное исследование с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Этот материал вызвал большой интерес участников.

— Как развивается антикоррупционное сотрудничество со странами СНГ? С БРИКС?

— Кроме Конвенции ООН против коррупции, конечно, существует еще целый ряд международных антикоррупционных форматов по линии Группы двадцати, Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), АТЭС, упомянутых Вами СНГ и БРИКС. В рамках СНГ с 2013 года действует Межгосударственный совет по противодействию коррупции. На днях в Минске прошло заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции.

Пятерку стран БРИКС Россия рассматривает как перспективную платформу международного антикоррупционного сотрудничества с огромным потенциалом. Государства БРИКС согласились координировать там, где это возможно, свои подходы к наиболее острым вопросам международного антикоррупционного сотрудничества, а также оказывать взаимную поддержку их инициативам на различных международных форумах.Участие России во всех вышеназванных форматах международного сотрудничества отнюдь не самоцель. Еще раз подчеркну, что успешно бороться с коррупцией можно только сообща, последовательно лишая преступников возможности использовать в своих целях несовершенство национального законодательства или лазейки в международном праве или правоприменительной практике.